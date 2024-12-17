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Итоги-2024: главные события и тренды в мире видеоигр

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Подводим итоги 2024 года и рассказываем, каким он был для видеоигровой индустрии. Вспоминаем, чем запомнились прошедшие месяцы, какие события и тренды стали ключевыми, а заодно смотрим в будущее.

Оглавление

 Год без игры года  Корпорации тоже плачут Провал года Большие успехи (очень) маленьких игр Анонсы года

«Российское» года Скандал года Подъем азиатского геймдева Забастовки продолжаются

Смерть Game Informer Игры на Mac Железо не нужно?

Год без игры года

Когда в наградной гонке нет фаворитов

Astro Bot

В сравнении с прошлым годом 2024-й по числу новых игр, которые можно назвать хотя бы выдающимися, получился довольно скверным. Отчетливее всего это было заметно на вручении премии The Game Awards. В список номинантов на главную награду индустрии вошло Shadow of the Erdtree — пусть масштабное, но все же дополнение к Elden Ring. Победителем признали платформер Astro Bot. Это хорошая, местами даже отличная игра — в ней заметен и хороший бюджет, и достойная техническая реализация, но нет ни единой оригинальной идеи ни в плане выражения, ни в плане содержания.

Astro Bot сделана, чтобы всем нравиться; для жюри The Game Awards это безопасный, удобный выбор, который, увы, ничего не говорит о сегодняшнем состоянии игр. Впрочем, и другие признанные (не только на TGA) кандидаты на титул игры года выступили на уровне выше среднего. Black Myth: Wukong — большой шаг для китайской игровой индустрии, но маленький — для мировой. Warhammer 40 000: Space Marine 2 — игра вчерашнего дня, а не завтрашнего или хотя бы сегодняшнего. Ремейки Silent Hill 2 и Final Fantasy VII переосмысливают игры, вышедшие десятилетия назад. Исключения в этом контексте — Balatro и Helldivers 2, которые и правда пытаются экспериментировать в рамках своих жанров, но смешивая уже знакомые всем элементы: карточный roguelike — с покером, командный шутер — с почти что стратегической системой глобального прогресса.

Единственная действительно удачная игра-блокбастер вышла под самый конец 2024-го, не успев попасть ни в один большой список лучших, включая наш. Indiana Jones and the Great Circle пускай местами довольно старомодная и далеко не идеальная, но любопытная смесь приключения-аттракциона с иммерсив-симом в полуоткрытом мире. Будет обидно, если игру MachineGames позабудут к следующему ноябрю, когда все примутся составлять свои топы за 2025 год. А ведь разработчики точно уловили дух оригинальной трилогии фильмов Стивена Спилберга вплоть до юмора и монтажного ритма в кат-сценах.

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Корпорации тоже плачут

Крупные проблемы у крупных издателей

Непопулярные решения и последующие репутационные проблемы не редкость в любой индустрии, но в 2024-м количество ошибок у игровых издателей стало катастрофическим. В мае разразился скандал вокруг популярного многопользовательского шутера Helldivers 2 на ПК и привязки профиля к системе PlayStation Network (этому скандалу мы посвятили отдельную главу).

7 мая Microsoft решила составить конкуренцию Sony по провалам и сообщила о закрытии сразу нескольких студий разработчиков, в том числе Arkane Austin (создатели Prey и Redfall) и Tango Gameworks (авторы The Evil Within и Hi-Fi Rush). Впрочем, Sony все равно вырвалась в лидеры антирейтинга с отрывом, потерпев самое сокрушительное поражение в 2024 году — выпустила и почти сразу закрыла многопользовательский шутер Concord (подробнее об игре — чуть ниже).

Неудачи затронули и другие крупные студии. У Ubisoft черная полоса продолжалась практически весь год: от крайне скромных продаж Prince of Persia: The Lost Crown (при хороших отзывах и позитивной прессе!) и Star Wars Outlaws до скандала вокруг исторической недостоверности Assassin’s Creed Shadows, которую из-за этого решили перенести на 2025-й. Помимо этого, издатель распустил команду, которая работала над The Lost Crown, и решил закрыть условно-бесплатный шутер XDefiant, задуманный как ответ Call of Duty.

С другой стороны, проблемы больших корпораций дают основания для осторожного оптимизма. Быть может, в игровой индустрии настало время для своего Нового Голливуда — волны, которая принесет больше авторских и дерзких игр.

Провал года

Сoncord

Сoncord

Высокобюджетный онлайн-шутер Sony вызвал у большинства игроков недоумение уже после выхода первых трейлеров. Кому в 2024-м вообще понадобилась смесь Overwatch и PvP-режима Destiny в декорациях типичного сай-фая — без оригинальных игровых механик, зато с насквозь вторичными персонажами?

Выпускать Сoncord, возможно, стоило где-то в середине 2010-х, когда само слово «игра-сервис» не успело никому надоесть. Однако это абсурд — в мире победивших условно-бесплатных Fortnite, Destiny и Overwatch делать огромные ставки на успех такого продукта за 70 долларов. Тем более когда в качестве главной фишки игры продвигали постепенно развивающийся сюжет, который по злой иронии никто никогда уже не увидит. Единственным свидетельством этого сюжета, похоже, так и останется один из эпизодов анимационной антологии Secret Level, в которую непредусмотрительно поместили Сoncord (наряду с Pac-Man и Unreal Tournament).

Провал Concord как будто должен вызвать злую ухмылку. Корпорация тратит несколько сотен миллионов долларов на игру в спорном жанре, чтобы через пару недель после релиза закрыть ее. Причем вместе со студией-разработчиком. Но если вдуматься, ситуация не слишком смешная. Экс-сотрудники Firewalk Studios корпели над проектом восемь лет и вряд ли планировали сделать никому не нужную игру. Решение за них принимали издатели, однако не верится, что боссы Sony останутся без работы после провала Concord. В отличие от сотни человек, которые просто выполняли чужое ТЗ.

Большие успехи (очень) маленьких игр

Инди-разработчики на коне

Animal Well

Пока крупнейшие издатели год за годом пережевывают старые идеи, независимая сцена чувствует себя весьма неплохо. Еще во время первого бума инди-игр в конце нулевых и начале десятых стало ясно: по-настоящему интересные, новаторские и даже хитовые игры не обязательно проекты AAA-класса. В 2024 году мы получили два весомых аргумента в подтверждение этого тезиса — пару очень прибыльных и популярных проектов от разработчиков-одиночек. Это Animal Well от американца Билли Бассо и Balatro от канадского программиста, скрывающегося под псевдонимом LocalThunk. Оба тайтла входят в десятку самых высокооцененных игр года на Metacritic наряду с Astro Bot. Они успели неоднократно попасть в списки лучших проектов года по версии различных изданий, да и продаются они очень даже неплохо. Balatro так и вовсе получила три премии The Game Awards и разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий меньше чем за год — выдающийся результат для независимой игры. Вирусная популярность и отличный сарафан творят чудеса. Для сравнения: у инди-хитов прошлых лет — Kingdom Come: Deliverance и первой Hellblade, которые тоже вышли без особой поддержки гигантов индустрии, — показатели за первый год с момента релиза были поскромнее: 2,5 миллиона копий и свыше миллиона копий соответственно.

В 2024 году вообще хватало инди-игр, которые были тепло приняты критиками и игроками, — от Hades 2 и Satisfactory до Thank Goodness You’re Here! и Lorelei and the Laser Eyes. Отличных релизов все же было немало, просто не в мейнстримном сегменте.

Анонсы года

От нового DOOM до «Ведьмака 4»

«Ведьмак 4»

Год оказался скудным на актуальные большие игры, но щедрым на обещания. Весной анонсировали долгожданную Kingdom Come: Deliverance II — продолжение тщательно проработанной и реалистичной ролевой игры о средневековой Чехии. Летом — DOOM: The Dark Ages, события которой (впервые в серии) происходят в Средние века, но с драконами, демонами и гигантскими боевыми робокостюмами. Осенью — Ghost of Yotei, новый самурайский боевик авторов Ghost of Tsushima, еще более зрелищный и с огнестрельным оружием. Зимой — Intergalactic: The Heretic Prophet, первую за 11 лет игру студии Naughty Dog, разрабатываемую по оригинальной, а не существующей франшизе; это ретрофантастика, вдохновленная классическими аниме «Акира» и «Ковбой Бибоп».

К концу года полноценно заявили «Ведьмака 4», главной героиней которого ожидаемо сделали Цири. Но для игроков из России ключевыми в 2024-м стали два неожиданных анонса. Для Atomic Heart готовят экранизацию, над которой работает именитый сценарист Роман Кантор, занимавшийся «Эпидемией», «Серебряными коньками» и «Мастером и Маргаритой». А по «Героям меча и магии» создают новую игру — Heroes of Might and Magic: Olden Era. Делает ее студия Unfrozen, основанная российскими разработчиками; ориентируются они на третьих и пятых «Героев», действие развернется в родном для серии мире Энроте. Новостей лучше этой о всенародно любимом цикле стратегий не было уже очень долго.

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«Российское» года

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Да, самой громкой и важной «отечественной» видеоигрой в этом году оказалась не «Смута». Это звание можно присудить экшену на основе британской фантастической вселенной, выпущенному французским издательством и разработанному подразделением компании со штаб-квартирой в США. Как так вышло? Очень просто: Space Marine 2 — результат нескольких лет трудов команды Saber из Санкт-Петербурга.

Сотрудники этого офиса Saber Interactive уже давно зарекомендовали себя не только в игровой индустрии в целом, но и в работе с крупными франшизами. Они портировали на разные платформы множество разных игр, сотрудничали с Microsoft, Warner Bros. и CD Projekt, выпустили ряд собственных тайтлов из разряда так называемых AA-игр — среднебюджетных проектов вроде World War Z. И Space Marine 2 — их самый масштабный и сложный проект, оказавшийся одним из наиболее заметных релизов 2024-го.

Эта игра — увлекательный, сложный и качественный шутер старой закалки. Игра с Xbox 360 в лучшем смысле, которая в мелочах передает дух вселенной Warhammer 40 000: от орнаментов на броне космодесантников до избыточного пафоса в каждом диалоге. Все это особенно ценно, если учитывать, что с видеоиграми франшизе часто не везет. Пожалуй, так бережно перенести в свою игру мрак и тьму далекого будущего могли только настоящие фанаты.

Скандал года

Sony и привязка Steam к PlayStation Network

Сразу после релиза Helldivers 2 ненадолго показалось, что для Sony этот год будет крайне хорошим. Сперва PlayStation Studios переиздала одну из своих самых хитовых одиночных игр — The Last of Us Part II, а следом выпустила невероятно успешный сервисный шутер. Что может пойти не так? Как оказалось, много чего.

Вокруг привязки аккаунтов Steam к PlayStation Network разгорелся, пожалуй, один из самых крупных скандалов. То, что изначально заявляли как необязательное требование, вдруг превратилось в необходимость. Хочешь играть — будь добр связать две учетные записи, одну из которых можно завести не во всех странах (создать профиль PSN нельзя в 170 регионах мира). На Sony обрушился праведный гнев игроков, потерявших доступ к игре, за которую они уже заплатили, — от возмущений в социальных сетях до ревью-бомбинга на каждой из доступных платформ.

В итоге Sony выпустила заявление с извинениями, пообещав сделать привязку к PSN опциональной, но на деле ничего не изменилось. Компания попросту перестала продавать свои продукты в регионах, где нельзя создать учетную запись PlayStation. Причем это касается не только многопользовательских игр, в случае с которыми логику корпорации еще можно понять (больше контроля за онлайном — меньше нарушителей и читеров), но и одиночных тайтлов — ремастера Horizon Zero Dawn, God of War Ragnarök. Иначе как выстрелом в ногу назвать это трудно.

Подъем азиатского геймдева

Финансовые успехи и вопросы оригинальности

Black Myth: Wukong

Цифры говорят сами за себя: продажи китайской приключенческой игры Black Myth: Wukong за месяц достигли 20 миллионов копий — неслыханный результат для игры, за плечами которой нет многолетней франшизы и давно сложившегося фанатского сообщества. В Palworld, сделанную японцами из Pocket Pair и не без оснований прозванную «„Покемоном“ с пушками», спустя неделю после выхода играли одновременно два миллиона пользователей Steam. Прежде добиться такого результата удавалось лишь PUBG. Южнокорейская Stellar Blade получила высокие оценки критиков, превзошла ожидания разработчиков по продажам, а по пользовательскому рейтингу на Metacritic стала одной из самых высокооцененных игр не только в 2024 году, но и вообще.

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Все эти игры объединены как успехами и географической принадлежностью, так и вторичностью — геймплейной, стилистической, концептуальной. Какие-то в меньшей степени (Black Myth: Wukong), какие-то — в большей (Palworld), но все же заимствования видны невооруженным глазом. Небывалые успехи таких игр, упрощенных по сравнению с оригиналами или использующих грубые приемы вроде сексуализации главной героини, вызывают грустные чувства. А ведь на подходе InZOI (корейский аналог The Sims с упором на фотореализм) и китайский выживач Light of Motiram (визуально неотличимый от дилогии Horizon). Дело явно этим не ограничится — нынешним лидерам индустрии, западным и японским разработчикам крупнобюджетных игр, которые увеличивают сроки производства и затраты на него, впору призадуматься.

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Забастовки продолжаются

Актеры против генеративного ИИ

В 2023 году развлекательная индустрия уже пережила одну масштабную забастовку — американская актерская гильдия SAG-AFTRA выступила против крупных киностудий. После полугода простоя профсоюзу удалось добиться более справедливой оплаты труда для своих участников, а также установить ограничения для создания цифровых двойников с помощью искусственного интеллекта.

Теперь настала очередь издателей видеоигр. Почти два года руководители SAG-AFTRA пытались договориться с игровыми компаниями об условиях использования генеративного ИИ, не желая, чтобы внешность и голоса актеров копировали без их ведома и без справедливой компенсации. Стороны так и не пришли к соглашению — в июле артисты начали бастовать.

Пока что конца этому протесту не видно. Профсоюз заключил промежуточные соглашения по нескольким десяткам крупных проектов, чтобы актеры продолжали работать над ними на особых условиях, а многих игр, находившихся в активной разработке на момент начала забастовки, ограничения не коснулись — на GTA VI, например, ситуация не повлияла. Однако основная часть переговоров с компаниями вроде EA, Take-Two и Activision Blizzard тянется почти полгода.

Смерть Game Informer

Журналы продолжают умирать

Обложки журнала Game Informer

О том, что Game Informer, один из старейших американских журналов о видеоиграх, закрывается, стало известно в начале августа. Сперва многие посчитали, что дело в отмене печатной версии — все-таки пресса уже давно начала переходить в онлайн-пространство. Однако в случае GI закрылся и официальный сайт с архивом материалов за 33 года.

Сотни эксклюзивных статей, рецензий, ретроспектив, колонок, видеоматериалов и интервью с разработчиками, хранившихся на ресурсе, исчезли почти без следа. Пропало в том числе около десятка текстов-превью Dragon Age: The Veilguard, промокампания которой была в самом разгаре. Подписчиков Game Informer попросили обратиться в техподдержку по электронной почте, чтобы вернуть деньги и отменить свою подписку на журнал, которого к тому моменту уже не существовало. Некоторые из сотрудников узнали о своем увольнении прямо во время рабочей командировки.

Увы, закрытие Game Informer было во многом предсказуемым. За время существования GI печатная индустрия сильно изменилась. А в конце 2010-х, после того как цена на акции владельца журнала, компании GameStop, начала стремительно падать, расходы на издание урезали раз за разом, сокращая и редакционный состав. Во времена, когда даже у казавшегося вечным сервиса Web Archive возникают серьезные проблемы, потеря архивных материалов одного сайта кажется весьма важной утратой.

Игры на Mac

Одной платформой больше

Apple не оставляет попыток сделать Mac устройством и для видеоигр. Этому вновь посвятили отдельное выступление на ежегодной презентации WWDC, где анонсировали Game Porting Toolkit 2 — инструмент для запуска игр для Windows на macOS. Работать с ним теперь куда проще, а производительность игр — выше. Представила Apple и подборку игр, у которых на Mac предусмотрены нативные версии. В список вошло 14 релизов, включая Frostpunk 2, Dead Island 2, World of Warcraft: The War Within и Assassin’s Creed Shadows.

На Mac выпустили в 2024 году и такие заметные игры, как Death Stranding, Resident Evil 7, Hades 2, а в 2025-м до устройств Apple доберется Cyberpunk 2077. Другое дело, что версии игр для Mac выходят далеко не сразу, и одновременный релиз на всех платформах (какой должен быть, например, в случае с Assassin’s Creed Shadows) все еще редкость.

Железо не нужно?

Переходный период посреди консольного поколения

«Каждый экран — это Xbox», — заявили руководители игрового направления Microsoft сотрудникам на внутреннем собрании в начале года, подразумевая переход компании к запуску ее сервисов и релизу игр не только на собственных устройствах, но и на сторонних. А в конце 2024 года инсайдер и журналист Джез Корден сообщил, что эпоха игр-эксклюзивов Xbox подошла к концу. Вопрос о том, зачем сейчас обычному игроку приобретать консоли, обсуждается с самого старта нового поколения устройств и теперь стал еще острее.

Касается он и PlayStation: в 2024-м вышла PS5 Pro, но оценить ее возможности могут только те, кому важны дополнительные графические режимы, новое масштабирование изображения, частота кадров на уровне 80 и 120 кадров в секунду, а не 60. Неискушенный игрок и обладатель недорогого телевизора разницу в картинке вряд ли заметит, зато более высокую стоимость консоли в сравнении со стандартной PlayStation 5 точно увидит.

На фоне этого все более востребованным становится облачный стриминг — технология, которая позволяет запускать игры в браузере, на слабых ноутбуках и ПК без скачивания и установки, используя удаленный сервер. Microsoft наконец позволила использовать облачный сервис Xbox Cloud Gaming, чтобы запускать купленные игры (пусть поддерживается пока лишь 50 наиболее заметных игр), а не только те, что входят в Game Pass. Sony открыла доступ к стримингу через облако на PlayStation Portal, теперь на портативном устройстве можно запускать свыше ста игр для PS5 без самой консоли. На российском рынке облачного стриминга игр тоже заметные изменения: Яндекс начал активно тестировать собственный сервис Плюс Гейминг.

Хоронить консоли, впрочем, пока рано. Весной 2025 года Nintendo — на этот раз уже наверняка — должна представить долгожданную наследницу Switch, одной из самых популярных приставок в истории. А осенью ожидается выход GTA VI, которую, как до этого GTA V, сперва собираются выпустить только на консолях, и тогда PS5 (как Pro, так и обычная) и Xbox Series X точно понадобятся миллионам.

Авторы: Антон Самитов, Александр Омолоев

Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images, Smith Collection / Gado / Getty Images, Mario Tama / Getty Images, Phil Barker / Future Publishing via Getty Images

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