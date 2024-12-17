Итоги-2024: главные события и тренды в мире видеоигр

Подводим итоги 2024 года и рассказываем, каким он был для видеоигровой индустрии. Вспоминаем, чем запомнились прошедшие месяцы, какие события и тренды стали ключевыми, а заодно смотрим в будущее.
Год без игры года
Когда в наградной гонке нет фаворитов
В сравнении с прошлым годом 2024-й по числу новых игр, которые можно назвать хотя бы выдающимися, получился довольно скверным. Отчетливее всего это было заметно на вручении премии The Game Awards. В список номинантов на главную награду индустрии вошло Shadow of the Erdtree — пусть масштабное, но все же дополнение к Elden Ring. Победителем признали платформер Astro Bot. Это хорошая, местами даже отличная игра — в ней заметен и хороший бюджет, и достойная техническая реализация, но нет ни единой оригинальной идеи ни в плане выражения, ни в плане содержания.
Astro Bot сделана, чтобы всем нравиться; для жюри The Game Awards это безопасный, удобный выбор, который, увы, ничего не говорит о сегодняшнем состоянии игр. Впрочем, и другие признанные (не только на TGA) кандидаты на титул игры года выступили на уровне выше среднего. Black Myth: Wukong — большой шаг для китайской игровой индустрии, но маленький — для мировой. Warhammer 40 000: Space Marine 2 — игра вчерашнего дня, а не завтрашнего или хотя бы сегодняшнего. Ремейки Silent Hill 2 и Final Fantasy VII переосмысливают игры, вышедшие десятилетия назад. Исключения в этом контексте — Balatro и Helldivers 2, которые и правда пытаются экспериментировать в рамках своих жанров, но смешивая уже знакомые всем элементы: карточный roguelike — с покером, командный шутер — с почти что стратегической системой глобального прогресса.
Единственная действительно удачная игра-блокбастер вышла под самый конец 2024-го, не успев попасть ни в один большой список лучших, включая наш. Indiana Jones and the Great Circle пускай местами довольно старомодная и далеко не идеальная, но любопытная смесь приключения-аттракциона с иммерсив-симом в полуоткрытом мире. Будет обидно, если игру MachineGames позабудут к следующему ноябрю, когда все примутся составлять свои топы за 2025 год. А ведь разработчики точно уловили дух оригинальной трилогии фильмов Стивена Спилберга вплоть до юмора и монтажного ритма в кат-сценах.
Корпорации тоже плачут
Крупные проблемы у крупных издателей
Непопулярные решения и последующие репутационные проблемы не редкость в любой индустрии, но в 2024-м количество ошибок у игровых издателей стало катастрофическим. В мае разразился скандал вокруг популярного многопользовательского шутера Helldivers 2 на ПК и привязки профиля к системе PlayStation Network (этому скандалу мы посвятили отдельную главу).
7 мая Microsoft решила составить конкуренцию Sony по провалам и сообщила о закрытии сразу нескольких студий разработчиков, в том числе Arkane Austin (создатели Prey и Redfall) и Tango Gameworks (авторы The Evil Within и Hi-Fi Rush). Впрочем, Sony все равно вырвалась в лидеры антирейтинга с отрывом, потерпев самое сокрушительное поражение в 2024 году — выпустила и почти сразу закрыла многопользовательский шутер Concord (подробнее об игре — чуть ниже).
Неудачи затронули и другие крупные студии. У Ubisoft черная полоса продолжалась практически весь год: от крайне скромных продаж Prince of Persia: The Lost Crown (при хороших отзывах и позитивной прессе!) и Star Wars Outlaws до скандала вокруг исторической недостоверности Assassin’s Creed Shadows, которую из-за этого решили перенести на 2025-й. Помимо этого, издатель распустил команду, которая работала над The Lost Crown, и решил закрыть условно-бесплатный шутер XDefiant, задуманный как ответ Call of Duty.
С другой стороны, проблемы больших корпораций дают основания для осторожного оптимизма. Быть может, в игровой индустрии настало время для своего Нового Голливуда — волны, которая принесет больше авторских и дерзких игр.
Провал года
Сoncord
Высокобюджетный онлайн-шутер Sony вызвал у большинства игроков недоумение уже после выхода первых трейлеров. Кому в 2024-м вообще понадобилась смесь Overwatch и PvP-режима Destiny в декорациях типичного сай-фая — без оригинальных игровых механик, зато с насквозь вторичными персонажами?
Выпускать Сoncord, возможно, стоило где-то в середине 2010-х, когда само слово «игра-сервис» не успело никому надоесть. Однако это абсурд — в мире победивших условно-бесплатных Fortnite, Destiny и Overwatch делать огромные ставки на успех такого продукта за 70 долларов. Тем более когда в качестве главной фишки игры продвигали постепенно развивающийся сюжет, который по злой иронии никто никогда уже не увидит. Единственным свидетельством этого сюжета, похоже, так и останется один из эпизодов анимационной антологии Secret Level, в которую непредусмотрительно поместили Сoncord (наряду с Pac-Man и Unreal Tournament).
Провал Concord как будто должен вызвать злую ухмылку. Корпорация тратит несколько сотен миллионов долларов на игру в спорном жанре, чтобы через пару недель после релиза закрыть ее. Причем вместе со студией-разработчиком. Но если вдуматься, ситуация не слишком смешная. Экс-сотрудники Firewalk Studios корпели над проектом восемь лет и вряд ли планировали сделать никому не нужную игру. Решение за них принимали издатели, однако не верится, что боссы Sony останутся без работы после провала Concord. В отличие от сотни человек, которые просто выполняли чужое ТЗ.
Большие успехи (очень) маленьких игр
Инди-разработчики на коне
Пока крупнейшие издатели год за годом пережевывают старые идеи, независимая сцена чувствует себя весьма неплохо. Еще во время первого бума инди-игр в конце нулевых и начале десятых стало ясно: по-настоящему интересные, новаторские и даже хитовые игры не обязательно проекты AAA-класса. В 2024 году мы получили два весомых аргумента в подтверждение этого тезиса — пару очень прибыльных и популярных проектов от разработчиков-одиночек. Это Animal Well от американца Билли Бассо и Balatro от канадского программиста, скрывающегося под псевдонимом LocalThunk. Оба тайтла входят в десятку самых высокооцененных игр года на Metacritic наряду с Astro Bot. Они успели неоднократно попасть в списки лучших проектов года по версии различных изданий, да и продаются они очень даже неплохо. Balatro так и вовсе получила три премии The Game Awards и разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий меньше чем за год — выдающийся результат для независимой игры. Вирусная популярность и отличный сарафан творят чудеса. Для сравнения: у инди-хитов прошлых лет — Kingdom Come: Deliverance и первой Hellblade, которые тоже вышли без особой поддержки гигантов индустрии, — показатели за первый год с момента релиза были поскромнее: 2,5 миллиона копий и свыше миллиона копий соответственно.
В 2024 году вообще хватало инди-игр, которые были тепло приняты критиками и игроками, — от Hades 2 и Satisfactory до Thank Goodness You’re Here! и Lorelei and the Laser Eyes. Отличных релизов все же было немало, просто не в мейнстримном сегменте.
Анонсы года
От нового DOOM до «Ведьмака 4»
Год оказался скудным на актуальные большие игры, но щедрым на обещания. Весной анонсировали долгожданную Kingdom Come: Deliverance II — продолжение тщательно проработанной и реалистичной ролевой игры о средневековой Чехии. Летом — DOOM: The Dark Ages, события которой (впервые в серии) происходят в Средние века, но с драконами, демонами и гигантскими боевыми робокостюмами. Осенью — Ghost of Yotei, новый самурайский боевик авторов Ghost of Tsushima, еще более зрелищный и с огнестрельным оружием. Зимой — Intergalactic: The Heretic Prophet, первую за 11 лет игру студии Naughty Dog, разрабатываемую по оригинальной, а не существующей франшизе; это ретрофантастика, вдохновленная классическими аниме «Акира» и «Ковбой Бибоп».
К концу года полноценно заявили «Ведьмака 4», главной героиней которого ожидаемо сделали Цири. Но для игроков из России ключевыми в 2024-м стали два неожиданных анонса. Для Atomic Heart готовят экранизацию, над которой работает именитый сценарист Роман Кантор, занимавшийся «Эпидемией», «Серебряными коньками» и «Мастером и Маргаритой». А по «Героям меча и магии» создают новую игру — Heroes of Might and Magic: Olden Era. Делает ее студия Unfrozen, основанная российскими разработчиками; ориентируются они на третьих и пятых «Героев», действие развернется в родном для серии мире Энроте. Новостей лучше этой о всенародно любимом цикле стратегий не было уже очень долго.
«Российское» года
Warhammer 40 000: Space Marine 2
Да, самой громкой и важной «отечественной» видеоигрой в этом году оказалась не «Смута». Это звание можно присудить экшену на основе британской фантастической вселенной, выпущенному французским издательством и разработанному подразделением компании со штаб-квартирой в США. Как так вышло? Очень просто: Space Marine 2 — результат нескольких лет трудов команды Saber из Санкт-Петербурга.
Сотрудники этого офиса Saber Interactive уже давно зарекомендовали себя не только в игровой индустрии в целом, но и в работе с крупными франшизами. Они портировали на разные платформы множество разных игр, сотрудничали с Microsoft, Warner Bros. и CD Projekt, выпустили ряд собственных тайтлов из разряда так называемых AA-игр — среднебюджетных проектов вроде World War Z. И Space Marine 2 — их самый масштабный и сложный проект, оказавшийся одним из наиболее заметных релизов 2024-го.
Эта игра — увлекательный, сложный и качественный шутер старой закалки. Игра с Xbox 360 в лучшем смысле, которая в мелочах передает дух вселенной Warhammer 40 000: от орнаментов на броне космодесантников до избыточного пафоса в каждом диалоге. Все это особенно ценно, если учитывать, что с видеоиграми франшизе часто не везет. Пожалуй, так бережно перенести в свою игру мрак и тьму далекого будущего могли только настоящие фанаты.
Скандал года
Sony и привязка Steam к PlayStation Network
Сразу после релиза Helldivers 2 ненадолго показалось, что для Sony этот год будет крайне хорошим. Сперва PlayStation Studios переиздала одну из своих самых хитовых одиночных игр — The Last of Us Part II, а следом выпустила невероятно успешный сервисный шутер. Что может пойти не так? Как оказалось, много чего.
Вокруг привязки аккаунтов Steam к PlayStation Network разгорелся, пожалуй, один из самых крупных скандалов. То, что изначально заявляли как необязательное требование, вдруг превратилось в необходимость. Хочешь играть — будь добр связать две учетные записи, одну из которых можно завести не во всех странах (создать профиль PSN нельзя в 170 регионах мира). На Sony обрушился праведный гнев игроков, потерявших доступ к игре, за которую они уже заплатили, — от возмущений в социальных сетях до ревью-бомбинга на каждой из доступных платформ.
В итоге Sony выпустила заявление с извинениями, пообещав сделать привязку к PSN опциональной, но на деле ничего не изменилось. Компания попросту перестала продавать свои продукты в регионах, где нельзя создать учетную запись PlayStation. Причем это касается не только многопользовательских игр, в случае с которыми логику корпорации еще можно понять (больше контроля за онлайном — меньше нарушителей и читеров), но и одиночных тайтлов — ремастера Horizon Zero Dawn, God of War Ragnarök. Иначе как выстрелом в ногу назвать это трудно.
Подъем азиатского геймдева
Финансовые успехи и вопросы оригинальности
Цифры говорят сами за себя: продажи китайской приключенческой игры Black Myth: Wukong за месяц достигли 20 миллионов копий — неслыханный результат для игры, за плечами которой нет многолетней франшизы и давно сложившегося фанатского сообщества. В Palworld, сделанную японцами из Pocket Pair и не без оснований прозванную «„Покемоном“ с пушками», спустя неделю после выхода играли одновременно два миллиона пользователей Steam. Прежде добиться такого результата удавалось лишь PUBG. Южнокорейская Stellar Blade получила высокие оценки критиков, превзошла ожидания разработчиков по продажам, а по пользовательскому рейтингу на Metacritic стала одной из самых высокооцененных игр не только в 2024 году, но и вообще.
Все эти игры объединены как успехами и географической принадлежностью, так и вторичностью — геймплейной, стилистической, концептуальной. Какие-то в меньшей степени (Black Myth: Wukong), какие-то — в большей (Palworld), но все же заимствования видны невооруженным глазом. Небывалые успехи таких игр, упрощенных по сравнению с оригиналами или использующих грубые приемы вроде сексуализации главной героини, вызывают грустные чувства. А ведь на подходе InZOI (корейский аналог The Sims с упором на фотореализм) и китайский выживач Light of Motiram (визуально неотличимый от дилогии Horizon). Дело явно этим не ограничится — нынешним лидерам индустрии, западным и японским разработчикам крупнобюджетных игр, которые увеличивают сроки производства и затраты на него, впору призадуматься.
Забастовки продолжаются
Актеры против генеративного ИИ
В 2023 году развлекательная индустрия уже пережила одну масштабную забастовку — американская актерская гильдия SAG-AFTRA выступила против крупных киностудий. После полугода простоя профсоюзу удалось добиться более справедливой оплаты труда для своих участников, а также установить ограничения для создания цифровых двойников с помощью искусственного интеллекта.
Теперь настала очередь издателей видеоигр. Почти два года руководители SAG-AFTRA пытались договориться с игровыми компаниями об условиях использования генеративного ИИ, не желая, чтобы внешность и голоса актеров копировали без их ведома и без справедливой компенсации. Стороны так и не пришли к соглашению — в июле артисты начали бастовать.
Пока что конца этому протесту не видно. Профсоюз заключил промежуточные соглашения по нескольким десяткам крупных проектов, чтобы актеры продолжали работать над ними на особых условиях, а многих игр, находившихся в активной разработке на момент начала забастовки, ограничения не коснулись — на GTA VI, например, ситуация не повлияла. Однако основная часть переговоров с компаниями вроде EA, Take-Two и Activision Blizzard тянется почти полгода.
Смерть Game Informer
Журналы продолжают умирать
О том, что Game Informer, один из старейших американских журналов о видеоиграх, закрывается, стало известно в начале августа. Сперва многие посчитали, что дело в отмене печатной версии — все-таки пресса уже давно начала переходить в онлайн-пространство. Однако в случае GI закрылся и официальный сайт с архивом материалов за 33 года.
Сотни эксклюзивных статей, рецензий, ретроспектив, колонок, видеоматериалов и интервью с разработчиками, хранившихся на ресурсе, исчезли почти без следа. Пропало в том числе около десятка текстов-превью Dragon Age: The Veilguard, промокампания которой была в самом разгаре. Подписчиков Game Informer попросили обратиться в техподдержку по электронной почте, чтобы вернуть деньги и отменить свою подписку на журнал, которого к тому моменту уже не существовало. Некоторые из сотрудников узнали о своем увольнении прямо во время рабочей командировки.
Увы, закрытие Game Informer было во многом предсказуемым. За время существования GI печатная индустрия сильно изменилась. А в конце 2010-х, после того как цена на акции владельца журнала, компании GameStop, начала стремительно падать, расходы на издание урезали раз за разом, сокращая и редакционный состав. Во времена, когда даже у казавшегося вечным сервиса Web Archive возникают серьезные проблемы, потеря архивных материалов одного сайта кажется весьма важной утратой.
Игры на Mac
Одной платформой больше
Apple не оставляет попыток сделать Mac устройством и для видеоигр. Этому вновь посвятили отдельное выступление на ежегодной презентации WWDC, где анонсировали Game Porting Toolkit 2 — инструмент для запуска игр для Windows на macOS. Работать с ним теперь куда проще, а производительность игр — выше. Представила Apple и подборку игр, у которых на Mac предусмотрены нативные версии. В список вошло 14 релизов, включая Frostpunk 2, Dead Island 2, World of Warcraft: The War Within и Assassin’s Creed Shadows.
На Mac выпустили в 2024 году и такие заметные игры, как Death Stranding, Resident Evil 7, Hades 2, а в 2025-м до устройств Apple доберется Cyberpunk 2077. Другое дело, что версии игр для Mac выходят далеко не сразу, и одновременный релиз на всех платформах (какой должен быть, например, в случае с Assassin’s Creed Shadows) все еще редкость.
Железо не нужно?
Переходный период посреди консольного поколения
«Каждый экран — это Xbox», — заявили руководители игрового направления Microsoft сотрудникам на внутреннем собрании в начале года, подразумевая переход компании к запуску ее сервисов и релизу игр не только на собственных устройствах, но и на сторонних. А в конце 2024 года инсайдер и журналист Джез Корден сообщил, что эпоха игр-эксклюзивов Xbox подошла к концу. Вопрос о том, зачем сейчас обычному игроку приобретать консоли, обсуждается с самого старта нового поколения устройств и теперь стал еще острее.
Касается он и PlayStation: в 2024-м вышла PS5 Pro, но оценить ее возможности могут только те, кому важны дополнительные графические режимы, новое масштабирование изображения, частота кадров на уровне 80 и 120 кадров в секунду, а не 60. Неискушенный игрок и обладатель недорогого телевизора разницу в картинке вряд ли заметит, зато более высокую стоимость консоли в сравнении со стандартной PlayStation 5 точно увидит.
На фоне этого все более востребованным становится облачный стриминг — технология, которая позволяет запускать игры в браузере, на слабых ноутбуках и ПК без скачивания и установки, используя удаленный сервер. Microsoft наконец позволила использовать облачный сервис Xbox Cloud Gaming, чтобы запускать купленные игры (пусть поддерживается пока лишь 50 наиболее заметных игр), а не только те, что входят в Game Pass. Sony открыла доступ к стримингу через облако на PlayStation Portal, теперь на портативном устройстве можно запускать свыше ста игр для PS5 без самой консоли. На российском рынке облачного стриминга игр тоже заметные изменения: Яндекс начал активно тестировать собственный сервис Плюс Гейминг.
Хоронить консоли, впрочем, пока рано. Весной 2025 года Nintendo — на этот раз уже наверняка — должна представить долгожданную наследницу Switch, одной из самых популярных приставок в истории. А осенью ожидается выход GTA VI, которую, как до этого GTA V, сперва собираются выпустить только на консолях, и тогда PS5 (как Pro, так и обычная) и Xbox Series X точно понадобятся миллионам.
Авторы: Антон Самитов, Александр Омолоев
Фото: Joan Cros / NurPhoto via Getty Images, Smith Collection / Gado / Getty Images, Mario Tama / Getty Images, Phil Barker / Future Publishing via Getty Images