Итоги-2024: главные события и тренды в мире видеоигр

Пока крупнейшие издатели год за годом пережевывают старые идеи, независимая сцена чувствует себя весьма неплохо. Еще во время первого бума инди-игр в конце нулевых и начале десятых стало ясно: по-настоящему интересные, новаторские и даже хитовые игры не обязательно проекты AAA-класса. В 2024 году мы получили два весомых аргумента в подтверждение этого тезиса — пару очень прибыльных и популярных проектов от разработчиков-одиночек. Это Animal Well от американца Билли Бассо и Balatro от канадского программиста, скрывающегося под псевдонимом LocalThunk. Оба тайтла входят в десятку самых высокооцененных игр года на Metacritic наряду с Astro Bot. Они успели неоднократно попасть в списки лучших проектов года по версии различных изданий, да и продаются они очень даже неплохо. Balatro так и вовсе получила три премии The Game Awards и разошлась тиражом в 3,5 миллиона копий меньше чем за год — выдающийся результат для независимой игры. Вирусная популярность и отличный сарафан творят чудеса. Для сравнения: у инди-хитов прошлых лет — Kingdom Come: Deliverance и первой Hellblade, которые тоже вышли без особой поддержки гигантов индустрии, — показатели за первый год с момента релиза были поскромнее: 2,5 миллиона копий и свыше миллиона копий соответственно.