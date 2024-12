Итоги-2024: главные события и тренды в мире видеоигр

Год оказался скудным на актуальные большие игры, но щедрым на обещания. Весной анонсировали долгожданную Kingdom Come: Deliverance II — продолжение тщательно проработанной и реалистичной ролевой игры о средневековой Чехии. Летом — DOOM: The Dark Ages, события которой (впервые в серии) происходят в Средние века, но с драконами, демонами и гигантскими боевыми робокостюмами. Осенью — Ghost of Yotei, новый самурайский боевик авторов Ghost of Tsushima, еще более зрелищный и с огнестрельным оружием. Зимой — Intergalactic: The Heretic Prophet, первую за 11 лет игру студии Naughty Dog, разрабатываемую по оригинальной, а не существующей франшизе; это ретрофантастика, вдохновленная классическими аниме «Акира» и «Ковбой Бибоп».