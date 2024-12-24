Во что играть в 2025 году: 20 самых ожидаемых видеоигр

Для компании Ubisoft, у которой в последнее время не все радужно, это особенно важный релиз. Повторяемую формулу для игр серии давно стоит обновить, а от гигантских карт и 100-часовых кампаний, кажется, устали даже самые преданные фанаты. Правда, Shadows уже успела оказаться в центре скандала из-за ее исторической (не)достоверности. Чтобы убедиться в том, что игра будет действительно качественной, а технических проблем на старте станет меньше, Ubisoft отложила дату выхода на три месяца.