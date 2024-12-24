Во что играть в 2025 году: 20 самых ожидаемых видеоигр

2025-й обещает быть куда богаче предыдущего года на большие и заметные релизы. Как обычно, нас ждут продолжения известных серий, перезапуски и ремейки — от DOOM и Civilization до Metal Gear и Gothic. Однако и оригинальные проекты именитых разработчиков тоже будут, например Judas, над которой трудится один из соавторов BioShock. Само собой, главным релизом остается GTA VI — проект таких масштабов, что у многих игр в нашем списке заведомо нет точных дат релиза. Все-таки конкурировать с флагманской серией Rockstar не хочет никто.
Grand Theft Auto VI
2025 — PlayStation 5, Xbox Series X|S
Что вообще можно сказать о самой ожидаемой игре не только этого года, но и десятилетия? Релизы студии Rockstar — явление все более редкое, но вместе с тем и более важное. От каждой их новинки ждут проекта, определяющего целое поколение видеоигр, технологического скачка и планки, на которую будут равняться остальные разработчики.
Ожидания от шестой номерной части GTA особенно высоки. Это первая игра серии почти за 10 лет и первый тайтл Rockstar, который выпустят после ухода Дэна Хаузера, сооснователя студии и создателя франшизы. Впервые за много лет в GTA одним из протагонистов станет женщина. А еще это первая с 2002 года игра серии, где место действия — в том числе любимый фанатами Вайс-Сити, списанный с Майами.
Оправдает ли Rockstar Games возложенные на нее ожидания? Или на фоне больших перемен в компании, индустрии и мире и после масштабной утечки данных из студии в 2022-м именитые разработчики все-таки промахнутся? Увидим в этом году. Если, разумеется, игру не отложат.
Metal Gear Solid ∆: Snake Eater
2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Компания Konami не оставляет попыток возродить свои главные франшизы. После ремейка Silent Hill 2 на очереди обновленная версия другой культовой игры издательства — Metal Gear Solid 3, которую многие поклонники до сих пор считают лучшей в созданной Хидэо Кодзимой серии о наемниках, клонах, войнах и всемирных заговорах.
Snake Eater не только любимица фанатов, но и первая по хронологии часть Metal Gear. Поэтому ремейк приквела об оперативнике Снейке и его опасной миссии в сибирских джунглях (не спрашивайте) должен стать отличной точкой входа даже для тех, кто не был знаком с запутанным сюжетом других игр. MGS ∆ собирались выпустить в 2024-м, но не успели. Будем надеяться, что ждать осталось недолго.
Kingdom Come: Deliverance II
4 февраля — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Продолжение знаковой RPG о средневековой Чехии. Первая часть вышла еще в 2018-м, покорила многих своей сложностью и тщательно воссозданным, реалистичным миром (в игре нужно среди прочего мыться, чтобы не отталкивать окружающих, и учить неграмотного героя читать), но сюжет оборвался на полуслове.
Kingdom Come: Deliverance II должна завершить историю чешского мстителя Индржиха и превзойти оригинальную игру по размаху. Мир будет примерно вдвое больше (главная локация — крепость Кутна-Гора), помимо холодного оружия появится огнестрельное, боевая система станет чуть проще и агрессивнее. Для поклонников первой Kingdom Come и жанра RPG в целом это предложение, от которого невозможно отказаться. Выпустить игру планируют уже в начале февраля.
Civilization VII
11 февраля — ПК, macOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch
Новая часть самой известной серии 4X-стратегий. Как и в прежних играх, в Civilization VII нужно будет выбрать цивилизацию и развивать ее от древности до современности. Но в седьмой части при наступлении другой эпохи можно выбрать новую цивилизацию — серьезное изменение для серии, девизом которой всегда было «Построй империю, способную выдержать проверку временем».
Другое нововведение — лидеры государств теперь не привязаны к одной нации, поэтому Ксеркс, скажем, сможет править Римом. Наконец, Civilization VII первой из номерных частей серии выйдет одновременно на ПК и консолях.
Assassin's Creed Shadows
14 февраля — ПК, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Сверхпопулярная серия экшен-игр о тайном братстве убийц и мистических артефактах уже позволила фанатам побывать и в Италии эпохи Возрождения, и в Париже времен революции 1789-го, и в Древней Греции. Наконец-то Assassin’s Creed доберется до феодальной Японии — о масштабной игре в этом сеттинге поклонники просили давно.
Для компании Ubisoft, у которой в последнее время не все радужно, это особенно важный релиз. Повторяемую формулу для игр серии давно стоит обновить, а от гигантских карт и 100-часовых кампаний, кажется, устали даже самые преданные фанаты. Правда, Shadows уже успела оказаться в центре скандала из-за ее исторической (не)достоверности. Чтобы убедиться в том, что игра будет действительно качественной, а технических проблем на старте станет меньше, Ubisoft отложила дату выхода на три месяца.
Avowed
18 февраля — ПК, Xbox Series X|S
Студия Obsidian в 2025 году должна выпустить сразу две большие ролевые игры. Первая — фэнтезийная Avowed, перенесенная c 2024-го. Главная ее особенность — гибкая боевая система, благодаря которой в обе руки можно взять волшебные палочки и обрушить на врагов град заклинаний. Или выбрать вместо этого два пистолета — огнестрельное оружие в игре тоже будет. Помимо разнообразных боев разработчики обещают нелинейный сюжет с десятью концовками и проработанных сопартийцев.
Вторая игра Obsidian — фантастическая The Outer Worlds 2. В ней нужно исследовать космические колонии и искать способ разобраться с разломами в ткани мироздания, угрожающими уничтожить человечество. Решения и их последствия, компаньоны с собственными сюжетными линиями, вариативность — все, чем славится Obsidian, должно быть и в этой игре. На месте, однако, и броский, цветастый дизайн уровней, за который некоторые критиковали первую часть. Когда именно выйдет The Outer Worlds 2, не уточняется.
Split Fiction
6 марта — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Шведская студия Hazelight во главе с гейм-дизайнером Юсефом Фаресом за последние годы зарекомендовала себя мастером кооперативных игр. A Way Out и It Takes Two — настоящие игровые блокбастеры для двоих, красочные, динамичные и очень разнообразные.
Split Fiction, как обещают разработчики, станет их самой масштабной игрой. Действие развернется вокруг двух девушек-писательниц, одна из которых работает в жанре научной фантастики, а другая — с фэнтези. Героини соглашаются участвовать в эксперименте, позволяющем им попасть в свои придуманные миры, но по ошибке девушки оказываются в одной симуляции, против воли перемещаясь между разными вселенными. Чтобы выбраться и спастись, им придется действовать сообща, как и игрокам.
Как и в случае с прошлыми играми Hazelight, поиграть в Split Fiction в одиночку не получится, зато каждая пара игроков может пользоваться одной копией игры, даже если хочет играть на разных устройствах.
Gothic Remake
2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Обновленную «Готику» ждали в 2024 году, но выход игры в итоге состоится не раньше 2025-го. В культовой немецкой RPG существенно обновляют не только графику, но и геймплей. Можно будет, например, не просто жарить мясо, а находить рецепты, готовить еду и продавать, зарабатывая на этом. Расширили и повествование, поэтому в игре удастся больше узнать об орках и, судя по всему, даже поработать с ними.
Особое внимание разработчики уделяют переводу игры на разные языки: у ремейка Gothic будет полная русская локализация с субтитрами и дубляжем.
Heroes of Might & Magic: The Olden Era
2-й квартал 2025 года — ПК (ранний доступ)
Самый неожиданный анонс 2024 года — полноценная новая часть «Героев меча и магии», действие которой развернется в Энроте, том же мире, где происходят события первых, вторых и третьих «Героев». В игре шесть фракций; одну пока не раскрыли, а остальные — Лесной союз, Храм, Подземелье, Некрополис и Рой, состоящий из инсектоидов во главе с демоном из Инферно. Против последнего и предстоит сражаться в сюжетной кампании.
Будут блиц-режим с одним героем, классическая «Арена», редактор карт. Игра выйдет не сразу целиком, во втором квартале 2025-го к ней откроют ранний доступ, после чего будут обновлять. Созданием новых «Героев» занимается студия Unfrozen, основанная разработчиками из России. Ориентируются они на третьих и пятых «Героев», и в успех команды хочется верить.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Первая половина 2025 года — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Долгожданный сиквел культовой RPG 2004 года о городских вампирах переносили уже несколько раз. С момента анонса в 2019 году игра успела сменить разработчиков. И хотя какое-то время многие фанаты думали, что проект так и останется в производственном аду, теперь релиз все-таки запланирован на первую половину 2025-го.
Для студии The Chinese Room, известной прежде всего очень линейными и относительно короткими играми, это первый проект подобного масштаба. Опыта работы над комплексными RPG с разветвленным сюжетом у компании нет, и справится ли она с задачей, пока неясно. Даже издатели Bloodlines 2 из Paradox уже успели заявить, что в будущем не станут браться за огромные RPG, что не внушает уверенности.
DOOM: The Dark Ages
2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Студия id Software продолжает развивать свою главную игровую серию. На этот раз Палач Рока (он же Безымянный Пехотинец, он же Думгай) будет расправляться с демонами в Средневековье, выступая последним защитником королевства перед полчищами армии преисподней.
Шутер — третья часть DOOM после перезапуска франшизы в 2016 году. Разработчики уже дали понять, что грядущая игра будет сильно отличаться от сверхдинамичной DOOM Eternal и ее дополнений. The Dark Ages должна стать более мрачной игрой с полностью переработанной боевой системой, где стрельба будет не менее важной, чем оружие ближнего боя и щит. Как выразился в интервью гейм-директор Хьюго Мартин, «если в Eternal вы взлетали как истребитель F-22, то в The Dark Ages почувствуете себя танком „Абрамс“».
Fable
2025 — ПК, Xbox Series X|S
Об игре пока известно немного, но занимаются ей опытные разработчики. Среди них, например, выходец из СD Projekt RED Павел Капала, который был гейм-дизайнером Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt. Именно на третьего «Ведьмака», по словам инсайдеров, и похожа новая Fable. В первую очередь боевой системой с пируэтами, уклонениями, плавными переходами к добиваниям. В остальном же ожидается классическая Fable — сказочная, детализированная, забавная. Игру анонсировали еще в 2020-м, поэтому выход в 2025 году вполне вероятен, но не гарантирован: точную дату релиза по-прежнему не называют.
Ghost of Yōtei
2025 — PlayStation 5
Самурайский боевик во вселенной Ghost of Tsushima. Но это не прямое продолжение, а отдельная самостоятельная игра: вместо южной Цусимы здесь северный Хоккайдо, вместо конца XIII века — начало XVII, вместо самурая Дзина Сакая — ищущая мести девушка по имени Ацу.
Среди новшеств будет и огнестрельное оружие. Точная дата релиза игры не называется, выйдет она — по крайней мере, сперва — только на PS5.
Death Stranding 2: On the Beach
2025 — PlayStation 5
Продолжение фантастического симулятора курьера от именитого японского гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы, создателя Metal Gear. Как и в случае с первой игрой, разработчики показали мало геймплея, зато продемонстрировали множество роликов со звездным актерским составом.
К центральным ролям вернутся Норман Ридус и Леа Сейду, которые снова сыграют курьера Сэма Бриджеса и его соратницу по прозвищу Фрэджайл. Также в игре появится Эль Фаннинг, а известные кинорежиссеры Джордж Миллер, Фатих Акин и Николас Виндинг Рефн подарили свою внешность нескольким персонажам.
Студия Kojima Productions снова занимается игрой в сотрудничестве с Sony. On the Beach планируется выпустить только на PlayStation 5. Однако позже ее наверняка портируют и на другие платформы.
Metroid Prime 4: Beyond
2025 — Nintendo Switch
Продолжение фантастической франшизы Metroid, одной из важнейших для Nintendo. Игроки снова возьмут на себя роль охотницы за головами Самус Аран, защищающей галактику от инопланетных угроз. Как и прошлые игры в ответвлении серии Prime, это будет экшен от первого лица с перестрелками и платформингом, а также особыми способностями, открывающими доступ во все новые локации.
Metroid Prime 4 анонсировали еще в 2017 году, после чего Nintendo несколько лет молчала, прежде чем заявить, что разработку перезапустили. Однако это скорее хорошая новость, ведь производством игры теперь занимается Retro Studios, которая трудилась над предыдущими Metroid Prime. Релиз анонсирован лишь на Nintendo Switch, но Beyond, скорее всего, будет доступна и на ее консоли-наследнице, которую должны представить грядущей весной.
Mafia: The Old Country
Лето 2025 года — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Приквел всей серии Mafia, чьи события происходят в начале XX века на Сицилии. Главный герой — молодой итальянец Энцо, сирота, которому приходилось работать на серных рудниках, чтобы выжить. Решив вырваться из нищеты, он присоединяется к криминальной семье дона Торризи.
Темой игры станет зарождение мафии как таковой, а местом действия — преимущественно сельская местность, а не города. Разработкой игры занимается студия Hangar 13, сделавшая весьма спорную Mafia 3, поэтому опасения насчет новой части остаются. С другой стороны, недавний ремейк оригинальной Mafia, над которым трудилась та же команда, приняли куда теплее, чем триквел, так что будем надеяться, что Hangar 13 растет и учится на ошибках.
Marvel 1943: Rise of Hydra
2025 — платформы не объявлены
Большая приключенческая игра, центральными героями которой будут Капитан Америка и Черная Пантера. Вместе с ними в четверку главных героев вошли солдат Габриэль Джонс из отряда «Воющих коммандос» и шпионка Нанали из Ваканды. Сражаться им предстоит с «Гидрой» — разветвленной преступной группировкой, набирающей силу во время Второй мировой войны. Местом действия станут Ваканда и оккупированный Париж.
Главный козырь игры — ее прославленная сценаристка Эми Хенниг, которая прежде была руководительницей разработки обеих Legacy of Kain: Soul Reaver, создательницей серии Uncharted и главной сценаристкой трех ее частей. Если Хенниг вновь добьется успеха, у Marvel 1943: Rise of Hydra есть все шансы стать большим хитом.
Judas
Без даты — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Экшен от первого лица, которым занимается Кен Левин, создатель серии BioShock, также работавший над Thief и System Shock 2. Как и в предыдущих играх Левина, в Judas будут элементы иммерсив-сима, однако разработчики делают упор на динамическую систему повествования, которую сам гейм-дизайнер называет «нарративным LEGO».
Действие Judas разворачивается на космическом корабле-колонии, который переправляет остатки человечества на новую, пригодную для обитания планету. По задумке разработчиков из студии Ghost Story, сюжет игры будет серьезно отличаться от одного прохождения к другому. Все будет зависеть от того, кого из трех персонажей-роботов, управляющих разными частями корабля, будет поддерживать игрок в определенный момент времени. Эти герои смогут вмешиваться в прохождение, помогая в бою или, например, блокируя нужные проходы.
Точной даты выхода у Judas нет, но руководители издательства Take-Two, которому принадлежит Ghost Story, когда-то упоминали релиз в марте 2025 года. Вполне вероятно, что игру все-таки перенесут.
Elden Ring: Nightreign
2025 — ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One
Создателей Dark Souls и Bloodborne из японской студии FromSoftware в последние годы нередко упрекают в том, что они переделывают одну и ту же игру. Якобы все их последние работы ничем толком не отличаются, кроме сеттинга. Что ж, людям, которые даже после Armored Core VI и Deracine сомневались в том, что компания умеет экспериментировать, стоит задуматься, ведь анонса Nightreign вряд ли кто-то ожидал.
Игра станет кооперативным спин-оффом масштабной одиночной RPG. Здесь элементы оригинала вроде исследования мира и сражений с боссами, испытывающих все умения игрока, будут сочетаться с системой классов, roguelike-механиками и геймплеем, рассчитанным на короткие игровые сессии длиной около часа. Играть можно либо в одиночку, либо втроем; режим для двух игроков не предусмотрен. При этом FromSoftware уверяет: Nightreign не игра-сервис, ведь весь контент в ней будет доступен сразу же после релиза.
Pathologic 3
2025 — ПК
Главная отечественная игра 2025-го — новый релиз студии Ice-Pick Lodge, создателей «Мора» и «Тургора». Pathologic 3 — это полноценное продолжение «Мора». Изначально его задумывали как дополнение к Pathologic 2, однако в студии поняли: чтобы адаптировать геймплей под нового главного героя, нужны настолько значительные изменения, что простым DLC обойтись не получится.
Игрокам снова предстоит исследовать охваченный загадочной эпидемией Город-на-Горхоне, на этот раз в роли бакалавра по имени Даниил Данковский. У героя будет возможность манипулировать ходом времени, возвращаться к определенным событиям, чтобы изменить развитие сюжета.
Сперва игру планируют выпустить только на ПК, а позже — на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но, как скоро, пока неясно. А еще Ice-Pick Lodge пообещала играбельный демопролог, который станет доступен бесплатно до релиза самой Pathologic 3.
Другие заметные релизы 2025 года
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (21 февраля — ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One). Спин-офф серии Like a Dragon, в котором главным героем станет эксцентричный бандит Горо Мадзима, потерявший память и решивший стать пиратом.
- Monster Hunter Wilds (28 февраля — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S). Продолжение серии экшен-RPG от Capcom, посвященной охоте на опасных чудовищ.
- Hollywood Animal (27 февраля — ПК, ранний доступ). Менеджмент-симулятор об управлении голливудской киностудией начала XX века от создателей This Is the Police.
- Clair Obscur: Expedition 33 (весна 2025 года — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S). Фэнтезийная RPG, вдохновленная одновременно Францией конца XIX века, а также играми вроде Persona и Final Fantasy.
- FBC Firebreak (2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S). Командный шутер от создателей Alan Wake и Control. Действие развернется в той же вселенной.
- The Outer Wilds 2 (2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S). Сиквел научно-фантастической RPG от авторов Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas.
- Borderlands 4 (2025 — ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S). Четвертая часть серии фантастических шутеров студии Gearbox о космических наемниках в поисках несметных сокровищ.
- Dispatch (2025 — ПК, консоли). Интерактивная история, созданная выходцами из Telltale Games и рассказывающая о супергерое, который устраивается на работу в кол-центр.
- Replaced (2025 — ПК, Xbox Series X|S, Xbox One). 2D-экшен в киберпанк-сеттинге об искусственном интеллекте, попавшем в человеческое тело.
- Little Nightmares III (2025 — ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch). Триквел приключенческого хоррора, над которым трудятся не создатели франшизы, а разработчики Until Dawn.
- Pokémon Legends: Z-A (2025 — Nintendo Switch). Продолжение известной франшизы, действие которого развернется в регионе Калос, вдохновленном Францией.
- «Война миров: Сибирь» (без даты, платформы не объявлены). Амбициозный фантастический экшен 1C Game Studios, вдохновленный произведениями Герберта Уэллса.
- Clockwork Revolution (без даты — ПК, Xbox Series X|S). RPG от первого лица в стимпанк-сеттинге, придуманная создателями Wasteland 3; игроку позволят управлять временем.
- Exodus (без даты, платформы не объявлены). Научно-фантастическая RPG студии, основанной выходцами из BioWare, ранее работавшими над Mass Effect.
- The Wolf Among Us 2 (без даты — ПК и консоли). Полноценный сиквел истории об оборотне-детективе, действие которой разворачивается во вселенной комиксов Fables.
- «Лихо одноглазое» (без даты — ПК). Хоррор по одноименной народной сказке, сделанный создателями приключенческой игры «Черная книга».
- Hollow Knight: Silksong (без даты — ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch). Продолжение метроидвании, выросшее из дополнения в полноценный сиквел; играть нужно за Хорнет, одну из героинь оригинала.
Автор: Антон Самитов, Александр Омолоев