Во что играть в 2025 году: 20 самых ожидаемых видеоигр

Шведская студия Hazelight во главе с гейм-дизайнером Юсефом Фаресом за последние годы зарекомендовала себя мастером кооперативных игр. A Way Out и It Takes Two — настоящие игровые блокбастеры для двоих, красочные, динамичные и очень разнообразные.