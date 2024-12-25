Итоги проката — 2024: главные цифры и тренды уходящего года

В 2024-м бокс-офис России увеличился по сравнению с прошлым годом и достиг 45 млрд рублей, но произошло это в основном за счет роста средней стоимости билета. Однако главная особенность уходящего года — в первой десятке лидеров проката не нашлось места ни одному зарубежному фильму. Кинопоиск рассказывает о ключевых итогах индустрии в уходящем году.
Сборы выросли, зрители — нет
Совокупный бокс-офис российского проката за неполный 2024 год составил 44,99 млрд рублей (на 22 декабря 2024-го, по данным ЕАИС), что на 15% больше показателей всего 2023-го. При этом количество проданных билетов за год оказалось все же скромнее — 123,7 миллиона против 126,1 миллиона билетов год к году. Уже к концу 2024-го зрительская активность может догнать показатель 2023 года. Для сравнения: в 2019-м в кинотеатрах было продано 220 млн билетов. Как ранее отмечал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, число зрителей пока что будет сохраняться на уровне 126 миллионов человек в год.
Кинотеатральные сборы в России в 2019–2024 годах (в миллиардах рублей)
55,55
220,3 млн зрителей
2019
22,90
88,9 млн зрителей
2020
40,74
145,9 млн зрителей
2021
23,66
83,2 млн зрителей
2022
39,01
126,1 млн зрителей
2023
44,99*
123,7 млн зрителей
2024
*на 22.12.2024
Холоп, Трубадур и Бегемот победили всех
Впервые как минимум за 10 лет в топ-10 самых кассовых фильмов года отсутствуют зарубежные фильмы. Если в 2023-м в первую десятку вошли сразу три иностранные картины из легального проката и короткий метр «Три добрых дела», под личиной которого демонстрировались голливудские новинки, то в этот раз лидерство заняли исключительно российские фильмы. Самым кассовым стал триумфатор прошлой «новогодней битвы» — картина «Холоп 2» (дистрибьютор — «Централ Партнершип») с 3,842 млрд рублей.
Топ-20 самых кассовых фильмов в российском прокате в 2024 году (на 22.12.2024, по ЕАИС)
|№
|Фильм
|Прокатчик
|Дата старта
|Сборы, млн рублей
|1
|«Холоп 2»
|«Централ Партнершип»
|01.01.2024
|3842
|2
|«Бременские музыканты»
|«Централ Партнершип»
|01.01.2024
|3035
|3
|«Мастер и Маргарита»
|«Атмосфера кино»
|25.01.2024
|2329
|4
|«Лед 3»
|«НМГ Кинопрокат»
|14.02.2024
|1856
|5
|«Сто лет тому вперед»
|«Централ Партнершип»
|18.04.2024
|1532
|6
|«Огниво»
|«Централ Партнершип»
|24.10.2024
|1189
|7
|«Летучий корабль»
|«Наше кино»
|21.03.2024
|1123
|8
|«Три богатыря и Пуп Земли»
|«Вольга»
|28.12.2023
|970**
|9
|«Руки вверх!»
|«Централ Партнершип»
|10.10.2024
|967*
|10
|«Онегин»
|«Атмосфера кино»
|07.03.2024
|788
|11
|«Граф Монте-Кристо»
|«Атмосфера кино»
|19.09.2024,
|618*
|12
|«Любовь Советского Союза»
|«Централ Партнершип»
|07.11.2024
|612*
|13
|«Майор Гром: Игра»
|«Централ Партнершип»
|23.05.2024
|577
|14
|«Субстанция»
|«Вольга»
|19.09.2024
|551*
|15
|«Приключения Паддингтона 3»
|«Вольга»
|28.11.2024
|547*
|16
|«Сколько весит облако?» (параллельный прокат)
|535*
|17
|«Лунтик. Возвращение домой»
|«Вольга»
|29.08.2024
|507
|18
|«Воздух»
|«НМГ Кинопрокат»
|18.01.2024
|502
|19
|«Министерство неджентльменских дел»
|«Вольга»
|13.05.2024
|445
|20
|«Собиратель душ»
|«Атмосфера кино»
|25.07.2024
|392
* прокат продолжается
** в 2024 году
Среди зарубежных картин лидером по сборам оказалась экранизация одноименного романа «Граф Монте-Кристо», заработавшая более 618 млн рублей и занявшая 11-ю строчку по итогам года. На заметной позиции оказался также один из самых нашумевших фильмов года — боди-хоррор «Субстанция» (551 млн рублей).
Миллиардеров стало больше
Стоит отметить, что в 2024 году заметно выросло количество фильмов-миллиардеров в российском прокате. Если в 2023-м картин, заработавших более 1 млрд рублей, было всего четыре (в их числе — короткий метр «Три добрых дела»), в 2022 году и вовсе три, то в уходящем году таких фильмов было семь. Безусловно, ощутимую роль в этом сыграл рост стоимости билета за год в среднем на 18%. Тем не менее о приближении к результатам 2019-го говорить пока не приходится — тогда в прокате было 14 миллиардеров.
Доля российских релизов в сборах кинотеатров в 2019–2024 годах
24%
2019
46%
2020
24%
2021
52%
2022
60%
2023
65%
2024
* на 15.12.2024
На долю российского кино по итогам 2024 года пришлось почти 65% от совокупного бокс-офиса (по данным «Бюллетеня кинопрокатчика»). При этом еще в 2023 году этот показатель составлял 60% (по состоянию на 24 декабря 2023 года). В этой статистике учитываются только те фильмы, которые выходили в официальный прокат. Пока ничего не указывает на то, что доля сборов от российских фильмов радикально изменится в будущем году.
Доля «параллельного проката»
«Предсеансовое обслуживание», в рамках которого, в частности, зрителям доступен просмотр зарубежных релизов на больших экранах, пока остается неотъемлемой частью индустрии. За 2024 год Кинопоиск насчитал десятки коротких метров, к которым прикреплялись голливудские новинки. По состоянию на 22 декабря 35 коротких метров суммарно заработали 4,3 млрд рублей за год, что составляет 10% от общего бокс-офиса в России. Самым кассовым стал короткий метр «Сколько весит облако?» с 537,4 млн рублей. Еще в прошлом году эксперты оценивали долю «альтернативного проката» на уровне 15–20%.
Внимание хочется обратить на распределение сборов голливудских фильмов в течение года. По данным издания Cinemaplex, наибольший вклад «альтернативного проката» в сборы по месяцам пришелся на август — тогда доля достигла 32% всех сборов. Именно в это время предложение российского контента в кинотеатрах было довольно ограниченным, а под личиной коротких метров активно демонстрировался кинокомикс «Дэдпул и Росомаха». Для сравнения: в январе 2024 года, когда отечественный кинопрокат получает основную массу выручки, доля пиратских показов составляла лишь 0,7%.
Искусственное регулирование губит прокат
Летом министр культуры Ольга Любимова заявила, что за 2023 год в отношении российских кинотеатров было заведено более 130 дел по фактам нелегального показа фильмов. Также глава ведомства отметила, что действующих мер регулирования достаточно для борьбы с пиратством, и необходимости вносить изменения в действующее законодательство нет. Действительно, за последнее время часть кинотеатров попадала под нарушение о показе фильмов без прокатного удостоверения. В таких случаях кинотеатры могли получить или предупреждение, или штрафы в размере 50 тыс. рублей. Какие-то площадки подпадали под нарушение статьи закона «О государственной поддержке кинематографии РФ», а именно статьи «Прокатное удостоверение на фильм». Как отмечал РБК, существуют прецеденты, когда суды считают нарушение незначительным и прекращают производство по делам.
В целом индустрия регулярно предпринимает попытки самостоятельно регулировать работу с «альтернативным контентом». Несколько раз за этот год российские дистрибьюторы выступали с «просьбами» отказаться от показа голливудских новинок в момент выхода потенциально крупного легального релиза. Однако, например, по итогам подобной акции, проведенной c 18 апреля по 12 мая, глава АВК Алексей Воронков сообщил, что сборы за время майских праздников оказались в полтора-два раза ниже, чем ожидали кинотеатры. Иными словами, от искусственного регулирования репертуара кинотеатров страдают и отечественный контент, и прокат в целом.
Учитывая возможность рынка саморегулироваться и сохраняющийся дефицит контента, который особенно остро наблюдается летом (например, по данным Cinemaplex, официальные релизы в августе 2024-го собрали лишь 1,9 млрд рублей), логичным было бы формирование системного взаимодействия прокатчиков и кинотеатров. Как вариант подобное взаимодействие могло бы включать составление единого графика премьер с учетом новинок «альтернативного проката». Потребность в таком подходе подтверждает как минимум сообщение Cinemaplex о том, что крупнейший на текущий момент дистрибьютор, компания «Централ Партнершип», обращался к кинотеатрам с просьбой демонстрировать трейлер своей крупной новинки перед сеансами мультфильма «Моана 2». Пока же индустрия может отказаться от показа голливудских новинок в момент выхода кассовых тяжеловесов «новогодней битвы», с 1 по 15 января 2025 года.
Новое регулирование прокатных удостоверений
В последние годы перечень причин, из-за которых фильму может быть отказано в выдаче прокатного удостоверения, пополняется с завидной регулярностью. Уходящий год не стал исключением. Так, 23 ноября в законе «О господдержке кинематографии РФ» появилось уточнение, согласно которому прокатное удостоверение не выдается, если фильм содержит «пропаганду отказа от деторождения». Изменение было внесено после принятия соответствующего законопроекта.
Кроме того, 12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает выдачу прокатного удостоверение фильмам, в которых есть «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности». Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с Кинопоиском отметил, что с точки зрения интересов индустрии эта инициатива является очередным инструментом для закручивания гаек и введения дополнительной цензуры, «которой у нас вроде как нет в стране», а также для введения ограничений, которыми можно будет распоряжаться не в интересах индустрии. «Ряд членов АВК состоят в рабочей группе по видоизменению процедуры выдачи ПУ, поэтому определенное наше участие [в обсуждении законопроекта. — Прим. ред.] возможно, если нас продолжат слушать и учитывать предложения, мнения при принятии итоговых корректировок в законодательство», — подчеркнул Исаев.
При этом прокатное удостоверение все еще остается инструментом для регулирования графика премьер со стороны министерства культуры. Одним из ярких примеров в 2024 году стал прокат «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи. Релиз картины был перенесен с апреля на май после обращения неназванных продюсеров. Они направили в Минкультуры письма с указанием на то, что в кинотеатрах уже были определены даты для других картин, стоявших в релизе ранее новинки Гая Ричи. В то время в кинотеатрах выходил фильм «Сто лет тому вперед». Некоторые картины вовсе остались без прокатного удостоверения в 2024-м. В выдаче документа было отказано фильмам «Ученик. Восхождение Трампа» и «Рыжий» Семена Попова.
А что у них: «Головоломка» победила «Барби» и принцессу Эльзу
Совокупные сборы американских кинотеатров составили 8,159 млрд долларов за неполный 2024 год. Всего за это время было выпущено 633 фильма. Тем не менее результат текущего года отстает от кассы 2023-го, когда 592 релиза заработали 8,908 млрд долларов. Рынок США вновь отдалился от кажущихся теперь заоблачными 11,3 млрд долларов за 2019 год.
Кинотеатральные сборы в США в 2019–2024 годах (в миллиардах долларов)
11,3
2019
2,1
2020
4,4
2021
7,3
2022
8,9
2023
8,1*
2024
* на 22.12.2024
Лидером по итогам 2024 года в американском прокате стало долгожданное возвращение мультфильма «Головоломка». Анимационный проект смог заработать совокупно порядка 653 млн долларов, что немного больше итогового результата прошлогоднего лидера, картины «Барби» (636,2 миллиона). Новинка отличилась также и в мировом прокате, обойдя «Холодное сердце 2» (1,454 млрд долларов) и став самым кассовым мультфильмом за всю историю наблюдений с 1,698 млрд долларов. Кроме того, если в прошлом году в топ-10 вошел только один анимационный проект — «Братья Супер Марио в кино» (574,9 млн долларов), — то в 2024-м набралось четыре мультфильма с солидной кассой: помимо «Головоломки 2», отметились «Гадкий я 4», «Моана 2» и «Кунг-фу Панда 4».
Топ-20 самых кассовых фильмов американского проката в 2024 году (на 22.12.2024)
|№
|Фильм
|Прокатчик
|Дата старта
|Сборы, млн долларов
|1
|«Головоломка 2»
|WDS
|14.06.2024
|652,9
|2
|«Дэдпул и Росомаха»
|WDS
|26.07.2024
|636,7
|3
|«Злая: Сказка о ведьме Запада»
|Universal Pictures
|22.11.2024
|383,9*
|4
|«Гадкий я 4»
|Universal Pictures
|03.07.2024
|361
|5
|«Моана 2»
|WDS
|25.11.2024
|359*
|6
|«Битлджус Битлджус»
|Warner Bros.
|06.09.2024
|294,1
|7
|«Дюна: Часть вторая»
|Warner Bros
|01.03.2024
|282,1
|8
|«Смерч 2»
|Universal Pictures
|19.07.2024
|267,7
|9
|«Годзилла и Конг: Новая империя»
|Warner Bros
|29.03.2024
|196,3
|10
|«Кунг-фу Панда 4»
|Universal Pictures
|08.03.2024
|193,5
|11
|«Плохие парни до конца»
|Sony Pictures Releasing
|07.06.2024
|193,5
|12
|«Планета обезьян: Новое царство»
|20th Century Studios
|10.05.2024
|171,1
|13
|«Гладиатор 2»
|Paramount Pictures
|22.11.2024
|153,9*
|14
|«Все закончится на нас»
|Sony Pictures Releasing
|09.08.2024
|148,5
|15
|«Дикий робот»
|Universal Pictures
|27.09.2024
|143,1*
|16
|«Веном: Последний танец»
|Sony Pictures Releasing
|25.10.2024
|139,6*
|17
|«Тихое место: День первый»
|Paramount Pictures
|28.06.2024
|138,9
|18
|«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
|Sony Pictures Releasing
|22.03.2024
|113,3
|19
|«Воображаемые друзья»
|Paramount Pictures
|17.05.2024
|111,1 млн
|20
|«Чужой: Ромул»
|WDS
|16.08.2024
|105,3
* прокат продолжается
Еще один рекордсмен расположился на второй строчке в списке самых кассовых фильмов по итогам 2024 года. Кинокомикс «Дэдпул и Росомаха» в уходящем году заработал солидные 636 млн долларов в американском прокате, а мировые сборы на уровне 1,338 млрд долларов позволили ему стать первым по сборам фильмом с возрастным рейтингом R. Предыдущим рекордсменом был «Джокер» (1,078 млрд долларов).
Заметные результаты каждого из фильмов привели Disney к внушительному результату: кинокомпания стала единственной на американском рынке, кому в 2024 году удалось преодолеть отметку в 2 млрд долларов сборов всех своих фильмов в американском прокате. Именно «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха» и «Моана 2» обеспечили значительную часть суммы. В прошлый раз компания добивалась такого результата в 2022 году.
Тройку лидеров 2024 года замыкает фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада». Картина с Арианой Гранде и Синтией Эриво продолжает свое шествие в американском прокате, но по состоянию на 22 декабря «Злая» заработала уже 383,9 млн долларов. Примечательно, что сказка стала единственным релизом в топ-10, который не является частью какой-либо франшизы. Еще в ноябре первая десятка кинопроката США состояла исключительно из сиквелов.
Автор: Вита Иванова
Фото: Klaus Vedfelt / Getty Images, Declan Sun / Unsplash