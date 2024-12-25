Итоги проката — 2024: главные цифры и тренды уходящего года

Кроме того, 12 декабря в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает выдачу прокатного удостоверение фильмам, в которых есть «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности». Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в разговоре с Кинопоиском отметил, что с точки зрения интересов индустрии эта инициатива является очередным инструментом для закручивания гаек и введения дополнительной цензуры, «которой у нас вроде как нет в стране», а также для введения ограничений, которыми можно будет распоряжаться не в интересах индустрии. «Ряд членов АВК состоят в рабочей группе по видоизменению процедуры выдачи ПУ, поэтому определенное наше участие [в обсуждении законопроекта. — Прим. ред.] возможно, если нас продолжат слушать и учитывать предложения, мнения при принятии итоговых корректировок в законодательство», — подчеркнул Исаев.