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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов подводят кинематографические итоги 2024 года и обсуждают свои любимые картины за прошедшие месяцы: «Я капитан», «Эмилия Перес», «Черный пес», «Ученик. Восхождение Трампа», «У ручья», «Лунтик. Возвращение домой».
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Период шока, адаптации и привыкания к новой ситуации прошел, если говорить о российской киноиндустрии. Наступил момент, когда кино дошло до осмысления окружающей реальности. И для меня этот год про два главных впечатления. Первое — возможность сломать границу между мной как зрителем и произведением. Например, «Я видел свечение телевизора» и «Химера». А второе — отношение кинематографа с реальностью, то, как кино ее осмысляет. В этом плане открытием стали «Каникулы» — максимально честное по нашим временам кино. Или «Мастер и Маргарита» — экранизация вечного текста Булгакова, говорящая о том, что важно всем сейчас.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Для меня главным событием стал диалог культур. Те же «Мастер и Маргарита»: фильм снимал режиссер, приехавший из США, главную роль играл немецкий артист. Или в случае «Аноры» — наши артисты Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова снимаются в американском фильме, который взял «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. А теперь мы знаем, что Эйдельштейн получил роль в продолжении сериала «Мистер и миссис Смит». Такая проницаемость культурных границ очень важна, потому что кино, философия, искусство не могут существовать в вакууме.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А какой фильм 2024 года кажется лучшим вам?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов