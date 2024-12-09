Лучшие зарубежные сериалы — 2024: выбор Кинопоиска

Золотой стандарт видеоигровых адаптаций. Шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер под присмотром продюсеров Лизы Джой и Джонатана Нолана не экранизируют конкретную часть Fallout, а кропотливо воссоздают дух серии. Наивный ретрофутуризм, мрачный вестерн, поп-культура середины ХХ века, радиоактивные руины и причудливые мутации. Псина, яо-гаи, Пип-Бой и Ядер-Кола — в адаптации Fallout есть практически все, за что мы любим оригинал (когти смерти и Нью-Вегас будут во втором сезоне).

Для фанатов — настоящий праздник, для новичков — отличный способ познакомиться с неординарной медиафраншизой. Претензий после просмотра может быть ровно две. Во-первых, авторы склоняются скорее к атмосфере поздних, более легковесных игр. Это так, но поклонники пыльно-ржавого постапока могут догнаться сериалом «Укрытие». Второе замечание — после финала хочется поскорее запустить какую-нибудь Fallout, но четвертая часть выходила в далеком 2016-м, а к разработке пятой еще даже не приступали (по слухам, она выйдет не раньше 2030-го). Кажется, в Bethesda такого успеха сериала не ожидали.

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