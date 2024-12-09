Лучшие зарубежные сериалы — 2024: выбор Кинопоиска

Веселая и грустная постапокалиптика, новая экранизация Патриции Хайсмит, продолжение мультсериала 1990-х, самурайская романтика и настоящий зверинец: олень, медведь, пингвин, лошади и дарконы. Редакция Кинопоиска и постоянные авторы выбрали 20 главных сериалов уходящего 2024 года.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.
Василий Корецкий
редактор направления критики медиа Кинопоиска
В каждой хорошей комедии должна быть толика трагедии — и автофикшен Ричарда Гэдда, возможно, даже злоупотребляет этим рецептом. Четкий и народный фасад ситкома (или, если угодно, ситуационного хоррора в духе «Мизери») стремительно рушится под напором мутного, зловещего психологизма. Странные, болезненные отношения большеглазого стендапера Донни и его корпулентной сталкерши предоставляют богатый материал любителям фрейдизма: любовь, привязанность, сочувствие — все эти прекрасные вещи в «Олененке» выворачиваются перед зрителем темной, извращенной стороной, показывая любые отношения как весьма токсичный продукт нерешенных комплексов, утрат и непреодолимого стремления к саморазрушению. Впрочем, мрачный диагноз удачно компенсируется точными наблюдениями о природе юмора (тут все относительно) и финальным хеппи-эндом, утверждающим, что психическое здоровье не просто возможно, но еще и чертовски комфортно. С другой стороны, и болезнь (антигероини) тут выглядит совсем не отталкивающе: мания и фантазия позволяют вылетевшей на обочину жизни одинокой немолодой женщине добиться интереса со стороны не только Донни, но и зрителя.
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Кристина Ятковская
редактор книжной рубрики Кинопоиска, художница, автор Telegram-канала «небольшой ятковски»
Для меня это не просто сериал, а чистый акт искусства. В «Рипли» нет ни единого кадра, который нельзя было бы поставить на паузу, распечатать и выставить в музее! Завораживающее зрелище. Опыт, абсолютно полярный просмотру не менее любимой и отчаянно-солнечной экранизации с Джудом Лоу и «Tu vuò fà l’americano». Тут у нас пусть и безликий Дики и преступно бесцветная Венеция, но и незабываемые мгновения Малковича, выдающийся, абсолютно гениальный Фредди в исполнении Элиот Самнер и одними глазами маньячный Эндрю Скотт, которому веришь без слов, с которым тут проживаешь каждую страницу Патриции Хайсмит, чего никто не показывал прежде. Отдельно отмечу шутки про голубой период Пикассо и бордовый халат. Абсолютное восхищение. Теперь очень хочется в Атрани.
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Перед авторами нового «Сёгуна» стояла непростая задача: первая экранизация романа Джеймса Клавелла в свое время завоевала культовый статус, однако новая адаптация оказалась еще на голову выше. Она мрачнее, реалистичнее, динамичнее, масштабнее и позволяет гораздо глубже погрузиться в атмосферу феодальной Японии, где царили придворные интриги, достойные «Игры престолов». А главным украшением сериала стали японские актеры Анна Саваи (Марико) и Хироюки Санада (Торанага). И хотя сам Джон Блэкторн (Космо Джарвис), номинально главный герой, при таком раскладе временами уходит на второй план, это выглядит вполне уместным, ведь при всей своей европейской просвещенности Андзин так и остался лишь одной из пешек в войске будущего сёгуна Торанаги.
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Марат Шабаев
руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show
Золотой стандарт видеоигровых адаптаций. Шоураннеры Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер под присмотром продюсеров Лизы Джой и Джонатана Нолана не экранизируют конкретную часть Fallout, а кропотливо воссоздают дух серии. Наивный ретрофутуризм, мрачный вестерн, поп-культура середины ХХ века, радиоактивные руины и причудливые мутации. Псина, яо-гаи, Пип-Бой и Ядер-Кола — в адаптации Fallout есть практически все, за что мы любим оригинал (когти смерти и Нью-Вегас будут во втором сезоне).
Для фанатов — настоящий праздник, для новичков — отличный способ познакомиться с неординарной медиафраншизой. Претензий после просмотра может быть ровно две. Во-первых, авторы склоняются скорее к атмосфере поздних, более легковесных игр. Это так, но поклонники пыльно-ржавого постапока могут догнаться сериалом «Укрытие». Второе замечание — после финала хочется поскорее запустить какую-нибудь Fallout, но четвертая часть выходила в далеком 2016-м, а к разработке пятой еще даже не приступали (по слухам, она выйдет не раньше 2030-го). Кажется, в Bethesda такого успеха сериала не ожидали.
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Для меня это лучший сериал 2024 года. Он не понравился хардкорным фанатам DC, но очень зашел далеким от комиксов зрителям, потому что перенес действие на более понятную драматическую почву. В итоге получилась криминальная драма о становлении злодея: из мелкого мафиози Оз Кобб превращается в того самого Пингвина, который подминает под себя Готэм. Однако Оз с самого своего детства — дьявол, зло во плоти, и чего бы хорошего он ни пытался сделать, все равно остается по-комиксовски плохим. В отличие от Софии Фальконе, которая, как нам показывают в сериале, наоборот, чего бы ужасного ни творила, на самом деле сохраняет в себе человечность и сострадание. От серии к серии эти двое перетягивают на себя внимание зрителей благодаря потрясающей игре пусть загримированного, но из-за этого еще более ярко играющего Колина Фаррелла и берущей просто все октавы Кристин Милиоти. А четвертая серия (бенефис Милиоти) — это вообще «Джокер» и «Джокер: Безумие на двоих», уложенные в час хронометража.
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«Дом Дракона», 2-й сезон
Авторов «Дома Дракона» хочется похвалить за смелость — они не стали уподобляться «Игре престолов» и выбрали психологизм, а не динамику. Если первый сезон стремительно проносился сквозь годы и десятилетия, пропуская все неважное, то второй размеренно рассказывает о событиях, умещающихся в считаные недели. Это не столько фэнтези-блокбастер, сколько политический триллер о холодной войне (драконов легко тут считать метафорой ядерного оружия). Или трагедия о том, как неопытные правители вынуждены бессмысленно проливать кровь, не имея никакого понятия, что делать. Даже экшен-сцены тут скорее страшные, чем завораживающие: есть что-то очень противоестественное в том, как грандиозные древние существа убивают друг друга.
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Новая версия экшен-комедии про супругов-киллеров заочно угодила куда-то в разряд «повесточной ревизии классики нашего детства», и первая сцена, в которой истребляют красивую белую пару Смит, выглядела как дерзкая заявка на деканонизацию. Так оно, в общем, и произошло: сериал Amazon с Дональдом Гловером и Майей Эрскин — это в большей степени «Сцены из супружеской жизни» с погонями и перестрелками, то есть остроумное, захватывающее и — да, сексуальное обращение с очень неочевидным IP. За процветание этой шпионской франшизы — в отличие, скажем, от унылой «Цитадели» — хочется всерьез поболеть, тем более что во втором сезоне мужскую партию должен сыграть Марк Эйдельштейн.
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Экранизация нашумевшего романа Вьет Тхань Нгуена, снятая сразу тремя первоклассными режиссерами (первым номером здесь автор «Олдбоя» Пак Чхан-ук). История двойного агента, переживающего кризис идентичности в финале вьетнамской войны, цепляет не столько сюжетной интригой, сколько экзотическим фоном (вьетконговские тюрьмы, злачные места Сайгона, лагеря вьетнамских беженцев в США) и хитро придуманной структурой: история постепенно собирается из флешбэков, прыжков в будущее и необязательных отступлений. Присутствует также бенефис с переодеваниями Роберта Дауни-мл. (у него сразу пять ролей) и феерическая вставная серия о съемках голливудского фильма про Вьетнам (а-ля «Апокалипсис сегодня»), сделанная Фернанду Мейреллишем («Город бога»).
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«Настоящий детектив», 4-й сезон
В новом сезоне «Настоящего детектива» получилось хорошее постмодернистское переосмысление канонов скандинавского нуара с оглядкой на его лучшие образцы, где действовали «аутичные сканди-копы» Сага Норен и Сара Лунд. Здесь тоже главные — женщины-копы, которые сражаются с косным мужским миром. Да еще какие — Джоди Фостер просто сияет на экране, причем совершенно не таким блеском, как у Клариссы Старлинг. Чемпионка по боксу Кали Реис при этом вовсе не теряется на фоне именитой напарницы. Но главное — сумеречная атмосфера какой-то роковой тайны, которую сезону удалось создать и донести до самого финала. Даже у аутентичных сканди-нуаров это не всегда получалось. Перескандинавить самих скандинавов — это зачет.
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Валера Усталова
редакторка соцсетей Плюс Медиа
На самом деле этому мультсериалу даже не нужно было стараться — полмира и так пустили бы ностальгическую слезу при первых звуках классической заставки, а российские зрители зашлись бы в рыданиях на словах «радиоактивные люди». И тем ценнее то, сколько любви и уважения вложили в проект создатели. Они сохранили все то, за что любили оригинальный мультсериал 1990-х: сложные сюжетные арки, немного романтической драмы, узнаваемый стиль рисовки. И сделали продолжение еще взрослее и острее. Местами натянутая мелодраматичность превратилась в серьезные личные трагедии — теперь герои успевают порефлексировать и пережить горечь утраты, изоляцию, страх жизни в меняющемся мире и ответственности за его судьбу. А анимация просто стала лучше, плавнее и динамичнее — тут, давайте честно, планка была невысокой.
Получилось идеальное комбо ностальгии и прогресса, комедии и драмы, сочнейшего экшена и классической иксменовской мыльной оперы. Спасибо, «Радиоактивные люди ’97», за напоминание о том, как каша дома пахнет.
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«Фарго», 5-й сезон
Ной Хоули снова в прекрасной форме: творческих сил хватит на покорение космических просторов. Поначалу пятый сезон «Фарго» может показаться повторением пройденного и слишком сиюминутной антитрамповской карикатурой. Главный антагонист — деспотичный техасский шериф с серьезными сепаратистскими намерениями и лицом Джона Хэмма. Но чем дальше, тем отчетливее видно, что речь не о борьбе политических идеологий, но о столкновении куда более глубоких мировоззренческих концепций, а зло сконцентрировано не на одном лишь носителе ковбойской шляпы. Виноваты все — выживут только идиоты.
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Дарья Черкудинова
координатор инклюзивного кинопроекта Яндекса и Кинопоиска «Общий план», автор Telegram-канала «Черкудинова прошлась»
«Медведь», 3-й сезон
Третий сезон «Медведя» критики назвали скучным, медленным, разочаровывающим и чересчур мелодраматичным. История про нервного и обаятельного Карми Берзатто в первом сезоне походила на медицинский процедурал. Ставки в деле приготовления стейка, казалось, были так же высоки, как в операционной нейрохирурга, а картинка на кухне ресторана даже богаче: пролитый соус, выкипающие кастрюли, взмокшие повара. Кто не начал после этого орать у себя дома «Corner!» зазевавшемуся партнеру или, допустим, коту, тот сериал не видел. Второй сезон подарил нам рождественскую серию со звездным кастом и ретравматизацией каждого зрителя, кто бывал на семейных застольях.
Третий сезон на этом фоне, действительно, чуть медленнее, и движок у него не такой очевидный: ресторан открыт, и, если бы не неврозы главных героев, снимать было бы не о чем. Смена темпа не делает сериал хуже, он приобретает другую, артистичную тональность и приятную эклектичность. Например, первая серия выглядит как авторское кино с нелинейным повествованием, персональный эпизод о поваре Тине — как старый добрый «Медведь», а финал сезона оказывается авторским эссе о высокой кухне.
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Кира Голубева
старший редактор поп-культуры в «Т — Ж», автор Cinemaholics
А вот и нет, все очень такое хотят! Один из самых зрелых и искренних ромкомов последних лет. Никакой токсичности, кринжовых поворотов или героев, от действий которых хочется ударить по экрану. Вместо этого — идеальная химия между раввином (Адам Броди) и ведущей подкаста о сексе (Кристен Белл). Их союз выглядит настолько неочевидным, что просто обязан сработать. Оказывается, здоровые отношения в кино могут развиваться стремительно и без драмы, а для их прочности иногда достаточно поделиться с партнером своими тревогами.
Среди самых смешных сцен — момент, когда мать героя Броди (Това Фелдшух), яростно стремящаяся поддерживать образ идеальной еврейки, с жадностью и тайной страстью поедает некошерную свиную нарезку, добытую из помойки.
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Елизавета Кузнецова
редактор российского направления медиа Кинопоиска
«Укрытие», 2-й сезон
Второй сезон — для терпеливых. Напомним предысторию: будущее, после загадочной катастрофы люди переселились в бункеры глубиной в 144 этажа. Неугодных отправляют на безжизненную поверхность — там же оказалась и Джульетта (Ребекка Фергюсон) в финале первого сезона. В отличие от предшественников, она смогла выжить и дойти до соседнего бункера, почти уничтоженного революцией (дальше — спойлеры). Сезон еще не вышел целиком, но пока все развивается настолько медленно, что хочется, чтобы узнать все ответы, погрузиться в книжный цикл Хью Хауи, на котором основано «Укрытие». Кто и зачем сделал эти бункеры? Что происходит в остальных? Почему нет жизни на поверхности? Хочется верить, что хотя бы часть разгадок будет к концу сезона.
Кредит доверия первому сезону пока распространяется и на второй. Это все еще крепкий антиутопический сай-фай, за укладом жизни в бункере интересно следить, но хочется больше динамики. Пока все тянет на себе Ребекка Фергюсон в главной роли.
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Аня Афиногенова
менеджер проектов редакции Кинопоиска
«Индустрия», 3-й сезон
В касте третьего сезона появляется Кит Харингтон в роли стартапера (кстати, лучшая роль бывшего Джона Сноу), но «Индустрию» все еще смотрело возмутительно малое количество зрителей. И очень зря, потому что это тот редкий случай, когда каждый новый сезон лучше предыдущего, а последний эпизод и вовсе сводит с ума. Вчерашние выпускники взрослеют, быстро набираются опыта и обрастают знакомствами в финансовом мире. Ставки становятся выше, а игры хитроумнее, но цель одна — добиться своего любой ценой. Подставить простодушную коллегу? Да, давайте сразу двух. Переиграть босса? Сделали еще вчера. Ни одного положительного героя, все творят какую-то дичь. И что особенно классно, эта дичь убедительно укладывается в характеры героев. За этим невероятно увлекательно наблюдать, и очень радостно, что сериал продлили на четвертый сезон.
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«Убийства в одном здании», 4-й сезон
У многих детективных сериалов есть удивительное свойство: несмотря на кровавые и трагические события, которые в них происходят, у зрителя эти сериалы создают ощущение уюта и спокойствия. Может, потому что нам нравится смотреть на триумф справедливости; может, это всё воспоминания о детстве, когда следствие вели Пуаро да Коломбо. «Убийства в одном здании» не исключение: с определенными оговорками это семейный, объединяющий сериал. Одно поколение привлекает Селена Гомес, их родителей — искрометный дуэт Стива Мартина и Мартина Шорта. И всех вместе утешает то, что смерть здесь не торжествует и даже невинно убиенные жертвы возвращаются в грезах и флешбэках, чтобы с улыбкой провести зрителей и героев к разгадке.
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«Экстраординарная», 2-й сезон
С выходом второго сезона история о молодых взрослых, раскрывающих свои суперспособности, превратилась в хорошую постмодернистскую версию «Друзей». Получаются своего рода старые песни о главном: даже в альтернативной вселенной люди с суперсилами вынуждены разбираться с дружескими проблемами, работать над романтическими отношениями и задаваться вопросами самоопределения. «Экстраординарная» показывает этот процесс ярким, смешным и легким в отрыве от нашей обыденности, так что и посмеяться над своим отражением приятно. Но главной суперсилой все равно остается умение быть человеком.
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Даулет Жанайдаров
редактор видеоэссе и подкастов Кинопоиска, автор Telegram-канала «500 дней Даулета»
«Медленные лошади», 4-й сезон
Шпионский триллер с Гари Олдманом и не думает сбавлять темп в новом сезоне: детективная интрига все такая же запутанная, а ставки — давно пора! — внезапно становятся предельно личными. Трудовые будни неудачников из MI5 изначально казались последышем производственных эпосов Джона ле Карре, и создатели правда органично вписывают в проверенные тропы актуальную фактуру, пускай неизбежно включают в сюжеты и эхо холодной войны. Не революционный сериал, но то шоу, которое гарантирует тебе шесть часов британского качественного бинджвотчинга каждый год, — в наш век разочарований и переизбытка контента сложно это не ценить. А в свете грядущих пятого и шестого сезонов хочется только сказать: «Шпион, не выходи вон!»
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Ольга Волкова
редакционный директор Кинопоиска
«Аркейн», 2-й сезон
Эталонный стимпанк, который окончательно стер в поп-культуре границы между анимацией и видеоиграми. Яркий сложносочиненный мир с плеядой героев чарует и путает, в нем увлекательно разбираться, болеть за любимчиков, оценивать их выбор. И совсем неважно, слышали ли вы раньше что-то про Пилтовер и Заун и как вы попали в мир League of Legends — через Netflix или запустив игру. «Аркейн» подходит для всех, потому что работает с универсальными темами: свобода, равенство, сестринство.
Самый дорогой мультсериал в истории (совокупные расходы на производство всего «Аркейна» и его рекламную кампанию составили 250 млн долларов) задирает планку так, что после сложновато смотреть другую анимацию. Здесь все выкручено на максимум: изобретательная работа художников, экшен, музыка, превращающая мультфильм в самое настоящее поп-шоу.
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Александра Радкевич
редактор социальных сетей Плюса
«Пацаны», 4-й сезон
Подобные сериалы к четвертому сезону часто сталкиваются с кризисом идей и ударяются в самоповторы. «Пацаны» не смогли избежать этой проблемы: к середине сезона казалось, что сценаристы попросту исчерпали ресурс неожиданных поворотов, мерзких шуток и жестокости, но финальные серии смогли вытащить историю из пропасти. В итоге получилась все еще актуальная сатира на культуру знаменитостей и правых политиков, хоть местами и грубоватая. Но за основными высказываниями сценаристы не забывают про своих героев, в которых спустя такое внушительное количество серий все еще есть потенциал (хоть иногда и кажется, что это не так).
Создатели наделяют свою мрачную историю душой, делая ее объемной и живой, но только для того, чтобы вытащить ее наружу и разбить на наших глазах, расплескав сотни литров крови. Это именно то, за что стоит любить «Пацанов» и ждать пятый сезон в надежде на эпичный финал.
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Иллюстратор: Александр Черепанов