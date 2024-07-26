Советуем «Индустрию» — маленький шедевр HBO, одновременно напоминающий «Наследников» и «Эйфорию»

В Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске стартовал третий сезон «Индустрии» — умного, тонкого и нескучного сериала про молодых финансистов в современном Лондоне. Рассказываем, почему этот стильный гибрид «Наследников» и «Эйфории» достоин внимания.

Основано на реальных событиях

Вчерашние выпускники покидают уютные аудитории престижных колледжей и с головой ныряют в мир биржевого рынка и его акулоподобных жителей, где одна ошибка может привести к многомиллионной катастрофе или даже смерти. Первый сезон «Индустрии» имеет понятные рамки: пять молодых сотрудников, лишенных какого-либо отдыха между получением высшего образования и первым рабочим днем, встречаются в конференц-зале престижного банка Pierpoint & Co. Все они прошли собеседование, а теперь им предстоит полгода тяжелой работы и тревожного ожидания новостей о том, кто из стажеров займет кресло штатного сотрудника, а кто навсегда покинет здание.

Первый эпизод сериала, который сняла Лина Данэм («Девочки»), знакомит зрителей с героями: не по годам сообразительным Гасом из Оксфорда (Дэвид Джонссон), мастером алкогольно-кокаиновых сделок за пределами офиса Робертом (Гарри Лоути), мечтающей о профессиональном признании Ясмин (Мариса Абела), в буквальном смысле умирающим от страха перед неудачей Хари (Набхан Ризван) и центральной героиней — амбициозной американкой Харпер (Майхала Херролд). Последняя прибывает в Лондон из Нью-Йорка и сразу просит оценивать себя не по списку заслуг, которых у нее пока нет, а по способностям: она хорошо реагирует на стрессовые ситуации и мастерски анализирует риски.

Майхала Херролд

Создатели «Индустрии», а также сценаристы большинства эпизодов Мики Даун и Конрад Кей хорошо знают фактуру — они сами в 2010-х работали в шумном опенспейсе инвестиционного банка (первый был аналитиком, а второй продавал акции). Многое из того, что происходит внутри стеклянного небоскреба вымышленного Pierpoint, основано на воспоминаниях авторов, а история одного из стажеров, которая начинается и заканчивается в пилотной серии, повторяет реальную трагедию 2013 года, произошедшую в инвестбанке Merrill Lynch. Тогда из-за переутомления прямо на рабочем месте погиб стажер Мориц Эрхардт.

Главные героини — темное прошлое и синдром самозванки

В первом сезоне повествование строится вокруг амбициозной Харпер Стерн, которая переехала на другой конец света ради карьеры финансового аналитика. Благодаря своей настойчивости она успешно закрывает сделки, но даже профессиональное признание не спасает от бумажной волокиты. Харпер вынуждена скрываться от отдела кадров, потому что не может предоставить копию диплома. Девушка не окончила бакалавриат и попала в Pierpoint только потому, что ее заметил начальник отдела Эрик (Кен Люн), когда-то оказавшийся в инвестбанке похожим образом. Помимо отсутствия диплома, Харпер страшит мысль о том, что ей не место среди белых мальчиков и девочек из элитных колледжей. Для них ошибка — это маленькая неудача, которая забудется после первой тусовки, а для нее — билет на родину, где нет ничего, кроме жестокой матери и вороха семейных проблем. Харпер идет по головам и предает друзей ради карьеры, но оправдывает себя тем, что она хороший человек, попавший в плохие обстоятельства.

Кен Люн

Второй сезон все так же концентрируется на Харпер, но постепенно выводит вперед Ясмин — дочь состоятельного бизнесмена с сомнительным послужным списком (Адам Леви, известный по роли Мышовура из «Ведьмака»). Если бы Ясмин была кем-то вроде Харпер, то никогда не смогла бы достичь подобных высот: у нее посредственные оценки в колледже и не самая впечатляющая дипломная работа. Несостоятельность и отсутствие личных достижений заставляют девушку принимать рискованные решения, которые влияют не только на ее судьбу, но и на будущее корпорации. В третьем сезоне Ясмин полностью выходит на первый план, и вокруг нее нагнетается сценарная интрига. Оказывается, что у нее есть тайна, спрятанная в череде флешбэков. Видимо, вокруг этого и будет строиться дальнейшее повествование.

По мотивам наших любимых сериалов

«Ты по какому поводу сегодня оделся в костюм Кендалла Роя?» — иронично подмечает Эрик, один из самых опытных и находчивых финансистов Pierpoint. У этого сериала много общего с «Наследниками» — здесь человеческие драмы тоже погружены в холодный мир капитала, конкуренции и недоверия.

Заставка первого сезона «Индустрии» монтажом и музыкой до боли напоминает вступительные титры «Молокососов» — сериала о юных миллениалах (из него, кстати, в «Индустрию» перешла Фрея Мейвор, исполнившая роль одной из наставниц), а столкновение наивных выпускников с язвительными финансистами заставляет вспомнить о проблемах интернов в мире «Доктора Хауса» и «Анатомии страсти». Функцию бессердечного аналитика, который растит талантливых «наследников» и воспринимает стажеров как собственных детей, выполняет все тот же Эрик, и это лучшая за долгие годы роль актера Кена Люна, звезды «Остаться в живых».

И все же, как ни крути, ближе всего «Индустрия» оказывается к еще одному хиту HBO — «Эйфории». Молодые финансисты учатся бороться за чужой капитал, пополняя при этом не только запасы корпорации, но и собственные счета. В конце дня напряжение становится невыносимым, и единственная возможность избавиться от него — это отправиться на шумную вечеринку, во время которой усталость и сомнения, как правило, легко стираются с помощью случайной связи, белой дорожки и крупной купюры.

Мариса Абела

Отдых героев «Индустрии» тесно связан с рабочими обязанностями: вести клиентов сотрудники инвестбанка должны не только по телефону, но и по жизни. Если не получается уговорить состоятельного владельца акций совершить выгодную сделку, то самое время надеть лучший костюм или платье и пригласить клиента на бизнес-встречу, которая, скорее всего, плавно превратится в бизнес-ночь. В сексуально-наркотическое путешествие Харпер, Ясмин, Роберт и другие молодые финансисты отправляются как вместе, как и по отдельности. Коллеги образуют любовные многоугольники, вступают в отношения с клиентами (не всегда по своей воле) и становятся жертвами властных начальников. Pierpoint заставляет юных сотрудников забывать о личных границах и полностью подчиняться системе, которая не прочь подпитаться энергией новых душ.

Звездные гости

Кит Харингтон

Роли стажеров исполнили молодые и не столь известные актеры, но мы также знакомимся с предприимчивыми финансистами, имеющими опосредованное отношение к Pierpoint. Во втором сезоне блистает режиссер Джей Дюпласс («Мягкое кресло», «Пакетоголовый»), сыгравший Джесси Блума по прозвищу Мистер Ковид. Он сказочно обогатился во время пандемии, удачно вложив небольшой капитал в здравоохранение. Мистер Ковид появляется во втором сезоне, чтобы стать единственным способом Харпер спасти Pierpoint от слияния с нью-йоркским филиалом.

А в третьем сезоне актерский состав пополнил Кит Харингтон, звезда «Игры престолов». Он сыграл прогрессивного бизнесмена Генри Мака, напоминающего Лукаса Матссона из «Наследников». Персонаж Харингтона представляет IPO Lumi — молодую, стремительно развивающуюся компанию, которая занимается экологически чистой энергетикой. Он не приемлет рубашки и предпочитает удобную спортивную одежду, не слушает советов своего брокера и дает сомнительные интервью, но все равно движется вперед семимильными шагами. Сотрудники Pierpoint понимают, что в будущее возьмут не всех, но для IPO Lumi там точно найдется местечко, а значит, им во что бы то ни стало необходимо зацепиться за Генри.

Что дальше

Третий сезон «Индустрии» стартовал уверенно. У него солидные 96% на Rotten Tomatoes, количество зрителей от эпизода к эпизоду только растет, а о доверии HBO много говорит тот факт, что сериал занял престижный слот воскресного вечера, на котором еще недавно был второй сезон «Дома Дракона».

Мариса Абела

В новых сериях шоураннеры продолжают изучать устройство финансового рынка, границы человеческих возможностей и поведение героев в кризисных ситуациях. Персонажами «Индустрии» движет исключительно личная выгода, они не вызывают симпатии и, скорее, раздражают (всё как в «Наследниках»!), но это парадоксальным образом не мешает тому, что за ними интересно наблюдать. Сколько еще испытаний выдержит Роберт, прежде чем поймет, что ему не место в Pierpoint? Через кого переступит Харпер, чтобы добраться до вершины финансового олимпа? Что заставит Ясмин понять, что ей не надо доказывать окружающим собственную важность?

Третий сезон обещает много ярких столкновений между молодыми финансистами. Круговорот борьбы за власть бесконечен. Единственный выход — увольнение.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.

Автор: Яна Телова