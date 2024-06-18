«Презумпция невиновности»: вяловатый детектив в дождливом Чикаго

На Apple TV+ начался показ мини-сериала о прокуроре (Джейк Джилленхол), который сам становится обвиняемым в убийстве. Когда-то по той же книге сняли одноименный фильм с Харрисоном Фордом. Этим можно было и ограничиться, считает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Чикагский юрист Расти Сабич (Джейк Джилленхол) — главная звезда в офисе окружного прокурора, его ментора и лучшего друга Реймонда Хоргана (Билл Кэмп). В разгар предвыборной кампании последнего Кэролин Полимус (Ренате Реинсве), сотрудницу того же офиса, находят жестоко убитой и связанной в собственном доме. Служебный роман с Полимус когда-то едва не разрушил брак Расти: жена (Рут Негга) не ушла от него только из-за детей. Теперь эта связь может отправить его за решетку. Коллега-обвинитель (Питер Сарсгаард), который терпеть не может более успешного Сабича, с восторгом обнаруживает, что тот бывал в доме Полимус.

На Apple TV+ кто-то внимательно изучил каталог ролей Харрисона Форда, не привязанных к мегафраншизам: вслед за «Берегом москитов» в сериал превратили «Презумпцию невиновности» Алана Дж. Пакулы, феноменально успешный триллер 1990-го. Сегодня уже сложно поверить, что камерная взрослая судебная драма могла войти в десятку самых кассовых фильмов года, но не так давно это было возможно. Формально нынешняя «Презумпция» не ремейк, а новая экранизация романа юриста-беллетриста Скотта Туроу.

Разумеется, историю изрядно проапдейтили под сегодняшние реалии. Новинки не столько бытовые и технологические (хотя без СМС-абьюза в новой версии не обошлось), сколько этические в самом широком спектре — от кастинга до важнейших смысловых акцентов. Допустим, покойная Полимус, которую Реинсве, норвежка из «Худшего человека на свете», играет во флешбэках (как правило, без одежды), из циничной соблазнительницы, делающей карьеру через постель, стала увлеченным профессионалом со свободными взглядами на секс. Шоураннер «Презумпции» Дэвид Э. Келли — ветеран телевидения, неутомимый специалист по мидл-броу-криминальным драмам, построенным в последние годы в основном на чувстве вины белого мужчины. Из относительно свежих работ Келли эта больше всего похожа на «Отыграть назад» с Хью Грантом, который то ли убил, то ли не убивал свою любовницу.

Возможно ли, что бойскаут Расти разбил любимой женщине голову и теперь водит за нос и следствие, и нас, зрителей? Одно дело — супружеская измена, но убийство? С Харрисоном Фордом ответить на этот вопрос было довольно просто. С Джейком Джилленхолом сложнее: авторы вовсю эксплуатируют ауру еле заметной патологии, свойственную артисту. А поскольку сериал снимался почти одновременно с «Домом у дороги», юрист получился еще и здоровым, как лось, что тоже настораживает. Тут стоить отметить, что Apple TV+ против обыкновения не стал заранее показывать рецензентам заключительную, восьмую серию, и есть вероятность (все же небольшая), что Келли поменял уже известную нам по фильму или книге неожиданную концовку.

В других подозреваемых недостатка, как положено, нет: отвергнутые мужчины, подростки с тяжелыми комплексами, ревнивые коллеги. Самого несчастного персонажа с наслаждением играет Сарсгаард (к слову, зять Джилленхола). Он тут похож на злого двойника Билла Мюррея, и буквально каждый встречный первым делом сообщает ему, какое он бездарное ничтожество. Билл Кэмп с мхатовской основательностью играет амальгаму двух важных персонажей из оригинала — плохого босса и хорошего адвоката.

Главная особенность новой версии, впрочем, не в этом, а в том, сколько внимания она уделяет семье Сабича. Тут у него двое детей-тинейджеров, мальчик и девочка, и у каждого какие-то свои переживания. Плюс, разумеется, жена Барбара, с которой мы проводим едва ли не больше времени, чем с самим Расти. Еще у них есть семейный психотерапевт (Лили Рэйб). Еще у Барбары есть подруга (Элизабет Марвел), она же жена босса-прокурора. Еще, зайдя в бар развеяться, Барбара немедленно натыкается на бармена, который не просто нежный красавец с татуировками и чувством юмора, но и обладатель ученой степени по искусствоведению.

У Келли хватает клиффхэнгеров на все паузы, но не хватает чего-то, что отличало бы «Презумпцию» от остальных престижных шоу про морально неустойчивых мужчин, обманутых жен и токсичную политику. Актеры хорошие, но снято все очень банально, в затасканной приглушенной палитре, с перебором стерильных секс-флешбэков, пролетов над небоскребами, заплывов в бассейне и нелепых снов, которые зачем-то снятся половине героев.

Сценарных натяжек чем дальше, тем больше. Единственный смешной момент — финал пятой, кажется, серии, отбитый популярным американским ругательством. Как мелодраматический бульварный детектив, «Анатомия падения» минус претензии, это небезнадежно. Но при умеренно интересной загадке и в отсутствие симпатичных персонажей не совсем понятно, зачем возвращаться неделю за неделей в дождливый Чикаго. Будем лучше ждать сериальную версию «Самолета президента».