Что смотреть дома: 4-й сезон «Пацанов», «Презумпция невиновности», «Лучшая жизнь»

«Пацаны» и «Бриджертоны» возвращаются. Дженнифер Коннелли и Джейк Джилленхол блистают в шоу об уставшей кинозвезде и прокуроре, подозреваемом в убийстве. А еще нас ждет чемпионат Европы по футболу: 24 сборные, 51 матч и только один комплект золотых медалей. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Фильм, с которого началась международная слава режиссера

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 июня

На границе Республики Корея и КНДР случается загадочный инцидент, приведший к перестрелке в «деревне перемирия» Пханмунджом. Два северянина убиты, южанин Ли Су-хёк (Ли Бён-хон) ранен и едва добежал до своих. Расследованием, от которого зависят и без того натянутые отношения держав, занимается комиссия из Швейцарии во главе с майором Софи Э. Чан (Ли Ён-э), которая впервые оказывается на родине отца в Южной Корее.

Именно напряженный детектив об отношениях двух государств стал первым успехом экс-кинокритика Пак Чхан-ука, снявшего в 1990-е несколько не слишком успешных работ. Одновременно это один из первых южнокорейских фильмов, не демонизировавших людей из КНДР, а в роли сержанта КНДР блеснул Сон Кан-хо («Таксист», «Паразиты», «Воспоминания об убийстве»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Воспоминания о первой любви с Пьерфранческо Фавино, Беренис Бежо и Нанни Моретти

Где смотреть: Кинопоиск, Kion, Okko, «Иви», Wink

Марко Каррера (Фавино) — уважаемый врач и ученый, примерный семьянин и вообще человек интересной судьбы. Однако как бы ни складывались его жизнь и карьера, мужчина несет в сердце первую любовь из 1970-х, когда его звали Колибри из-за хрупкого телосложения, а сердце полыхало в компании Луизы (Бежо).

Бестселлер Сандро Веронези экранизировала Франческа Аркибуджи, получившая каннский экуменический приз за «Большой арбуз». Насыщенная драма о копящихся в течение жизни сомнениях с классиком итальянского кино Моретти в роли психотерапевта.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 16 июня.

Первый канал недели: «Один шанс на троих», сериал

Как российский пожарный выкрал сына из Финляндии

Где смотреть: Кинопоиск

20-летние Олег (Сергей Марин) и Яна (Мария Лисовая) собираются пожениться, когда вдруг она сообщает ему, что любит другого — бизнесмена из Финляндии, с которым и намерена жить дальше. Десять лет спустя сбежавшая невеста возвращается к мужчине, который работает пожарным, и удивляет снова: в Европу девушка уезжала беременной от Олега, но опеку над ребенком после развода доверили состоятельному бывшему мужу. Когда вернуть мальчика Витю (Марк-Малик Мурашкин) не получается по закону, родители решают просто его выкрасть. Сериал от сценаристов «Скорой помощи» и «Короля и Шута», решивших разобраться в проблемах иностранной ювенальной системы, так как с отечественной все в порядке.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Корейский экстрим недели: «Остров»

Возможно, лучший фильм Ким Ки Дука

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 июня

Молчаливая Хи-джин (Со Джон) содержит несколько плавучих домиков, куда мужчины приезжают порыбачить и весело провести время (в том числе с горячительными напитками и секс-работницами). Однажды жилище на плоту арендует бывший полицейский Хён-щик (Ким Ю-сок), который скрывается от закона после убийства. Он становится свидетелем преступлений Хи-джин, и между ними завязываются странные отношения.

Один из самых провокационных фильмов Ким Ки Дука — режиссера с небезупречной, мягко говоря, репутацией, которого активно привечали на европейских фестивалях в нулевые и чуть позже. В «Острове» его радикальный стиль достигает пика, что в нулевые резонировало с развитием экстремального кино.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

«Троецарствие» в 3D!

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 июня

Второй век нашей эры, некогда могущественная империя Хань распалась на три государства: Вэй во главе с Цао Цао; Шу, управляемое Лю Бэем; и У, которым руководил Сунь Цюань. Трио правителей-полководцев и другие могучие силы Древнего Китая начали полувековую борьбу за власть.

Экранизация маньхуа Моу Чэнь по мотивам монументального «Троецарствия». За производство отвечала молодая и амбициозная LX Animation Studio («Хроники божественного пути», «Крылья мира»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Экранизация романа, по которому выходил фильм с Харрисоном Фордом

Где смотреть: AppleTV+

Окружной прокурор Чикаго Расти Сабич (Джейк Джилленхол) расследует убийство коллеги Каролин Полхемус (Ренате Реинсве из «Худшего человека на свете»), с которой его связывали не только профессиональные отношения. Когда эта информация всплывает, под угрозой оказываются и свобода Расти, и брак с Барбарой (Рут Негга).

Экранизация романа, по которому 35 лет назад снимал фильм Алан Дж. Пакула. Адаптацией занимался Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь», «Анатомия скандала»), а рьяного гособвинителя Томми Мольто сыграл Питер Сарсгаард.

Сатира недели: «Пацаны», 4-й сезон

Время расплаты для супергероев и их оппонентов

Где вышло: Prime Video

Хоумландер (Энтони Старр) продолжает трампоподобную политическую программу, чтобы покорить мир (или как минимум США). Энни (Эрин Мориарти) бежит от содеянного в образе Старлайт. В супергеройской семерке новые лица — Фейерверк (Вэлори Керри) и Сестра Сэйдж (Сьюзэн Хэйард). Теперь лидер «Пацанов» — Молоко Матери (Лас Алонсо), а потерявший авторитет товарищей Мясник (Карл Урбан) становится менее радикальным после известий о смертельном диагнозе. Хьюи (Джек Куэйд) тоже ждут новые испытания. «Пацаны» Эрика Крипке на фоне американских выборов готовят самый политически прямолинейный сезон и, как объявил шоураннер, предпоследний.

Подробнее о сериале:

Свадьба недели: «Бриджертоны», 2-я часть 3-го сезона

Неожиданное продолжение костюмной мелодрамы

Где вышло: Netflix

Начало XIX века, светский Лондон взволнован новостью: Колин Бриджертон (Люк Ньютон) и Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан) готовы стать супругами. Испытание новым статусом обещает стать еще тяжелее, когда вскрывается, что невеста — знаменитая сплетница леди Уислдаун. Драматичный третий сезон хита Netflix по циклу романов Джулии Куинн курирует Джесс Браунелл («Скандал», «Изобретая Анну»), постоянная соратница Шонды Раймс.

Защитник человечества познает сложности отцовства с большим маленьким кайдзю

Где вышло: Netflix — с 14 июня

Известный бейсболист Кен Сато, привыкший купаться в обожании, сталкивается сразу с двумя серьезными вызовами. Для начала примеряет костюм японского супергероя Ультрамена, а следом оказывается «отцом» новорожденного кайдзю, вылупившегося из яйца поверженного монстра-исполина. Сможет ли Сато держать удар?

Остроумная история об отцовстве в обертке супергеройско-монстрячего фильма. Идея появилась у сценариста Шеннона Тиндла («Кубо. Легенда о самурае») еще в 2001-м, но запустить проект удалось только в 2019-м. В итоге соавтором выступил Марк Хеймс («Нимона»), а сорежиссером — Джон Аосима («Гравити Фолз», новые «Утиные истории»).

Дженнифер Коннелли и Бен Уишоу в комедии про ретрит знаменитостей

Где вышло: iTunes, Prime Video — с 14 июня

Кинозвезда Люси (Коннелли) решает перезагрузиться на лесном курорте, где гуру Илон Белло (Уишоу) помогает знаменитостям обрести себя. Просветление идет ни шатко ни валко, как и общение с дочерью-каскадершей Дилан (Элис Энглерт), выполняющей трюки для какого-то блокбастера.

История об отношениях поколений и грузе славы стала полнометражным режиссерским дебютом Энглерт. Дочь Джейн Кэмпион мы помним по ролям в «Прекрасных созданиях» и хорроре «Они ползут за тобой».

Что еще смотреть на Кинопоиске

Красивый французский киберпанк в необычном исполнении

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — новый анимационный сай-фай от автора «Последнего человека» Жереми Перена.

XXIII век, мегаполисы на Марсе, происки корпораций и рост самоосознания ИИ — вместе и по отдельности эти темы нередко возникают в научной фантастике уже много десятилетий, но в версии Перена каждая играет новой краской. Помимо сюжетных твистов и неожиданного финала, главный козырь мультфильма — виртуозное использование техники ротоскопирования, которая делает будущее, космос и роботов такими близкими, что хочется потрогать.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Дэвид Линч снял клип — впервые за три года!

Недавно культовый режиссер обещал вернуться с новым проектом и выпустил клип на песню «Sublime Eternal Love», записанную совместно с Кристой Белл (в начале августа — совместный альбом). Ну а потом можно вернуться в «Твин Пикс» с фирменной (и чертовски странной!) атмосферой линчевских сновидений. В третьем сезоне (он же «Возвращение») Белл можно и услышать в саундтреке, и увидеть в роли сотрудницы ФБР Тэмми Престон, а в финале каждого эпизода — оказаться на мини-концерте с участием Chromatics, Эдди Веддера, Анджело Бадаламенти и других.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Пластилиновый дуэт Уоллеса и Громита возвращается

На недавней презентации Netflix выяснилось, что вслед за продолжением «Побега из курятника» уже совсем скоро вернутся и Уоллес с Громитом. Режиссировать их будет, как и прежде, легендарный Ник Парк — главная звезда студии Aardman Animations. Предыдущий проект классика — «Дикие предки» — выходил шесть лет назад. Это уморительная комедия о футбольном матче между представителями каменного и бронзового веков (очень по-английски).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Черная производственная комедия об аде

В Аду всегда аншлаг и много задач, которые требуют немедленного решения. Японским сектором преисподней руководит неуклюжий король Энма, а разруливает многочисленные проблемы его строгий помощник Ходзуки. Остроумный и невероятно красивый сериал студии Wit («Семья шпиона», «Рейтинг короля»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Портрет португальской суперзвезды — нынешний ЧЕ станет для него шестым

Уже 14 июня стартует чемпионат Европы в Германии, где живая легенда Криштиану Роналду укрепит свои рекорды (он уже сыграл и забил на соревновании больше всех). В перерывах между играми сборной Португалии можно посмотреть часовой (короче матча) фильм о супербомбардире или его главном оппоненте последних десятилетий — Месси (есть фильмы отдельно об аргентинском гении или их противостоянии).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Футбол недели: старт чемпионата Европы

24 европейские команды в погоне за золотом

Европейское футбольное первенство пройдет в Германии сразу на десяти стадионах, а матч открытия, в котором Германия принимает Шотландию, состоится на 75-тысячной «Альянц Арене» в Мюнхене. Немцы — одни из фаворитов турнира, это их привычный статус, однако с момента, когда он помог выиграть кубок чемпионов в последний раз, прошло уже 28 лет. Возможно, на этот раз поможет поддержка домашних трибун?

24 сборные, 51 матч и только один комплект золотых медалей: чемпионат Европы — настоящий сериал с интригами, драмами и незаметными героями, которые выходят на первый план в самый неожиданный момент. Смотрите игры чемпионата Европы на Кинопоиске в эфире телеканала «Матч».

По именам в составе англичане — железный претендент на титул чемпиона. Чтобы унять разочарование от поражения Англии в прошлом финале, Харри Кейн, Джуд Беллингем и Фил Фоден должны стать «тремя львами» — олицетворением прозвища сборной. На старте чемпионата им предстоит встретиться с сербскими «Белыми орлами».

Единоборства недели: UFC Fight Night

Уланбеков и Алискеров отправляются за очередными победами

В худощавом Тагире Уланбекове когда-то рассмотрел потенциал тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. В UFC Уланбеков перешел в 2020 году в статусе чемпиона российской организации AMC Fight Nights, провел с тех пор пять боев и одержал четыре победы. Его соперник — бирманец Джошуа Ван, он моложе на 11 лет, идет на серии из трех побед. Такую же серию в случае успеха может оформить и Тагир. В главном карде свои бои проведут Икрам Алискеров и казахстанец Асу Алмабаев.

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Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Vera Loitzsch — UEFA / UEFA via Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images, Tibor Illyes — Pool / Getty Images