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Что было в прошлых сезонах «Пацанов»? 9 важных моментов

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3 июня на Amazon Prime стартует третий сезон хулиганской супергероики «Пацаны». А мы решили вспомнить ключевые события и главных героев предыдущих сезонов.

О чем это вообще?

Действие «Пацанов» разворачивается в вымышленной вселенной, где супергерои — мировые звезды на зарплате у крупной корпорации Vought. Суперы (так их называют в сериале) спасают человеческие жизни и извлекают из этого максимум прибыли — играют самих себя в блокбастерах, продают мерч и дают бесконечные интервью. Главная гордость Vought — команда «Семерка» (пародия на «Лигу справедливости»). В нее входят Хоумлендер (Энтони Старр), Королева Мэйв (Доминик МакЭллигот), Поезд-А (Джесси Ашер), Подводный (Чейс Кроуфорд), Черный Нуар (Нэйтан Митчелл), Прозрачный (Алекс Хэсселл) и новичок Старлайт (Эрин Мориарти). Супергерои — тщеславные и жестокие люди (кроме разве что наивной Старлайт). Хоумлендер — социопат и нарцисс, Подводный принуждает девушек к сексу, а Поезд-А втайне принимает препарат V (он усиливает способности и вызывает привыкание).

На другой стороне баррикад — подпольная команда «Пацаны», в которую входят люди, желающие отомстить супергероям и корпорации Vought по личным причинам. Это лидер команды Билли Бутчер по прозвищу Мясник (Карл Урбан) и его подчиненные Французик (Томер Капон) и Марвин Милк (Лас Алонсо). В самом начале сериала к команде присоединяется продавец техники Хьюи Кэмпбелл (Джек Куэйд), чья девушка погибла при столкновении с Поездом-А.

Убийство Прозрачного

Джек Куэйд

Билли Бутчер уговаривает Хьюи встретиться с Поездом-А в штаб-квартире суперов — компания Vought планирует заплатить за смерть его девушки. Но у парня тайное задание — он должен установить жучок и записать секреты корпорации. Увы, действия Хьюи замечает Прозрачный и преследует его. «Пацанам» удается схватить невидимку и взорвать супера, запихнув в него бомбу.

Супергеройский харассмент

К «Семерке» присоединяется новенькая Старлайт — и в первые же дни подвергается насилию со стороны Подводного. Позже девушка соберется с силами и предаст этот факт огласке — выяснится, что корпорация долгие годы скрывала сексуальные домогательства супергероя. Подводного исключают из команды, и он впадает в глубокую депрессию.

Поддерживать Старлайт будет Хьюи — и у них завяжется роман. Правда, Бутчер будет крайне недоволен связью своего подчиненного и супергероини из вражеского стана.

Препарат V

«Пацаны» узнают, как появляются супергерои: младенцев пичкают специальным препаратом, который дает им суперспобности. А еще эту сыворотку Vought нелегально отправляет в другие страны для террористов — зарубежные сверхлюди должны вызывать опасения у общества и государства, а это поможет расширить полномочия американских суперов. Тем временем состав «Пацанов» пополняет немая японка Кимико (Карен Фукухара), которая умеет регенерировать. В нее влюбляется Французик.

Предыстория: как пропала Бекки и появились «Пацаны»

Лайла Робинс и Карл Урбан

Во второй половине первого сезона мы узнаем чуть больше о Билли Бутчере. Восемь лет назад его жену Бекки (Шантель Ван Сантен) изнасиловал Хоумлендер, после чего женщина пропала. Тогда правительство в лице агента ЦРУ Грейс Мэллори (Лайла Робинс) предложило ему собрать «Пацанов», которые будут присматривать за суперами, но вскоре команду распустили.

В настоящем времени правительство вновь дает зеленый свет «Пацанам», когда Бутчер приносит в ЦРУ сведения о препарате V. Государство даже помогает спрятать родственников членов этой команды.

Финал первого сезона

У Поезда-А случается сердечный приступ, когда он пытается остановить Хьюи и его коллег, на помощь которым приходит Старлайт. Мэллори рассказывает «Пацанам», что вице-президент Vought Мэдлин Стиллвелл (Элизабет Шу) состоит в отношениях с Хоумлендером, поэтому Бутчер заявляется в гости к женщине. Но супер убивает ее сам, чтобы обвинить во всем Бутчера. А еще показывает своему заклятому врагу, что тот все время заблуждался. Бекки жива и находится под правительственным надзором в закрытом городке — она воспитывает их общего с Хоумлендером сына Райана (Камерон Кроветти). Тем временем Vought заключает контракт с государством, а суперы становятся частью американской армии — теперь они практически неуязвимы с легальной точки зрения.

Начало второго сезона

Бутчер возвращается к «Пацанам» целым и невредимым — Бекки пригрозила Хоумлендеру, что покончит с собой на глазах у сына, если тот не отпустит ее мужа. Генеральный директор Vought Стэн Эдгар (Джанкарло Эспозито) ставит на место лидера «Семерки», который пытается командовать не только другими суперами, но и корпорацией. СМИ узнают, что Vought втайне давала препарат V детям, но Эдгар публично извиняется и обвиняет во всем покойную Стиллвелл.

Супергеройские волнения

Ая Кэш

Хоумлендер на пресс-конференции устраивает Мэйв аутинг (она держала свою ориентацию в секрете). Бывший член команды Подводный попадает под влияние секты «Церковь Коллектива», куда также попадает Поезд-А после ухода из «Семерки». Вместо него к команде присоединяется Стормфронт (Ая Кэш), которая активно критикует Vought в социальных сетях, но это лишь пиар-ход со стороны компании. Саму героиню на самом деле зовут Клара Рисингер, родилась она в 1919 году, поддерживала Гитлера и была одной из первых подопытных компании. А в 1970-е она и вовсе выступала под именем Либерти, издеваясь над афроамериканцами. Стормфронт становится любовницей Хоумлендера и раскрывает ему секрет своей личности — она надеется, что вместе они завоюют мир.

Секретная лаборатория и дело против Vought

Старлайт помогает «Пацанам» найти больницу «Сэйдж Гроув», в которой Vought пытается вывести новых суперов, испытывая сыворотку на взрослых пациентах. Конгрессмен Виктория Ньюман (Клаудия Думит) хочет низвергнуть Vought и объединяет усилия с «Пацанами» Мэллори — доктор Фогельбаум (Джон Доумен), бывший сотрудник корпорации, даже готов дать показания. Но неизвестный супер устраивает теракт, взрывая голову Фогельбаума прямо в зале суда.

Финал второго сезона

Стормфронт и Хоумлендер похищают Райана, а Бекки обращается за помощью к Бутчеру. Лидер «Пацанов» тайно встречается со Стэном Эдгаром, который недоволен Хоумлендером. Бутчер обещает доставить его сына Vought. План спасения рушит Стормфронт, которая планирует убить Бекки. Райан активирует способности и сжигает экс-нацистку, но попутно задевает собственную мать. Приструнить Хоумлендера помогает Мэйв — глава «Семерки» обещал убить ее возлюбленную, поэтому она идет против своего начальника и шантажирует его старой видеозаписью (на ней из-за Хоумлендера упал самолет с гражданскими). Супер дает им уйти, Бутчер передает ребенка Мэллори.

Лидер «Церкви Коллектива» Аластар Адана (Горан Вишнич) договаривается со Стэном Эдгаром о возвращении Поезда-А в «Семерку», а обманутый Подводный покидает религиозную группу. Вскоре голову Аластара взрывает тот же неизвестный, что устроил теракт в суде. Этим супером оказывается конгрессмен Ньюман, а Хьюи устраивается на работу в ее предвыборный штаб, не подозревая о том, кто она на самом деле.

Чего ждать от третьего сезона?

Дженсен Эклс

Хоумлендер продолжит сходить с ума после событий второго сезона, а Билли Бутчер получит в свое распоряжение сыворотку, которая временно даст ему суперсилы. А еще на подмогу «Пацанам» придет супергерой Солдатик (его сыграл Дженсен Эклс, звезда «Сверхъестественного»), пародия на Капитана Америку. Солдатик в прошлом был кем-то вроде Хоумлендера, то есть главной звездой Vought. В основу одного из эпизодов нового сезона ляжет спин-офф оригинального комикса «Пацаны» под названием «Herogasm». Он посвящен разнузданным супергероическим оргиям.

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