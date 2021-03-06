9 лучших трейлеров недели: Татьяна Маслани становится Халком, а Тильда Суинтон находит джинна

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Сериал Disney+ про кузину Брюса Бэннера, Дженнифер Уолтерс. Дженнифер тридцать, она работает адвокатом на судебных делах, связанных с супергероями. Однажды из-за несчастного случая Брюс переливает ей свою кровь, из-за чего девушка может превращаться в Халка. Но и после этого она продолжает помогать людям в суде. В главной роли — Татьяна Маслани.
Участник стартовавшего на этой неделе Каннского фестиваля. Ученая из Великобритании (Тильда Суинтон) в путешествии по Стамбулу находит древнюю бутылку с джинном (Идрис Эльба). В обмен на свободу тот предлагает исполнить три ее желания. В российский прокат картину выпустит кинокомпания «Вольга». Режиссер — Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»).
«Академия „Амбрелла“», 3-й сезон
Продолжение сериала Netflix про супергероев, которых собрал приемный отец, чтобы спасти человечество. В третьем сезоне семья Харгривз нашла соперника в лице Академии «Спарроу», которая заняла их место во время путешествия во времени. В главных ролях — Эллиот Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда и Эмми Рэвер-Лэмпман.
Фэнтези-боевик Netflix с Крисом Хемсвортом. Ближайшее будущее. Тюремным заключенным предлагают сократить срок, если те согласятся участвовать в экспериментах по использованию препаратов, меняющих эмоции. За ходом эксперимента наблюдает надзиратель Стив Эбнести (Хемсворт). Джефф (Майлз Теллер) делает вид, что влюблен в осужденную Рэйчел (Джерни Смоллетт), чтобы спасти ее и перехитрить систему. Режиссер — Джозеф Косински («Дело храбрых»).
«Пацаны», 3-й сезон
Сериал Amazon, где супергерои стали частью корпоративного мира. Если они и спасают людей, то только ради того, чтобы получить больше рекламных контрактов. Они настоящие звезды, но при этом максимально неприятные люди, которым на всех наплевать. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер собирает свою команду, чтобы противостоять супергероям-лицемерам.
«Бумажный дом: Корея», 1-й сезон
В корейской версии испанского сериала будет большое историческое допущение: здесь Север и Юг объединились и выпустили единую валюту. Но обещанное правительством экономическое процветание оказалось доступным не для всех. Недовольные объединяются, чтобы провернуть беспрецедентное ограбление. В главных ролях — Ю Джи-тхэ («Дом, который построил Джек»), Ким Юн-джин («Остаться в живых»), Чон Джон-со («Пылающий»), Пак Хэ-су («Игра в кальмара»). Первый сезон планируют разбить на две части, по шесть эпизодов в каждой.
«Синяя тюрьма: Блю Лок», 1-й сезон
Аниме-сериал на основе одноименной манги. Правительство нанимает для подготовки сборной к чемпионату мира по футболу тренера. А тот создает закрытое учреждение, практически тюрьму, где начинает воспитывать новое поколение футболистов довольно жестокими методами. Режиссер сериала — Тэцуаки Ватанабэ, известный по популярному спортивному аниме «Волейбол!!».
Голландский хоррор про колдовство. В центре истории — девушка, которая живет рядом с торфяными болотами на севере Нидерландов. Когда по соседству проводят раскопки и находят сохранившиеся останки неизвестной женщины, героиня замечает, что местные начинают странно себя вести. Кажется, они раскопали что-то не то.
Самый дорогой на данный момент фильм в истории чешского кинематографа, посвященный национальному герою Яну Жижке. Создатели сосредоточились на молодости гуситского вождя. В главных ролях — Бен Фостер и Майкл Кейн.
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