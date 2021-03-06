9 лучших трейлеров недели: Татьяна Маслани становится Халком, а Тильда Суинтон находит джинна

«Пацаны», 3-й сезон

Сериал Amazon, где супергерои стали частью корпоративного мира. Если они и спасают людей, то только ради того, чтобы получить больше рекламных контрактов. Они настоящие звезды, но при этом максимально неприятные люди, которым на всех наплевать. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер собирает свою команду, чтобы противостоять супергероям-лицемерам.