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Канны объявили программу. В основной конкурс снова вошел фильм Кирилла Серебренникова

Организаторы Каннского фестиваля объявили программу 75-го смотра. Он пройдет с 17 по 28 мая. Фильмом открытия станет комедия о зомби «Окончательный монтаж» Мишеля Хазанавичуса. Рассказываем про остальных участников смотра.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Спецпоказы

Программа «Особый взгляд»

Полуночные показы

Секция «Каннские премьеры»

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.

Ранее стало известно, что новым президентом фестиваля избрали Айрис Кноблох, которая возглавляла Warner Bros. во Франции. Она сменит на данном посту Пьера Лескура и станет первой женщиной на этой должности. Кноблох будет руководить киносмотром до 2025 года.

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В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
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