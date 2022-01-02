Канны объявили программу. В основной конкурс снова вошел фильм Кирилла Серебренникова

Организаторы Каннского фестиваля объявили программу 75-го смотра. Он пройдет с 17 по 28 мая. Фильмом открытия станет комедия о зомби «Окончательный монтаж» Мишеля Хазанавичуса. Рассказываем про остальных участников смотра.
Конкурсная программа
- «Посредник» — социальная драма Хирокадзу Корээды, снятая в Южной Корее. Это история нескольких людей, которые связаны с беби-боксом — местом, где родители могут оставлять нежеланных младенцев. В главных ролях: Сон Кан-хо («Паразиты»), Пэ Ду-на («Сочувствие господину Месть»), Кан Дон-вон («Поезд в Пусан 2») и Ли Джи-ын («Алое сердце»).
- «Время Армагеддона» — художественный фильм Джеймса Грэя («К звездам»). Действие развернется в начале 1980-х, когда Америка выбирала Рейгана. В основе сюжета фильма — личные воспоминания режиссера о времени, когда он учился в той же самой школе, что и Дональд Трамп. Кейт Бланшетт играет помощницу прокурора США, будущую федеральную судью и сестру Дональда Трампа по имени Мэриэнн Трамп-Берри. Она выступала с речью перед учениками школы, среди которых был 12-летний Грэй. Пока известно, что это будет история, посвященная природе дружбы, а одним из центральных персонажей станет директор школы. В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Роберт Де Ниро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд, Кейт Бланшетт.
- Tori and Lokita. Братья Дарденн дважды получали «Золотую пальмовую ветвь» — за фильмы «Розетта» в 1999 году и «Дитя» в 2005-м. Их новый фильм посвящен истории о паре молодых беженцев из Африки, которые отправились на поиски лучшей жизни в Бельгию. В фильме снимаются бельгийский актер Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).
- «Треугольник печали» — первый англоязычный проект шведского режиссера Рубена Эстлунда. Его предыдущие фильмы «Форс-мажор» и «Квадрат» были хитами Каннского фестиваля (последняя картина принесла режиссеру «Золотую пальмовую ветвь», номинацию на «Оскар» и приз Европейской киноакадемии за лучший фильм). «Треугольник печали» — фильм о крушении яхты посреди океана. Его герои, которые оказываются на необитаемом острове, — пара супермоделей, несколько миллиардеров, капитан-марксист (Вуди Харрельсон) и клинерка, единственная из выживших, кто умеет готовить.
- «Преступления будущего». Дэвид Кроненберг возвращается к боди-хоррору. В мире недалекого будущего жизнь человечества изменил «синдром ускоренной эволюции». Артист Сол (Вигго Мортенсен) отращивает себе новые органы для развлечения публики, ему помогает жена Каприз (Леа Сейду). У режиссера уже есть фильм с аналогичным названием (так назывался второй проект канадца), но новая картина не является его ремейком. Кроме Мортенсена и Сейду, в фильме снялась Кристен Стюарт.
- «Решение уйти» — романтический триллер Пак Чхан-ука («Олдбой») о детективе, который влюбляется в главную подозреваемую — жену убитого. Главные роли исполняют Пак Хэ-иль («Воспоминания об убийстве»), Тан Вэй («Долгий день уходит в ночь») и Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2: Полуостров»). Сценарий совместно с Чхан-уком написала Чон Со-гён, с которой постановщик сотрудничал на проектах «Сочувствие госпоже Месть», «Жажда» и «Служанка». Права на российский прокат уже куплены.
- «Звезды в полдень». Действие фильма Клер Дени («Высшее общество») происходит в 1984 году в Никарагуа времен правления сандинистов. Его главные герои — английский бизнесмен и американская журналистка, у которых завязывается роман. По политическим причинам им обоим нужно бежать из страны, но их преследует агент ЦРУ, который пытается заставить женщину сдать возлюбленного. История основана на одноименном романе Дениса Джонсона 1986 года. Изначально компанию Маргарет Куэлли, которая играет главную роль, должен был составить Роберт Паттинсон, но он выбился из графика съемок, поэтому его место занял Джо Элвин («Фаворитка»).
- «Миндальное дерево» — драмеди Валерии Бруни-Тедески, номинантки на «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Замок в Италии». Конец 1980-х. Двадцатилетние Стайл, Виктор, Адель и Этьен поступают в актерскую школу Патриса Шеро и Пьера Романса. Вместе герои переживут поворотный момент в своей жизни, а также первую трагедию. Шеро сыграл Луи Гаррель.
- «Священный паук» — криминальная драма Али Аббаси (Гран-при секции «Особый взгляд» в 2018-м за фильм «На границе миров»). Семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.
- «Жена Чайковского» — биографическая драма Кирилла Серебренникова про Антонину Милюкову. Ее сыграла Алена Михайлова, а Чайковского — Один Байрон. В фильме также снялись Oxxxymiron и Филипп Авдеев. Серебренников уже в третий раз участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Его картина «Лето» была представлена в 2018 году, а «Петровы в гриппе» — в 2021-м.
- Close — драма Лукаса Донта. В 2018-м он показывал на фестивале «Девочку», за которую получил три награды — за режиссерский дебют, приз ФИПРЕССИ и «Квир-пальму» за освещение ЛГБТ-темы в кино. Его новый фильм посвящен 13-летним мальчикам Лео и Реми, которые дружили, но поссорились. Помирить друзей пытается Софи, мать Реми.
- R.M.N — драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Он получал призы в Каннах за «Выпускной» (лучшая режиссура), «За холмами» (лучший сценарий), «4 месяца, 3 недели и 2 дня» («Золотая пальмовая ветвь»). Сюжет его нового фильма неизвестен.
- «Ностальгия» — драма итальянского режиссера Марио Мартоне (в последний раз он принимал участие в смотре в 1995 году с фильмом «Любовь утомляет»). В центре сюжета — мужчина по имени Феличе (Пьерфранческо Фавино). Он возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.
- «Братья Лейлы» — картина иранского режиссера Саида Рустаи. Его работы в основном посвящены вопросам социальной несправедливости, а также изображению женщин в иранском обществе. Его последний фильм «Зависимые» был номинирован в этом году на премию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке и участвовал в секции «Горизонты» на Венецианском кинофестивале в 2019 году. Подробностей нового фильма пока нет.
- Hi-Han — фильм польского режиссера Ежи Сколимовского (получал призы в Каннах за «Вопль» и «Лунный свет»). Его новая работа — ремейк французского фильма «Наудачу, Бальтазар» Робера Брессона. В основу лег античный роман Апулея «Золотой осел». В фильме жизнь ослика Бальтазара начинается в польском цирке, а заканчивается на итальянской скотобойне.
Внеконкурсная программа
- «Элвис», Баз Лурман
- «Топ Ган: Мэверик», Джозеф Косински
- «Маскарад», Николя Бедос
- «Ноябрь», Седрик Жименес
- «Три тысячи лет ожидания», Джордж Миллер
Спецпоказы
- «Естественная история разрушения», Сергей Лозница
- «Все, что дышит», Шаунак Сен
- «Джерри Льюис: Trouble in Mind», Итан Коэн
Программа «Особый взгляд»
- Retour à Séoul, Дави Чоу
- Beast, Райли Кио, Джина Гаммелл
- Burning Days, Эмин Элпер
- Butterfly Vision, Максим Наконечный
- «Корсаж», Мари Крютцер
- Joyland, Саим Садик
- Domingo and the Mist, Ариэль Ескаланте Меза
- «Метроном», Александр Белц
- «План 75», Тиэ Хаякава
- «Родео», Лола Куиворон
- Sick of Myself, Кристоффер Боргли
- Les Pires, Лиз Акока, Роман Гере
- The Silent Twins, Агнешка Смочиньска
- «Незнакомец», Томас М. Райт
- Volada Land, Хлинюр Палмасон
Полуночные показы
- Fumer Fait Tousser, Квентин Дюпье
- «Охота», Ли Джон-джэ
- Moonage Daydream, Бретт Морген
Секция «Каннские премьеры»
- «Ирма Веп» (сериал), Оливье Ассайас
- Nos Frangins, Рашид Бушареб
- Dodo, Панос Коутрас
- Esterno notte (сериал), Марко Беллоккьо
75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.
Ранее стало известно, что новым президентом фестиваля избрали Айрис Кноблох, которая возглавляла Warner Bros. во Франции. Она сменит на данном посту Пьера Лескура и станет первой женщиной на этой должности. Кноблох будет руководить киносмотром до 2025 года.
Кинопоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш