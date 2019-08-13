Как «Пацаны» критикуют современность

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе говорим про «Пацанов» — американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке на основе одноименного комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. В нем рассказывается о противостоянии злоупотребляющих властью супергероев и простых смертных из отряда «Пацаны» под предводительством Билли Бутчера (Карл Урбан), презирающего людей со сверхспособностями.

Почему «Пацаны» — это не просто сатира на супергероику, а настоящий бунт против устройства современного общества? Как супергеройский глянец деконструируется в сериале на уровне костюмов, экшен-сцен, цветокоррекции и даже звука? И чем «Пацаны» отличаются от других проектов про нетипичных супергероев?

Смотрите первый сезон «Пацанов» на КиноПоиск HD

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