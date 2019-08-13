Как «Пацаны» критикуют современность

КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
КиноПоиск HD

ВидеоКак «Пацаны» критикуют современность

Обсудить0

В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе говорим про «Пацанов» — американский супергеройский сериал, созданный Эриком Крипке на основе одноименного комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона. В нем рассказывается о противостоянии злоупотребляющих властью супергероев и простых смертных из отряда «Пацаны» под предводительством Билли Бутчера (Карл Урбан), презирающего людей со сверхспособностями.

Почему «Пацаны» — это не просто сатира на супергероику, а настоящий бунт против устройства современного общества? Как супергеройский глянец деконструируется в сериале на уровне костюмов, экшен-сцен, цветокоррекции и даже звука? И чем «Пацаны» отличаются от других проектов про нетипичных супергероев?

Смотрите первый сезон «Пацанов» на КиноПоиск HD

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.

Автор:
Обсудить
Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Все супергерои врут! 9 самых важных моментов первого сезона «Пацанов»
КиноПоиск HD

Все супергерои врут! 9 самых важных моментов первого сезона «Пацанов»

22 февраля23
Как «Пацаны» меняют наше представление о супергероях
В предыдущих сериях

ПодкастКак «Пацаны» меняют наше представление о супергероях

13 августа 201922
YouTube исполнилось 16 лет. А мы выбрали 16 лучших видеоэссе нашего канала

YouTube исполнилось 16 лет. А мы выбрали 16 лучших видеоэссе нашего канала

14 февраля17
Что посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому
КиноПоиск HD

ВидеоЧто посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому

13 февраля17

Главное сегодня

КиноПоиск HD

ВидеоКак «Пацаны» критикуют современность

Сегодня4
Как «Пацаны» критикуют современность
9 лучших фильмов Берлинале-2021
Фестивали

9 лучших фильмов Берлинале-2021

Вчера2
«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы
Выбор редакции

«Топи», «История бранных слов» и второй сезон «Постановки»: 11 главных сериалов зимы

Вчера3
Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Я не шучу», «Девушка, подающая надежды», «Северный ветер»

Вчера2
КиноПоиск HD выпустит спин-офф «Я это уже видел». Героями мультсериала станут персонажи скетча «Объяснялкины»
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD выпустит спин-офф «Я это уже видел». Героями мультсериала станут персонажи скетча «Объяснялкины»

Вчера4
8 лучших трейлеров недели: Российский комикс, японская манга и американское фэнтези

8 лучших трейлеров недели: Российский комикс, японская манга и американское фэнтези

Вчера4
Уэсли Снайпс рассказал, почему не стал снимать «Черную Пантеру» и какой важный урок преподал ему Шон Коннери

Уэсли Снайпс рассказал, почему не стал снимать «Черную Пантеру» и какой важный урок преподал ему Шон Коннери

Вчера13
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт