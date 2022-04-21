9 лучших трейлеров недели: Натали Портман берет молот Тора, а Базз Лайтер улетает на далекую планету

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Дебютный тизер долгожданного блокбастера Тайки Вайтити, в котором Тор пытается найти свой путь, а его обязанности тем временем берет на себя Джейн Фостер (Натали Портман). Старые герои, которых играют и озвучивают Тесса Томпсон, Брэдли Купер (енот Ракета!) и сам Вайтити, тоже вернутся. А еще в киновселенной Marvel дебютирует Кристиан Бэйл, который сыграет злодея по имени Горр — Убийца богов.

«Базз Лайтер»

Космический рейнджер Базз Лайтер, в честь которого назвали знаменитую игрушку, летит за 4,2 миллиона световых лет от Земли вместе с роботом-компаньоном Соксом. На чужой планете Лайтеру предстоит подружиться с группой повстанцев, сразиться с армией роботов и найти путь домой сквозь пространство и время. Озвучивает героя Крис Эванс, снимает один из постановщиков «В поисках Дори» Энгус Маклэйн, а за музыку отвечает композитор недавнего «Бэтмена» Майкл Джаккино.

«Лестница»

Мини-сериал, снятый по истории, легшей в основу документального цикла «Подозрение». Его главный герой — писатель Майкл Питерсон, которого обвинили в убийстве своей жены. Питерсона в сериале играет Колин Фёрт, а его жену — Тони Коллетт. Там также снимаются Майкл Стулбарг и Жюльет Бинош.

«Где Анна Франк»

Мультфильм, основанный на реальном дневнике девочки, погибшей в концлагере. В центре сюжета — Китти, воображаемая подруга Анны Франк, с которой девочка делилась своими переживаниями. Китти сходит со страниц дневника и отправляется на поиски Анны в современном Амстердаме. Режиссер картины Ари Фольман был номинирован на «Оскар» и получил «Золотой глобус» за свою предыдущую работу — «Вальс с Баширом».

«Жена путешественника во времени»

Новая адаптация одноименного романа Одри Ниффенеггер (прошлая была в 2008 году с Эриком Баной в главной роли). Генри (Тео Джеймс) страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого постоянно перемещается во времени. Он посещает свою жену Клэр (Роуз Лесли) в разные моменты ее жизни. Генри и Клэр знакомятся, когда ей шесть, а ему — тридцать шесть. Они женятся, когда ей двадцать три, а ему — тридцать один.

«Посредник»

Японский режиссер Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») снимает свой первый фильм в Корее. Его главный герой — посредник, который ищет родителей для оставленных в беби-боксах младенцев. Однажды ему и его напарнику предстоит иметь дело с молодой матерью, которая решила вернуться за своим малышом. В главных ролях — Сон Кан-хо («Воспоминания об убийстве», «Паразиты»), Пэ Ду-на («Королевство зомби») и поп-звезда Ли Джи-ын («Отель „Дель Луна“»).

«Звук волшебства», 1-й сезон

Экранизация одноименного вебтуна, романтическая история с элементами социальной драмы. Главная героиня — примерная старшеклассница, которая осталась без родителей и вынуждена заботиться о младшей сестре. Денежный вопрос стоит для девушки очень остро, и однажды, погнавшись за улетающей купюрой, она встречает в заброшенном парке развлечений странного молодого человека (Чи Чхан-ук), который дает магические представления.

«Чудовище»

1950-е. Молодая женщина (Кристина Риччи) и ее семилетний сын живут в уединенном доме в отдалении от города. Мальчик утверждает, что рядом обитает чудовище, но героиня ему не верит, пока сама его не увидит и не поймет, что оно желает ей и ее сыну зла. Режиссер хоррора — Крис Сивертсон («Все болельщицы умрут»).

«Новый Ультрамен»

Новая история про супергероя, который умеет увеличиваться в размерах. Как обычно, на Японию нападают гигантские монстры, желающие разрушать все на своем пути, но в этот раз у человечества есть защитник. В Ультрамена будет превращаться Такуми Саито. Авторы фильма — режиссер Синдзи Хигути («Годзилла: Возрождение») и сценарист Хидэаки Анно (франшиза «Евангелион»).