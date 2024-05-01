«Я знаю, кто тебя убил»: триллер о киднеппинге с Яценко в роли похитителя-мстителя

На видеосервисе Wink идет динамичный детектив, в котором (анти)герой Александра Яценко похищает трехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее родителям. Рассказываем, какой получилась экранизация романа Любови Бариновой, потерявшая в процессе постпродакшена часть титров.



О чем это

Юлия Снигирь и Александр Яценко

На дворе далекий 2003-й. Молчаливый мастеровитый и хромой (в детстве угодил в капкан) сисадмин Герман (Александр Яценко) работает в небольшой компании. Четыре года назад при загадочных обстоятельствах погибла его сестра Ева (Юлия Снигирь). Хотя девушка и оставила записку, в которой просила никого не винить в ее смерти, Герман уверен: сестру убили.

Хромота и тоска по любимой сестре — вполне достаточные мотивы, чтобы превратить любого тихоню в социопата. Но создателям сериала этого мало. В анамнезе у Германа настоящее сиротство и предательство старших: мать ушла из дома и не вернулась, а батя-военный сбагрил детей бабушке. И совсем уже жестокий поворот фантазии — одноклассники, уверенные, что учатся в одном классе с немцем, избивали и мучили Германа. Однажды хулиганы даже сожгли его школьную форму, приговаривая «фриц поганый».

По версии Германа, главный подозреваемый в убийстве Евы — ее муж Олег Ломакин (Михаил Тройник). Незадолго до гибели от него пришло сообщение на пейджер девушки — они поссорились. Впоследствии Ломакин женился на другой и отчалил в Италию. С новой женой Ольгой (Ольга Озоллапиня) он готовился открыть ресторан. Ему был необходим стартовый капитал, потому Олег хотел продать яхт-клуб в России — бизнес, которым они владели когда-то с Евой.

Михаил Тройник

Чтобы закрыть сделку по яхт-клубу вернувшимся в Россию Ломакиным нужно согласие Германа — у него доля в бизнесе. Тем временем Яценко готовится убить Олега и Ольгу, но выясняется, что у Ломакиных трехлетняя дочь. Герман — находка сценаристов! — не решается сделать ее сиротой, ведь он, как никто другой, знает боль такого положения. Рождается новый план — украсть девочку, заставить Ломакиных почувствовать ту боль, которую он испытал, лишившись сестры.

Похитив Марину, он делает ей фальшивые документы. Теперь она Арина Германовна, мать девочки якобы погибла во время теракта. Киднеппинг расследуют оперативники Михаил (Александр Ильин-мл.) и Аня (Мария Карпова). Он — матерый и опытный, она — «идейная третьекурсница, не нюхавшая пороху». Получится ли у них выйти на след похитителя, неясно.

Кто это сделал

Александр Ильин мл.

«Я знаю, кто тебя убил» — проект со сложной судьбой. Его режиссер — Софья Райзман, актриса («Физрук», «Гуляй, Вася!»), закончившая не так давно режиссерский курс МШК — должна была дебютировать в сериальном формате. Но на Wink проект вышел с прочерком на месте режиссера: Райзман нет ни в карточке библиотеки, ни в финальных титрах. Судьба сериала «Фонд», пилот которого Райзман сделала в 2022-м вместе с Good Story Media, до сих пор неизвестна.

Вообще-то «Я знаю, кто тебя убил» — экранизация дебютного романа Любови Бариновой «Ева», номинированного на премию «Национальный бестселлер». Сериал дважды переименовывали — из «Евы» в «Дело Германа» и, собственно, в «Я знаю, кто тебя убил». Работать над сценарием адаптации начинали Иван И. Твердовский (видимо, его привлекла крайне драматичная фабула на грани эксплотейшена; в чем-то сюжет «Я знаю» даже похож на его фильмы), Мария Меленевская («Чиновница») и Денис Уточкин («Престиж», «Фишер»). Однако дописывал проект (и остался в титрах) только Уточкин.

Как это снято

Александр Яценко

Бодро, атмосферно (все-таки начало нулевых сегодня выглядит как глубокое ретро) и местами тревожаще. Это триллер о похищении, временами прерывающийся на психодраму потерянного, травмированного человека. Действие происходит в трех временных пластах (1970-е, 2000-е и середина 2010-х). Между ними мы перемещаемся благодаря плавному ассоциативному монтажу. Например, Герман фотографирует женщину с детьми в цирке в 2003-м, и вдруг нам показывают, как в 1970-х снимают уже его самого с бабушкой и сестрой.

Камера Евгения Цветкова («Алиса не может ждать») близко к персонажам не приближается, сериал выстроен на статичных средних планах. В перерывах между классическими «восьмерками», с помощью которых сняты диалоги, в кадр врывается аутентичная эпохе музыка. «Я — это ты» Мурата Насырова прозвучит во время первой встречи Германа и Арины, Андрей Губин запоет «Милая моя далеко» в черно-белом флешбэке из морга, где Герман опознает тело сестры. В других эмоциональных эпизодах включаются хиты МакSим, Жанны Агузаровой и группы «Агата Кристи».

Раскручивается многоуровневая головоломка. С одной стороны, герой совершает справедливое, по его мнению, возмездие. С другой — родители похищенной девочки испытывают ужас от обрушившейся на них мести за совершенное ими в прошлом злодеяние. Приметы начала нулевых разбросаны повсюду: еще живая героиня Снигирь в черно-белом воспоминании пользуется пейджером, носит ретросерьги-кольца и джинсы с низкой посадкой. Герман снимает квартиру, за которую платит риелтору наличными долларами. Персонажи звонят по домашнему телефону — не стационарному аппарату, а уже по беспроводной трубке с базой.

Во флешбэках зрители переносятся в поздние 1970-е, где раскрываются нюансы отношений Евы и Германа и настоящая причина его глубокой скорби (спойлер: за сестрой маленький Герман был как за каменной стеной). В общем, жаль этого добряка да и всех остальных героев этого детектива, работающего где-то на территории Звягинцева. Трудно даже сказать, кто тут более жертва судьбы и обстоятельств — Герман, Ева, М(Арина) или Ломакины.

Вердикт

Неординарная история о киднеппинге, за которым кроется совсем не то, что ожидаешь. Историй о похищениях детей российский кинопром произвел предостаточно, но многие из них («Хрустальный», «Кошка», «Ласт квест» и т. д.) связаны то с маньяками, то с вымогательством. Проект с Яценко на этом фоне выделяется: здесь «люди со светлыми лицами» творят черт знает что (и, наоборот, совсем неидеальные персонажи вдруг поступают по закону и совести).

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Автор: Тимур Алиев