Сериалы июня: «Мисс Марвел», «Ирма Веп» и корейский «Бумажный дом»

Сатирическая комедия любимца Канн Оливье Ассайаса с Алисией Викандер в главной роли. Голливудская звезда Мира получает роль в авторском проекте — ремейке немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Мира переживает разрыв с девушкой, поэтому на съемки во Францию приезжает не только чтобы перезапустить карьеру, но и обрести себя заново. Однако режиссер Рене Видаль (Венсан Макен) оказывается чересчур эксцентричным, а сама актриса настолько погружается в работу, что начинает терять связь с реальностью.

Сериал стал ремейком одноименного фильма Ассайаса, который он снял в середине 1990-х. На этот раз у режиссера появилась возможность сделать более масштабную версию своей картины и поиронизировать над современным процессом кинопроизводства. Герои обсуждают, какой подтекст таят в себе фильмы о зомби, упоминают Харви Вайнштейна и шутят о сериале «Эмили в Париже». Эпизодическую роль сыграла Кристен Стюарт — это будет ее первое появление в сериалах и уже третий совместный с Ассайасом проект (первые два — «Зильс-Мария» и «Персональный покупатель»). Также в «Ирме Веп» снялись Том Стёрридж и Венсан Лакост.