Сериалы июня: «Мисс Марвел», «Ирма Веп» и корейский «Бумажный дом»

В июне голливудская экшен-актриса начнет сходить с ума на съемках французского артхауса, школьница-мусульманка внезапно превратится в супергероиню, а в альтернативной Корее команда воров решится на грандиозное ограбление.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Пацаны», 3-й сезон
Где смотреть: Amazon — с 3 июня
Продолжение сатирического шоу о команде мстителей, которая противостоит циничным и тщеславным супергероям, совершающим подвиги ради славы и рекламных контрактов. В третьем сезоне расклад сил поменяется: глава отряда «Пацанов» Билли Бутчер (Карл Урбан) получит сыворотку, которая наделяет людей суперсилами на некоторое время. Также в сезоне впервые появится Солдатик — пародийная версия Капитана Америки, — которого сыграет звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс. По сюжету Солдатик был лицом корпорации Vought до того, как его место занял Хоумлендер (Энтони Старр). Еще одним новым супергероем станет Суперсоник (Майлз Вильянуэва), бывший парень Старлайт (Эрин Мориарти).
«Ирма Веп», 1-й сезон
Где смотреть: HBO — с 6 июня
Сатирическая комедия любимца Канн Оливье Ассайаса с Алисией Викандер в главной роли. Голливудская звезда Мира получает роль в авторском проекте — ремейке немого сериала Луи Фейада «Вампиры». Мира переживает разрыв с девушкой, поэтому на съемки во Францию приезжает не только чтобы перезапустить карьеру, но и обрести себя заново. Однако режиссер Рене Видаль (Венсан Макен) оказывается чересчур эксцентричным, а сама актриса настолько погружается в работу, что начинает терять связь с реальностью.
Сериал стал ремейком одноименного фильма Ассайаса, который он снял в середине 1990-х. На этот раз у режиссера появилась возможность сделать более масштабную версию своей картины и поиронизировать над современным процессом кинопроизводства. Герои обсуждают, какой подтекст таят в себе фильмы о зомби, упоминают Харви Вайнштейна и шутят о сериале «Эмили в Париже». Эпизодическую роль сыграла Кристен Стюарт — это будет ее первое появление в сериалах и уже третий совместный с Ассайасом проект (первые два — «Зильс-Мария» и «Персональный покупатель»). Также в «Ирме Веп» снялись Том Стёрридж и Венсан Лакост.
«Мисс Марвел», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 8 июня
Сериал о Камале Хан (Иман Веллани) — супергероине-мусульманке из вселенной Marvel. Камала — 16-летняя отличница из Нью-Джерси, которая пишет фанфики о супергероях и обожает Капитана Марвел. Однажды девушка случайно получает суперсилу — и теперь может изменять размеры тела и растягивать конечности. Камала встает на защиту города и пытается найти баланс между подвигами, учебой и семейными обязанностями.
Шоураннером остроумной истории взросления стала стендап-комик и сценаристка одной из серий «Локи» Биша К. Али. Режиссеры сериала — Мира Менон («Каратель»), Шармин Обаид («Девушка в реке: Цена прощения»), Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»).
«Старик», 1-й сезон
Где смотреть: FX, Hulu — с 16 июня
Экшен-драма с Джеффом Бриджесом в роли бывшего офицера ЦРУ Дэна Чейза, который дезертировал со службы и годами скрывался от коллег. Но когда за ним начинают охотиться наемные убийцы, пожилому Чейзу приходится вспомнить боевые навыки.
Сотрудника ФБР и одного из преследователей Чейза сыграл двукратный обладатель «Золотого глобуса» Джон Литгоу. Роли других спецагентов исполнили Алиа Шокат («Задержка в развитии»), Э.Дж. Бонилья («Долгая дорога домой») и Гбенга Акиннагбе («Идентичность»). Эми Бреннеман («Оставленные») сыграла Зои Макдональд — обычную женщину, которая сдает комнату Чейзу и из-за этого оказывается втянута в опасные приключения. «Старик» снят по одноименному бестселлеру Томаса Перри. Над шоу работали Роберт Ливайн и Джонатан И. Стайнберг, создавшие пиратский сериал «Черные паруса».
«Бумажный дом: Корея», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 24 июня (премьера первых шести эпизодов)
Корейская адаптация испанского хита об ограблении монетного двора. Действие происходит в альтернативной Корее, где Север и Юг объединились и выпустили единую валюту. Когда обещанного экономического процветания в стране не произошло, гениальный преступник Профессор (Ю Джи-тхэ из «Олдбоя») решил собрать команду воров с Севера и Юга, чтобы украсть новую валюту. Но из-за того, что ограбление идет не по плану, преступники вынуждены взять заложников.
Членов банды под кодовыми именами Берлин и Токио сыграли Пак Хэ-су («Игра в кальмара») и Чон Джон-со («Пылающий»). Несмотря на то, что герои корейского сериала носят имена персонажей оригинального шоу, их характеры будут отличаться. Режиссером проекта выступил Ким Хон-сон («Голос», «Воин Пэк Тон-су»), а сценаристом — Рю Ён-джэ («Поезд в Пусан 2»). Шоураннер испанского «Бумажного дома» Алекс Пина спродюсировал проект.
Что еще посмотреть
«Врач-адвокат», 1-й сезон
Где смотреть: MBC — с 3 июня
Детективная драма о гениальном хирурге Хан И-хане (звезда дорам Со Джи-соп), лишенном лицензии из-за операции с летальным исходом, в котором он не виноват. Потерявший работу врач становится адвокатом, специализирующимся на медицинских делах. Между судебными процессами Хан пытается выяснить настоящие причины смерти своего пациента. За режиссуру сериала отвечает Ли Ён-сок («Ильджимэ»).
«Становление Елизаветы», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — с 3 июня
Британская драма о юности Елизаветы I (Алисия фон Риттберг). Действие разворачивается после смерти ее отца, короля Генриха VIII. Младший брат Елизаветы, 9-летний Эдуард (Оливер Цеттестрем), становится королем, а сама девушка оказывается втянута в дворцовые политические интриги. Ключевыми фигурами в сериале также станут вдова Генриха Екатерина Парр (Джессика Рэйн), амбициозный герцог Сомерсет (Джон Хеффернан) и дядя нового короля Томас Сеймур (Том Каллен), у которого свои планы на молодую Елизавету. Режиссер проекта Джастин Чадвик знаком с этой эпохой по работе над фильмом «Еще одна из рода Болейн». Сериал был снят в Кардиффском замке — самом старом здании Уэльса.
«Инсайдер», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 8 июня
Корейский криминальный экшен Мин Ён-хона («Пропавшие: Другая сторона») о помощнике судьи (Кан Ха-ныль), который в ходе расследования сам попадает в тюрьму. В сериале появится китайская суперзвезда Фань Бинбин, чья карьера на родине несколько лет назад была поставлена на паузу после обвинений в неуплате налогов.
«Женщина в состоянии развода», 1-й сезон
Где смотреть: Kion — с 9 июня
Разведенная Вера (Мария Машкова) узнает от врачей, что у нее есть меньше года, чтобы родить ребенка. Деятельная героиня решает в сжатые сроки найти мужчину, который станет отцом будущего малыша. В драмеди об отчаянных поисках счастья снялись Артем Ткаченко, Максим Лагашкин, Анна Котова-Дерябина и другие. Сценаристка сериала — Настя Кузнецова, работавшая над «Чиками».
«Мокьюментари», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 9 июня
Комедийный сериал, выросший из одноименной короткометражки. Юлия Зайцева снимается в дешевых мыльных операх и мечтает о большом экране. Она искренне верит, что ее талант достоин «Оскара», только вот режиссеры почему-то не спешат давать ей стоящие роли. В этом Юля винит своего агента Мишу, который сбился с ног, чтобы пристроить ее в приличный проект. Режиссером снова выступил Олег Витвицки, а к своим ролям из короткого метра вернулись Юлия Волкова, Михаил Тройник, Софья Шуткина, Ирина Воронова и другие.
«Близкие друзья», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 9 июня
Перезагрузка одноименного новаторского сериала нулевых о жизни ЛГБТК+-сообщества. Из Питтсбурга действие перенеслось в Новый Орлеан: после пережитой стрельбы в гей-клубе молодые люди пытаются справиться с шоком и потерями. Консультантами сериала выступили реальные свидетели стрельбы 2016 года в гей-клубе «Пульс» в Орландо, когда были убиты 49 человек. Квир-драму спродюсировал создатель оригинального сериала Расселл Т. Дэвис. Шоураннером стал Стивен Данн, режиссер фильма «Монстр в шкафу» о страхе каминг-аута. Звезда шоу — Ким Кэтролл, которая сыграла мать главного героя и впервые снялась в небинарной любовной сцене.
«Первое убийство», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 11 июня (премьера всех серий)
Вампирская квир-версия «Ромео и Джульетты». Каллиопа (Имани Льюис) — девушка из клана охотников на вампиров. Джульетта (Сара Кэтрин Хук) — молодая застенчивая девушка из могущественного вампирского клана. Обеим нужно совершить первое убийство, чтобы стать полноправными членами своих семей. Девушки влюбляются друг в друга и встают перед выбором: семья или отношения. «Первое убийство» основано на рассказе 2020 года Виктории Шваб, чьи подростковые романы становились бестселлерами по версии The New York Times. Шоураннер сериала — Фелиция Д. Хендерсон, работавшая над «Карателем» и «Сплетницей».
«Темные ветра», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 12 июня
Психологический неонуар по книгам Тони Хиллермана. Действие происходит в начале 1970-х, когда полицейские навахо — опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и молодой Джим Чи (Кайова Гордон) — пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым. Кроме этого, жена Липхорна, акушерка Эмма (Deanna Taushi Allison), подозревает, что ее пациентка является жертвой домашнего насилия, и просит мужа провести расследование. Шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.
«Дурак от Бога», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 июня (премьера всех серий)
Кларк (Бен Фэлкоун) — обыкновенный клерк средних лет. Но после удара молнии он неожиданно начинает светиться. Мужчина мгновенно становится звездой новостей и вместе с чудаковатыми коллегами (одну из них играет Мелисса Маккарти) пытается разобраться, что с ним произошло. Ответ дает прибывший на Землю ангел: Кларк избран Богом, чтобы помогать людям. Следом за ангелом герои встречают привлекательную, но очень опасную женщину-сатану (Лесли Бибб) и всадников апокалипсиса. Теперь компании офисных работников нужно придумать план по предотвращению конца света. Ситком снял Майкл Макдональд («В лучшем мире»), сценарий написали исполнители главных ролей Мелисса Маккарти и Бен Фэлкоун.
«Озеро», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 17 июня
Канадская комедия от создателей «Шиттс Крик» о разведенном гее Джастине (Джордан Джаварис), который приезжает в коттедж у озера, где он провел свое детство. Там Джастин встречает своих братьев и сестер и вступает с ними в борьбу за дом. Одну из главных ролей исполняет Джулия Стайлз («10 причин моей ненависти»).
«Академия «Амбрелла“», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 22 июня
Продолжение сериала о супергероях, которых приемный отец собрал для спасения человечества. В новых сериях противниками Харгривзов будет Академия «Спарроу», возникшая в параллельной вселенной. В предыдущих сезонах Эллиот Пейдж играл девушку по имени Ваня Харгривз, однако после транс-перехода актера его персонаж будет носить имя Виктор.
«Медведь», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 23 июня
Комедия Кристофера Сторера, режиссера «Рами» и сорежиссера спешлов Бо Бёрнема. В центре истории — молодой шеф-повар, который возвращается в Чикаго, чтобы управлять семейным рестораном. В сериале снялись Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бакрак («Девочки»), Эбби Эллиотт («Как я встретил вашу маму») и Крис Витаск («Любовь»).
«Женщина при деньгах», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 24 июня
Миллиардерша Молли (Майя Рудольф) в день своего 45-летия узнает, что муж ей изменяет. Скандальная история попадает в таблоиды. Из кризиса женщину вытаскивает новость о том, что, оказывается, у нее есть собственный благотворительный фонд. Благодаря директору фонда (ЭмДжей Родригес) и остальным сотрудникам Молли понимает, что помощь другим делает ее жизнь лучше. Сценарий комедии написали Мэтт Хаббард и Алан Янг, работавшие над «Парками и зонами отдыха».
«Мир Дикого Запада», 4-й сезон
Где смотреть: HBO — с 26 июня
Возвращение сай-фай-сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой о парке развлечений «Мир Дикого Запада», населенном андроидами. К ролям вернутся Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Эд Харрис, Аарон Пол и Эван Рейчел Вуд в новом образе. К актерскому составу присоединилась звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос, но кто ее персонаж, пока держится в секрете — равно как и все подробности о сюжете сезона.
«Минамдан: Заметки по делу», 1-й сезон
Где смотреть: KBS2 — с 27 июня
Комедия о бывшем профайлере (Со Ин-гук), который стал мошенником: обаятельный герой гадает за деньги и попутно благодаря своим знаниям решает проблемы клиентов.
«Ублюдок!! Темный бог разрушения», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 30 июня (премьера первой половины сезона)
Аниме Такахару Одзаки («Девушки в последнем путешествии») по одноименной манге, вдохновленной тяжелой музыкой. Первосвященник в попытке спасти королевство от лордов хаоса выпускает на волю Дарка Шнайдера — бывшего предводителя лордов, заточенного в тело обыкновенного парня. Но вместо помощи Шнайдер решает отомстить первосвященнику за годы заточения.
«Жиза», 1-й сезон
Где смотреть: START — июнь
Приключенческая история о 15-летних детдомовцах Полине и Якуте, которые решаются на побег из маленького провинциального городка, украв деньги у главаря местной подростковой банды. Последствия не заставят себя ждать, и вольная жизнь будет полна опасностей. В ролях — Максим Сапрыкин, Валентина Ляпина, Никита Кологривый, Александр Робак и его сын, Арсений Робак, для которого сериал стал еще и режиссерским дебютом.
«Урок», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека, Кинопоиск — июнь
Израильская драма, получившая несколько призов (включая награду за лучший сериал) на фестивале Canneseries, посвящена конфликту между 43-летним учителем и его 17-летней ученицей. Начавшись как эмоциональная ссора, эта история разрастается за пределы класса и захватывает не только всю школу, но и местное сообщество. В сериале исследуется то, какой эффект оказывает это столкновение на общество в эпоху бесконечных информационных войн. Режиссер шестисерийного проекта — Эйтан Цур («Хороший полицейский»), главные роли играют Дорон Бен-Давид («Фауда») и Майя Ландсман, получившая на Canneseries приз за лучшую женскую роль.
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«Не оставляй меня», 1-й сезон
Где смотреть: Амедиатека, Кинопоиск — июнь
Криминальная драма от создателей «НольНольНоль» и «Гоморры». Главная героиня — следователь Елена, которая занимается делами, связанными с киберпреступлениями и насилием над детьми. Очередное расследование приводит Елену в Венецию, откуда она уехала 20 лет назад. Там она встречает бывшего возлюбленного Даниэле. Он женат на бывшей подруге Елены и тоже работает в полиции — заместителем комиссара отдела по расследованию убийств. Вместе они будут искать убийц детей. Режиссер сериала — снимавший «Гоморру» Чиро Виско, в главных ролях — Виттория Пуччини и Алессандро Ройа.
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Остальное
«Орвилл», 3-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 2 июня, Амедиатека, Кинопоиск — июнь
Продолжение сай-фай-драмеди, в котором экипаж звездолета исследует новые планеты. К актерскому составу присоединилась Энн Уинтерс из «13 причин почему». Сериал, выходивший на Fox, дебютирует на платформе Hulu. С этим переходом связано сокращение серий: в новом сезоне их будет всего 11 (в предыдущих было 12 и 14), зато длина каждой увеличится примерно на десять минут.
«Долина соблазна», 2-й сезон
Где смотреть: Starz — с 3 июня
Драма о жизни и мечтах темнокожих стриптизерш в Миссисипи. К танцовщицам из маленького стрип-клуба присоединятся две новые девушки в исполнении Псалмс Саласар и Гэйл Бин («Потерянный рай»).
«В ритме жизни», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 3 июня
Во втором сезоне драмеди о буме занятий аэробикой в 1980-х предприимчивая Шейла (Роуз Бирн) будет конкурировать с другими фитнес-тренерами, появившимися в ее городе, и разрываться между мужем Дэнни (Рори Сковел) и харизматичным бизнесменом Джоном (Пол Спаркс).
«Почему она?», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 3 июня
Амбициозный адвокат О Су-джэ (Со Хён-джин) строит успешную карьеру в юридической фирме, но из-за того, что одно из дел принимает неожиданный оборот, девушку понижают в должности, и ей приходится преподавать в школе права. Режиссер мелодрамы Пак Су-джин работал над сериалами «Учитель Ким, доктор Романтик» и «Пока ты спишь».
«Во тьме», 4-й сезон
Где смотреть: The CW — с 6 июня
Финал детективного сериала о незрячей девушке (Перри Мэттфелд), которая расследует смерть друга и попадает в криминальные передряги.
«Связь: Ешь, люби, убивай», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 6 июня
Дорама Хон Джон-чхана («Ее личная жизнь») о шеф-поваре (Ё Джин-гу), который начинает испытывать спонтанные эмоции — плакать и смеяться, хотя и не чувствует печали или радости. Оказывается, что он по какой-то причине разделяет эмоции молодой девушки (Мун Га-ён), у которой не складывается личная жизнь.
«ИП Пирогова», 4-й сезон
Где смотреть: START — с 7 июня
Прощальный сезон драмеди о домохозяйке Вере (Елена Подкаминская), которая открыла собственный бизнес. В новых сериях предприимчивая героиня поучаствует в кулинарном шоу с денежным призом в надежде выкупить кондитерскую. В роли циничного ведущего шоу — Ян Цапник. Вере предстоит побороться не только за свое дело, но и за любовь: у Андрея (Александр Константинов) появилась девушка Женя (Кристина Кучеренко). Сезон снял режиссер «Сестер» Илья Силаев.
«Розуэлл, Нью-Мексико», 4-й сезон
Где смотреть: The CW — с 7 июня
Фантастическая мелодрама по серии романов Мелинды Метц о девушке Лиз (Джанин Мэйсон), которая возвращается в родной город, где встречает друга детства Макса (Нэйтан Парсонс) и узнает, что он потомок пришельцев, обладающий сверхспособностями. В новых сериях появятся Эндрю Лис («Древние») и Zoe Cipres («Повзрослевшие»).
«Всем встать», 3-й сезон
Где смотреть: OWN — с 7 июня
Драма о жизни судей, прокуроров и адвокатов Лос-Анджелеса. Третий сезон начнется в день, когда судья Лола Кармайкл (Симон Миссик) узнает новость о своей карьере. Один из исполнителей главных ролей Уилсон Бетел дебютирует в качестве режиссера, поставив один эпизод.
«Фэрфакс», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 10 июня
Анимационная комедия о лос-анджелесском квартете школьников, которые хотят добиться популярности и авторитета в своем районе. Среди приглашенных актеров озвучки — Билли Портер («Поза»), Энни Мерфи («Шиттс Крик») и Зои Дойч («Политик»).
«Клетки Ю-ми», 2-й сезон
Где смотреть: tvN, TVING — с 10 июня
Продолжение корейского ромкома о девушке Ю-ми (Ким Го-ын), внутри которой живут анимированные человечки — клетки мозга и клетки любви, пытающиеся сделать ее жизнь лучше. Во втором сезоне Ю-ми сфокусируется на новом молодом человеке (Чинён), так что ее клеткам предстоит пережить целый фонтан эмоций.
«Ради всего человечества», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 10 июня
Сериал в жанре альтернативной истории о космической гонке между СССР и США. В третьем сезоне действие будет происходить в 1990-х годах. После лунной гонки новым конфликтом станет освоение Марса.
«Зло», 3-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 12 июня
Сериал Роберта и Мишель Кинг о психологе-скептике Кристен (Катя Херберс) и священнике Дэвиде (Майк Колтер), которые вместе расследуют сверхъестественные явления. В третьем сезоне романтическое напряжение между ними достигнет пика. Кроме этого, в новых сериях есть неожиданная отсылка к «Теду Лассо»: рогатый демон в одном из эпизодов будет поедать печенье из маленькой розовой коробочки — точь-в-точь такой же, какую тренер-оптимист дарил новым знакомым.
«С любовью, Виктор», 3-й сезон
Где смотреть: Hulu, Disney+ — 15 июня (премьера всех серий)
Финал подростковой романтической истории о старшекласснике Викторе (Майкл Чимино), который готовится сделать каминг-аут. В последнем сезоне выпускнику предстоит решить не только то, с кем он хочет быть, но и кем хочет стать в будущем.
«Резерфорд-Фоллз», 2-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 16 июня
Комедия о двух друзьях Нэйтане (Эд Хелмс) и Рейган (Jana Schmieding), чья размеренная жизнь в маленьком городке меняется, когда власти решают избавиться от памятника предку Нэйтана.
«Спригган», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 июня (премьера всех серий)
Аниме Хироси Кобаяси («Убить или быть убитым») в жанре научной фантастики. Два спецагента — японец и француз — объединяются, чтобы помешать американцам завладеть подобием Ноева ковчега. «Спригган» — ремейк одноименного аниме, вышедшего в 1998 году.
«По волчьим законам», 6-й сезон
Где смотреть: TNT — с 19 июня
Последний сезон криминальной драмы о клане Коди, во главе которого стоит пожилая Джанин, руководящая преступным семейным бизнесом. В шестом сезоне семье угрожает опасность: расследование нераскрытого дела запускает цепочку событий, способных разрушить криминальную империю. Коди берутся за аферу, которая должна стать последней и позволить клану начать все с нуля.
«Чи», 5-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 24 июня
Драма о жителях бедных кварталов Чикаго, где неуклонно растет уровень преступности и насилия. В пятом сезоне герои будут искать способы сделать свой район безопаснее.
«Убийства в одном здании», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 28 июня
В новом сезоне комедии детективы-любители (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес) будут расследовать смерть главы жилищного комитета роскошной высотки, в которой они живут. При этом соседи уверены, что именно эта троица и совершила убийство.
Автор: Сабрина Карабаева