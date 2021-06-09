Супергероям нельзя заниматься сексом. А чем можно?

Создатели мультсериала «Харли Квинн» рассказали, что DC убрала из третьего сезона сцену, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. По словам представителей студии, герои таким не занимаются, к тому же эпизод вряд ли повысит продажи фигурок Бэтмена. Несмотря на взрослые рейтинги, супергеройские фильмы и сериалы по-прежнему очень осторожно касаются темы секса. Но мы-то знаем, что супергерои тоже сталкиваются с человеческими страстями и бытовыми проблемами. КиноПоиск попросил владельца магазина комиксов «Чук и Гик» и соведущего подкаста «Через вселенные» Ивана Чернявского вспомнить, что в повседневной жизни делают персонажи кинокомиксов.

Многие супергерои тоже люди, поэтому авторы включают бытовые эпизоды в экранизации комиксов. «Они создают более полный образ, — считает Чернявский, — ведь жизнь человека не сводится к его работе или призванию. Мы должны понимать, как он существует, что любит, что ненавидит. Двухмерными могут быть только персонажи из произведений для детей. Супергерои в этом смысле повзрослели очень давно. Нам нравится смотреть, как они побеждают суперзлодеев, но не могут наскрести на квартплату».

Вместе с Иваном мы нашли еще семь моментов из сериалов и фильмов, в которых супергерои заняты приземленными вещами. Мы взяли сюжеты из классической супергероики (простите, «Пацаны» и «Джокер»!). Возможно, вы вспомните еще больше эпизодов в комментариях к этой подборке.

Мстители едят шаурму

После кульминационной битвы в первых «Мстителях» Тони Старк зовет коллег в соседний квартал за шаурмой. В итоге вся шестерка, только-только спасшая мир от вторжения инопланетной расы, молча ест. Кстати, в первоначальном сценарии никакой шаурмы не было — это импровизация Роберта Дауни-мл. Джоссу Уидону пришлось отдельно добавлять эту сцену после премьеры: съемки эпизода прошли на следующий день после мирового релиза.



Сокол просит кредит, а Зимний Солдат ходит к психотерапевту

По сюжету «Сокола и Зимнего Солдата» супергерои вернули людей, которые исчезли по вине Таноса в «Войне бесконечности», и пробуют жить в новой реальности. В какой-то момент Сокол пытается взять ссуду, чтобы помочь сестре-вдове с убыточным семейным бизнесом. А его напарник Баки, которого преследует чувство вины, посещает сеансы психотерапии. Супергероям тоже нужна поддержка — например, в фильме 2003 года Сорвиголова обращается за помощью к священнику.

Алая Ведьма смотрит ситкомы

В сериале «Ванда/Вижн» главные герои оказываются в классическом ситкоме с закадровым смехом, наивными скетчами и рекламными вставками. Титры и отдельные сцены отсылают к популярным шоу разных времен — от «Моя жена меня приворожила» до «Офиса» и «Американской семейки». Впрочем, сама Алая Ведьма тоже любит комедийные сериалы, судя по ее коллекции DVD. В числе любимчиков героини — «Шоу Дика Ван Дайка», «Семейка Брэди» и «Малкольм в центре внимания».

Супергёрл поет в караоке

Гостья с планеты Криптон, у которой в киновселенной DC тоже есть свой сериал, выбирает вполне земные развлечения. Чтобы сбросить тяжесть рабочих будней, двоюродная сестра Супермена отправляется с друзьями в караоке. Там компания заказывает хиты «Africa» Toto, «Take on me» a-ha и «Intergalactic» Beastie Boys. Жаль, что в вокальных соревнованиях не участвует Супермен.

Росомаха пьет газировку

Во вторых «Людях Икс» Логан не может заснуть и приходит на кухню за бутылкой «Доктора Пеппера». К счастью, там уже сидит мутант Бобби Дрейк (он же Человек-лед), которого Росомаха просит охладить газировку. Полезная в быту суперспособность!

Тор рубится в видеоигры

В финале «Мстителей» Ракета и Халк приезжают к Тору в его холостяцкую берлогу в Новом Асгарде. После неудач с Таносом Тор превратился в отшельника, который круглые сутки смотрит кабельное, соревнуется в видеоиграх и попивает пиво в компании друзей Мика и Корга. Последнему в чате хамит игрок под ником NoobMaster69, поэтому богу грома приходится грубо приструнить анонима.

Флэш бегает за едой для друзей

В сольном сериале Флэш частенько использует свою скорость не только для борьбы со злом. Самый быстрый супергерой может доставить друзьям пиццу прямиком из Италии или сбегать еще за чем-либо вместо курьера.