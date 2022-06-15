Сарделька Любви, пародия на Бэтмена и еще 5 вещей, которые были в комиксе и не попали в сериал «Пацаны»

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13 июня стартует уже четвертый сезон «Пацанов» от Amazon Prime. Это адаптация одноименной серии комиксов Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, выходившей с 2006 по 2012 год (в официальном переводе издательства fanzon все девять томов доступны в Букмейте). В преддверии нового сезона вспоминаем самые яркие линии оригинальных комиксных «Пацанов», которые были изменены в экранизации, и сравниваем их с сериалом.

Адаптация «Пацанов» — редкий случай, когда в экранизации удалось не просто сохранить суть первоисточника, но и в определенных вещах приукрасить. Все дело в простой идее в основе сюжета: «с великой силой приходит великая вседозволенность». Сценарист «Пацанов» Гарт Эннис ставил своей главной целью не просто деконструировать жанр супергероики (как это любил делать, например, Алан Мур), а грубо и местами намеренно топорно поиздеваться над правилами. С 1940-х в комиксах Marvel и DC появилось много условностей и клише. Работать в рамках, подстраиваться под бессмертных и идеализированных персонажей Эннису не нравилось, поэтому в «Пацанах» он позволил себе воплотить все давно задуманное. Супермен здесь главное зло, супергерои, или просто суперы, как их тут называют, погрязли в пороках, подобно звездам шоу-бизнеса, а их антагонисты — группа бывших оперативников ЦРУ, у каждого из которых руки по локоть в крови.

Шоураннер Эрик Крипке умело перенес эту порочность супергеройского сообщества на экраны, вписав ее в современные реалии. В «Пацанах» от Amazon важнейшую роль играют интернет и соцсети, а вокруг влиятельных суперов работают целые PR-команды. Но некоторые вещи были утеряны при адаптации — то, что создавало в комиксе тонкие контексты и вызывало ярчайшие эмоции. Об этом и поговорим в материале.

1. Хьюи с внешностью Саймона Пегга

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 1. Самое главное» Саймон Пегг

В сериале Хьюи Кэмпбелл — самый молодой член «Пацанов». Он попал в команду, когда его девушка стала жертвой несчастного случая, а Билли Бутчер решил воспользоваться парнишкой в своих интересах. Сериал дотошно адаптирует ключевую линию их взаимоотношений — взросление Хьюи и путь к независимости от Бутчера и его манипуляций.

В комиксах Хьюи старше, чем в сериале, он шотландец из Глазго, и внешность персонажа списана с актера Саймона Пегга (хотя у него самого изначально никто разрешения не спрашивал). В его речи много слов, типичных для шотландца, а команда на протяжении большей части сюжета называет его Wee Hughie, или Тощий Хьюи (в переводе fanzon — Крошка Хьюи). В комиксах он намеренно сделан наивнее и комичнее других «Пацанов», чтобы выступать с ними на контрасте. Ему чужда ненависть, которой живет Бутчер, и в каком-то смысле именно Кэмпбеллу удается быть моральным компасом команды; он не всегда способен предотвратить какие-то происшествия, но через него читатель задается вопросом: «А верно ли они поступают?» И рост Хьюи как личности — одна из ключевых линий «Пацанов».

К старту съемок сериала Саймону Пеггу было уже 48 лет, и он не подходил для этой роли. Тем не менее актер все же появился в шоу, где сыграл отца главного героя — Хьюи Кэмпбелла-старшего, а также озвучил Кэмпбелла в эпизоде «Я твой наркодилер» в анимационной антологии «Пацаны: Осатанелые». Действие истории происходит во вселенной комикса, и Хьюи получил каноничную внешность и повадки.

2. Пес по кличке Террор

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 1. Самое главное» Сериал «Пацаны»

Бульдог Террор повсюду сопровождал Бутчера в комиксах. Несмотря на грозный и жестокий характер Билли, с псом он всегда был заботлив и по-своему нежен. Дело в том, что после смерти жены Бутчер нашел отдушину в Терроре, обучил его командам и фактически сделал своим верным напарником. За свою собаку он был готов убить кого угодно.

У пса был характер. Он не боялся справить нужду на плащ Хоумлендеру (в переводе fanzon — Компатриоту) или откусить кусочек от супера по команде хозяина. И, несмотря на всю грозность Террора (как и в случае с Бутчером), внутри он нежный пес, жаждущий внимания. Даже Самка не могла устоять перед обаянием бульдога и часто чесала его.

В сериале Террор появляется лишь в камео. В этой версии он когда-то жил с Билли и Беккой, а после смерти женщины попал в заботливые руки тети Бутчера, Джуди. Пес, тем не менее, помнит и уважает хозяина, он предупреждает его об атаке Черного Нуара, что дает Бутчеру преимущество в схватке. Убрать Террора из сериала — решение Эрика Крипке. Со слов шоураннера, работать с животными чертовски тяжело: «У нас невероятно сложное шоу, так что меня пугала идея иметь на площадке животное, которое не слушает режиссеров, не заботится о трюках, пиротехнике, CG или зеленом экране». Камео Террора — знак уважения к фанатам.

3. Пародия на Бэтмена

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 2. За работу» Дерек Уилсон в сериале «Пацаны»

В комиксах было больше сатиры над конкретными персонажами Marvel и DC. Например, Тех-рыцарь, дебютировавший в спин-оффе «Пацанов» под названием «Поколение „Ви“», в комиксах был пародией на Бэтмена, что полностью исчезло в сериале.

В комиксах Роберт Вернон был супергероем, напоминающим одновременно Брюса Уэйна и Тони Старка. Будучи миллиардером, он создал себе высокотехнологичный костюм, чтобы быть наравне с суперами. При этом сходств с Бэтменом немало: у Тех-рыцаря тоже есть дворецкий, скрывающий тайну своего мастера, есть тех-мобиль и несколько учеников, каждому из которых он дарил титул Лэддио (Робин), а один из его бывших помощников после ссоры с наставником стал самостоятельным супергероем под прозвищем СвингВинг (Найтвинг). А еще Тех-рыцарь был участником команды «Расплата», появлявшейся в третьем сезоне «Пацанов», но он никогда не хотел быть командным игроком и предпочитал помогать лишь при необходимости. Словом, как и Темный рыцарь в комиксах DC.

В сериале супергероя сыграл Дерек Уилсон, и ему изменили способности — теперь Тех-рыцарь обладает супернаблюдательностью и способен по мельчайшим изменениям мимики, запаха и взгляда понять, лжет ли человек, с которым он говорит. Это помогло ему стать отличным шоуменом. Зато в сериале сохранилась психологическая проблема Тех-рыцаря: из-за внушительной опухоли в голове он подвержен импульсивным сексуальным порывам при виде любых доступных отверстий. Что безуспешно пытается держать в секрете.

4. Простая советская Сарделька Любви

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 2. За работу» Дерек Джонс в сериале «Пацаны»

Один из ранних сюжетов комикса посвящен поездке Бутчера и его команды в Россию, где Vought в тайне собирает суперов, чтобы использовать их в интересах корпорации. Билли нужен был союзник, который помог бы с информацией в Москве. Им выступил Василий Воришкин, экс-лидер команды «Славная пятилетка» и экс-супергерой Советского Союза по прозвищу Сарделька Любви (пародия на Красного Стража из комиксов Marvel). Василия так прозвали не за суперсилу (буквально физическую), а за выдающийся пенис, который не мог скрыть ни один обтягивающий костюм в России.

Василия в комиксах не очень много (например, упоминается, что в прошлом он был врагом супера-нациста Штормфронта), но это яркий персонаж, наглядно контрастирующий с Билли и его командой. Он сильно старше каждого из «Пацанов», при этом в нем куда больше жизни. А еще Василий пьет с Хьюи водку и побуждает его задуматься о том, что в своих интересах Бутчер способен использовать каждого, даже суперов, которых якобы ненавидит.

В сериале Сарделька Любви появился как пациент лечебницы, над которым ставили эксперименты. Но у него изменилась суперсила — теперь его прозвище оправдано способностями. Василий способен удлинять свой пенис и управлять им как щупальцем.

5. Героргия со смыслом

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 5. Героргия» Дженсен Эклс в сериале «Пацаны»

В третьем сезоне Бутчер, Хьюи и Солдатик (Дженсен Эклс) заглянули на Героргию — закрытое мероприятие для суперов, где втайне от лишних глаз люди со способностями могут применить свои особые таланты не по прямому назначению. В комиксах Героргия была не просто оргией, а сатирой на само явление глобальных событий в комиксах. Эрик Крипке рассказывал: «Мы предполагали, насколько откровенной Героргия должна быть, потому что „Пацаны“ действительно пытаются представить все так, как это было бы в реальной жизни. В масштабной оргии супергероев будет много наготы и сексуальных актов. А потом мы добавили все наше безумие с парящими вибраторами, ледяными фаллоимитаторами и прочим».

У Marvel и DC регулярно проходят кроссоверы и масштабные ивенты, в которых часто принимают участие несколько десятков супергероев. Часто события построены вокруг попытки одолеть какого-то особо опасного противника (как в фильме «Мстители: Финал»). Команда собирается и отправляется куда-то далеко, чтобы спасти мир от очередной угрозы. Точно такой же посыл был и в комиксных «Пацанах». Хоумлендер даже толкнул речь об угрозе пришельцев, поэтому суперам нужно собраться и на время отправиться в космос, чтобы отразить угрозу. На деле они дружно отправились в мини-отпуск на оплаченном Vought острове в Коста-Рике.

В комиксах сюжет о Героргии был даже издан отдельно как мини-ивент (что тоже отчасти сатира Энниса), и в нем «Пацаны» отправились на остров, чтобы добыть компромат на кандидата в президенты, которым манипулирует Vought.

6. Невинный Хоумлендер

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 1. Самое главное» Энтони Старр в сериале «Пацаны»

В первой же серии «Пацанов» от Amazon Prime мы видим, как Хоумлендер помогает Vought, уничтожая самолет сенатора, пытавшегося шантажировать корпорацию. Чем дальше идет сюжет, тем больше секретов лидера «Семерки» всплывает наружу. Сомнений нет, лучший герой Америки, на самом деле, ее же худший враг, и он использует власть и популярность в своих интересах, а война с Бутчером лишь подстегивает его действовать все более и более открыто.

В комиксах с Хоумлендером все сложнее. Он действительно предстает антагонистом, который терпеть не может ни «Пацанов», ни руководство Vought, но он сам ни разу вплоть до финала никого не убивал. С малых лет он упивался властью, злоупотреблял своим положением, склонял других суперов и людей к сексу, но никогда не лишал жизни. Все его поступки были попыткой добиться расположения, которого, по его мнению, он заслуживает по праву рождения.

7. Суперсилы Француза

Комикс «The Boys: Пацаны. Том 1. Самое главное» Карен Фукухара и Томер Капон в сериале «Пацаны»

В сериале Amazon в команде «Пацанов» суперсилой обладает только Самка. На ней ставили эксперименты, вкалывая препарат «V» уже во взрослом возрасте и пытаясь сделать из нее супера-террористку, из-за чего она почти потеряла способность говорить, но приобрела физическую силу и регенерацию. Ее особая связь с Французом (Томер Капон), давним приятелем Бутчера и экспертом по оружию, помогает раскрывать человеческую сторону девушки, поэтому в сериале ее чаще зовут по имени — Кимико, в то время как в комиксах она именно Самка, и только Француз знает к ней подход. К тому же в комиксах девушка сильно опаснее: ее излюбленный метод атаки — молниеносным движением сорвать с врага лицо и добить, пока он шокирован произошедшим.

Сам Француз в комиксах тоже обладал суперсилами и был психически нестабилен. Он крайне общителен и вежлив, но, словно животное, по щелчку может превратиться в машину смерти, способную убить даже супера голыми руками. Кроме того, препарат «V» наделил его улучшенным нюхом, и на миссиях Француз нередко использовал обоняние в поисках цели. В сериале же он обычный человек, умеющий, тем не менее, договариваться с совершенно разными людьми.

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Автор: Денис Варков

Фото: Vera Anderson / WireImage / Getty Images