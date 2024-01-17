5 новых крутых аниме-сериалов, которые стоит посмотреть

Каждый год в Японии выходит несколько сотен аниме-сериалов, но лишь немногие из них становятся крупным международными хитами. Рассказываем про пять новых примечательных аниме, которые пока удерживают звание лучших в 2024 году.

Кому понравится: фанатам высокого фэнтези

Продолжительность: 28 серий

Это аниме начинается с момента, на котором другие фэнтезийные истории обычно заканчиваются. Эльфийка Фрирен вместе со своими друзьями — героем Химмелем, священником Хайтером и воином-гномом Айзеном — уже одержала победу над королем демонов. Десять лет приключений позади, все героические доблести совершены.

После этого Фрирен уходит путешествовать в одиночку без какой-либо глобальной цели. Она просто собирает по миру бесполезные и редкие заклинания. Лишь спустя несколько десятилетий она решает навестить былых товарищей и обнаруживает, что те стали пожилыми людьми. Эльфийка стареет намного медленнее, годы для нее пролетают как один миг. Застав смерть Химмеля от старости, Фрирен осознает, что она переживет всех своих компаньонов, и жалеет, что за 10 лет их совместного путешествия так и не успела их толком узнать.

Это пробуждает в ней интерес к людям и самой себе. Она помогает другому своему другу, Хайтеру, обучить маленькую сироту Ферн и берет ее в свои ученицы. Позже к ним присоединяется и протеже Айзена по имени Штарк. Тоска по ушедшим друзьям, размышления о мимолетности жизни и молодая новая команда заставляют Фрирен отправиться снова по следам героического похода против короля демонов.

Хотя персонажи встречают на своем пути монстров и демонов, основную часть сюжета занимают, скорее, более размеренные будни приключенцев. Мы следим за тем, как герои убирают захламленный пляж, ищут редкий цветок и пережидают зиму в горной лачуге. Аниме стремится передать ощущение течения времени. Этому помогают и флешбэки в прошлое Фрирен, и визуальные метафоры вроде плывущих против течения рыбок, и частое использование потрясающе красивых таймлапсов.

Почему это аниме стоит посмотреть всем? Во-первых, из-за этого нестандартного для фэнтезийного жанра темпа и настроения. А во-вторых, «Фрирен» выглядит просто великолепно. Над сериалом работала студия Madhouse, которая создавала, например, все фильмы Сатоси Кона, триллер «Монстр» и культовую «Тетрадь смерти». А в режиссерском кресле — аниматор Кэйитиро Сайто, восходящая звезда аниме-индустрии. За прошедшие три года он успел снять одну из самых сумасшедших комедий — «Одинокого рокера!» — и поставить несколько эпизодов выдающегося авторского сериала Sonny Boy. Кэйитиро смог рассчитать производство «Фрирен» таким образом, что все серии выглядят на одинаково высоком уровне. Команде не пришлось экономить силы или жертвовать качеством в угоду срокам, как часто бывает в аниме-индустрии.

Более того, грамотное распределение ресурсов позволило композитору Эвану Коллу написать в два раза больше музыки к сериалу, чем обычно. Саундтрек состоит из 70 треков, многие из которых были созданы специально под конкретные сцены. Это уровень производства полнометражного фильма, который редко можно встретить в многосерийных аниме.

«Провожающая в последний путь Фрирен» сразу была оценена фанатами и уже больше полугода держится на первой строчке в топе лучших аниме в истории по версии My Anime List. И, кажется, не собирается никому это место уступать. Тайтл стартовал еще в 2023 году, но завершился первый сезон в марте 2024-го, поэтому мы тоже включили его в нашу подборку. Без него список новых лучших аниме точно будет неполным.

Кому понравится: поклонникам комедийного фэнтези и настольной ролевки Dungeons & Dragons

Продолжительность: 24 серии

Огромное подземелье, наполненное монстрами и магией, было создано таинственным древним волшебником. Никто не знает, зачем и как оно появилось. Но группы авантюристов регулярно спускаются на разные уровни этого подземелья, чтобы найти драгоценные камни, полезные растения и другие сокровища и чтобы затем выгодно продать их на поверхности. Брат с сестрой, Лайос и Фалин, как раз принадлежат к одной из таких команд. Увы, в подземелье они столкнулись с драконом, который оказался им не по зубам. Чудовище съело Фалин, но остальные герои успели телепортироваться обратно на поверхность.

Теперь Лайос вместе с эльфийкой Марсиль и полуросликом Чилчаком должен найти способ спасти свою сестру. Одна проблема: у них нет денег на провизию. К счастью, в подземелье они встречают гнома Сэнши, который умеет и любит готовить еду из монстров. Салат из мандрагор, суп из русалок и, конечно, омлет из яиц василиска. Пальчики оближешь!

«Подземелье вкусностей» смешивает классическую формулу фэнтези с кулинарным шоу. Герои не только каждую серию побеждают новых врагов, но еще и готовят из них изобретательные блюда. Дополняется это щедрой порцией комедии. Следить за динамикой отношений между умелым поваром Сэнши, фанатом монстров Лайосом и тревожной привередой Марсиль одно удовольствие. А кадры из аниме быстро разлетаются на мемы.

Однако чем глубже в подземелье забираются герои, тем серьезнее становится тон истории. Зрителям предстоит узнать не только, как можно приготовить живые доспехи, но и разгадать загадки черной магии и, конечно, снова увидеть сражение с огнедышащим драконом.

Сериал выглядит не хуже «Фрирен». Это неудивительно, ведь за него отвечает культовая студия Trigger, известная по недавнему аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» по мотивам видеоигры Cyberpunk 2077. Режиссер сериала Ёсихиро Миядзима — большой фанат оригинальной манги «Подземелье вкусностей», он даже снимал рекламу для выхода ее восьмого тома. При этом сериал — его дебют в качестве режиссера целого аниме (ранее Ёсихиро отвечал за отдельные эпизоды в разных сериалах).

«Подземелье вкусностей» — идеальный сериал от фанатов для фанатов. Если вы фанатеете по настольным ролевкам вроде Dungeons & Dragons, харизматичным героям и необычной работе с фэнтезийными клише, то пропускать это аниме точно не стоит.

Кому понравится: фанатам боевиков и классических аниме про сражения

Продолжительность: 12 серий

Экранизация успешной одноименной корейской манхвы. В 2020 году она заработала больше 30 млн долларов и побила все рекорды по просмотрам на родине. Слухи о превращении этой манхвы в аниме ходили несколько лет, и в итоге за работу над тайтлом взялась студия A-1 Pictures, до этого создавшая успешный комедийный сериал «Госпожа Кагуя» и военную драму «Восемьдесят шесть».

Сюжет «Поднятия уровня в одиночку» очень прост. Главный герой — Сон Джин, охотник. Его работа — закрывать мистические врата в подземелья, где живут монстры. Сон Джин не просто посредственный охотник, а по праву носит звание «слабейшего оружия человечества». Поэтому он может только помогать более умелым товарищам и закрывать самые легкие врата. Но парень все равно продолжает подвергать себя риску, потому что ему нужно зарабатывать на лечение смертельно больной мамы.

В одном из подземелий он обнаруживает таинственную комнату с гигантскими статуями. Ожившие исполины убивают почти всех членов команды Сон Джина и его самого. Но нс этого история только начинается. Вскоре он приходит в себя в больнице, абсолютно целый и с новыми способностями. Теперь охотник способен прокачивать свой уровень, выполняя ежедневные задания, как в видеоигре. За это он получает сверхспособности вроде невидимости или мгновенного лечения. Используя эти силы Сон Джин планирует не только найти лекарство для мамы, но и подняться на самую вершину иерархии охотников.

Оригинальная манхва цепляла читателей не столько сюжетом, сколько впечатляющим визуальным стилем. Детализированные рисунки провожали зрителя в самые разные миры — от бесконечных знойных пустынь до мрачных и тесных подземных туннелей.

В аниме повторить такой уровень почти невозможно, но студия A-1 Pictures старалась максимально приблизиться к оригиналу. Для этого была приглашена опытная команда. В качестве режиссера выступил аниматор Сюнсукэ Накасигэ, известный по работе над «Атакой титанов» и «Человеком-бензопилой». А писать музыку пригласили Хироюки Савано, который умеет создавать саундтрек для эпических сцен. Именно его треки звучат в «Атаке титанов» и «Блич: Тысячелетняя кровавая война».

«Поднятие уровня в одиночку» не может похвастаться глубиной философских рассуждений, как «Фрирен», или проработкой фэнтезийного мира, как «Подземелье вкусностей». Но зато выигрывает у других сериалов в плоскости экшена и динамики — это классический адреналиновый боевик с практически непобедимым главным героем. И его просто весело смотреть.

Кому понравится: любителям взрослых и вдумчивых романтических историй

Продолжительность: 12 серий

Юки — красивая слабослышащая студентка, но диагноз не мешает ей учиться в обычном университете, заводить друзей и получать удовольствие от жизни. Однажды в метро она знакомится с обаятельным парнем Ицуоми. Оказывается, что они учатся в одном вузе. Общительный Ицуоми — полная противоположность Юки, он говорит на нескольких языках и много путешествует. Однако такие разные люди притягиваются, и между героями быстро завязывается роман.

«Любовь с кончиков пальцев» — это теплая романтическая история о двух взрослых людях, которые вместе находят общий язык, учатся решать недоразумения и конфликты и готовы помогать друг другу расти. В сюжете есть и несколько других любовных линий: подруга Юки влюблена в брата Ицуоми, а школьные друзья парня, Эмма и Син, не могут разобраться, как же относятся друг к другу. Это наполняет сериал еще большим количеством разных романтических ситуаций, в которых зритель может узнать себя.

Помимо романтики, сериал также очень детально показывает жизнь людей с особенностями слуха. Для режиссера Юты Мурано это оказалось очень важной и личной частью истории. В одном из интервью он рассказал, что в юношеские годы сам встречался со слабослышащей девушкой, но в итоге их отношения не сложились. Поэтому ему захотелось рассказать историю Юки и сделать это как можно более достоверно. Он лично отрисовал раскадровки всех эпизодов аниме и срежиссировал восемь из двенадцати серий. Более того, даже в тех случаях, когда к работе над аниме привлекались другие студии, он требовал, чтобы сложные сцены с языком жестов были анимированы его командой.

Еще он привлек к работе сценаристку ​​Ёко Ёнаияму, которая не только приложила руку к заметным реалистичным аниме вроде прошлогоднего «Долой безделье», но и периодически подрабатывает в качестве переводчицы с языка жестов. Такое внимание к деталям и любовь к теме окупились, и сериал можно смело назвать лучшим романтическим тайтлом текущего года.

Кому понравится: почитателям кайдзю-жанра и героических комедий

Продолжительность: 12 серий

Экранизация очередной успешной экшен-манги из журнала Shonen Jump. Ранее в нем выходили такие произведения, как «Наруто», «Магическая битва» и «Человек-бензопила». Впрочем, «Кайдзю № 8» выделяется на их фоне благодаря главному герою. Кафке Хибино за тридцать, и у него возрастной кризис.

С детства Кафка мечтал вступить в элитные силы обороны и защищать Японию от постоянных атак гигантских монстров — кайдзю. Но ему ни разу не удалось пройти отбор, поэтому в итоге он устроился уборщиком в клининговый отряд. Его задача — очищать улицы от тел поверженных монстров. Однако после одной из миссий маленький летающий кайдзю залез в рот к Кафке, из-за чего тот сам приобрел способность превращаться в могучего человекоподобного монстра. Тогда герой, скрывая свои способности, в последний раз решил попытаться пройти в силы обороны, и наконец-то ему это удалось. Теперь его задача — стать сильнее и исполнить свою детскую мечту. А еще не выдать коллегам свое умение превращаться в кайдзю, иначе ему несдобровать.

Из-за того, что герою уже тридцать, привычный сюжет становления героя смотрится под новым углом. Это больше не история взросления подростка, а борьба уже сложившегося неудачника с экзистенциальным кризисом. При этом все эти размышления завернуты в привычную экшен-форму. Главный герой вместе с другими кадетами сталкивается с разными монстрами и использует свою смекалку и силы кайдзю для победы над ними.

Студия Production I.G креативно подошла к экранизации манги. В аниме упрощены дизайны персонажей в угоду юмористической направленности, а выражения и форма их лиц регулярно искажаются для комедийного эффекта. Фанатам манги подход пришелся не по душе.

При этом нельзя обвинить команду в халтуре. Все кайдзю нарисованы от руки с минимумом 3D-графики, и экшен с ними выглядит великолепно. Режиссер Томоми Камия до этого уже набил руку на аниме «Моб Психо 100» и «Атаке титанов», поэтому выглядит «Кайдзю № 8» эпично, а шутки здесь действительно смешные.

Несмотря на неоднозначную реакцию сообщества, сериал находит своего зрителя, причем даже в России. По данным Индекса Кинопоиск Pro, это аниме вошло в топ-10 популярных сериалов на неделе с 29 апреля по 5 мая.

Автор: Эдуард Царионов