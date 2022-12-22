Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
«Сезонное обострение» — это новый подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.
В третьем выпуске ведущие разбирают сериал «Чикатило» — как оригинальные два сезона, так и спин-офф «Тень Чикатило» — и обсуждают феноменальную популярность проекта у зрителей при его неоднозначной репутации. О том, как возникла идея рассказать историю маньяка и почему главную роль исполнил Дмитрий Нагиев, рассказал Сарик Андреасян, режиссер сериала.
Артём Ремизов
Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»
Дмитрий Нагиев ни по визуальной фактуре, ни по актерской органике не попадает в образ Чикатило. У него не получается отработать устоявшийся образ маньяка, то, как Андрей Чикатило выглядел и как его показывали. Плюс мне не показалось, что у Дмитрия получилось чем-то от себя насытить этот образ. Тут возникает вопрос: почему убийцу сыграл именно Нагиев, актер, так непохожий на своего персонажа?
Сарик Андреасян
Режиссер сериалов «Чикатило» и «Тень Чикатило»
Изначально я предложил Дмитрию Нагиеву роль следователя, но потом он подумал и вернулся ко мне с просьбой сыграть самого Чикатило, то есть это была инициатива актера. А я согласился, как человек, который уверен, что неординарные решения всегда работают как минимум на популяризацию и обсуждение. И это правда сработало: публика разделилась на тех, кто считает, что у него получилось или не получилось, и, мне кажется, все равно «Чикатило» так выстрелил по большей части благодаря Нагиеву.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Что лучше: «Чикатило» или его спин-офф «Тень Чикатило»? И кто из исполнителей ролей маньяков справился лучше: Дмитрий Нагиев или Фёдор Лавров?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов