«Сезонное обострение» — это новый подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В третьем выпуске ведущие разбирают сериал «Чикатило» — как оригинальные два сезона, так и спин-офф «Тень Чикатило» — и обсуждают феноменальную популярность проекта у зрителей при его неоднозначной репутации. О том, как возникла идея рассказать историю маньяка и почему главную роль исполнил Дмитрий Нагиев, рассказал Сарик Андреасян, режиссер сериала.

