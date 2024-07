«Прекрасна в своем безумии». Что нужно знать об Айо Эдебири, звезде сериала «Медведь» и обладательнице «Эмми»

Айо неустанно работает над собой и учится принимать критику — как позитивную, так и негативную. А еще продолжает усердно множить роли. В будущем с ее участием выйдут хоррор «Опус» от компании A24, триллер «После охоты» Луки Гуаданьино, сай-фай Omni Loop, комедия «Элла МакКей», где снимутся Эмма Маки и Вуди Харрельсон. Она оставила каст марвеловских «Громовержцев» из-за сдвинувшегося графика съемок, однако и без супергероики ей есть чем заняться. Ее мечта — создать собственное шоу. Но мы-то теперь точно знаем, что следующим должен стать фильм ирландского продакшена в паре с Сиршей Ронан.

Автор: Соня Бессонова

Фото: AP / TASS, Tommaso Boddi / Golden Globes 2024 / Golden Globes 2024 via Getty Images, Matt Winkelmeyer / GA / The Hollywood Reporter via Getty Images, Carlo Paloni / BAFTA via Getty Images