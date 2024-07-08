«Прекрасна в своем безумии». Что нужно знать об Айо Эдебири, звезде сериала «Медведь» и обладательнице «Эмми»

Айо безумно любопытна. Ей нравится рассматривать Нью-Йорк под микроскопом, изучать людей, придумывать истории, над которыми можно было бы посмеяться. Как она рассказывала в разговоре с Vulture, «любой, кто решает жить в Нью-Йорке, скорее всего, немного сумасшедший». Вслед за стендапом Эдебири дебютировала на ТВ: она работала над ток-шоу The Rundown with Robin Thede и сериалом «Солнечная сторона». Айо также помогала в написании пилота комедии Франчески Рэмси для Comedy Central, однако он не вышел в эфир по неизвестной причине. Все эти проекты, конечно, не совсем то, чего она ждала от профессии.