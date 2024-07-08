«Прекрасна в своем безумии». Что нужно знать об Айо Эдебири, звезде сериала «Медведь» и обладательнице «Эмми»

27 июня на Hulu приземлился третий сезон забегалочного драмеди «Медведь». Для бостонской актрисы и сценаристки Айо Эдебири роль сушефа Сидни Адаму стала билетом в большое кино: талантливую девушку быстро заметили, укомплектовали чередой фильмов и коллекцией наград в придачу. Пришло время узнать ее поближе!
Корни
Айо Эдебири родилась 3 октября 1995 года. Будущая актриса росла в религиозной семье, придерживалась пятидесятничества и дважды в неделю посещала церковь в Бостоне. Отец — из Нигерии, мать — с Барбадоса, оба с трудом осели на новом месте после переезда в Штаты. Ее родители трудолюбивы, поэтому у маленькой Айо не было другого выбора, кроме как стать такой же и стараться изо всех сил.
Вестерн — излюбленный жанр ее отца, а потому вечера за просмотром «Хорошего, плохого, злого» или «За пригоршню долларов» стали для нее обыденностью. После того как они сходили в кино на «Железную хватку», Айо была поражена игрой 13-летней Хейли Стайнфелд и решила, что тоже сможет добиться успеха в кино. Спустя несколько лет она изменила мнение насчет карьеры в киноиндустрии. «Я хотела настоящую работу, которая приносила бы мне деньги», — вспоминает актриса в интервью The New Yorker.
В начале было фэнтези
В школе Айо всегда была при деле: участвовала во внеклассных программах, театральных постановках, играла на гобое и других не самых популярных инструментах. Примерно в восемь лет она написала фэнтезийный роман о девочке-сироте и никогда не забывала вести дневники с захватывающими сюжетами. Знакомство с комедией произошло в восьмом классе в драмкружке, где Айо могла не сдерживаться и импровизировать, как заблагорассудится ребенку с безудержной фантазией. Впрочем, бывали и трудности: во время одной постановки Айо заплакала из-за страха застрять в люке-провале, поэтому ей вынуждены были дать другую роль.
После школы, в 2013 году, Эдебири начала учиться в Нью-Йоркском университете на преподавателя английского языка. На осознание того, что ей стоит сменить направление и уйти в драматургию, потребовалось два с половиной года. В тот же период она стала тестировать стендап-программы в клубах и параллельно подрабатывала то няней, то бариста. Одно время будущая звезда кулинарного сериала была сотрудницей популярного ресторана ABC Kitchen в Нью-Йорке.
Грани таланта
Айо безумно любопытна. Ей нравится рассматривать Нью-Йорк под микроскопом, изучать людей, придумывать истории, над которыми можно было бы посмеяться. Как она рассказывала в разговоре с Vulture, «любой, кто решает жить в Нью-Йорке, скорее всего, немного сумасшедший». Вслед за стендапом Эдебири дебютировала на ТВ: она работала над ток-шоу The Rundown with Robin Thede и сериалом «Солнечная сторона». Айо также помогала в написании пилота комедии Франчески Рэмси для Comedy Central, однако он не вышел в эфир по неизвестной причине. Все эти проекты, конечно, не совсем то, чего она ждала от профессии.
В 2019 году Айо с подругой Оливией Крэйгхед запустили комедийный подкаст Iconography with Ayo Edebiri and Olivia Craighead, где обсуждали в забавном ключе знаменитостей и их проблемные стороны. Например, в одном из выпусков приглашенная гостья, писательница Джули Клауснер, назвала своим фаворитом режиссера Джона Уотерса. Однако после обсуждения его «крошечных усиков» Клауснер изменила свой выбор на другого человека — Кайли Миноуг.
Позднее на Comedy Central начал выходить мини-проект Ayo and Rachel are Single со скетчами на 3–5 минут. В нем Айо снималась с университетской подругой Рэйчел Сеннотт, тоже восходящей кинозвездой.
5 забавных фактов об Эдебири
- Ее первыми крашами были Ли Томпсон, Джетт Джонсон, Ларри Огурец, Чад Майкл Мюррэй и Леонардо ДиКаприо.
- Когда ей грустно, она включает видео, на которых Майкл Джитер получает премию «Тони».
- В разгар протестов движения Black Lives Matter Айо активно писала антирасистские посты и призывала людей читать подробнее о проблемах, связанных с полицейским насилием.
- На видео пародировала поющую Милли Бобби Браун.
- Она обожает Cool Dogs: выглядит как хот-дог, но на самом деле это мороженое.
Ее первым прорывным проектом стал мультсериал «Большой рот». Айо присоединилась к сценаристам, а также сменила Дженни Слейт на озвучке занудной девочки Мисси. Слейт отказалась от роли, поскольку посчитала, что темнокожих персонажей должны озвучивать темнокожие актеры. Уже в следующем году Эдебири добралась до сценарной комнаты второго сезона сериала «Дикинсон» и тут же совершила прыжок на экран — ей досталась роль служанки Хэтти. При работе над проектом Айо познакомилась с режиссером Кристофером Сторером, чье имя еще не раз всплывет в ее фильмографии. Следом она написала эпизод «Частная школа» четвертого сезона комедии «Чем мы заняты в тени».
Успех «Медведя»
Айо, которая обычно видела знаменитостей в супермаркетах, и представить не могла, что когда-нибудь сама станет большой звездой. Во время продакшена «Дикинсон» Кристофер Сторер занимался сценарием сериала, которым оказался судьбоносный «Медведь». Когда настала пора кастинга, он сразу вспомнил об Айо.
С Сидни Адаму — сушефом из семейной забегаловки Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) — Эдебири связывает немногое. Айо — обаятельная и располагающая к себе чудачка, выделяющаяся из толпы благодаря выразительному юмору и харизме. Кроме того, она с трудом привыкает к новшествам жизни. Сидни — открытая к переменам, временами раздражающая и нетерпеливая персона, которой проще простого выбесить своих коллег, в идеале раздражать ей хочется Ричи. Тем не менее актрису и героиню объединяют амбициозность и желание сделать все правильно. Последнее проявлялось даже в перерывах между дублями: иногда Айо исправляла погрешности в блюдах, хотя это не входило в ее обязанности.
К третьему сезону Эдебири уже достаточно вдохновилась работой Сторера и дебютировала в режиссуре с шестым эпизодом о судьбе Тины Марреро (Лиза Колон-Зайас). Серия под названием Napkins получила наивысший рейтинг среди новых эпизодов (9,4 из 10 на IMDb), а интернет-журнал Slash Film назвал ее лучшей в сезоне. Сторер — тот, кто разглядел в Айо потенциал режиссера еще до того, как она сама задумалась об этом.
Хотя признание критиков и зрителей первым приходит на ум при обсуждении успеха «Медведя», критерии Айо несколько другие. Она поняла, что сериал удался, когда ее отец, заядлый любитель спортивных передач, и мама, заслуженная засоня, не уснули на премьере.
Замечательно нестандартная
На съемках Айо балансирует между сосредоточенностью и шутливостью. «Замечательный ребенок. Прекрасна в своем безумии», — сказал Эдвин Ли Гибсон, сыгравший Эбрахейма в «Медведе». Стоит ей выйти из кадра, как она начинает валять дурака. В перерывах Эдебири иногда подъедала реквизитные блюда — это обычная еда, вкусная и с чудесным ароматом, приготовленная специально для съемок. Так команда лишилась, например, одной куриной пикаты.
Эдебири беспокойна по натуре. В одном из своих стендапов она рассказала о попытке справиться со стрессом при помощи травки. Не нервничать и усидеть на месте во время интервью — непосильная задача. Однажды она поделилась с подписчиками плейлистом с песнями из юности, который назвала «У меня нервный срыв, но мне 11».
«Мне очень надоело сгущать краски, типа „мир катится в тартарары, но мне плевать“. Ситуация трудная, но мир не катится в тартарары. И мне не плевать!»
Многие поклонники уверены, что она ирландка, и дело не только в совместных фотографиях с Киллианом Мерфи, Полом Мескалом и Эндрю Скоттом. Все началось с комментария для Letterboxd, где Айо сказала, что четыре месяца жила в Ирландии, чтобы сыграть ослицу Дженни в фильме «Банши Инишерина». В ленте она, конечно, не снималась, но продолжала шутить про свое родство с ирландцами.
К слову, о Letterboxd. Эдебири ведет профиль в соцсети для киноманов, где ставит фильмам оценки и пишет отзывы, зачастую юмористические. Вот что она написала о «Восстании планеты обезьян»: «Всякий раз, когда я даю своему псу конопляное масло, я боюсь, что произойдет именно это».
Айо Эдебири заглянула в знаменитый шкаф Criterion
Продолжение следует
Благодаря «Медведю» Айо наконец получила заслуженную славу, «Эмми» и «Золотой глобус» вдобавок — и симптоматично множество возможностей. За первым сезоном последовали не затерявшееся инди-мокьюментари «Театральный лагерь», комедия «Неудачницы», сатира «Нежный восток», антология «Черное зеркало», анимационные «Человек-паук: Паутина вселенных», «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» и «Головоломка 2», собравшая на днях миллиард долларов в прокате. Над «Театральным лагерем» и «Неудачницами» она работала со своими подругами Рэйчел Сеннотт, Эммой Селигман и Молли Гордон. У любого уважающего себя актера должен быть собственный выпуск скетч-шоу Saturday Night Live — с февраля Айо может похвастаться и им.
Вступительный монолог Эдебири на SNL
Несмотря на многочисленные появления перед камерой, она по-прежнему испытывает дискомфорт, будучи в центре внимания. Зато ее родители сразу влились в селебрити-тусовку и не постеснялись заводить разговоры со знаменитостями.
Известно, что у популярности есть обратная сторона, и Эдебири, к сожалению, уже успела познакомиться с ней. Кастинговое решение в «Большом рте» сделало ее мишенью недовольных фанатов, которые стали названивать ее родителям. Айо удалила информацию о них в интернете и просила не упоминать их имена в материалах. А однажды она обмолвилась в интервью, что не обладает «нужной» внешностью для Голливуда. Ей часто приходилось читать неприятные комментарии: «Многие говорили: „Мы так рады, что в индустрии есть чертовски уродливые люди“».
Айо неустанно работает над собой и учится принимать критику — как позитивную, так и негативную. А еще продолжает усердно множить роли. В будущем с ее участием выйдут хоррор «Опус» от компании A24, триллер «После охоты» Луки Гуаданьино, сай-фай Omni Loop, комедия «Элла МакКей», где снимутся Эмма Маки и Вуди Харрельсон. Она оставила каст марвеловских «Громовержцев» из-за сдвинувшегося графика съемок, однако и без супергероики ей есть чем заняться. Ее мечта — создать собственное шоу. Но мы-то теперь точно знаем, что следующим должен стать фильм ирландского продакшена в паре с Сиршей Ронан.
Автор: Соня Бессонова
Фото: AP / TASS, Tommaso Boddi / Golden Globes 2024 / Golden Globes 2024 via Getty Images, Matt Winkelmeyer / GA / The Hollywood Reporter via Getty Images, Carlo Paloni / BAFTA via Getty Images