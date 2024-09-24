5 новых сериалов для бинджвотчинга: с Дэвидом Теннантом, Берналем и Луной, от Райана Мёрфи и главный ромком сезона

В осенний сезон международные стриминги раскупорили кладовые: на платформах вышло много отличных сериалов, которые в итогах года рискуют оказаться в тени Fallout, «Олененка» и «Сёгуна». О пяти новых проектах Кинопоиск решил рассказать подробнее. Среди главных действующих лиц — детектив-вундеркинд, похотливый министр спорта Великобритании, религиозный фанатик, по уши влюбленный раввин и боксер-алкозависимый.

Где вышло: Hulu

Боксер Эстебан Осуна по кличке Машина (Гаэль Гарсиа Берналь) терпит поражение в важном поединке. Ему почти сорок, и карьера движется к закату; он страдает алкоголизмом, у него случаются галлюцинации и провалы в памяти. Менеджер и друг детства Энди (Диего Луна) организовывает для Машины матч-реванш за титул чемпиона мира. Для Эстебана это идеальная возможность достойно выступить и уйти на красивой ноте. Но когда-то Энди заключил сделку с мафиозной группировкой, и теперь Эстебан должен намеренно проиграть бой, иначе их обоих ждет смертельная расплата.

Возвращение на экраны дуэта Берналя и Луны — вот чего нам не хватало все эти годы. Чистое удовольствие наблюдать за тем, как естественно они ругаются, спорят и подшучивают друг над другом. Словесные перепалки уязвимых мужчин в кризисе — это и есть самый увлекательный поединок сериала. Если герой Берналя — типичный сбитый летчик, то Луна — абсолютно комичный персонаж с накладным носом и трамповским цветом лица. Его верные спутники — шприц с ботоксом, которым он подкалывает губы, и его любимая мамочка, такая же поклонница косметических процедур.

Прозвище главного героя выбрано, конечно, не случайно: оно подчеркивает репутацию Эстебана, который когда-то шел к победе без тормозов. Но «Машина» — это еще и сложный, загадочный механизм, который держит в тонусе коррумпированный мир бокса в Мексике, определяет исходы боев и требует новых нокаутов ради высоких телевизионных рейтингов.

Где вышло: Hulu

Морган Гилрой (Кейтлин Олсон) — мать-одиночка с тремя детьми. Она работает уборщицей в полиции Лос-Анджелеса, но обладает высоким IQ и фотографической памятью. Женщина называет свои способности бременем, которое мешает ей спокойно жить, строить отношения и найти достойную работу. В одну из ночных смен в участке она роняет папку с документами по нераскрытому делу и за считаные минуты делает из фотографий доску расследования. Наутро Морган вызывают в участок на допрос, но вместо выговора предлагают работу консультанта. Она соглашается на одном условии: начальница отдела (Джуди Рейес) должна помочь ей найти бывшего мужа, пропавшего 15 лет назад.

Формат «одна серия — одно запутанное дело» роднит «Большой потенциал» с «Бруклин 9-9», хотя юмор тут более сдержанный. Олсон играет сообразительную героиню, которая своей эксцентричностью напоминает Ди Рейнольдс из «В Филадельфии всегда солнечно». Морган способна выйти на след преступника лишь по стежкам на брюках жертв, но вот строгие правила полиции ей только предстоит освоить. Она то обыскивает дом в присутствии подозреваемых, то принесет домой целую коробку вещдоков, где ее содержимым заинтересуется ребенок. Благодаря тому, что Гилрой еще не закалилась десятками дел об убийствах, она сохраняет наивный подход к расследованиям: иногда может полагаться лишь на интуицию, а обостренный материнский инстинкт заставляет воспринимать кейс об исчезновении детей слишком близко к сердцу.

Шоу не претендует на главное открытие года, но подкупает легкостью и отлично показывает, как порой нам нужен взгляд со стороны, когда ситуация зашла в тупик.

Где вышло: Netflix

Джоанн (Кристен Белл) — энергичная ведущая подкаста о сексе и отношениях. Она привыкла к свободе и независимости, к тому же из-за прошлого опыта боится открываться партнерам. Ноа (Адам Броди) — остроумный раввин, недавно расставшийся с девушкой. Это прямолинейный человек, который вырос в приличной еврейской семье, ценит традиции и мечтает стать главным настоятелем синагоги. Последнее под вопросом, если он женится на не-еврейке. Молодые люди встречаются на ужине у общей подруги и почти сразу влюбляются друг в друга. Но чем серьезнее становятся их отношения, тем чаще приходится сталкиваться с внутренними страхами и обществом, которое ставит их будущее под сомнение.

Однозначно главный ромком этой осени. Шоу основано на реальном опыте его создательницы Эрин Фостер, которая приняла иудаизм ради мужа. Сюжетная линия, где двое разных людей находят общий язык, кажется знакомой, но здесь все выглядит органично и работает по-новому. У сериала ироничный и едкий тон, жизненные диалоги и взрывная экранная химия между героями. Здесь нет надуманных страданий ради драмы, создатели показывают здоровые, нетоксичные отношения, где люди говорят открыто друг с другом и не ведут себя эгоистично. В каком-то смысле это «Ла-Ла Ленд», но с хорошим концом.

Где вышло: Disney+

1980-е годы. Золотой век британского телевидения. В вымышленном английском графстве Ратшир живут двое богачей-аристократов, которые ненавидят друг друга. Красавчик Руперт Кемпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл) — бывший олимпиец и министр спорта. Лорд Тони Баддингем (Дэвид Теннант) — жадный до скандалов и рейтингов генеральный директор независимой телекомпании, который ходит на званые ужины к принцессе Диане. Их неприязнь постепенно усугубляется из-за беспощадной борьбы за франшизу регионального телевидения. Это затрагивает не только их личные амбиции, но и влияет на судьбы остальных жителей городка.

В последние пару лет кино и сериалы вынуждали нас пристально следить за разнузданными богачами. Экранизация романа писательницы Джилли Купер, за которую взялась режиссер «Теда Лассо», получилась образцовым экземпляром из этой партии. Британская аристократия утопает в разврате и тщеславии. Чай здесь никто не жалует, вместо этого соседи предпочитают напитки покрепче, интриги, изменяют друг другу где попало, охотятся на перепелок или устраивают вечеринки с верблюдами. Все это безумие дополняется очаровательными садами с гортензиями и особняками, набитыми золотом и дорогими картинами.

Где вышло: Hulu

Опытному детективу Лоис Трайон (Ниси Нэш) не позавидуешь. Муж-изменник (Кортни Б. Вэнс) лежит в коме, у дочери (Рэйвен Гудвин) расстройство пищевого поведения, а сама женщина ищет спасение в алкоголе. Жизнь становится еще невыносимее, когда город сотрясает череда зверских убийств. Преступления настолько чудовищны, что при осмотре мест происшествий некоторых полицейских тошнит. Маньяк-безумец называет себя Гротеском и на месте преступления оставляет черную жидкость с омерзительным запахом. В расследование неожиданно вмешивается сестра Меган (Микаэла Даймонд) — активная монахиня и журналистка местного католического издания. Ее сложно назвать типичной служительницей церкви: она любит истории про маньяков, сквернословит и не отказывается от выпивки. Увлеченность криминалистикой и познания в Библии подозрительно начинают помогать в расследованию. Вместе с Лоис они приходят к выводу, что имеют дело с религиозным фанатиком, которому важна не просто смерть, а игра в наказание и искупление.

Райан Мёрфи снова спускается в преисподнюю как к себе домой, демонстрируя равнодушие к обвинениям в эстетизации насилия и, кажется, даже намеренно перегибает палку. В сериале полно жестокости и отрезанных конечностей, а по атмосфере он напоминает второй сезон «Американской истории ужасов», где действие разворачивалось в психиатрической клинике. А еще здесь снова появляется новая муза Мёрфи — Николас Александр Чавес, который играл одного из братьев Менендес в новом сезоне «Монстра». Здесь ему досталась роль священника, который после поедания бургера и мастурбации побивает себя плетью в наказание за грехи. И если вам кажется, что вы уже привыкли к воспаленному сознанию Мёрфи, то он снова находит чем удивить. Например, «Тайной вечерей», созданной из тел убитых, аккуратно рассаженных рядом с церковным алтарем.

Автор: Кира Голубева