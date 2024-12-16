Лучшие российские сериалы — 2024: выбор Кинопоиска

Сначала может показаться, что «Трасса» Душана Глигорова — очередной психологический триллер, использующий испытанные сюжетные ходы. Вот уставшая женщина-следователь; вот главная героиня, разыскивающая свою дочь, пьющая в одиночестве; вот большой полицейский чин, явно скрывающий какие-то темные дела родного городка. За гнетущую атмосферу отвечает кавказский курортный город, а расчетливым маньяком, похищающим доверчивых школьниц, может оказаться каждый первый. Читатель ждет уж рифмы «розы», но для Глигорова эта испытанная другими режиссерами сюжетная схема — лишь повод поговорить на вечную тему, о банальности зла. Режиссера интересует насилие: как оно зарождается в маленьких кухнях, где отец поднял руку на ребенка, а потом разрастается до масштабов страны, встраиваясь в государственные механизмы. Именно оно оказывается настоящей скрепой общества.

«Дети — наше будущее», — скажет вам любой чиновник. Но как раз дети оказываются в «Трассе» под ударом. Насилие уничтожает их не только физически, оно разрушает их души. Сериал начинается с того, что тринадцатилетняя Вита застреливает своих спящих родителей. Дети оказываются не только жертвами, но и акторами насилия, пусть и против своей воли. Вот она, круговая порука в действии.

При этом Глигоров отнюдь не впадает в морализаторство. «Трасса» сделана по законам сериального жанра, и зритель точно не заскучает. Это как неадаптированные сказки братьев Гримм: страшно даже взрослым, но оторваться невозможно.

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