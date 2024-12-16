Лучшие российские сериалы — 2024: выбор Кинопоиска

Лихой Барсукот, комбинация перемен, южная трасса, игры на автомате — авторы и редакция Кинопоиска представляют срез российского стрим-ландшафта в 15 главных сериалах года.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
Сначала может показаться, что «Трасса» Душана Глигорова — очередной психологический триллер, использующий испытанные сюжетные ходы. Вот уставшая женщина-следователь; вот главная героиня, разыскивающая свою дочь, пьющая в одиночестве; вот большой полицейский чин, явно скрывающий какие-то темные дела родного городка. За гнетущую атмосферу отвечает кавказский курортный город, а расчетливым маньяком, похищающим доверчивых школьниц, может оказаться каждый первый. Читатель ждет уж рифмы «розы», но для Глигорова эта испытанная другими режиссерами сюжетная схема — лишь повод поговорить на вечную тему, о банальности зла. Режиссера интересует насилие: как оно зарождается в маленьких кухнях, где отец поднял руку на ребенка, а потом разрастается до масштабов страны, встраиваясь в государственные механизмы. Именно оно оказывается настоящей скрепой общества.
«Дети — наше будущее», — скажет вам любой чиновник. Но как раз дети оказываются в «Трассе» под ударом. Насилие уничтожает их не только физически, оно разрушает их души. Сериал начинается с того, что тринадцатилетняя Вита застреливает своих спящих родителей. Дети оказываются не только жертвами, но и акторами насилия, пусть и против своей воли. Вот она, круговая порука в действии.
При этом Глигоров отнюдь не впадает в морализаторство. «Трасса» сделана по законам сериального жанра, и зритель точно не заскучает. Это как неадаптированные сказки братьев Гримм: страшно даже взрослым, но оторваться невозможно.
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Елизавета Кузнецова
редактор российского направления медиа Кинопоиска
Уютнейшая анимация про жителей Дальнего Леса. Тут звери не едят друг друга, все живут мирно: Волк-одиночка, Мышь-психолог, койот Йот, владелец местного бара, и Ежи, которым все понятно. За порядком следят Барсук-старший и его сын Барсукот, а новости либо Сорока на хвосте приносит, либо прыгающие лягушки — местная соцсеть «Квакаунт». Но тут в Дальнем Лесу происходит ужасное преступление: кто-то съел Зайца. За дело берется полиция — опытный Барсук и его младший коллега Барсукот. Преступление не раскрыть без стаканчика мухито в баре Койота! Классный мультсериал, чтобы смотреть с детьми или одному (даже если вы давно уже не ребенок). В нем есть всё: нетривиальный сеттинг, детективная интрига и обаятельные герои, очень похожие на наших современников. И, главное, не злой и не слащавый, интеллигентный и остроумный юмор, которого порой не хватает детской анимации.
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Татьяна Алёшичева
кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ»
Странно ностальгировать по нищете, дефициту и бандитским разборкам 1990-х, но «Комбинации» удалось взять единственно верный тон: если твоя молодость выпала на такое время — дерзай! Этим и занимается бывший сотрудник ОБХСС Саша Шишинин (Никита Кологривый). В 1986-м в Саратове он попадает на концерт «Интеграла», знакомится с Бари Алибасовым (Аскар Ильясов в этой роли больше похож на Киркорова) и берется барыжить билетами. Едва распробовав на вкус доморощенный российский шоу-бизнес и обалдев от возможностей, Шишинин понимает, что поляна свободна: в стране нет поп-группы, состоящей из одних девчонок (попутно он дарит Алибасову идею создать бойз-бенд, «чтобы было много солистов и все как Женя Белоусов»). Скоро созданной Шишининым группе «Комбинация» и ее простецким шлягерам о девичьих мечтах будет подпевать вся страна. Пусть в сериале нет сюжета (если не считать таковым трагическую биографию Шишинина), зато есть драйв. Из пестрых лоскутков, нанизанных на живую нитку разрозненных эпизодов, пайеток и дурацких рифм вышла история глуповатой, но искренней поп-группы, которая обрела невиданную популярность в начале 1990-х, отразив блеск и нищету тогдашней русской жизни: паленая водка, гастрольный чес, московская прописка и вишневая «девятка». Ждем Кологривого в роли Жириновского.
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Хотим мы или нет, но 1990-е вернулись. На стриминги. Проектов на эту тему вышло так много, что никого не удивил бы даже мультфильм «Смешарики в 90-х». Самым сердитым высказыванием про эпоху стал сериал «Лихие» от самого сердитого русского режиссера Юрия Быкова. Никакой ностальгии, разухабистой бандитской романтики и саундтреков в духе «Дискотеки 90-х» — только мрак, насилие и Дельфин с Линдой фоном.
Мастер историй о простых мужиках, которые выживают как могут в забытых богом уголках России, в этот раз режиссер отправил своего любимого актера Артёма Быстрова максимально далеко — в Хабаровский край. Именно там в 1991 году начинается история отца и сына, вписавшихся киллерами в самую влиятельную преступную группировку.
Основано на реальных событиях и всех любимых авторских приемах Быкова: жалко одновременно и всех, и никого. Злодеи злодействуют, герои тоже не одуванчики. Насилие здесь показано рутинно и неприглядно, с кучей оправданий. «Я делаю это ради семьи», — объясняется персонаж Быстрова, но между строк читается авторский месседж, что он все-таки просто Дурак.
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Татьяна Алёшичева
кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ»
В 1979 году молодой московский мажор Игорь Зорин (Григорий Верник), вместо того чтобы пойти служить в Советскую армию, попадает на работу в оргкомитет Олимпиады-80. На блатное место его устроил отец, директор продуктовой базы (Алексей Серебряков), но начальство в лице генеральской дочки Ирины Световой (Мария Карпова) молодому оболтусу не радо. Скоро Зорин себя проявит: вместо «Щелкунчика» отведет группу иностранных журналистов на «Гамлета» с Высоцким на Таганке, и в журнале Time напишут, что Москва — лучший город Земли. Тем временем Брежнев (сильно переигрывающий Юрий Стоянов) примет решение о вводе советских войск в Афганистан, и судьба Олимпиады после бойкота США повиснет на волоске.
Сериал Евгения Стычкина можно ругать за неправдоподобие сюжетных коллизий и исторические неточности (выходкой Зорина, облившего валерьянкой памятник Ленину, в настоящем СССР занимался бы КГБ, а не милиция, фильм «Пираты ХХ века», который Зорин смотрит в рабочее время в кинотеатре, вышел на экраны годом позже), но можно взглянуть на него под другим углом. По меткому выражению критика Дениса Горелова, это «сериал о попаданце» — нынешнем хипстере, который попал в СССР и всякий раз чудом избегает «ужасов совка». Еще можно рассматривать «Игры» как сказочное фэнтези, где Игорь Костолевский из фильма «Тегеран-43» (тоже вышел в 1980-м) попадает в том же возрастном гриме прямиком в новый сериал в роли руководителя оргкомитета Олимпиады, только теперь седина у него настоящая, а все остальное — фантазии современных сценаристов.
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Лёня (Лев Зулькарнаев), парень с расстройством аутистического спектра, покидает родной Екатеринбург. В планах — добраться до Питера и отыскать там любимую порноактрису Алексу Люкс. Вместе с Лёней в фургончике а-ля «Скуби-Ду» оказываются еще три молодых провинциала: Артём (Денис Прытков), Батя (Валерий Степанов) и Рома (Евгений Егоров). Кто-то бежит от пугающего отца-уголовника, а кто-то мечтает попасть на концерт любимой рок-группы. Ведь если не сейчас, то уже никогда.
Пацанское роуд-муви от онлайн-кинотеатра Kion — история о дружбе, терпимости и необычных людях, разбросанных по России. Тут вам и хулиганский юморок, и абсурд, и хтонические сюжеты, и куча трогательных моментов. Всего семь эпизодов, но зритель наверняка успеет и посмеяться, и поплакать. При этом «Она такая классная» не скатывается в слезодавилку или безумный треш, грамотно миксуя грустные моменты с веселыми. В качестве бонуса — классные актерские работы, сильнейший перформанс в карьере Льва Зулькарнаева и непреодолимое желание цитировать мемный трек «Их было четверо, четыре пацана».
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Андрей Захарьев
старший редактор витрин Кинопоиска
Обнаружить рецензию на «Золотое дно», в которой бы не упоминался сериал «Наследники», — задача невыполнимая. И это понятно: непросто найти другие недавние референсы, где сказочно богатые и разнузданные члены семьи так рьяно отбивали бизнес у рейдеров и друг у друга. Правда, общее у двух сериалов на сюжетном пунктире и заканчивается, в остальном удобнее искать разницу, нежели сходства. Если в четырехсезонном хите Джесси Армстронга чувствуется упор на воспитательной части (отец сам вырастил детишек такими инфантильными), то «Золотое дно» отличает нацспецифика: сразу три поколения бизнес-воротил пытаются раздербанить корпорацию «Галактика». Здесь и выжившие в «лихие», и бывшие чиновники, и миллениалы с зумерами, попытки которых отстоять свое «я» мечутся между оголтелой дерзостью и инфантилизмом.
Истории про богатых людей с экзистенциальными кризисами и криминальными сложностями — конек Сергея Минаева, автора «Духless», «Селфи», «The Телок», невышедшего «Спойлера». «Золотое дно» придуман им и написан вместе с однофамильцем Дмитрием Минаевым. Итог — динамичный финансовый триллер, где корпоративные разборки излагаются внятно, а герои не просто сыплют терминами из учебника по экономике и менеджменту; семейная драма, где антагонизм между родственниками предстает в самом концентрированном виде. Все время ждешь, что эти люди кинутся друг на друга и начнут в кровь разбивать лица, вырывать кадыки и выпускать кишки наружу. Но нет, этого почти не происходит — здесь методы ведения войны гораздо более изысканные, при этом не менее жуткие. И всё на полной скорости, доведенное до крайностей и предела, как любят в кинокомпании «Среда». Когда в финальном эпизоде большинство героев, собравшись за столом, угощаются вином с семейной винодельни, только и ждешь либо библейскую мораль, либо падёж от коллективного отравления.
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«Последний богатырь» еще до бума русских киносказок доказал всем привлекательность жанра, и потому логично, что именно «богатырской» франшизе было суждено первой прыгнуть с серебряного на голубой экран. Да, в плане качества продакшена «Наследию» далеко до сериальных спин-оффов Disney, российское отделение которого в свое время поучаствовало в рождении «Последнего богатыря»: визуальные эффекты здесь попроще, да и экшен-сцены, положа руку на сердце, выглядят жертвой больших амбиций и отсутствия опыта.
Зато на стороне отечественного аналога неожиданно крепкая телевизионная драматургия. Дело не только в бойкой истории, приятных персонажах и неожиданных сюжетных поворотах. В отличие от Disney, авторы «Наследия» с ходу догадались, что сериал должен быть сериалом, а не многочасовым фильмом, случайным образом порубленным на отдельные эпизоды. Наличие магистральной сюжетной линии не мешает тому, чтобы в каждой серии нам рассказывали отдельные мини-истории со своими началом, развитием и кульминацией. Пока остальные авторы российских сериалов продолжают называть свои работы фильмами, создатели «Наследия» без всякого стеснения сделали ставку на сильные места сериальной формы и не прогадали. Раз в неделю оставаться в гостях у сказки было одним из самых приятных впечатлений, что дарили нам российские сериалы в 2024 году.
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Василий Корецкий
редактор направления критики медиа Кинопоиска
История буйного времени через историю отдельно взятой семьи, удачно соединяющей в своем составе несколько социальных групп (от бандитов до вольных художников), кажется не столько строгой реконструкцией эпохи первичного накопления капитала, сколько сном о 1990-х. Который, возможно, снится самим людям, в ней живущим. Лучшие фильмы о духе той эпохи — «Дом под звездным небом» и «Москва» — были фантасмагориями, и некоторое количество иррациональной дьявольщины присутствует и в сериале Львовой и Тарамаева. Сексуальный пульс города N бьется в совершенно линчевском заведении с лирическим названием «Лебедь», а старший из трех сыновей любвеобильной Родины-матери Флоры регулярно видит в галлюцинациях Пиковую даму («Повести Белкина» тут вообще вспоминают часто).
Многофигурный сюжет, стремящийся охватить все стороны тогдашней безумной жизни, рассыпается на калейдоскоп осколков, но каждый из них сияет подобно алмазу. «Дети перемен» кажутся собранными из сцен-вспышек, восхитительных импрессионистских этюдов, дающих великолепному актерскому ансамблю возможность раскрыться и повеселиться. Недоброжелатели могут прицепиться к анахронизмам и умолчаниям: 1995 год, в котором вроде как все происходит, начался чеченской войной, продолжился убийством Листьева и изобретательными ликвидациями банкиров, укреплением рубля и драматическим снижением разницы между ценой товаров на Западе и в России. Ответим им трюизмом: если вы помните 1990-е, значит, вы тогда не жили.
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Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска
На наших глазах происходит становление мультивселенной режиссера Владимира Мирзоева. В нее, очевидно, входят «Топи», «Внутри убийцы» и «Преступление и наказание», последнее стало квинтэссенцией творческого метода автора. Что мы имеем? Герои, одолеваемые собственными демонами (в «Преступлении» этот внутренний мучитель даже стал самостоятельным персонажем). Подчеркнутая театральность — чувствуется бэкграунд режиссера. Сильные драматические женские персонажи. Ну и конечно, главный комедийный дуэт — Янковский и Жизневский, которые даже из Достоевского порой делают веселую чехарду.
У «Преступления и наказания» диаметрально противоположные оценки на Кинопоиске (да и везде). Кто-то ворчит, что это слишком вольный пересказ классики, кто-то возмущается режиссерской трактовкой финала. Я в лагере тех, кому сериал понравился. Сюжетной интриги, конечно, никакой, но просто любопытно, что еще выдумает Владимир Мирзоев. Криповая домохозяйка с дочкой-куклой? Драка в стрип-клубе? Эмансипация Дуни Раскольниковой? Мирзоев обращается с классикой по-свойски, и в этом столько свободы и творческой радости, что видишь наконец, насколько вечный и злободневный сюжет перед нами.
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Валерия Давыдова-Калашник
журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Герои сериала «На автомате» — братья Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков) — вроде бы и живут в реальном мире, а вроде бы и нет. Вокруг них есть некий мистический, по-своему волшебный ореол. Все потому, что «На автомате» рассказывает историю взросления. И мне понравилось, что все показано именно так: тут и дух Иосифа Бродского, и судьбоносные совпадения, и уютный и какой-то сказочный, что ли, город. Да и Слава и Женя показывали на экране по-настоящему братскую химию. Такие истории о людях (неважно, братья они или только что встретились), которые готовы друг за друга подставиться или даже умереть, вдохновляют. Зрителю они напоминают: чтобы выжить в этом мире, нужно держаться за тех, кто рядом.
Оружие, которое находят мальчики, — катализатор истории, буквально чеховское ружье, только не одно и не висящее на стене. Оно, скорее, символ опасности взрослого мира. И то, как ты поведешь себя, столкнувшись с этой опасностью, определит твою личность и судьбу. В одной из серий есть эпохальная фраза: «Жизнь — она как огурец. То она у тебя в руках, а то в жопе». Она очень точно характеризует настроение сериала, где история виляет как драконий хвост. Тебя либо ударит этим хвостом, либо ты взберешься на него и полетишь.
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История молодого парня, который еще не успел войти во взрослую жизнь, а из-за тяжелого генетического заболевания, возможно, и не успеет. Герой «Фармы» — 18-летний Антон (Марк Эйдельштейн), живущий на дорогостоящем лекарстве. Из-за бюрократических заморочек препарата у семьи больше не будет. Старший брат Миха (Никита Павленко) решает изготовить его в подпольной лаборатории, а заодно и поднять бабла.
«Фарма» режиссера Марии Кравченко — сериал на непростую и редкую сегодня тему. Проект обращает внимание на тяжелобольных людей, которым пришлось столкнуться с испытанием длиною в жизнь. На долю Антона выпал смертельный диагноз, с которым он поначалу примиряется, а позднее начинает сопротивляться ему. Движущей силой является не только стремление спасти жизнь, но и тяга к справедливости и, конечно, любовь, которая вторгается в обыденность Антона без спроса.
Обманчивая рекламная кампания продавала проект как шоу с Марком Эйдельштейном, но сердцем и душой «Фармы» является Никита Павленко — безумно талантливый актер, доросший до главной роли. Его неоднозначный Миха нарушает закон во имя благой цели. Лихие криминальные разборки, на фоне которых происходит создание незаконной лаборатории, делают «Фарму» близкой к ранним фильмам Гая Ричи — с деньгами и стволами, но без карт.
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Василий Степанов
главный редактор журнала «Сеанс»
Едва справившись с полнометражным дебютом «Далекие близкие», Иван Соснин (любимый критиками специалист по народному, но при этом неслащавому и нефальшивому кино) взялся за сериал. Еще пару лет назад Соснин заявлял в интервью, что боится длинных историй. Эталоном его кино много лет были короткие метры, сделанные при поддержке РЖД и бренда «Дядя Ваня»; в них успели сняться примерно все звезды отечественного кинематографа. Но «Юг» убеждает, что сериальная форма Соснину соответствует идеально. По крайней мере, когда он вновь берется за сюжет поисков родни. Роуд-муви — поездами, кораблями, автомобилями — хорошо укладывается в дробное восьмисерийное полотно, позволяя автору продемонстрировать россыпь эпизодических героев и анекдотических коллизий.
Центральная линия, как сегодня полагается в России, фактически сказочная: 14-летний подросток Юг Кипень, получив паспорт, колобком катится от тихоокеанского берега через Якутск и легендарный Мирный в Челябинск, Казань, Волгоград, Владикавказ, Москву и Сочи, то есть через всю Россию в поисках отца. По пути — хвала волшебным помощникам — он взрослеет и меняется к лучшему. Находит, если не папу, то себя. Хочется надеяться, что похожие перемены могут произойти и в зрителе. Для усиления эффекта «Юг» рекомендуется смотреть одновременно с сериалом «Она такая классная».
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Харизматичная история о благородном детдомовском дворнике-грабителе хороша не только идейной отсылкой к классическому «Берегись автомобиля». Несмотря на кажущуюся простоту и комедийные условности происходящего, Тимофей Трибунцев тут на полутонах создает образ героя с двойным (а то и тройным) дном, доказывая свою актерскую универсальность. Его дядя Лёша таит в себе одновременно трагедию, протест и любовь к миру, несмотря на все пережитое зло. Возможно, именно поэтому к нему тянутся троица главных героев-подростков и даже строгая директриса детского дома в исполнении Анны Уколовой. Найти любимого героя и на 100% подключиться к этой истории в такой пестрой компании нетрудно, уютные рыбинские пейзажи и легкая детективная линия этому только способствуют.
Главное, добрые дела дяди Лёши не выглядят неподъемными подвигам. И пусть воровство у богачей в этой истории об усовершенствовании мира — художественное преувеличение, добро все равно заразительно. Кажется, прошедшему году необходимы сюжеты о сломанном мире, где дети брошены, люди одиноки, а настоящие жулики безнаказанны, но находится дядя Лёша, восстанавливающий справедливость хотя бы ненадолго.
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Никита Демченко
редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»
Опытный психиатр Мещерский проводит рискованный эксперимент: запирает в одном помещении жертв и их обидчиков. Очень скоро все отходит от намеченного плана: подопытные норовят переубивать друг друга, а в сюжете появляется таинственный стрелок. Выясняется, что бэкграунд профессора окутан тайной, а мотивы не ограничиваются научной практикой.
«Калимба» стал главным сериалом первого полугодия 2024-го. Оно и неудивительно. Мало того что проект умело играет на нервах и напоминает одновременно «Пилу» и «Кол-центр», так еще и предлагает, по сути, два сериала по цене одного. Первая половина — напряженный психотриллер, вторая — запутанный детектив с игрой в кошки-мышки. Консенсуса по поводу такой внезапной смены регистров не сложилось: одних мультижанровость смутила, других еще больше заинтриговала. Одно ясно наверняка: сюжетные перипетии, которых в сериале Okko вагон и маленькая тележка, интересно обсуждать и во время просмотра, и по его окончании.
А еще Фёдор Бондарчук сыграл в «Калимбе» одну из ярчайших своих ролей за годы. Его Мещерский — то статный, с иголочки одетый джентльмен, то хладнокровный и расчетливый аналог Джона Крамера, то загнанная в угол жертва. Недаром на фестивале Original+ Фёдор Сергеевич получил приз в номинации «Лучший оригинальный актер».
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Иллюстратор: Александр Черепанов