А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.