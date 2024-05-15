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В новом кросс-выпуске подкаста «Сезонное обострение» ведущая Валерия Давыдова-Калашник и Даулет Жанайдаров из подкаста «Крупным планом» разбирают сериал Wink «Комбинация» о становлении поп-музыкального коллектива и его продюсере Александре Шишинине и обсуждают все противоречия нашумевшего проекта.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Группа «Комбинация» сама по себе очень важна и значима для поколения конца 1980-х — начала 1990-х. Но сейчас она уже не так актуальна, то есть это не КиШ, чью «Куклу колдуна» просто так подставляют на фон в тиктоках. «Комбинация» во многом осталась в том времени, и сейчас сериал как раз пытается продать эту историю про необычную группу и интересные времена современному зрителю.
Валерия Давыдова-Калашник
Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»
Возможно, это действительно попытка взять знакомые имена и феномен, натянуть это на сериальную драматургическую структуру и получить громкий проект. Но мне кажется, что сериал и сама группа несоотносимы между собой. Группа «Комбинация» — это действительно феномен, и о ней стоит рассказывать, очень сильно погружаясь в контекст того времени, говоря о политических и социальных пертурбациях, а не только о становлении группы.
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Какие эмоции от просмотра «Комбинации» остались у вас?
Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Даулет Жанайдаров