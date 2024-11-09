Третьяковка из пенопласта и шерстяные йети. Как снимали сериал «Последний богатырь. Наследие»

На Кинопоиске вышел «Последний богатырь. Наследие» — чудо-сериал Start, продолжающий одноименную франшизу. Тут у Ивана (Виктор Хориняк) родились дочки, а над Белогорьем нависла новая беда. Производство у «Наследия» сказочно масштабное: четыре года работы, 99 метров бород и бровей, 25 ящиков грима по 75 литров. Start выпустил отдельный сериал о создании «Наследия», а мы его посмотрели и собрали самое интересное.
Дело в деталях! Герои и их образы
Платье Марьи
Богатырша Марья (Арина Рожкова) — старшая дочь Ивана (Виктор Хориняк). На пир в честь отца она наряжается в нелепое платье, чтобы понравиться Финисту (Кирилл Зайцев). Весил наряд около 5 килограммов, но, несмотря на тяжесть, это любимый образ Арины Рожковой.
Затем Марья отрывает рукава платья, чтобы было удобнее драться. Для этого художники по костюмам вооружились двумя экземплярами — полноценным и уже порванным. Однако на протяжении восьми дублей команде все равно приходилось то отрывать, то снова прикреплять рукава, так что план не сработал.
Доспехи Финиста
Доспехи Финиста сделаны как настоящие, то есть из металла. Тяжести костюму прибавляло оружие — булава и меч. Все богатырское облачение весило порядка 20 килограммов, и костюм требовал от актера отличной физической подготовки. «Хочешь носить доспехи — тренируйся, чтобы под их тяжестью не упасть в обморок», — шутит Кирилл Зайцев.
Шрам Северина
Северин (Александр Устюгов) — новый герой, волшебник, пришедший в Белогорье с благими намерениями. Каждую смену работа над его образом занимала около двух часов. Создатели придумали ему необычную деталь грима — шрам на щеке, напоминающий изморозь. А борода у героя была настолько длинной, что мешала актеру есть и передвигаться. «Она два метра! Соответственно, прогулка по лесу становится адом, потому что на нее все цепляется», — рассказывает Устюгов.
В образе Северина прослеживаются скандинавские черты: тяжелый плащ, металлические доспехи и шуба. Металлический костюм, как и борода, затруднял движения, вдобавок приходилось носить тяжелый лук. Как рассказывают создатели, на одного Северина было потрачено порядка 2 миллионов 540 тысяч рублей.
Пушистые Ярычи
Ярычи — воины-помощники Северина, чьи костюмы доставили больше всего хлопот. Команда перепробовала четыре варианта, пытаясь добиться чего-то среднего между снежным человеком и буйволом. Из-за объема и веса шкур требовалось несколько человек, чтобы надеть один такой костюм. Вдобавок некоторые эпизоды снимались летом, и художникам по костюмам пришлось придумать целую систему охлаждения, чтобы актеры не пострадали от теплового шока.
Кафф и когти Соловья-разбойника
Команда сериала хотела уйти от ассоциации Соловья-разбойника с монголо-татарским игом. Поэтому свистуну завязали волосы в высокий хвост, а на ухо надели кафф в виде пера. Одна рука у Соловья (Александр Лыков) — крыло, а на второй когти с волшебными свистками. Причем у каждого свое предназначение: один останавливает время, второй рассекает пространство, третий извергает пламя, четвертый заставляет плясать, пятый — оживляет.
Хвост Цвыря
Есть в «Наследии» еще один новый герой — Цвырь (Дмитрий Лысенков), которого Белогор (Владислав Ветров) наколдовал себе в наследники. Только тот напутал что-то в заклинании, и помощник вышел несуразным — с горбом и хвостом. Команде было важно создать персонажа, который не имеет аналога в русских сказках. Режиссер Антон Маслов считает, что ближе всего герою соответствует образ Лиха. При этом внешне Цвырь напоминает крысу — за ним волочится длинный хвост. В первых эскизах герой был похож на животное, но команда решила придать ему больше человеческих черт.
Места «Наследия»
Чудо-город: масштабная киностройка
Действие сериала происходит и в сказочном Белогорье, и в современной Москве. Интересный факт: Белогорье можно найти на Яндекс Картах. В реальности это декорация на натуре в 5000 метров, расположенная в Химках. После съемок основной трилогии локацию разобрали по частям местные жители, в качестве сувениров унесли все что можно. Поэтому сказочное царство пришлось отстроить заново. Все дома сделаны из реальных бревен, а герои ходят по настоящей траве.
Размер терема Ивана, где проходит пиршество в первой серии, достигает 3000 квадратных метров. Было разработано около пятидесяти его вариантов, а источником вдохновения стал декор для каминов авторства Михаила Врубеля. Если сам терем сделан из настоящих бревен, то внутренний зал, где на пиру сидит более 200 гостей, сделан из пенопласта.
Третьяковская галерея: самый дорогой эпизод
Съемки в Третьяковской галерее оказались самыми дорогими и масштабными. Команда делала отсылки к известным полотнам Виктора Васнецова, Василия Верещагина и других художников: герои произведений оживали на экране, добавляя сказочности современной Москве (например, из музея сбегал оживший Александр Сергеевич Пушкин). У художников стояла непростая задача — подобрать максимально похожие костюмы. То же коснулось и кастинг-директора: на поиск 100 человек массовки, похожих на героев картин, ушло около трех месяцев. Главная трудность состояла в столкновении исторической достоверности и фантазии художника. Например, платье героини картины «Неравный брак» перешивали за три дня до, так как поняли, что использовали не ту ткань.
Съемки на самом деле проходили не в музее, а в павильоне, для чего специально построили копии нескольких залов Третьяковки. Команда предварительно смотрела расположение объектов и рамы картин, чтобы воссоздать их из пенопласта. То же касалось и полотен, которые покрывали лаком, чтобы придать им блеск оригинала.
Сказочный реквизит
Золотой ключик
Режиссеру Антону Маслову была важна детализация, поэтому многие вещицы сказочного Белогорья создавались с нуля. Например, золотой ключик, с помощью которого герои активируют портал в другое измерение, сначала напечатали на 3D-принтере, а потом отлили из латуни.
Свет-зеркальце Софьи
У младшей дочери Ивана Софьи (Эвелина Мазурина) есть чудо-гаджет — зеркальце, в котором героиня Татьяны Догилевой дает наставления героини и подтрунивает над ней, нечто похожее на сказочный голосовой помощник. Для зеркальца нужна была деревянная фактура и рисунок, поэтому реквизиторы использовали как референс старинную дверь, а затем отлили из пластика порядка 20 экземпляров.
Оружие
Каждое копье или меч имеют уникальный рисунок и форму, соответствующие характеру героя. Например, оружие Финиста украшено орнаментом перьев, а Марьи — вязью. Реквизиторы всегда использовали два меча — настоящий и бутафорский, предназначенный для каскадеров. Главный аксессуар Марьи — коса-булава. Это и визуальная деталь, и оружие: на конце прически висит маленькая, но увесистая гиря. Приходилось крепить оружие сверху головы, что не соответствует канону русской сказки.
Чудеса VFX
На графику ушла треть бюджета сериала. Например, Цвырь обладает суперсилой — мороком, который погружает окружающих в галлюцинации (в первой серии Марья, например, видит мыльный пузырь в виде кита). Для визуализации художники придумали определенный спецэффект. Антон Маслов рассказывает, что увидел девушку в костюме цвета бензина и понял: вот оно! Во время колдовства Цвыря сетчатка глаз его жертв покрывается разноцветной пеленой, отделяя реальное от морока. Актеры уверяют, что такое количество графики требовало тройных усилий воображения.
Самой дорогой в плане графики стала однокадровая съемка в Третьяковской галерее, смотрительницы которой превращались в шерстяных пауков. На десять дублей ушла целая смена в 12 часов. Художникам по визуальным эффектам приходилось изучать основы вязания, чтобы добиться оригинальной и достоверной текстуры существ. «У нас 100 артистов, CGI-пауки, порядка 30 каскадеров, огромный павильон. Один кадр репетировали три дня», — рассказывает Антон Маслов.
Автор: Алина Кувшинникова