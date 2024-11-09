Третьяковка из пенопласта и шерстяные йети. Как снимали сериал «Последний богатырь. Наследие»

Есть в «Наследии» еще один новый герой — Цвырь (Дмитрий Лысенков), которого Белогор (Владислав Ветров) наколдовал себе в наследники. Только тот напутал что-то в заклинании, и помощник вышел несуразным — с горбом и хвостом. Команде было важно создать персонажа, который не имеет аналога в русских сказках. Режиссер Антон Маслов считает, что ближе всего герою соответствует образ Лиха. При этом внешне Цвырь напоминает крысу — за ним волочится длинный хвост. В первых эскизах герой был похож на животное, но команда решила придать ему больше человеческих черт.