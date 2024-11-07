Что смотреть дома: наследие «Последнего богатыря», второй «Аркейн» и «Плевако»

Бывший спортивный директор «Медведей» Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха», чтобы повысить рейтинг института за счет спортивных побед. Когда череда поражений чуть не приводит к закрытию проекта, на роль главного тренера он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Тому предстоит найти общий язык с новым поколением спортсменов.

Над сериалом работала та же команда, что и над «Молодежкой». Помогать Кисляку будут товарищи по «Медведям» в исполнении Ивана Мулина, Игоря Огурцова и не только. Авторы обещают сохранить стилистику и настроение оригинала, но вместо профессионального спорта будет больше сюжетных линий про университет, общежитие и учебу.

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