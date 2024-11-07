Что смотреть дома: наследие «Последнего богатыря», второй «Аркейн» и «Плевако»

Сергей Юрьевич Беляков меняет разговоры с телевизором на семейный отдых, а героини League of Legends сходятся в финальной схватке. «Молодежка» поступает в университет, а «Последний богатырь» перерождается в сериальном формате. И еще спорт: хоккейное противостояние «Локомотива» с «Ак Барсом» и много футбола. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Иван Муромец и Белогорье 20 лет спустя
Где смотреть: Кинопоиск, Start, Okko — с 8 ноября
Могущественные чародеи Северин (Александр Устюгов) и Белогор (Владислав Ветров) создают венец всесилия, чтобы оградить тридевятое царство от любых напастей. Правда, защищаться предстоит от Северина, который возжелал оставить артефакт себе. В бою с колдуном погибает народный герой Иван (Виктор Хориняк), но, к счастью, у них с Василисой (Александра Урсуляк) есть две дочери. Могучая Марья (Арина Рожкова), которую Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев) обучает боевому искусству, будет оборонять Белогорье. Смекалистая Софья (Эвелина Мазурина), стажирующаяся в ворожбе у Бабы-яги (Елена Яковлева), отправляется в Москву прошлого, чтобы привести на подмогу молодого Ивана (Олег Чугунов).
Сериальное продолжение сказочного хита, снятое Антоном Масловым (первый сезон «Вампиров средней полосы»). В эпизодах — Юлия Пересильд (молодая Баба-яга), Александр Лыков (Соловей-разбойник) и Никита Кологривый (цыгане-близнецы Мико и Жико).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Новые спортивные вызовы Студенческой хоккейной лиги
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, «Иви»
Бывший спортивный директор «Медведей» Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха», чтобы повысить рейтинг института за счет спортивных побед. Когда череда поражений чуть не приводит к закрытию проекта, на роль главного тренера он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка). Тому предстоит найти общий язык с новым поколением спортсменов.
Над сериалом работала та же команда, что и над «Молодежкой». Помогать Кисляку будут товарищи по «Медведям» в исполнении Ивана Мулина, Игоря Огурцова и не только. Авторы обещают сохранить стилистику и настроение оригинала, но вместо профессионального спорта будет больше сюжетных линий про университет, общежитие и учебу.
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Особенности национального отдыха во вселенной «Нашей Russia»
Где смотреть: Кинопоиск — с 9 ноября
Житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков (Сергей Светлаков) работает водителем в МЧС, а в свободное время любит поговорить с телевизором. Накопив деньги на вояж в Турцию, он отправляется с женой Светланой (Светлана Листова) и сыном Андреем (Александр Новиков) в долгожданный отпуск. Правда, на месте выясняется, что Беляковы оплатили горящий тур на следующий год, поэтому им приходится тайно прятаться на территории отеля. Денег-то на обратный билет нету.
Полнометражный спин-офф популярного скетчкома «Наша Russia» снял Александр Назаров — режиссер «Развода по расчету» и сценарист «Дылд». Конкурирующую успешную семью Дубравиных сыграли Мария Горбань, Андрей Мерзликин и Маргарита Галич. Светлаков обещает семейное кино о менталитете россиян, которое «шире „Нашей Russia“».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Комедийный хит СТС с Дмитрием Брекоткиным и Андреем Рожковым
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Иви»
Бывший грузчик строительного магазина Николай (Роман Постовалов) лишается работы, но обретает личное счастье. Поселившись у невесты Натальи (Ксения Корнева), он пытается наладить отношения с ее сварливой матерью Тамарой Игоревной (Брекоткин). План примирения включает открытие пирожковой вместе с будущим тестем (Сергей Ершов) и другом (Михаил Тарабукин), но вмешиваются надоедливые родственники. Сначала к жениху приезжает мама Марина (Эвелина Бледанс), а затем к Наташе бабушка Анна Фёдоровна (Рожков). Тамара Игоревна окончательно слетает с катушек.
Продолжение самого рейтингового сериала СТС, где ключевые роли играют звезды творческого объединения «Уральские пельмени». Режиссером выступил Артур Румынский, снимавший «Ворониных», второй сезон «Анны-детектива» и ситком «Костя — Вера».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
В Питере — есть
Где смотреть: Кинопоиск (1-я и 2-я серии)
Город на Неве известен не только классическими романами и белыми ночами. Нередко сюда едут за приготовлением и сервировкой. Второй сезон документального проекта Марии Эм также состоит из четырех эпизодов — по одному на каждого шеф-повара. Будут Анна Рязанская («Сад»), Дмитрий Блинов («Duoband»), Валерия Скуратова («ЕМ») и Артём Гребенщиков вместе с братом, шеф-кондитером Алексеем (Bourgeois Bohemias).
Каждая серия будет отличаться подачей, ведь бэкграунд у шефов разный. Например, Скуратова пришла на кухню после военмеха, а Рязанская 10 лет проработала у звездной испанки Карме Рускальеды. Помимо историй из первых рук, будут и реплики коллег, а также журналистки Алёны Долецкой, написавшей серию кулинарных книг («Утро. 50 завтраков», «Воскресные обеды», «Про варенье», «К столу!»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Три друга из ленинградского КГБ наблюдают закат СССР
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
1970-е. Служба в органах государственной безопасности сводит трех непохожих молодых людей: сын генерала КГБ Дмитрий Васильев (Александр Константинов) следит за иностранными гражданами, обезвредивший банду грабителей дембель-пограничник Павел Иванов (Дмитрий Пчела) охраняет первых лиц города, а окончивший курсы КГБ Владимир Наумов (Максим Митяшин), приехавший в Ленинград за работающей на «Ленфильме» возлюбленной, борется с идеологическими диверсиями. Вместе они будут следить за эволюцией общества.
Новое охранительное шоу режиссера Михаила Вассербаума и сценариста Андрея Тумаркина, известных фанатам киновселенной НТВ по франшизе «Невский». Трейлеры обещают командировки в Афганистан, разминирование бомб и уроки от чекистов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Изабель Юппер и Аугуст Диль в мистической мелодраме
Где смотреть: Кинопоиск — с 8 ноября
Известная французская писательница Сидони Персеваль (Юппер) отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим местным издателем (Цуёси Ихара из «Писем с Иводзимы»). Во время путешествия женщину начинает преследовать призрак ее недавно погибшего мужа (Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты»).
Комедийная мелодрама Элиз Жирар («Бельвиль — Токио») — участница одной из программ Венецианского кинофестиваля 2023 года. Критики сдержанно хвалят «историю о переживании горя и привидениях» за минималистичный юмор, японские виды и, разумеется, работу Юппер. А зрители сравнивают ленту с «Идеальными днями» и «Перед закатом», и на том аригато!
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Москва, 1880 год. Адвокат Николай Фёдорович Плевако (Сергей Безруков) берется за дела самых малоимущих и незащищенных жителей города, чтобы с блеском их выиграть. Правда, профессиональной и семейной идиллии угрожают две женщины: очернить блестящего юриста берется королева преступного мира Сонька Золотая Ручка (Лукерья Ильяшенко), а взаимная симпатия к замужней Марией Демидовой (Ольга Лерман) вряд ли хорошо скажется на браке с Александрой (Зоя Бербер).
Динамичная фантазия по мотивам биографии Фёдора Никифоровича Плевако, напоминающая ретивостью «Шерлока Холмса» Гая Ричи. Сериальный дебют для постановщицы Анны Матисон («После тебя», «Заповедник») и продюсера Алексея Учителя («Прогулка», «Матильда», «Коронация»).
Однажды… во вселенной League of Legends
Где смотреть: Netflix — с 9 ноября
Напряжение между зажиточным городом Пилтовером и находящимся под землей Зауном достигает пика и оборачивается войной. По разные сторон баррикад оказываются сестры Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл), еще недавно вместе грабившие банки в Пилтовере.
Второй и последний сезон анимационного стимпанк-хита Netflix, действие которого разворачивается во вселенной многопользовательской видеоигры League of Legends. В продолжении обещают больше новых локаций и, конечно, драмы, ведь спусковой крючок войны спустила Джинкс. Сериал хвалили за драйвовую взрослую анимацию, запоминающуюся стилистику, головокружительные экшен-сцены и проработанный мир, так что неудивительно, что он удостоился четырех «Эмми» (в том числе как лучшая анимационная программа).
Подробнее о сериале:
Шпионский боевик с Эдди Редмэйном и Лашаной Линч
Где смотреть: Peacock
Упорная сотрудница британской разведки Бьянка (Линч) пытается идентифицировать, выследить и поймать непревзойденного киллера по прозвищу Шакал (Редмэйн), который убил особо важную персону. Сложность в том, что неуловимый наемник постоянно меняет облики.
Телевизионная адаптация одноименного политического триллера писателя и экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, который уже экранизировали в 1972-м и 1997-м. Титульную роль вслед за Эдвардом Фоксом и Брюсом Уиллисом сыграл оскароносный Редмэйн из «Фантастических тварей», а его оппонентку — новая агентка 007 из «Не время умирать». За сценарий отвечал Ронан Беннет («Джонни Д.»), за режиссуру — Брайан Кирк («Игра престолов», «21 мост»). Съемки проходили по всей Европе — в Будапеште, Вене и Дубровнике.
Продолжение многофигурного вестерна без Кевина Костнера
Где смотреть: Paramount — с 10 ноября
Обстановка в семействе Даттон не из лучших: ставший губернатором Монтаны Джон (Костнер) испортил отношения с детьми так, что приемный сын Джейми (Уэс Бентли) готов использовать компромат, чтобы сместить отца с должности. Определенно на ранчо и в штате грядут большие перемены.
Пятый сезон хита Тейлора Шеридана закончился так, что практически любого персонажа можно легко вывести из повествования за кадром. Чем, вероятно, сценарист и воспользуется на фоне конфликта с Кевином Костнером, который решил посвятить себя проекту мечты «Горизонты». Ожидается, что центральными фигурами станут Бет Даттон (Келли Райлли) и управляющий ранчо Рип Уиллер (Коул Хаузер), которому Джон заменил отца. В общем, будущее туманно.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Культовый фильм Пак Чхан-ука о жизни, смерти и судьбе
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — классика южнокорейского экстрима.
«Олдбой» — ровесник Кинопоиска, открывший многим в начале XXI века прелесть южнокорейского кино. Взяв за основу одноименную мангу (по совету Пон Джун-хо!), бывший кинокритик Пак Чхан-ук превратил историю О Дэ-су (Чхве Мин-щик), заточенного на 15 лет в отеле-тюрьме неизвестным доброжелателем, в античную трагедию, полную ярких красок и жестоких шоу-стопперов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Милла Йовович снимется в последней части классической зомби-франшизы
Полвека назад Джордж А. Ромеро дебютировал хоррором, где сформировал актуальное представление о жизнедеятельности зомби и социальных проблемах, которые можно поднимать в соответствующих фильмах. Продолжения «Ночи живых мертвецов» известны несколько хуже, хотя мэтр продолжал их снимать почти до самой смерти, а некоторые удостаивались ремейков (например, Зак Снайдер дебютировал «Рассветом мертвецов»).
Теперь в неумирающей саге будет поставлена точка: Ромеро успел написать черновик «Сумерек мертвецов», который поставит Брэд Андерсон («Машинист»). Сражаться с зомби снова будет Милла Йовович, поднаторевшая в этом благодаря «Обители зла» (первый фильм серии, кстати, изначально собирался снимать как раз Ромеро!).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Легендарный сериал, из-за которого в СССР пустели улицы
Шпионская драма Татьяны Лиозновой с Вячеславом Тихоновым в роли полковника Исаева, внедрившегося в ряды СС под именем Макс Отто фон Штирлиц, больше полувека остается одним из любимейших в России сериалов. Экранизация одноименного романа Юлиана Семёнова обросла множеством анекдотов и мифов (например, о падении уровня преступности в часы трансляции шоу).
На днях Константин Эрнст анонсировал проект по всему циклу о Штирлице, где персонажа вновь сыграет Тихонов, «воссозданный при помощи ИИ». Кажется, современные технологии позволяют буквально трактовать просьбу Мюллера о том, чтобы штандартенфюрер остался.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Спорт
«Хороший хоккей» недели: «Локомотив» — «Ак Барс»
Яркий матч недели в специальном шоу-формате Кинопоиска
Игра двух больших клубов в субботу — идеальный сценарий хорошего хоккея. «Локомотив» в первые месяцы сезона 2024/2025 — машина по набиранию очков. «Ак Барс» попробует сделать то, что пока удалось лишь четырем командам лиги, — обыграть команду Игоря Никитина.
Это будет вторая попытка: неделю назад клубы уже встречались, победу по буллитам одержал «Локомотив». 9 ноября в 16:15 по Москве вместе с экспертами смотрим «Хороший хоккей» и разбираем ярославские техники успеха.
Российский футбол недели: 15-й тур РПЛ
«Краснодар» стремится удержать отрыв
Половина сезона позади. В 13:50 по Москве в субботу «Локомотив» и «Факел» откроют пятнадцатый тур чемпионата России. В воскресенье впервые в рамках Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Акрон», «Зенит» отправится в Грозный, а самая трудная задача, кажется, у «Краснодара»: отрыв от конкурентов всего три очка, и оступаться нельзя, но «Рубин» с Мирлиндом Даку в составе постарается сделать все, чтобы именно это и случилось.
Единоборства недели: турнир UFC в Лас-Вегасе
Ветеран промоушена дерется в 42-й раз
В ночь с 9 на 10 ноября в главном бою турнира UFC Fight Night ветеран промоушена Нил Магни встретится с Карлосом Пратесом. Пратес идет на серии из десяти побед, все эти бои он завершил досрочно. Для Магни этот бой станет 42-м в профессиональной карьере, и в последних пяти он потерпел три поражение. В полночь стартует предварительный кард, основной — в 3:00 по Москве.
Европейский футбол недели: матчи выходных
Игры за лидерство в Серии А, Ла Лиге и Бундеслиге
В субботу «Реал» продолжит догонять «Барселону». Матч предыдущего тура был перенесен из-за трагических событий на юге и востоке Испании, теперь у мадридцев есть игра в запасе. В 15:55 по Москве можно в прямом эфире увидеть, насколько «галактикос» сумели оправиться от поражения в Лиге чемпионов.
«Бавария» на выезде сыграет против «Санкт-Паули» и, если одержит победу, сохранит первое место в Бундеслиге за собой независимо от исхода вечернего матча «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии».
В воскресенье «Барселона» сыграет на выезде против другого королевского клуба. «Реал Сосьедад» забивает ровно в четыре раза меньше «сине-гранатовых», однако это не мешает уверенно идти в середине таблицы.
Поздним вечером в воскресенье начнется матч тура в Серии А. В 22:50 по Москве «Интер» постарается догнать и перегнать идущий первым «Наполи».
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
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Авторы: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Егор Алеев / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Juan Herrero / TASS