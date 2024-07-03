«Преступление и наказание», «Руки Вверх!» и возвращение «Последнего богатыря»: 35 премьер Кинопоиска в ноябре

Долгожданное «Преступление и наказание», музыкальный байопик группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова, спин-оффы «Смешариков» и «Наша Russia», продолжения «Молодежки» и «Последнего богатыря», французский ремейк «Холопа» и новые работы Брюно Дюмона и Изабель Юппер, а еще много спортивных трансляций — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.



Главное

Премьера: 2 ноября — 4 серии, 30 ноября — остальные 6

Санкт-Петербург, XXI век. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) изнурён безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Однако в его сознании созрел план, как изменить положение вещей.

Перенести в современные реалии классический сюжет Достоевского взялся режиссер Владимир Мирзоев («Топи», «Внутри убийцы»). За операторскую работу отвечал Матвей Ставицкий («Последний министр», «Аврора»). Кастинг мегазвездный: Любовь Аксёнова играет Дуню Раскольникову, Тихон Жизневский — Дмитрия Разумихина, Алёна Михайлова — Соню Мармеладову, а Юлия Снигирь — Марфу Петровну Свидригайлову.

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Премьера: ноябрь

Музыкальный байопик культовой поп-группы, действие которого разворачивается в середине 1990-х, начале 2000-х и в наши дни. Фильм делает акцент на Сергее Жукове и том, как из провинциального мальчишки-романтика он превратился в голос целого поколения. Вокалиста играют трое: сам Жуков, его сын Энджел и Влад Прохоров («Между нами лето», «Наводнение»). Режиссером выступил Аскар Узабаев («Теща», «Счастье»), а в работе над сценарием принимал участие лично лидер группы.

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Премьера: 8 ноября

Иван (Виктор Хориняк) давно обжился в сказочном мире, а у них с Василисой (Александра Урсуляк) выросли две дочери — находчивая Софья (Эвелина Мазурина) да силачка Марья (Арина Рожкова). Когда над Белогорьем нависает новая угроза в лице мага Северина (Александр Устюгов), сестрам придется разделиться. Марья будет сражаться с неприятелем, а Софья отправится в Москву прошлого, где живет молодой Иван (Олег Чугунов). Многосерийное возвращение богатырского хита снял Антон Маслов, работавший над первым сезоном «Вампиров средней полосы». Оператором выступил легендарный Сергей Астахов. В эпизодах — тьма звездных артистов, от Юлии Пересильд в роли молодой Яги (прежнюю играет Елена Яковлева) и Александра Лыкова в прикиде Соловья-разбойника до Никиты Кологривого (Мико/Жико) и Кирилла Зайцева (Финист — Ясный сокол).

Смотрите предыдущие части франшизы «Последний богатырь» на Кинопоиске в Плюсе.

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Премьера: ноябрь

Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха», чтобы вывести ее в победители и повысить рейтинг института. Бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) становится тренером команды. Теперь ему придется искать общий язык с новым поколением спортсменов, но друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков) придут на помощь. Над сериалом работала та же команда, что и над оригиналом. Авторы обещают сохранить стилистику и настроение «Молодежки», но вместо профессионального спорта будет больше сюжетных линий про университет, общежитие и учебу.

Премьера: ноябрь

Полнометражный спин-офф популярного скетчкома «Наша Russia», снятый Александром Назаровым («Развод по расчету»). Проекты объединяет один герой — житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков (Сергей Светлаков), который в передаче ТНТ разговаривал с телевизором. На этот раз герой не сидит на диване, а отправляется с женой и сыном в турецкий вояж. Там Беляковым приходится тайно прятаться на территории отеля, потому что они по ошибке оплатили номер на следующий год и из-за отсутствия денег не могут вернуться домой. Светлаков обещает семейное кино о менталитете россиян, которое «шире чем „Наша Russia“».

Премьера: 6 ноября (1-я и 2-я серии) и 13 ноября (3-я и 4-я серии)

Продолжение документального сериала о гастрономической сцене России даст слово шеф-поварам и основателям авторских ресторанов Санкт-Петербурга. Мастера высокой кухни Дмитрий Блинов (Duoband), Артём и Алексей Гребенщиковы (BoBo), Анна Рязанская («Сад») и Валерия Скуратова (ЕМ) расскажут о поисках новых вкусов, работе в лучших ресторанах мира и влиянии на их кулинарное творчество атмосферы города, в котором искусство и гастрономия неотделимы друг от друга. Каждый эпизод — история отдельного шефа и его пути.

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Новые комедии

Премьера: 5 ноября

Продолжение самого рейтингового сериала СТС с «Уральскими пельменями» в главных ролях. Безработный Николай (Роман Постовалов) поселился у своей невесты Натальи (Ксения Корнева) и ужасно бесит ее маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Чтобы наладить отношения с пенсионеркой, он открывает пирожковую вместе с будущим тестем (Сергей Ершов) и другом (Михаил Тарабукин). Когда к Николаю приезжает мама Марина (Эвелина Бледанс), а к Наташе — бабушка Анна Фёдоровна (Андрей Рожков), Тамара Игоревна окончательно слетает с катушек.

Премьера: 21 ноября

Владелец сети отелей решает перевоспитать избалованного сына-мажора, заставив его поверить, что тот перенесся на 350 лет назад, во времена Людовика XIV. Французский ремейк российского комедийного хита (монгольский вариант уже сняли, турецкий — в производстве). Комедию поставили Александр Шарло и Франк Манье (сценаристы «Бобро поржаловать!» и «Астерикса на Олимпийских играх»), а главные роли достались Одрану Каттену, Каду Мераду и Кловису Корнийяку.

Подробнее о другом ремейке «Холопа»:

Премьера: 21 ноября

Известная актриса Анна Беттини постоянно теряет роли за рубежом из-за боязни полетов. Кроме того, страх сильно мешает женщине и в семейной жизни. Чтобы избавиться от аэрофобии, она записывается на специальный психологический тренинг, где оказывается в компании людей с такой же проблемой. Терапевтическая комедия из Италии, которую написала и поставила актриса Маргерита Буй («Первый день моей жизни», «Рипли», «Сделано в Италии»). Она же сыграла главную роль.

Премьера: 14 ноября

Американская комедия про подуставшую от семейной жизни банкиршу, которая из-за нервного срыва начинает жить как 19-летняя тусовщица. Ее семья оказывается не в восторге от резкой смены характера мамы. Главные роли сыграли Уилл Сассо («Лоудермилк»), Жустина Мачадо («Клиент всегда мертв») и стендап-комик Бобби Ли.

Хорроры

Премьера: 1 ноября

Из-за сильного тумана на 20-километровом Инчхонском мосту происходит авария с участием множества автомобилей. Службы спасения не могут быстро добраться до места происшествия, а из-за взрывов сооружение угрожает рухнуть в воду. Однако главной опасностью для застрявших на мосту людей становятся вырвавшиеся на волю собаки-убийцы, над которыми военные проводили секретные эксперименты. Смесь триллера, фильма-катастрофы и фантастики из Южной Кореи. Премьера ленты прошла вне конкурса на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Звезда «Паразитов» Ли Сон-гюн сыграл здесь одну из последних ролей в карьере, а оператором выступил Хон Гён-пхё, постоянный соратник Пон Джун-хо.

Премьера: 30 ноября

После внезапной смерти отца мальчик Айзек остается с мачехой, которая скорбит и не уверена в том, что готова брать опеку над ним. Кошмар продолжается, когда в их дизайнерском доме в лесу заводится существо с головой покойного. Британский хоррор о переживании смерти близких, который критики оценивают высоко и сравнивают с «Бабадуком» и «Побудь в моей шкуре».

Премьера: 1 ноября

После смерти подруги в автокатастрофе группа горюющих подростков решает уединиться в загородном доме. Отдых на природе оборачивается кошмаром, когда друзей начинает терроризировать безумец в маске. Снятый в Норвегии слэшер в духе «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от авторов хоррора «Астрал: Потомство».

Боевики, детектив и драма

Премьера: 18 ноября

Бывшая сотрудница военной контрразведки Франции по прозвищу Машина (Марго Бансийон, «Моя бывшая подружка») возглавляет восстание рабочих на фабрике бытовой техники. Акционеры, префект и профсоюз не подозревают, что девушка была коммандос и мастером кунг-фу. Шоураннерами экшен-сериала об основах социализма выступили Тома Бидеген (постоянный соавтор Жака Одиара) и Фред Гривуа («Пятнадцать минут войны»). Последний описывает «Боевого ангела» как смесь из Карла Маркса, «Джона Уика», «Убить Билла» и «Закона рынка».

Премьера: 1 ноября

Третий сезон французского сериала-антологии по мотивам детективов Агаты Кристи. Действие разворачивается в Лилле 1970-х. В основу первого эпизода лег роман «Ночная тьма», а третьего — «Лощина». Сюжеты остальных семи серий оригинальные. На этот раз расследования ведут комиссар Анни Греко (Эмили Гавуа-Кан), инспектор Макс Беретта (Артур Дюпон) и психолог Роуз Белькур (Хлоя Чаудойе).

Премьера: 7 ноября

Между супругами Боевыми, владеющими миллиардным бизнесом, резко портятся отношения, когда муж узнает, что его жена не совсем чиста в своих методах. Олег подает на развод, Ирина объявляет ему войну. Главные роли сыграли Виталий Коваленко, Алёна Бабенко, Лукерья Ильяшенко и Игорь Верник. За режиссуру отвечал Павел Руминов («Про любовь. Только для взрослых», «Статус: Свободен», «Мертвые дочери»).

Для всей семьи

«Луана», новые серии

Премьера: 1 ноября, 22 ноября

Девочка-подросток устраивает с друзьями пранки и челленджи, которые проверяют на смелость и находчивость. В ноябре с небольшим перерывом выйдет два новых анимационных скетча Ларисы Агишевой.

Премьера: 20 ноября

Анимационно-игровой приквел спин-оффа «Смешариков». Сюжет разворачивается до событий мультсериала «Малышарики» и рассчитан на зрителей 0+. Родители (Константин Хабенский и Елизавета Боярская) готовятся к дню рождения малышки-дочки, пока в их доме устраивают кавардак забавные существа. За анимацию отвечала завсегдатай франшизы Катерина Савчук, а за игровую часть — Оксана Бычкова («Питер FM», «Еще один год»).

Премьера: 1 ноября

Новые серии одного из самых успешных мультсериалов, который радует малышей уже больше десяти лет, рассказывая о дружбе и взаимопомощи. Студия «Мельница» по-прежнему создает сериал про пушистое существо с Луны при содействии педагогов по дошкольному образованию, превращая каждый коротенький эпизод в маленький урок.

Премьера: 1 ноября

Российское постмодернистское фэнтези по мотивам сказки Шарля Перро. Спасая свой город от волков, Красная Шапочка расследует исчезновение своего отца Волкобоя и ищет собственное предназначение. В ролях — Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Серебряков и Юрий Чурсин.

Премьера: 7 ноября

Семейная комедия из Южной Кореи для собачников. Сборник веселых историй, в которых собачки самых разных пород меняют к лучшему жизни своих владельцев. Героев объединяет владелица ветеринарной клиники, которую играет Юн Ё-джон, обладательница «Оскара» за роль в «Минари».

Премьера: 14 ноября

После смерти матери и бегства отца маленькая девочка находит неожиданного друга — огромного кота-призрака. Экранизация манги Такаси Имасиро о взрослении, дружбе и летних приключениях. Премьера мультфильма прошла в каннской программе «Двухнедельник режиссеров». Критики хвалят аниме за ламповую анимацию и сравнивают с работами Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Впрочем, многим не понравился третий акт.

Премьера: 1 ноября

Подросток Майкл вместе с родителями отправляется в плавание на парусной яхте. Ему кажется, что нет ничего скучнее, но впереди его ждут по-настоящему яркие и опасные приключения. Во время шторма паренька вместе с любимой собакой Стелла Артуа смоет волной за борт, а затем они окажутся на диком острове. Там им предстоит познакомиться с не слишком приветливым японцем Кенсуке, который защищает местных животных от браконьеров. Именно борьба с непрошеными гостями в итоге их и сблизит. Красочная экранизация книги Майкла Морпурго — автора не менее гуманистического романа воспитания «Боевой конь» (по нему снял кино Стивен Спилберг). Премьера состоялась в конкурсе престижного фестиваля анимации в Анси.

Авторское кино

Премьера: 6 ноября

Старик с деменцией, его больная жена и их непутевые взрослые дети сталкиваются со смертью. Эпичная немецкая трагикомедия Маттиаса Гласнера, получившая «Серебряного медведя» за сценарий на Берлинском кинофестивале. Одну из главных ролей играет Ларс Айдингер из «Матильды» и «Уроков фарси».

Премьера: 14 ноября

Самый безумный фильм последнего Берлинале — пародирующая «Звездные войны» и голливудские блокбастеры сай-фай-комедия любимца фестивалей Брюно Дюмона, который, кажется, окончательно превратился в радикального комедиографа. По сюжету французская рыбацкая деревушка становится ареной битвы двух галактических империй, которые стремятся завладеть новорожденным сыном местного рыбака — ребенком с задатками нового мессии или Антихриста. В Берлине кино получило приз жюри.

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Премьера: 8 ноября

Комедийная мелодрама Элиз Жирар («Бельвиль — Токио») из параллельной программы Венецианского кинофестиваля. Известная французская писательница Сидони Персеваль (Изабель Юппер) отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим местным издателем (Цуеси Ихара из «Писем с Иводзимы»). Во время путешествия женщину начинает неловко преследовать призрак ее недавно погибшего мужа (Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты»). Критики сдержанно хвалят «историю о горе и привидениях» за минималистичный юмор, японские виды и, разумеется, работу Юппер.

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Премьера: 21 ноября

После измены жениха молодая женщина из Кот-д’Ивуара уезжает в Китай, где устраивается на работу в чайный магазин и заводит роман с его импозантным владельцем, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. Мелодрама мавританца Абдеррахмана Сиссако, выпускника ВГИКа и номинанта на «Оскар», которую отобрали в основной конкурс Берлинале, но оставили без наград. Более того, хороших отзывов на фильм не написали ни синефилы на Letterboxd, ни кинокритики на Rotten Tomatoes. Впрочем, кино, вероятно, может прийтись по вкусу любителям Вонг Кар-Вая и недавнего «Рецепта любви», которых не пугает излишняя сентиментальность.

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Премьера: 28 ноября

Самый кассовый индийский фильм в истории. Спортивная драма про чемпиона Индии по борьбе Махавира Сингха Пхогата, который решает превратить своих дочерей Гиту Пхогат и Бабиту Кумари в настоящих спортсменок мирового масштаба. Лента получила четыре премии Filmfare Awards и заняла 127-е место в списке величайших фильмов в истории по версии IMDb (между «Таксистом» и «Бэтмен: Начало»).

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Кино из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Премьера: 21 ноября

Криминальный триллер любимца европейских фестивалей Адильхана Ержанова, автора «Черного, черного человека» и «Голиафа». По сюжету Тамара нанимает беглого арестанта и бывшего следователя Брайюка, чтобы отыскать своего сына, похищенного во время беспорядков. По словам казахстанского режиссера, современные реалии в его кино соединены с мотивами одноименного романа Германа Гессе и классических вестернов «Искатели» и «Красная река».

Премьера: 19 ноября

Двое бывших супругов переживают сложный период развода, находясь при этом под одной крышей. Они начинают приводить в общую квартиру своих новых партнеров, старых друзей и родителей. Новая казахстанская комедия актера, режиссера и сценариста Акана Сатаева («Томирис», «Хакер», «Рэкетир»).

Премьера: 1 ноября

Не самый романтический триллер из Кыргызстана. Влюбленная пара готовится к свадьбе, но невеста внезапно меняет свое решение и без объяснения причин разрывает отношения. Обиженный и разъяренный жених предпринимает отчаянные шаги, чтобы вернуть девушку и сделать ее своей женой.

Премьера: 7 ноября

Казахстанская комедия в лучших традициях «Тутси». Закоренелый лудоман притворяется женщиной-сиделкой, чтобы скрыться от бандитов-кредиторов. В главной роли — Даурен Сергазин (трилогия «Брат или брак», «Казахи против пришельцев»).

Премьера: 7 ноября

В реабилитационном центре аула Талгат влюбляется в практикантку Алию, но боится рассказать ей о своих чувствах. Когда девушка уезжает обратно в большой город, Талгат отправляется за ней вместе с новыми друзьями — диабетиком Дастаном, дальтоником Нартаем и охранником Шарипом. Комедийное роуд-муви Медета Калибекова («Женатый холостяк», «Бишарашки»).

Премьера: 14 ноября

52-летний неудачник Сепбек становится акимом, попав во влиятельные круги местного авторитета Докея Кокеевича. Как только ему удается устроить свою жизнь в новом статусе, его благодетель неожиданно попадает в кому. Сепбек решает организовать похороны, чтобы заработать. Дулыга Акмолда, Тунгышбай Жаманкулов и Баян Алагузова в околокриминальной комедии про обаятельных жуликов.

Премьера: ноябрь

Узбекская комедия в духе франшизы «Третий лишний». Говорящий козел, называющий себя Мистер Козел, фрилансит с другом-человеком Тимуром, а все заработанные деньги тратит на развлечения. Однажды друзья решают шантажировать бизнесмена, который хочет вырубить деревья по соседству, и получают крупную сумму.

Спорт

Большой армрестлинг-турнир East vs West 15

2 ноября

2 ноября эксклюзивно на Кинопоиске состоится трансляция одного из самых представительных армрестлинг-турниров года. В семи из четырнадцати схваток в Стамбуле участвуют российские атлеты, шестеро из них претендуют на чемпионские пояса в своих весах. В 20:00 по Москве можно в прямом эфире посмотреть на «Сибирского медведя» Виталия Лалетина, на великого и ужасного Девона Ларратта, а также следить за дебютом Георгия Таутиева и Ирины Гладкой.

«Хороший хоккей»

Новые выпуски: еженедельно

В ноябрь поместилось целых пять эфиров «Хорошего хоккея», где мы в дружелюбной и позитивной хоккейной атмосфере смотрим самые зрелищные и конкурентные матчи игровой недели. 2 ноября начинаем с игры «Салавата Юлаева» и СКА, 9 ноября подключаемся к матчу «Локомотив» — «Ак Барс». 17 ноября перемещаемся в Казань, где «Ак Барс» примет ЦСКА, а 23 ноября — обратно в Ярославль, где столкнутся две тренерские философии — «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Завершаем месяц 30 ноября «Хорошим хоккеем» с участием «Салавата Юлаева» и «Спартака».

UFC 309 в Мэдисон-сквер-гарден, Пётр Ян в Макао

17 и 23 ноября

17 ноября на одной из самых известных спортивных арен мира пройдет предпоследний номерной турнир UFC в 2024 году. В главном бою встретятся чемпион в тяжелом весе Джон Джонс и претендент Стипе Миочич.

Несмотря на то, что за четыре года атлеты на двоих провели один бой, их встреча — масштабное событие в мире ММА. Не исключено, что один из них после боя объявит о завершении карьеры. Или оба. В предварительном карде состоится бой россиян Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова.

23 ноября бой Петра Яна и Дейвесона Фигередо возглавит турнир UFC Fight Night в Макао.

РПЛ

Новые матчи — еженедельно

За четыре тура, которые вместит ноябрь, ситуация в таблице Премьер-лиги может существенно измениться. Но прямо сейчас ее лидер — непобедимый «Краснодар» (33 очка), его преследуют «Зенит» (30) и «Локомотив» (28). Следом расположились «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Кто из них сумеет включиться в борьбу и как будет меняться положение в топ-3 — следим за этим в прямом эфире каждые выходные на Кинопоиске.

Гонка «Барселоны» и «Реала»

Новые матчи — еженедельно

Одиннадцать туров Ла Лиги позади, и у «Барселоны» отрыв в шесть очков от мадридского «Реала». Их противостояние — традиционно главная интрига чемпионата Испании. В ноябре команды, помимо внутреннего противостояния, будут уделять время матчам в Лиге чемпионов. Возможно, кому-то из них удастся распределить силы лучше соперника.

Автор: Михаил Моркин

Фото: Angel Martinez / Getty Images, Mike Kireev / NurPhoto via Getty Images, Maksim Konstantinov/SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Chris Graythen / Getty Images