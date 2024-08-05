Как живется Раскольникову и Мармеладовым в коммуналках? Мы побывали у них в гостях

Сдается: Комната-шкаф/комната-гроб

Крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, жалкого вида. Есть неуклюжая большая кровать, ночью слышны вопли с улицы. Можно с животными и холодным оружием.

Отзывы

Пульхерия Раскольникова: Уверена, что из-за этой квартиры мой сын стал таким меланхоликом.

Соня Мармеладова: Поражена бедной обстановкой.