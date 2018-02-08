Чем до сих пор восхищают «Семнадцать мгновений весны»

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ВидеоЧем до сих пор восхищают «Семнадцать мгновений весны»

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Какими приемами режиссер «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова создает напряжение? Почему колоризация сериала идет вразрез с замыслом создателей? Как музыка Микаэла Таривердиева помогает раскрыть образ Штирлица? И благодаря чему динамичный шпионский детектив писателя Юлиана Семенова превратился в пронзительную драму об одиночестве?

В этом видеоэссе разбираем «Семнадцать мгновений весны» — возможно, главный отечественный сериал в истории.

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Новый сериал на КиноПоиск HD: Андрей Бурковский в роли гениального манипулятора.
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
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