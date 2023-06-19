Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен сказочных экранизаций в отечественном кино с начала ХХ века до современности и разбирают особенности этого жанра и конкретных авторов.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Почему в современном российском кино так много сказок? Отвечая на вопрос, можно опираться на те же процессы, которые мы обсуждаем в контексте советского кино. В условиях невозможности прямого честного высказывания про современность происходит эскапизм, режиссеры занимают позицию «я снимаю просто кино для всех». Интересно, что во время кризиса такая же потребность есть и у зрителей: они в кино идут отдохнуть и отвлечься от реальности.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
В этом смысле важно провести параллель между узнаваемостью сказок и франшиз. И там и там важна предосведомленность аудитории: мы знаем всех этих персонажей, пусть сюжеты и могут быть немного перемешаны, но мы чувствуем себя комфортно. И в ситуации турбулентности такой запрос на знакомое, родное выше, чем на удивление.
А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Какая киносказка ваша любимая?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов