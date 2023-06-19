Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастКиносказки. Самый востребованный жанр чистого творчества

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен сказочных экранизаций в отечественном кино с начала ХХ века до современности и разбирают особенности этого жанра и конкретных авторов.

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Почему в современном российском кино так много сказок? Отвечая на вопрос, можно опираться на те же процессы, которые мы обсуждаем в контексте советского кино. В условиях невозможности прямого честного высказывания про современность происходит эскапизм, режиссеры занимают позицию «я снимаю просто кино для всех». Интересно, что во время кризиса такая же потребность есть и у зрителей: они в кино идут отдохнуть и отвлечься от реальности.

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

В этом смысле важно провести параллель между узнаваемостью сказок и франшиз. И там и там важна предосведомленность аудитории: мы знаем всех этих персонажей, пусть сюжеты и могут быть немного перемешаны, но мы чувствуем себя комфортно. И в ситуации турбулентности такой запрос на знакомое, родное выше, чем на удивление.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Какая киносказка ваша любимая?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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У нищего и гордого студента рождается безумная идея. Новое прочтение великого романа
В главных ролях:Иван Янковский, Любовь Аксёнова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алёна Михайлова, Владислав Абашин, Юлия Снигирь
Режиссер:Владимир Мирзоев
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