Что сделал Достоевский для культуры? Отвечают Джонатан Франзен, Семён Серзин, Антон Секисов и другие

Ко дню рождения Фёдора Михайловича Достоевского Кинопоиск выяснил, как его идеи и сюжеты повлияли на современную массовую культуру. Спросили об этом у ее героев — от Джонатана Франзена до Владимира Мирзоева. Разброс мнений впечатляющий: среди последователей и произведений, невозможных без Достоевского, названы и Виктор Пелевин, и «Рипли», и «Во все тяжкие».
Дверь, которую впервые чуть-чуть приоткрыли романтики XIX века и Гоголь, — дверь в новую человеческую психологию, охватывающую иррациональное, саморазрушительное, бессознательное, — была широко распахнута Достоевским. Зигмунд Фрейд и большая часть современной литературы последовали за ним. Культуру ХХ века невозможно представить без Достоевского, и многие ужасы этого столетия без него было бы труднее осмыслить. Его влияние как христианского мыслителя было более узким, но для тех, для кого его взгляды важны, они важны невероятно.
В кинематографе сильное влияние ФМД я вижу у Ларса фон Триера, например в его шедевре «Рассекая волны», где Бесс Макнейл, героиня Эмили Уотсон — святая секс-работница; она приносит себя в жертву ради любимого человека. По сути, Бесс воплощает архетип Марии Магдалены, она двойник Сони Мармеладовой.
Другой пример — «Дом, который построил Джек». Фон Триер параболически рифмует садиста-маньяка Джека и великих злодеев ХХ века; маленькое частное зло имеет ту же дьявольскую природу, что зло глобальное — чем это не Раскольников, который «метит в Наполеоны»? В финале фильма есть развернутый эпизод вполне в духе Достоевского и вообще в духе романтизма XIX века: Фёдор Михайлович не всегда и не во всем реалист, иногда он фантаст, продолжатель линии Гоголя. Я говорю о последней главе фильма, когда Джек (Мэтт Диллон) путешествует со своим Вергилием в Аду.
От Ларса фон Триера несложно перебросить мостик к Андрею Тарковскому — ему Триер посвятил своего «Антихриста». В фильмах Тарковского часто звучат темы Достоевского, там есть скрытые и явные цитаты. В «Зеркале» героиня Аллы Демидовой, ядовито иронизируя, говорит матери лирического героя: «Ой, ты сейчас похожа на Марью Тимофеевну». Она имеет в виду безумную жену Ставрогина, хромоножку Лебядкину.
Фигура Сталкера в одноименном фильме, скорее всего, навеяна Львом Мышкиным, героем «Идиота». В принципе богоискательство Тарковского, его экзистенциализм — и в «Андрее Рублёве», и в «Солярисе», и особенно в «Жертвоприношении» — очень рифмуются с текстами Достоевского. Не случайно режиссер в разные годы мечтал снять «Идиота», «Бесов», биографическую картину о любимом авторе. И так же не случайной рифмой кажется мне роль, сыгранная Анатолием Солоницыным в фильме Зархи «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского».
Анастасия Першкина
Филолог, журналист
Для меня главные достоевские сериалы современности — это «Во все тяжкие» и «Черная весна». У первого в основе простой человеческий ресентимент и путь героя от твари дрожащей к право имеющему со всеми возможными последствиями такого превращения. Пару лет назад мне попалась научная статья «Достоевский едет в Альбукерке», и тут лучше не сформулируешь, почему с Уолтером Уайтом произошло то, что произошло. Достоевский приехал.
«Черная весна» работает не с идейным, а с психологическим наследием русской прозы. Она показывает совершенно другое, более простое и понятное преступление, если сравнивать с Раскольниковым, но признает правоту Достоевского в том, как убийца живет после и в каком виде к нему может прийти наказание.
Петербург и Достоевский взаимопроникли так, что уже невозможно представить одно без другого. Вся эта синергия ощущается как вечная, поэтому современные петербуржцы легко присваивают себе образы и миры, созданные Достоевским. На домах есть памятные доски, посвященные его героям, Яндекс Карты официально обозначают «дом старухи процентщицы», например. Все эти здания видели самого писателя и людей, которые наполнили его романы яркими образами. Сегодня там живут современные петербуржцы, которые не могут не воспринимать этот код.
Например, в этом самом доме живут мои друзья, актер Владимир и фотограф Варвара. Они открыли культурное пространство, которое иронично назвали «Где бабуля?». Здесь продаются сувениры, в которых художники переосмысляют творчество Достоевского, проходят спектакли, основанные на его произведениях, концерты, лекции, часто раскрывающие с новых сторон его творчество.
Кажется, что это логичный путь классического автора в современность, где его актуальность становится только увереннее. И для подрастающего поколения Достоевский не что-то «про старушку и топор», а глубокий огромный мир, где есть место и юмору, и сложным мыслям, понятным этому самому поколению.
Николай Подосокорский
Историк литературы
Достоевский, несомненно, является одним из столпов русской культурной идентичности. Это ощущение разлито в воздухе, которым мы дышим.
Вспомним хотя бы болтовню русскоязычного таксиста в Америке в фильме Алексея Балабанова «Брат 2»: «А-а-а, патриот! Русская идея, Достоевский, держава…»
Этот ряд отнюдь не случаен, хотя и не полон. Таксист не упомянул Христа, без которого мы в Достоевском ничего не поймем. Раскольников или князь Мышкин во многом более реальны для нас, чем знаменитые исторические деятели, ибо их страдания, промахи, радости и надежды вошли в наши плоть и кровь и помогают нам понять самих себя и тайну человека.
Массовая культура пропитана Достоевским, следы его влияния можно увидеть повсюду вплоть до ток-шоу на федеральных каналах. Но если говорить о прямых литературных наследниках, то с этим сложнее. Среди современников в числе таковых я бы назвал Мишеля Уэльбека. Уэльбек, как и Достоевский, — тип радикального художника, который виртуозно мешает высокое с низким, озабочен исключительно глобальными темами, а еще он такой же ворчун. Сходство с ФМ особенно хорошо видно в последней книге Уэльбека «Уничтожить» — по-достоевски избыточном романе о поисках бога.
С ФМ у меня ассоциируются и классические картины братьев Коэн: «Фарго», «После прочтения сжечь» и другие. Гротескные персонажи, склонные к философии, пытаются подправить реальность, и это приводит к кровавому ужасу.
Сериал «Рипли» сделан людьми начитанными и насмотренными, но основная экзистенциальная тема знакома нам особенно хорошо: тварь я дрожащая или... Новый Том Рипли не просто хочет любыми способами порвать с унизительной нищетой, на наших глазах расправляет крылья его «право имею». В этом «право имею» весь ХХ век, выбрасывающий за борт размякший старый мир. Сцены «Броненосца „Потемкин“» с выталкиванием в море офицеров рифмуются с душераздирающе долгим утоплением Дики Гринлифа. Роль Евангелия в финале выполняет Джон Малкович, обещающий герою не столько озарение, сколько гармонию с собой. К слову о Евангелии. Фёдор Михайлович предпочитал версию Иоанна.
В пелевинском «Путешествие в Элевсин», помимо страстной тяги императора Порфирия к апокалипсису (по Бердяеву, очень достоевская тяга), есть и знаковая цитата из Иоанна: «Если пшеничное зерно упадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Мыслью о смерти как о плодородном процессе пронизан весь роман, и это вселяет нам робкую надежду не только на бессмертие Достоевского, но и на наше собственное.
Влияние Достоевского на литературу (шире — культуру) XX века велико и неоспоримо: он открыл поток сознания, исповедь от «я», модернизировал сократический диалог, начал изображать ландшафты души и явился после Лермонтова создателем психологического романа.
Однако в области социально-политической идеи Достоевского сыграли злую шутку со всеми нами: если раньше, до Достоевского, идея-вопрос обуянного манией величия Раскольникова (о твари дрожащей и право имеющем убивать человеке высшего разряда) получала однозначный ответ («убивать нельзя никому и никого»), то после Достоевского этот вопрос стал обсуждаемым и дебатируемым, а это значит, что вместо однозначного постулата «убийство — грех» начинаются обсуждения и дискуссии («смотря кого убивать, где, за что, как, почему, смерть предателям, а предатели все, кто не хочет идти под наш сапог» и так далее). Иными словами, вопрос из строгой заповеди «не убий» перешел в область возможного и реального.
Алексей Агранович
Актер, продюсер, режиссер
Пожалуй, настоящим развитием и продолжением мировоззрения и внутренней художественной реальности Достоевского для меня сегодня является мир социальных сетей и мессенджеров, в особенности пространство русскоязычного Telegram.
Михаил Котомин
Директор издательства Ad Marginem
Любой сильный писатель создает свою территорию, особое пространство, в котором экспериментальные (то есть выдуманные, воображаемые) движения человеческой души становятся видимы, как нейтрино в камере глубокого залегания. Территория Достоевского огромна и основана на апофатическом методе доказательства существования бога, территория молодого чилийского автора Бенхамина Лабатута только разрабатывается (по сути, пока два полноценных романа — «Когда мы перестали понимать мир» и «MANIAC»), но базируется на схожих логических принципах квантовой физики и теории относительности.
И в первом, и во втором случае инженеры человеческих душ предлагают читателю заглянуть внутрь человека ищущего, готового преступить черту. О чем думает и что чувствует Гейзенберг, подбираясь к принципу неопределенности, что и как переживает Родион, направляясь «осуществлять дело» к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву? За эту подсветку человеческого, даже слишком человеческого, и отвечает литература, а на каком материале она разыграна, менее важно. Хотя любопытно, что и Лабатут, и Достоевский с удовольствием используют ресайкл-факты: первый — биографии ученых, второй — полицейские репортажи.
Читайте и слушайте документальный аудиосериал «Дело Достоевского» в озвучке Саши Сулим и Леонида Каневского — те самые материалы, которыми вдохновлялся Фёдор Михайлович.
Автор: Кристина Ятковская
Изображение: Михаил Ройтер. Ф.М.Достоевский. 1971. Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского