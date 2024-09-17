Зумеры за бумера: почему молодежь фанатеет от Виктора Пелевина

Я начал читать Пелевина на первом курсе актерского — это была книга «Чапаев и Пустота», а потом понеслось. Не могу сказать точно, что меня подтолкнуло, просто под руку попалось. Но, на самом деле, настоящая встреча с Пелевиным случилась на втором курсе, когда я прочитал «Generation П».

Эта книга — одна из моих любимых, и она о себе частенько напоминает. Недавно на паре по культурному производству в меняющемся мире мы разбирали, что же сегодня продается, а продаются только смыслы. Сам продукт неважен. Например, «хлопья приносят здоровье», а самих хлопьев-то может и не быть — пустота! Здесь даже неважно, буду ли я здоровым, важен только заложенный в сообщение смысл. И в этот момент меня сразу выбрасывает в «Generation П».