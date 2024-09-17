Зумеры за бумера: почему молодежь фанатеет от Виктора Пелевина

После выхода каждого нового романа Виктора Пелевина приходится слышать, что автор устарел, его юмор — откуда-то из эпохи ЖЖ, взгляд на феминизм — совсем из каменного века; что это книги для ровесников самого писателя. Пытаясь проверить такие утверждения, мы нашли не самый очевидный пелевинский фандом — зумеров. За что они любят Пелевина, с чего начали знакомство с ним и чего ожидают от новой книги «Круть» — рассказывают его молодые почитатели и почитательницы.
Лиза Аксёнова, 18 лет
Учится в Институте бизнеса и дизайна на режиссера анимации, рисует и придумывает истории
Мое знакомство с Пелевиным началось лет в четырнадцать со «Священной книги оборотня». История про про лисичку-авантюристку показалась мне забавной и необычной, но больше всего мне понравилось, что у книги не было какого-то глубокого нравоучительного финала — лисица просто уехала на велосипеде. А потом я прочитала «Чапаева и Пустоту», и у меня впервые в жизни возникло ощущение, как в меме «Мне этот мир абсолютно понятен». Мне понравился главный герой. Думаю, я увидела в нем себя. А еще Чапаев, который говорит: расслабься, все хорошо, можно выдохнуть и разрешить себе быть собой. Для меня такая простая мысль стала неожиданностью. Думаю, во многом мне близко стремление Пелевина к внутренней свободе, к независимости от людей, обстоятельств и места.
Мне импонирует противоречивый язык автора — где-то цепкий и острый, где-то умиротворенный и даже нежный. Да, я не понимаю некоторых шуток и деталей, но это не мешает мне считывать контекст: 1990-е, 1917 год или вообще другая реальность — неважно. Главное — герои и их внутренний мир. Поэтому Пелевин понятен любому читателю независимо от возраста.
Чтение Пелевина для меня как разгадывание сна. Есть странный нереалистичный сюжет, и есть понятные детали. Здорово, что автор свои сновидения доводит до абсурда, чтобы дать читателю возможность посмотреть на привычное по-новому, очистить сознание. Сейчас в университете нам рассказывают нечто похожее: нужно забыть все, чему нас учили, чтобы найти свой уникальный почерк.
Есть один момент, который я не люблю в книгах Виктора Олеговича, — высмеивание феминизма. Да, в последних книгах автор прямо пишет, что любит и уважает любого своего читателя независимо от пола и возраста, но читать про то, как феминистки ненавидят мужчин и хотят захватить мир, мне обидно. Есть ощущение, что автор не разобрался в вопросе, а прочитал первую попавшуюся статью в интернете и решил, что женщины придумали коварный план, чтобы избавиться от мужчин или подчинить их себе, что, конечно же, неправда. И все же от новой книги Виктора Олеговича я жду спокойствия и умиротворения, а еще его черного юмора и неожиданного взгляда на события за прошедший год.
Саид Зарипов, 19 лет
Студент журфака МГУ
Помню, как-то раз я сидел на лекции и читал «Тайные виды на гору Фудзи». Для меня это был как глоток свежего воздуха в омуте гениальной, но очень далекой от реальности классики. Представьте, вот человек без конца читает тексты из Золотого века русской литературы, и тут в дверь врывается Виктор Пелевин со своими «Чапаевыми» и «Непобедимыми солнцами».
Пелевина принято считать постмодернистом, но он, на мой взгляд, сильно отличается от классиков этого жанра, какого-нибудь Чака Паланика или Ирвина Уэлша. И неясно, что делает книги Пелевина особенными, родными: то ли русская проблематика, то ли бесконечные заигрывания с восточной философией. Я считаю, что Пелевин цепляет многоуровневостью сюжета. Автор оставляет вопросы открытыми, как бы давая пищу для размышлений о себе и своей жизни. Несмотря на современный и местами грубый язык, что в целом допустимо для такой литературы, книги резонируют у людей самых разных возрастов и социальных групп. Помню, как однажды на остановке обсуждал с человеком лет шестидесяти жизнь и творчество писателя. Так что не в обсценной лексике дело, а в проблематике!
Главная заслуга Пелевина — это его злободневность. Автор рефлексирует над каждым конфликтом современного российского и мирового социального и медиапространства. Тут тебе и олигархи с новомодными стартапами, и креаторы из 1990-х. Автор как бы отмечает основные точки для рефлексии над современными трендами и в то же время дает возможность увидеть себя как часть информационного общества.
Что я жду от новой книги Пелевина? Думаю, того же, чего и от прошлых книг: хороший юмор, экзотический хронотоп и интересные мысли о наболевших темах! Надеюсь, что он оправдает наши ожидания и выпустит что-то поистине шедевральное. «Главное, вовремя обзавестись хорошими мозгами!»
Матвей Чеканов, 20 лет
Преподает актерское мастерство и драматургию, учится в Шанинке по программе «Менеджмент креативных проектов»
Я начал читать Пелевина на первом курсе актерского — это была книга «Чапаев и Пустота», а потом понеслось. Не могу сказать точно, что меня подтолкнуло, просто под руку попалось. Но, на самом деле, настоящая встреча с Пелевиным случилась на втором курсе, когда я прочитал «Generation П».
Эта книга — одна из моих любимых, и она о себе частенько напоминает. Недавно на паре по культурному производству в меняющемся мире мы разбирали, что же сегодня продается, а продаются только смыслы. Сам продукт неважен. Например, «хлопья приносят здоровье», а самих хлопьев-то может и не быть — пустота! Здесь даже неважно, буду ли я здоровым, важен только заложенный в сообщение смысл. И в этот момент меня сразу выбрасывает в «Generation П».
Мне нравятся ранние произведения — «Омон Ра» и «Желтая стрела». Для меня в Пелевине сейчас не хватает персонажей; по-моему, они выступают чисто в роли функций, и сюжет как рамка для некоего философского трактата. А в «Омон Ра» я читаю про мальчика, который мечтал полететь в космос, про его папу, его друзей, про генералов, которые искренне пытаются быть чуткими к этим детям, но в силу их природы получается криво. Я люблю это произведение за трогательность, как и «Желтую стрелу».
Еще мне нравится рассказ «Колдун Игнат и люди», от него веет чем-то жутким, хотя ничего такого в нем нет. Хармс так умел делать, и Пелевин — тоже. Я люблю это ощущение чего-то огромного и ужасного, что я не могу описать и что в целом находится за рамками текста. Для меня это магия.
От новой книги я ничего не жду. Чего-то ждать — это не по-буддистски. А так, даже несмотря на замечания к его новым текстам, я все равно их люблю, и любую новую книгу я буду читать с интересом. Как сказал Дмитрий Быков, даже если Пелевин выпустит телефонный справочник, это будет интересно. И я согласен с Быковым.
Николь Амстердам Баренц, 20 лет
Учится на философском факультете МГУ, направление «Реклама и связи с общественностью», увлекается теорией медиа, кино, искусством XX века и дизайном
Пелевин сопровождает меня с раннего детства. Папа по выходным возил меня за город на тренировки, и, как правило, в дороге мы слушали только две аудиокниги — «Мастера и Маргариту» Булгакова и «Шлем ужаса» Виктора Олеговича. Обе вселяли в меня кошмар и непонимание, почему я это слушаю в 9 лет. Зато теперь я все понимаю.
Лет в четырнадцать я вспомнила фразу «Кто это сказал и о чем?» — так родилась моя личная любовь в Пелевину. Начала я с романа «Числа», сборник «ДППнн» был схвачен мною с полки спонтанно перед отлетом на море. До сих пор каждый раз при виде чисел 34 и 43 вспоминаются Степан и покемон. Из того же сборника также люблю повесть «Македонская критика французской мысли», она раскрылась по-новому с поступлением на философский.
Следующими были «Священная книга оборотня», «Омон Ра», «Тайные виды на гору Фудзи». Классику я прочла значительно позже: «Generation P», впоследствии повлиявшее на выбор моей специальности в вузе, мои любимые «Чапаев и Пустота», «Бэтман Аполло».
«Чапаев и Пустота» — мой фаворит, прочла ее на одном дыхании и с улыбкой до ушей. «Бэтман Апполо» — в ней затрагиваются интересующие меня темы: иллюзорность мира, сознание, симуляция.
Что касается нового романа, то я не строю никаких догадок или ожиданий, поскольку один из главных талантов Виктора Пелевина — непредсказуемость. Но, думаю, можно однозначно сойтись на том, что нас ждет свежий и интересный взгляд на современную действительность!
Анатолий Юмагужин, 23 года
Звукорежиссер, окончил Московскую международную киношколу
Весной 2018-го я ехал ко второй паре и, выходя из электрички и спускаясь в метро, дочитывал последние страницы «Омон Ра». Там как раз финал застает героя на станции «Библиотека имени Ленина». Я хоть и перемещался по другой линии, но всегда был сильно впечатлительным и, ничего не стесняясь, засмеялся в голос на весь вагон.
Наверное, не стоит относиться к литературе так серьезно, полагая, будто эти книги написаны именно для тебя и вселенная с тобой через них играет. Удивительно, насколько фантазия может заслонить действительность, когда туда попадает зажигательная смесь Пелевина.
Из любимого отмечу рассказ «Иван Кублаханов». Когда мне надоедает наблюдать происходящее вокруг, достаю телефон и читаю. В этом рассказе реальность физического бодрствования трактуется как мучительный сон, от которого необходимо проснуться. Рассказ помогает ненадолго осознать, насколько осязаемыми и правдоподобными бывают иллюзии.
Еще часто перечитываю «Тайные виды на гору Фудзи». История про мужчин, которые полезли с отверткой в очаг немыслимой силы и получили фатальные ожоги, весьма поучительна. Побуждает искать мудрость не в обертках, которые просто добавляют мусора в голову, а в источниках, где находит вдохновение сам Виктор Олегович.
От свежей книги не жду ничего. Это всего лишь слова. И все же даже знать не хочу, что бы со мной стало, не будь этих текстов.
Андрей Минеев, 23 года
Актер, окончил школу-студию МХАТ, играет в спектаклях театров «Мастерская Брусникина», «Практика» и Театра Наций. Создатель музыкального проекта «Андрей Котик»
С творчеством Пелевина я познакомился после того, как в репертуаре театра «Практика» появился спектакль «Чапаев и Пустота» Максима Диденко. Я и до этого читал одноименный роман и был, что называется, в теме, но после этого я действительно понял значимость Виктора Олегыча.
Пользуясь случаем, зову на спектакль. Он намеренно не пересказывает сюжет романа, потому что это было бы невозможно сделать за три часа, но довольно точно, на мой взгляд, передает атмосферу произведения. Приходите и, может быть, поймете наконец, «где я в этом потоке».
После я зачитывался другими книжками Пелевина. Конечно, история про Петра Пустоту для меня особенная, и, наверно, она останется любимым романом писателя. Кроме «Чапаева и Пустоты», выделяю «Generation P», и «Empire V», первый роман «Омон Ра» и последний вышедший его роман — «Путешествие в Элевсин».
Думаю, главная причина, почему до сих пор я его читаю, а если начинаю, то не могу оторваться, — это его попадание в дух времени. У него в книгах есть всё: интересный сюжет, неожиданный финал, но, что важнее, в каждом тексте есть то, что парадоксально смешивается: философия, духовность, постмодернистские подмигивания, рефлексия по поводу нашей реальности, обращение к восточной и западной культуре, куча еще всего и ирония над всем этим вместе взятым. И, кажется, Пелевин дает этого столько, сколько мне нужно. Тут тебе и искренний трактат о любви, тут отсылка к «Звездным войнам», а тут автор обесценивает предыдущие 400 страниц пошлой шуткой про писателей, и ты каждый раз не знаешь, как реагировать. Особенно мастерски Пелевин бросает тебя от искренности к иронии (или постиронии, или мета — я уж не знаю, какая это ирония), что для меня, как для жителя XXI века, сказать честно, настоящий кайф.
Конечно, вишенка на торте — это образ писателя. Загадочный Виктор Олегович, который сидит где-то в темных очках в джунглях, или у моря, или в горах и пишет свой очередной роман. То ли гениальный графоман-бизнесмен, то ли пророк нашего времени, то ли нейросеть, которая раз в год пишет яркий текст о том, что произошло за последнее время в России и мире.
Я жду следующий роман «Круть», чтоб получить эти эмоции. Ну и конечно, узнать, что же еще придумал Пелевин в рамках своей вселенной «Трансгуманизма».
Александра Илюхина, 24 года
Искусствовед, культуролог. Защитила магистерскую диссертацию на тему «Особенности репрезентации образа искусственного интеллекта в творчестве В. О. Пелевина»
Так получилось, что первый раз я прочитала Пелевина слишком рано — лет в десять или одиннадцать. У нас дома всегда было большое количество самых разных книг — от классики, философии до чего-то крайне необычного. Моя мама — художник, и творческого разнообразия в маленькой домашней библиотеке более чем хватало. Но первую книгу Пелевина я нашла в коробке на даче — бабушка складывала туда то, что считала не совсем приемлемым для общего книжного шкафа. Так я прочитала «Желтую стрелу» и «Чапаева и Пустоту». Для того возраста поняла их, конечно, вообще не в том ключе, в котором нужно было. Но впечатление осталось.
Чуть позже, в подростковый период, с маминой книжной полки были наглым образом взяты «Generation П» и «Empire V», которые я разобрала на цитаты. Я по-прежнему их периодически перечитываю, потому что очень люблю.
Тексты Пелевина — постмодернистская литература, это тот уровень иронии, который для многих может входить в категорию «слишком». Но что такое слишком — решать только читателю. Пелевин, как мне кажется, один из немногих авторов в современной России, про которого знают даже те, кто никогда его не читал. Для меня, наверное, он единственный из современных российских авторов, которого хочется читать. И дело не столько в пророческих, как многие думают, интерпретациях будущего, сколько в самой литературе.
К Пелевину у многих противоречивое отношение, но здесь есть маленький нюанс: люди просто не умеют его читать. Каждая книга — это такой глобальный интертекст, причем очень хорошо написанный. В нем бесконечное множество отсылок. Если человек эти отсылки не понимает и сам стиль автора ему не заходит, он откладывает книгу. Но, мне кажется, ничто в этом мире не стоит читать насильственно. Если вам не зашло, значит, это не ваше. И ничего страшного в здесь нет совершенно.
Если говорить о новой книге, у меня нет каких-либо ожиданий, есть живой интерес. И есть маленькое правило, которому я стараюсь следовать практически во всем: заранее не очаровываться, чтобы потом не разочароваться. Вот уже несколько лет у меня почти традиция: я каждый год покупаю новую книгу Пелевина. Опять же из бесконечного творческого интереса и уважения к автору. И этот год, конечно же, исключением не станет.
Смотрите и слушайте дискуссию про новый роман Пелевина «Круть». Критики Игорь Кириенков и Константин Мильчин обсудят книгу в прямом эфире 8 октября в 19:00 по Москве в Telegram-канале Яндекс Книг.
Продюсер: Анна Шипилова
Фотограф: Иван Озеров
Вопросы: Кристина Ятковская