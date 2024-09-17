Меньше воды, больше котиков: 6 книг по сценарному мастерству, которые стоит прочитать

Возможно, больше книг, чем по саморазвитию, существует только о том, как написать идеальный сценарий. А потом, конечно, продать его в Голливуд за миллион долларов и наслаждаться славой. Но есть нюанс: большинство из этих гайдов повторяют идеи друг друга. Мы сделали подборку сценарных книг от людей из индустрии — американской или российской, — которые знают ее вдоль и поперек. Здесь будут примеры из жизни, психологические разборы, секреты оформления сценария и очень короткая (но полезная!) книга.

Для тех, кто любит киношные байки и умеет извлекать из них пользу

Уильям Голдман «Похождения сценариста в Голливуде» Издательство Rosebud Publishing, перевод с английского Анны Закревской

Это не учебник по написанию сценариев, а сборник подробных, эмоциональных эссе о том, как обстоят дела в крупнейшей киноиндустрии в мире. Автор прошел в ней через огонь, воду и медные трубы: сначала успех, потом бан, несколько приступов писательского блока, затем всё по новой. Голдман — сценарист-ветеран, который прошел Корейскую войну, потом окончил университет и стал писать книги и сценарии. В его фильмографии — «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Степфордские жены» (1975), «Марафонец» (1976) и «Вся королевская рать» (1976) с «Оскаром» за лучший сценарий.

Сценарий к «Бутчу Кэссиди» Голдман продал за рекордные 400 000 долларов, так что если кто и знает, как понравиться голливудским продюсерам, так это он. О вкусах и несносном, мстительном характере зрителей Голдман тоже пишет немало. Например, о том, как на собственном примере убедился, что зрители не прощают смерть симпатичного персонажа, даже если их готовили к этому с начала фильма. В конце карьеры и жизни (Голдман умер в 2018 году) он в почти гоголевском экстазе заявил, что терпеть не может все, что написал, кроме разве что сценария ко «Всей королевской рати». Тем не менее он оставил после себя несколько объемных томов про то, как писать книги и сценарии.

Для тех, кто хотел бы учиться во ВГИКе

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, ученик великого Михаила Ромма. Митта снял сверхуспешный советский триллер «Экипаж» (1979) и не менее культовый сериал «Граница. Таежный роман» (2000).

«Кино между адом и раем» подкупает знакомой профессорской интонацией. Митта не льет воду, как это любили делать советские профессора, а очень компактно обобщает свой американский опыт: он одним из первых советских режиссеров поехал в Америку, чтобы учиться и пробиваться. У любого киногероя должно быть стремление, говорит Митта и вспоминает, что советские киногерои часто страдали отсутствием реальных желаний. Режиссер сравнивает советскую сценарную школу с американской и напоминает, что обе эти драматургические традиции опираются на русскую и европейскую литературу, в частности на Чехова.

В книге Митты, помимо наставлений о том, как писать сценарии, есть и несколько сочных баек из будней советского кинопроизводства. Например, он рассказывает, как снимали трюковые сцены к фильму «Экипаж». Начиналось все хорошо: для фильма предоставили списанный самолет, разрешили снимать прямо на аэродроме. Но потом ни один из участников процесса, от рабочих до пожарных, не смог справиться со своими обязанностями. Рабочие были вдрызг пьяны (всех трезвых мобилизовали на стройки Олимпиады), пожарные тушили огонь, когда не надо, и наблюдали за пламенем, когда декорация загоралась раньше времени.

Для тех, кто знает не только про «выгорание» и «ресурс»

Татьяна Салахиева-Талал — практикующий гештальт-терапевт и эксперт по психологии кино. В книге она быстро переходит от теории к практическим примерам. Впрочем, некоторые базовые категории из психологии тоже разбирает: конфлюэнция, интроекция, ретрофлексия, сепарационная агрессия, эготизм, пограничные состояния — все эти термины иллюстрируют конкретные кинопримеры.

Возможно, после такого разбора некоторые киногерои утратят в ваших глазах часть трагического очарования и станут просто людьми со своими травмами и копинговыми механизмами. Любимых советскими и российскими зрителями поэтичных, неуверенных в себе мужчин из кино 1970-х Салахиева-Талал называет «инфантильными невротиками». Они мало знают о своих и чужих потребностях (а иногда и вовсе их игнорируют, как Лукашин в «Иронии судьбы» или Бузыкин из «Осеннего марафона»). Они привязаны к женам и матерям и зависят от них, потому что сами беспомощны в быту. В отличие от наивных, но устремленных шестидесятников, советский мужчина с экранов 1970-х выгорел и потерял себя.

Салахиева-Талал разбирает на кусочки не только персонажей, но и самих кинематографистов, приводя примеры кинолент, где самомнение создателей привело к тому, что в кино куча пасхалок, но смотреть его невозможно. «Режиссер должен думать прежде всего о зрителе», — деликатно напоминает она.

Для тех, кто замечает лишний пробел и дефис вместо тире

Кристофер Райли «Голливудский стандарт» Издательство «Питер», перевод с английского Натальи Болдыревой

Каждый день на продюсерские столы падают тонны новых сценариев, «один гениальнее другого». К сожалению, большинство из них ужасно оформлены, утверждает сценарист, который руководил отделом обработки сценариев Warner Bros. Кристофер Райли, и продюсеры вряд ли станут их читать, едва увидев первые страницы с нарушенным форматированием.

В Америке кино прежде всего индустрия, а значит, любая мелочь в ней регулируется. В том числе то, как оформлять сценарии; это и есть «голливудский стандарт». Райли педантично и по пунктам рассказывает, как не стать очередным бедолагой, который не справился с выбором кегля. С читателями Райли не просто строг — с ним не забалуешь. Шутки здесь шутит только он. Например:

Люди, чья профессия — делать кино, очень серьезно относятся к отступам и границам.

Очень серьезно, я сказал.

Помимо чисто технических указаний (какой шрифт и кегль использовать, сколько страниц должно быть в сценарии, как правильно писать сокращения и термины), Райли помогает научиться думать монтажно, но не как монтажер, а как сценарист. Не надо прописывать в сценарии каждую склейку, говорит он. Так делают только новички и мегаломаны. В общем, если вы собираетесь писать сценарии, к этой книге вам придется возвращаться часто.

Для тех, у кого мало времени читать большие книги

Еще один пример того, как драматург советской школы уехал в Америку (в 1993 году) и решил поженить две школы, советскую и американскую. Александр Червинский при этом уже был известен на родине по сценарию к фильму «Афганский излом» (1991). В книге он сетует на то, как много времени ему пришлось потратить на то, чтобы интуитивно дойти до тех вещей, которые в Америке знает любой первокурсник.

Он предупреждает: не беритесь за дело, если хотите написать сценарий, а не писать. В этом деле главное и самое утомительное — процесс. Помните, из какого сора растут стихи и что Хичкок сделал свою фильмографию на литературных источниках категории Б. Черпайте вдохновение в вечерних газетах и историях из жизни, особенно тех, которые происходят вдали от мегаполисов. И боже вас упаси не удержаться от телевизионной манеры цеплять зрителя на крючок с первых же секунд!

«Как хорошо продать хороший сценарий» — максимально короткий конспект того, о чем надо помнить, когда пишешь сценарий. Это идеальная памятка для сценаристов, которые уже начали работать над идеей, но буксуют с мотивацией героев или структурой.

Для тех, кто любит разбирать чужие ошибки

Блейк Снайдер «Спасите котика» Издательство «Манн, Иванов и Фербер», перевод с английского Юлии Константиновой

Почему котик? Потому что это один из главных кинематографических приемов, объясняет сценарист и продюсер Блейк Снайдер («Стой! Или моя мама будет стрелять»). Чтобы влюбить зрителей в вашего героя, нужно дать ему сделать что-то хорошее, например снять котенка с дерева.

Часть книги посвящена теоретическим аспектам написания сценариев и сценарных заявок: как сделать цепляющий логлайн, как не развалить историю. Каждая теоретическая глава сопровождается заданиями для читателя. Например: «Вспомните фильм, где вообще не было главного героя или их было несколько. Нужен ли вообще главный герой, чтобы фильм сработал?»

Книга выдержала много переизданий, и новые редакции снабжены еще и подробным разбором сценариев культовых фильмов, шаг за шагом. Что сработало в «Форресте Гампе»? Почему фильм про городского дурачка стал любимым фильмом Америки? Нет ничего полезнее практических разборов фильмов, которые и так знаешь вдоль и поперек. Снайдер прекрасно с этим справляется, буквально показывает на кошках. Точнее, на котиках.

Автор: Анна Филиппова