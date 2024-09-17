Как создавался художественный мир «Игр»? Рассказывает команда сериала

Вещи искали на барахолках и в винтажных магазинах, что-то брали напрокат со специальных складов, что-то удалось одолжить у спортсменов и организаторов Игр. Иногда от исторической достоверности приходилось отказываться в силу тех или иных причин. К примеру, в сценах на велотреке спортсмены ездят на велосипедах 1980-х, но им пришлось менять педали. А крутить их в исторических кедах оказалось невозможно. Поэтому спортсмены переобулись в современные кроссовки и надели поверх черные носки, чтобы обувь не было видно.