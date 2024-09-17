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Как создавался художественный мир «Игр»? Рассказывает команда сериала

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После финала «Игр», драмы о подготовке Олимпиады-80, вышел получасовой фильм о создании сериала. Редакция Кинопоиска, которая видела съемки в Москве и Ташкенте, рассказывает, как шла разработка 1980-х и как создавали олимпийского мишку.

Одевая Олимпиаду: американское свадебное платье и носки поверх кроссовок

Во время подготовки к съемкам художница по костюмам «Игр» Наталья Каневская пересмотрела все существующие документальные фильмы про Олимпиаду-80 («Мне кажется, меня если ночью разбудить, я с любого места перескажу „О спорт, ты — мир“», — шутит Наталья), а также ленты про отдельных спортсменов и репортажи с соревнований.

Вместе с командой художников Каневская изучала книги и журналы тех лет, нашла сохранившиеся эскизы Вячеслава Зайцева — по ними шили костюмы девушек, которые шли с табличками сборных на открытии Игр. Она также общалась с сотрудниками оргкомитета подготовки, чьи воспоминания противоречили друг другу. Например, на Играх была цветовая дифференциация костюмов: журналистам полагались голубые спортивные куртки, операторам — красные, а переводчикам и волонтерам — зеленые. На практике же многие получали куртки по случайному принципу, из тех, что были в наличии.

Вещи искали на барахолках и в винтажных магазинах, что-то брали напрокат со специальных складов, что-то удалось одолжить у спортсменов и организаторов Игр. Иногда от исторической достоверности приходилось отказываться в силу тех или иных причин. К примеру, в сценах на велотреке спортсмены ездят на велосипедах 1980-х, но им пришлось менять педали. А крутить их в исторических кедах оказалось невозможно. Поэтому спортсмены переобулись в современные кроссовки и надели поверх черные носки, чтобы обувь не было видно.

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Отдельную сложность вызывали иностранные гости. Режиссер «Игр» Евгений Стычкин хотел, чтобы иностранцы внешне отличались от советских граждан более яркой, дорогой и разнообразной одеждой. Однако Наталья Каневская, посмотрев американские фильмы того времени (например, «Всю президентскую рать» Алана Пакулы), пришла к выводу, что, скажем, журналисты предпочитали вещи более приглушенных тонов. В результате пришли к компромиссу, и редакция журнала Time носила в кадре твидовые пиджаки с джинсовыми рубашками.

Еще одним вызовом для костюмерного цеха стали съемки в Узбекистане. Часть платьев пришлось везти из Москвы, часть — арендовать со складов «Узбекфильма», что-то искать на местном блошином рынке. В пятой серии директор швейной фабрики зовет Ирину и Игоря, героев Марии Карповой и Григория Верника, на свадьбу дочери. На невесте — настоящее американское свадебное платье 1970-х годов. Его перед съемками Наталья Каневская приобрела у Галины Смеховой, жены актера Вениамина Смехова.

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По словам Каневской, больше всего проблем в Узбекистане доставила обувь. Она занимает много места, и костюмерам пришлось везти с собой из Москвы пять огромных сумок, по одной сумке на каждый размер.

Игорь Зорин: советский мажор в винтажных пиджаках

Благосостояние Игоря (Григорий Верник) подчеркивали с помощью одежды. У него большой и разнообразный гардероб для советского человека, в нем и брюки клеш, и пиджаки, и куртки, которые могли стоить целую зарплату простого рабочего. Замшевый пиджак Игоря купили на блошином рынке «Левша» в Новоподрезкове. Там каждые выходные, как рассказывает Наталья Каневская, бабушки и дедушки продавали вещи, найденные в старых дачных домах. Единственный костюм, сшитый специально под Зорина, — это светлый костюм представителя Олимпийского комитета СССР. А вот прическу персонажа придумали, по словам художника по гриму Игоря Бойко, опираясь на фотографии актера Александра Абдулова конца 1970-х.

Ирина Светлова: яркий серый чулок

В отличие от Игоря, гардероб Ирины Светловой (Мария Карпова) не такой броский и разнообразный. Поначалу Ирина носит строгую конторскую одежду; тон всему ее гардеробу составил винтажный ярко-зеленый трикотажный костюм с короткими рукавами. Команда Натальи Каневской подобрала к нему такую же зеленую водолазку, домашний зеленый халат. Параллельно с внутренними изменениями меняется и гардероб Ирины, где появляются платья, более легкие и свободные вещи.

Застрявший олимпийский мишка

В финальном эпизоде «Игр» с символом Олимпиады происходит казус: он застревает на лестнице в здании комитета, и в итоге в небо над «Лужниками» взмывает запасной медведь. Эта история основана на реальных событиях: в 2015 году почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов вспоминал, что маскот Олимпиады-80 действительно застрял в подтрибунных помещениях «Лужников», и его пришлось сдувать и надувать повторно. К счастью, медведь тогда не пострадал, его успели вовремя доставить в точку отлета.

А вот его экранный дублер, использовавшийся в сериале «Игры», особых сложностей создателям не доставил. «Его сделала фирма, которая занимается изготовлением похожих изделий, они работали по нашим эскизам. Надувается он достаточно быстро специальным насосом, сдувается — открытием большого клапана, — рассказывает ассистентка по реквизиту Ирина Занозина. — Я его заказала, сделала и привезла. Никаких проблем».

Как еще готовили «Игры»?

  • Для сцены свадьбы в Узбекистане требовалось накрыть на стол. Причем вся еда — плов, самса, чучвара, пахлава, овощи, фрукты — была настоящей. Ее для съемок приготовил местный помощник фильмогруппы, сложно поверить, в одиночку.
  • Из фильма о фильме зрители узнают, что сериал снимали в 109 локациях, а всего в съемках участвовало более 3300 актеров массовки и 68 ретроавтомобилей.
  • Мария Карпова отметила, что для съемок старалась замедляться, так как современные люди живут в более быстром темпе по сравнению с советскими.
  • Команда побывала в трехнедельной экспедиции в Узбекистане. Там, в частности, снимали узбекский блок и сцены в Афганистане.
  • Для сцены, когда герои едут на «Волге» по Узбекистану, звукорежиссеру Вадиму Рудобельцу пришлось залезть в багажник в 45-градусную жару. Дело в том, что в машине невозможно было закрепить звуковое оборудование, поэтому придумали такой выход.
  • Актер Вячеслав Черпученко (сыграл ответственного секретаря Виталия Тимошкина) старался в кадре не шевелить верхней губой, чтобы усы не отклеились от усиленной мимики.
  • Для сериала команда Yandex Research специально восстанавливала некоторые архивные кадры, в том числе с соревнований. Пленочную съемку сделали более яркой и четкой с помощью нейросети.

Автор: Алексей Ионов

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