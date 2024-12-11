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Индекс Кинопоиск Pro: главные сериалы прошедшего сезона

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Российские онлайн-кинотеатры в 2024 году окончательно переняли тактику телевидения и поставили премьеры громких проектов на осень. Летом интерес к сериалам держался за счет западных проектов, прежде всего американских блокбастеров, а осенью больше внимания привлекли отечественные премьеры. Причем оригинальные проекты платформ оказались более заметными, чем телевизионные релизы, при этом число оригинальных сериалов впервые снизилось.

Топ-20 сериалов осени 2024 года

Индекс Кинопоиск Pro

Место

Сериал

Баллы индекса

1

«Жизнь по вызову»

Россия, драма

4255

2

«Молодежка»

Россия, комедия

2681

3

«Синяя тюрьма: Блю Лок»

Япония, аниме

2198

4

«Невский»

Россия, детектив

1974

5

«Последний богатырь. Наследие»

Россия, семейный

1529

6

«Комбинация»

Россия, драма

1489

7

«Триггер»

Россия, драма

1353

8

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Россия, драма

1273

9

«Извне»

США, фантастика

1238

10

«Зимородок»

Турция, мелодрама

1165

11

«Трасса»

Россия, триллер

1120

12

«Аркейн»

США, мультфильм

1040

13

«Лихие»

Россия, криминальный

1016

14

«Великолепный век»

Турция, мелодрама, исторический

967

15

«Жить жизнь»

Россия, триллер

843

16

«О моем перерождении в слизь»

Япония, аниме

762

17

«Блич»

Япония, аниме

723

18

«Сеструха»

Россия, комедия

716

19

«Магическая битва»

Япония, аниме

714

20

«Противостояние»

Россия, детектив

703

В сентябре, после летнего затишья телеканалы и онлайн-платформы вернулись к зрителям с новыми громкими проектами. Летом совокупный Индекс Кинопоиск Pro, определяющий интерес к сериалам, составил 133 716 баллов, в горячий осенний сезон он вырос на 4%, до 139 071 балла. Также интерес к сериалам этой осенью на 15% выше, чем осенью 2023 года.

Если в июне доля интереса к российским проектам достигла минимума за год (35%), а доля США, напротив, максимума за год (28%), то в начале осени с выходом крупных российских премьер ситуация резко изменилась. К ноябрю российская доля вернулась к 43%, выше в этом году она пока была только в январе (47%). А доля США упала до 19% в октябре и 19,7% в ноябре — это самые низкие значения года, не считая того же января.

Хотя по сравнению с летом общий интерес к сериалам вырос несильно, летом его поддерживали западные проекты и аниме, топ популярных проектов изменился значительно. Если летом в топ-20 сериалов входило только пять отечественных проектов, то осенью их уже двенадцать.

Почти все, одиннадцать из двенадцати — новинки сезона, прежде всего продолжения уже известных проектов: «Жизнь по вызову» (Kion), «Молодежка» (СТС), «Невский» (НТВ), «Триггер» (Кинопоиск), «Жить жизнь» (Start) и «Сеструха» («Пятница»). В топ вошли и новые проекты. Их пять: «Комбинация» (Wink), «Последний богатырь. Наследие» (Start), «Лихие» (Start и Okko), «Трасса» (Okko) и «Противостояние» (Первый канал). Только на восьмом месте в Индексе Кинопоиск Pro расположился российский проект, вышедший не осенью 2024 года. Это «Слово пацана. Кровь на асфальте», который не покидает топа популярных сериалов уже год с момента выхода в 2023 году.

В топе восемь сериалов от онлайн-кинотеатров и четыре телепроекта. Лидер осени — третий сезон «Жизни по вызову» — бился за рекорд по удержанию первого места в Индексе Кинопоиск Pro. Драма с Павлом Прилучным в течение десяти недель, с 26 августа по 3 ноября, оставалась самым популярным сериалом среди жителей России. Дольше лидером оставался только «Слово пацана. Кровь на асфальте» — главный хит прошлой осени удерживал первое место в Индексе 12 недель.

В начале ноября лидерство у «Жизни по вызову» перехватила «Молодежка». «Молодежка. Новая смена», сиквел сериала «Молодежка», выходившего с 2013 по 2019 год на канале СТС, стал самым успешным телепроектом осени. «Молодежка» — один из сериалов, интерес аудитории к которым не остывал годами, несмотря на отсутствие новых серий. С 2021 по 2024 год «Молодежка» почти каждую неделю попадала в сотню самых популярных проектов среди жителей России, а периодически занимала место в топ-20 сериалов, вызвавших наибольший интерес жителей России. Первая серия сиквела вышла 5 ноября, в премьерную неделю, с 4 по 10 ноября, «Молодежка» набрала 515 баллов в Индексе Кинопоиск Pro и заняла первое место.

Еще один популярный телепроект — новый сезон «Невского», в октябре он держался в топе на втором месте в течение трех недель. На неделе с 21 по 27 октября «Невский» получил рекордный для проекта интерес и набрал 382 балла в Индексе Кинопоиск Pro. Интерес к самой популярной франшизе НТВ подстегнул марафонный показ сериала на канале в течение последних месяцев. Каждый будний день, с 29 июля и до премьеры «Невский. Близкий враг» 25 октября, в эфире НТВ выходили повторы эпизодов сериала с первого сезона.

В осеннем сезоне только два американских сериала попали в топ — новый сезон фантастического «Извне» и финал мультсериала «Аркейн».

Новым турецким мелодрамам в осеннем сезоне 2024 года не удалось заинтересовать россиян настолько, чтобы потеснить в топ-20 популярных сериалов ставший классикой «Великолепный век» и мелодраму «Зимородок», у которой в 2024 году не выходило новых серий. Зато растет популярность аниме, в том числе благодаря выходу новых сезонов популярных тайтлов в России легально и одновременно с мировыми релизами. Так, «Синяя тюрьма: Блю Лок» с момента выхода нового сезона 5 октября 2024 в мире и в России стабильно удерживается в пятерке лучших проектов. По итогам осеннего сезона аниме оказалось на втором месте, а всего в осенней двадцатке четыре японских мультсериала.

Онлайн-кинотеатры России осенью 2024 года впервые сократили выпуск оригинальных сериалов. Если с 2019 по 2023 год число оригинальных премьер быстро росло, то в этом году наступил перелом: за первые шесть месяцев их число практически не выросло. В сентябре-ноябре 2024 года, в пиковый премьерный сезон, онлайн-кинотеатры выпустили 37 оригинальных проектов, из них 22 художественных сериала (включая новые сезоны франшиз). Это на треть меньше сериалов, чем прошлой осенью. Хотя результат в среднем на проект у онлайн-кинотеатров заметно улучшился: в топ-100 самых популярных сериалов этой осени попало 16 оригинальных проектов, то есть 73% из всех выпущенных. Прошлой осенью в топ-100 пробилась только треть премьер онлайн-кинотеатров.

Больше игровых сериалов осенью 2024 года вышло на платформах Start, Wink и Premier, а в осеннем сезоне 2023 года тройка платформ с наибольшим количеством премьер была такой: Wink, Start и Okko. Этой осенью четыре сериала вышли в копродукции нескольких платформ: попавшие в топ-20 сезона «Лихие» (Okko и Start), а также «Молот ведьм» (Okko и Start), «Дети перемен» (Wink и Start) и «Дайте шоу» («Иви» и Kion). Осенью 2023 года в коллаборации вышло три сериала, два из них были совместными проектами Wink и more.tv — платформ, объединившихся в июне 2023 года.

Самым насыщенным днем осени 2024 года оказалось 3 октября, четверг. В этот день вышло 14 новых эпизодов и проектов. Самой насыщенной неделей осени стала неделя с 11 по 17 ноября. За семь дней онлайн кинотеатры показали 22 новых эпизода игровых и документальных сериалов.

Список ориджиналс за 3-й квартал и осень (июль-ноябрь)

Кинопоиск

«Игры»

«Триггер 3»

«Преступление и наказание»

Kion

«Убойный отпуск»

«Арбенина»

«Она такая классная»

«Жизнь по вызову. Мужской взгляд»

«Одним днем»

«Жизнь по вызову»

«Огни большой деревни»

«Амура»

«Осторожно, коучи»

«Дайте шоу»

«Со всеми бывает»

Okko

«Взрослые»

«Юг»

«Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы»

«Трасса»

«Лихие»

«Граф Монте-Кристо»

«Молот ведьм»

Premier

«Фарма»

«Эль Русо»

«Жвачка»

«Киборг»

«Плевако»

«Как воспитать маньяка»

«Мокрые майки»

«5 копеек»

«Иви»

«И снова здравствуйте 3»

«Дайте шоу»

Wink

«Тайны Карениной»

«Главные победы»

«Любопытная Варвара»

«Комбинация»

«Подростки в космосе»

«Хит»

«Дети перемен»

Start

«Трудная»

«Жить жизнь 2»

«Последний богатырь. Наследие»

«Выбери меня»

«Затерянные»

«Лихие»

«Маме снова 17»

«Многогранники»

«Молот ведьм»

«Многодетство»

«Против всех 3»

«Дети перемен»

«Руки Вверх!»

«Один день в Стамбуле»

«Жить жизнь. Фильм о фильме»

«Последний богатырь. Наследие. Как создавали чудо-сериал»

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