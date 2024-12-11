Индекс Кинопоиск Pro: главные сериалы прошедшего сезона

Онлайн-кинотеатры России осенью 2024 года впервые сократили выпуск оригинальных сериалов. Если с 2019 по 2023 год число оригинальных премьер быстро росло, то в этом году наступил перелом: за первые шесть месяцев их число практически не выросло. В сентябре-ноябре 2024 года, в пиковый премьерный сезон, онлайн-кинотеатры выпустили 37 оригинальных проектов, из них 22 художественных сериала (включая новые сезоны франшиз). Это на треть меньше сериалов, чем прошлой осенью. Хотя результат в среднем на проект у онлайн-кинотеатров заметно улучшился: в топ-100 самых популярных сериалов этой осени попало 16 оригинальных проектов, то есть 73% из всех выпущенных. Прошлой осенью в топ-100 пробилась только треть премьер онлайн-кинотеатров.