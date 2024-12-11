Индекс Кинопоиск Pro: главные сериалы прошедшего сезона

Российские онлайн-кинотеатры в 2024 году окончательно переняли тактику телевидения и поставили премьеры громких проектов на осень. Летом интерес к сериалам держался за счет западных проектов, прежде всего американских блокбастеров, а осенью больше внимания привлекли отечественные премьеры. Причем оригинальные проекты платформ оказались более заметными, чем телевизионные релизы, при этом число оригинальных сериалов впервые снизилось.
Топ-20 сериалов осени 2024 года
Индекс Кинопоиск Pro
Место
Сериал
Баллы индекса
В сентябре, после летнего затишья телеканалы и онлайн-платформы вернулись к зрителям с новыми громкими проектами. Летом совокупный Индекс Кинопоиск Pro, определяющий интерес к сериалам, составил 133 716 баллов, в горячий осенний сезон он вырос на 4%, до 139 071 балла. Также интерес к сериалам этой осенью на 15% выше, чем осенью 2023 года.
Если в июне доля интереса к российским проектам достигла минимума за год (35%), а доля США, напротив, максимума за год (28%), то в начале осени с выходом крупных российских премьер ситуация резко изменилась. К ноябрю российская доля вернулась к 43%, выше в этом году она пока была только в январе (47%). А доля США упала до 19% в октябре и 19,7% в ноябре — это самые низкие значения года, не считая того же января.
Хотя по сравнению с летом общий интерес к сериалам вырос несильно, летом его поддерживали западные проекты и аниме, топ популярных проектов изменился значительно. Если летом в топ-20 сериалов входило только пять отечественных проектов, то осенью их уже двенадцать.
Почти все, одиннадцать из двенадцати — новинки сезона, прежде всего продолжения уже известных проектов: «Жизнь по вызову» (Kion), «Молодежка» (СТС), «Невский» (НТВ), «Триггер» (Кинопоиск), «Жить жизнь» (Start) и «Сеструха» («Пятница»). В топ вошли и новые проекты. Их пять: «Комбинация» (Wink), «Последний богатырь. Наследие» (Start), «Лихие» (Start и Okko), «Трасса» (Okko) и «Противостояние» (Первый канал). Только на восьмом месте в Индексе Кинопоиск Pro расположился российский проект, вышедший не осенью 2024 года. Это «Слово пацана. Кровь на асфальте», который не покидает топа популярных сериалов уже год с момента выхода в 2023 году.
В топе восемь сериалов от онлайн-кинотеатров и четыре телепроекта. Лидер осени — третий сезон «Жизни по вызову» — бился за рекорд по удержанию первого места в Индексе Кинопоиск Pro. Драма с Павлом Прилучным в течение десяти недель, с 26 августа по 3 ноября, оставалась самым популярным сериалом среди жителей России. Дольше лидером оставался только «Слово пацана. Кровь на асфальте» — главный хит прошлой осени удерживал первое место в Индексе 12 недель.
В начале ноября лидерство у «Жизни по вызову» перехватила «Молодежка». «Молодежка. Новая смена», сиквел сериала «Молодежка», выходившего с 2013 по 2019 год на канале СТС, стал самым успешным телепроектом осени. «Молодежка» — один из сериалов, интерес аудитории к которым не остывал годами, несмотря на отсутствие новых серий. С 2021 по 2024 год «Молодежка» почти каждую неделю попадала в сотню самых популярных проектов среди жителей России, а периодически занимала место в топ-20 сериалов, вызвавших наибольший интерес жителей России. Первая серия сиквела вышла 5 ноября, в премьерную неделю, с 4 по 10 ноября, «Молодежка» набрала 515 баллов в Индексе Кинопоиск Pro и заняла первое место.
Еще один популярный телепроект — новый сезон «Невского», в октябре он держался в топе на втором месте в течение трех недель. На неделе с 21 по 27 октября «Невский» получил рекордный для проекта интерес и набрал 382 балла в Индексе Кинопоиск Pro. Интерес к самой популярной франшизе НТВ подстегнул марафонный показ сериала на канале в течение последних месяцев. Каждый будний день, с 29 июля и до премьеры «Невский. Близкий враг» 25 октября, в эфире НТВ выходили повторы эпизодов сериала с первого сезона.
В осеннем сезоне только два американских сериала попали в топ — новый сезон фантастического «Извне» и финал мультсериала «Аркейн».
Новым турецким мелодрамам в осеннем сезоне 2024 года не удалось заинтересовать россиян настолько, чтобы потеснить в топ-20 популярных сериалов ставший классикой «Великолепный век» и мелодраму «Зимородок», у которой в 2024 году не выходило новых серий. Зато растет популярность аниме, в том числе благодаря выходу новых сезонов популярных тайтлов в России легально и одновременно с мировыми релизами. Так, «Синяя тюрьма: Блю Лок» с момента выхода нового сезона 5 октября 2024 в мире и в России стабильно удерживается в пятерке лучших проектов. По итогам осеннего сезона аниме оказалось на втором месте, а всего в осенней двадцатке четыре японских мультсериала.
Онлайн-кинотеатры России осенью 2024 года впервые сократили выпуск оригинальных сериалов. Если с 2019 по 2023 год число оригинальных премьер быстро росло, то в этом году наступил перелом: за первые шесть месяцев их число практически не выросло. В сентябре-ноябре 2024 года, в пиковый премьерный сезон, онлайн-кинотеатры выпустили 37 оригинальных проектов, из них 22 художественных сериала (включая новые сезоны франшиз). Это на треть меньше сериалов, чем прошлой осенью. Хотя результат в среднем на проект у онлайн-кинотеатров заметно улучшился: в топ-100 самых популярных сериалов этой осени попало 16 оригинальных проектов, то есть 73% из всех выпущенных. Прошлой осенью в топ-100 пробилась только треть премьер онлайн-кинотеатров.
Больше игровых сериалов осенью 2024 года вышло на платформах Start, Wink и Premier, а в осеннем сезоне 2023 года тройка платформ с наибольшим количеством премьер была такой: Wink, Start и Okko. Этой осенью четыре сериала вышли в копродукции нескольких платформ: попавшие в топ-20 сезона «Лихие» (Okko и Start), а также «Молот ведьм» (Okko и Start), «Дети перемен» (Wink и Start) и «Дайте шоу» («Иви» и Kion). Осенью 2023 года в коллаборации вышло три сериала, два из них были совместными проектами Wink и more.tv — платформ, объединившихся в июне 2023 года.
Самым насыщенным днем осени 2024 года оказалось 3 октября, четверг. В этот день вышло 14 новых эпизодов и проектов. Самой насыщенной неделей осени стала неделя с 11 по 17 ноября. За семь дней онлайн кинотеатры показали 22 новых эпизода игровых и документальных сериалов.
Список ориджиналс за 3-й квартал и осень (июль-ноябрь)
Кинопоиск
Kion
«Жизнь по вызову. Мужской взгляд»
Okko
«Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы»
Premier
«Как воспитать маньяка»
«Иви»
Wink
Start
«Последний богатырь. Наследие»
«Руки Вверх!»
«Последний богатырь. Наследие. Как создавали чудо-сериал»