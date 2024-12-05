«Новый год в нашей стране приравнивается к исповеди»: Сергей Светлаков — о сакральности каникул и «Нашей Russia»

В кинотеатральном прокате — новогодняя комедия «Звезды в Сибири», продюсером которой выступил Сергей Светлаков, он же сыграл одну из главных ролей. Уходящий год был для Светлакова плодотворным: это второй полнометражный фильм, выпущенный его продюсерской компанией «Студия Свердловск». Первый, «Беляковы в отпуске», уже не первую неделю не покидает топ-10 смотрения на Кинопоиске. Не говоря уже о проектах Сергея на телеканале ТНТ, куда он после пятилетнего перерыва вернулся в прошлом году. А еще он стал лицом Яндекс ТВ Станций с Алисой и звездой «доброго мини-фильма о чуде».

Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Светлаков рассказал о жарких съемках, ностальгии по КВН и о том, почему сегодня невозможна «Наша Russia».