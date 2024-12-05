«Новый год в нашей стране приравнивается к исповеди»: Сергей Светлаков — о сакральности каникул и «Нашей Russia»

В кинотеатральном прокате — новогодняя комедия «Звезды в Сибири», продюсером которой выступил Сергей Светлаков, он же сыграл одну из главных ролей. Уходящий год был для Светлакова плодотворным: это второй полнометражный фильм, выпущенный его продюсерской компанией «Студия Свердловск». Первый, «Беляковы в отпуске», уже не первую неделю не покидает топ-10 смотрения на Кинопоиске. Не говоря уже о проектах Сергея на телеканале ТНТ, куда он после пятилетнего перерыва вернулся в прошлом году. А еще он стал лицом Яндекс ТВ Станций с Алисой и звездой «доброго мини-фильма о чуде».
Для рубрики «Главный герой», где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц киноиндустрии, Светлаков рассказал о жарких съемках, ностальгии по КВН и о том, почему сегодня невозможна «Наша Russia».
Сергей Светлаков (1977) — уроженец Свердловска (ныне Екатеринбург), выпускник Уральского государственного университета путей сообщения. Некогда игрок в гандбол. Прославился сначала как участник команды КВН «Уральские пельмени», а следом как один из основоположников Comedy Club в России.
Особенную популярность принесло Светлакову скетч-шоу «Наша Russia», которое искрометно шутило над особенностями российского национального характера. Сергей выступал как один из авторов и исполнял практически половину ролей. Соведущий программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, создатель, ведущий и актер многочисленных юмористических шоу вроде «Светлаков+» и «Полный блэкаут» (СТС), актер фильмов «Горько!», «Елки», «Жених», «Камень».
В 2018 году покинул канал ТНТ, чтобы сотрудничать с СТС, но в 2023-м вернулся. В прошлогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё» появляется всего лишь в крошечном камео со словами «Капец вы обидчивые! Ну сходил человек на СТС на несколько лет. Ну с кем не бывает?».
О новогоднем кино
Надо понимать, что Новый год в России — сакральное событие. В наши дни этот праздник и подготовка к нему, возможно, единственное, что объединяет людей. Все остальные события заставляют их делиться на группы. Кроме того, это праздник, когда люди искренне могут поверить в то, что жизнь станет лучше, в чудо и, самое главное, в некое обнуление себя. Все эти поджигания записок, загадывания желаний, дети, которые делают это через Деда Мороза, ты сам через Вселенную — все это способы убедить себя в том, что все плохое останется в уходящем году, а все хорошее получится взять с собой в год наступающий.
Как ни крути, Новый год в нашей стране приравнивается к исповеди. Поэтому и внимание у нас к нему особое. Когда мы пытаемся прикоснуться к этому с помощью творчества и бизнеса, то стремимся понять, что именно сегодня в нашем бессознательном может толкнуть человека пойти в кино и действительно поверить создателям, захотеть этого праздника.
Об издевательствах над знаменитостями
Наш фильм выходит в прокат 5 декабря, так что, надеемся, мы первые принесем новогоднее настроение. Музыку, шутки, известных людей… Знаменитостей, кстати, не так много в других новогодних фильмах, а мы почувствовали это желание простого зрителя увидеть, как сегодня издеваются над звездами. И мы это накопившееся желание реализуем. Здесь снимаются артисты, готовые посмеяться над собой, над ситуацией, в которую попали, и, главное, стать лучше.
Помимо шуток и стеба, мы хотели вставить в картину реальные драматические ситуации из жизни наших героев. Каждый человек, который у нас снимается, по сути, борется со своей и общеизвестной проблемой. Клава Кока окажется без доступа в интернет, Оля Бузова попадет в многодетное семейство, у Тимура Батрутдинова опять окажется под угрозой его холостяцкий статус. Несмотря на то, что некоторые из них уверяли нас, будто проблемы нет, мы-то видели, что она все равно существует.
В конце есть некоторые философские мысли, которые замечать совсем не обязательно, но кто-то все же говорит: у вас, мол, заложен эффект объединения абсолютно разных людей. Мы очень надеемся, что это чувство единения зритель обнаружит.
Мы все — и звезды, и таксисты, и вахтеры — мы все единое целое, один народ перед лицом чего-то большого.
Об испытании дружбой
На месте Дмитрия Брекоткина в этом фильме могли оказаться только два человека — Миша Галустян и Иван Ургант. Люди, с которыми тесно связаны мой творческий путь, годы совместной работы, дружбы. Я узнавал, кто и когда может. Я рад, что смог Дима Брекоткин. Мы сейчас живем в разных городах (он в Екатеринбурге), работаем на разных каналах. Хорошо, если раз в год удается повидаться. А тут получилось.
Последняя проблема, которую оставалось решить, — договориться с женой Димы, которая два года ждала отпуска. Путевки уже были куплены. И тут мы с нашими съемками. Дима говорит: «Хочешь разрушить мою семью? Будешь напирать на нашу дружбу? Давай!» В итоге мы обо всем договорились — и с «Уральскими пельменями», которые отпустили его с концерта и съемок их собственного сериала, и с прекрасной Диминой женой. Сбылась наша с ним мечта. Сколько раз мы мечтали о совместном творчестве, которого было так много в нашей молодости!
Мы сами себе написали самую сложную техническую линию: все снимались в избах, а мы с Брекоткиным — с ветродуем, который со скоростью 120 км/час мел в нас 12 тонн искусственного снега в рот, глаза, уши.
А при этом надо было еще и играть, говорить. Получилась в какой-то степени честная история о нас, осталось много внутряковых шуток, ситуаций, которые случались по-настоящему. Мы вспомнили, как однажды на гастролях кий об меня сломали. Как подшучивали, забивая в телефоны друг друга себя под другими именами. Писали «Президент России». Много чего было, что легко могло привести к разводу. В общем, в фильме есть уникальная возможность увидеть цену этой нашей многолетней дружбы.
Об идолище поганом
Конечно, я вспоминаю КВН. Как мы со сборной Пятигорска вместе разгоняли шутки в номере отеля на Петровской-Разумовской — там был и тот самый номер про «идолище поганое». Часто номера пишутся авторами, а тут мы сами придумали, показали — понравилось. Мне многие номера до сих пор нравятся. Как мы с Брекоткиным качков играли, «гладиолус» (хоть у меня там и второстепенная роль), и даже те «пельменские» выступления, в которых я не участвовал. Некоторые я знаю наизусть. Я очень благодарен КВН за то, что это была настоящая лаборатория: ты придумал, а тебе редакторы или сам Василич [Масляков] вырезали половину. Обидно, но в то же время это ставит тебя в обстоятельства, в которых ты должен за ночь придумать что-то новое, чтобы спасти выступление. Закаляет на будущее.
Я сейчас буду сидеть в финале жюри КВН. С удовольствием это сделаю. Тем более это год, когда не стало Александра Маслякова. Думаю, мы обязательно про это вспомним.
О бобровой шапке
Меня нет в новых «Елках 11». Для пытливого зрителя меня и в десятых не было. Еще раньше в одной из частей мне предлагали сыграть какую-то совсем другую роль, и мне показалось это настолько странным, что мы даже не дошли до обсуждения условий. Потом была идея, что мой герой должен передать эту свою знаковую бобровую шапку другому персонажу. Но и от этого я отказался — никому я свою шапку передавать не собираюсь. Всем желаю удачи: новым сюжетным линиям, героям, актерам из этой франшизы. Но моя шапка уйдет вместе со мной.
О соревнованиях с Уэсом Андерсоном
Между съемками «Беляковых в отпуске» и «Звезд в Сибири» прошло несколько недель. И лето, и зиму снимали летом, и оно у меня выдалось жарким. Получилось так, что жара на краснодарском побережье (который изображал турецкий курорт) сменилась жарой в павильонах Москвы. Тут мы работали в шубах, в полном обмундировании, было около 30 градусов.
Когда наша «Студия Свердловск» вписалась в производство фильма в такие сроки, мы не сразу поняли, как будем это делать. Смотрели, где лежит снег, куда можно полететь, но представили всех наших звезд на частных самолетах, решили, что никакой бюджет не выдержит, и остались в павильоне. Пошли, с одной стороны, по сложному пути, с другой — по единственно возможному: работали на фоне LED-экранов. У нас одновременно работало три павильона, в одном было 45 метров экрана, в другом — 15, всего около 60 метров. В одном это была просто стена, а в другом всё на 365 градусов, выставлено более 50 деревьев, все суперзаснежено. Работа огромного количества художников. И, если судить по результату, все получилось качественно, мы реально переносимся в снежную тайгу. Технически мы очень продвинулись, можно с Уэсом Андерсоном соревноваться, с его «Отелем „Гранд Будапешт“» в плане насыщенности, сказочности, визуальной яркости.
О Сергее Юрьевиче из Таганрога
Герой «Беляковых в отпуске» — тот самый зритель из «Нашей Russia», который сидит на диване и разговаривает с телевизором. По этому поводу были большие творческие споры. Я действительно выступал за то, чтобы это был новый герой, не Беляков, но согласился с коллегами с ТНТ, которые хотели связать фильм с брендами и узнаваемыми персонажами канала. Поэтому приняли такое решение, и в принципе ничего плохого в нем нет. Да, для меня было интереснее создать новую семью, которая живет в 2024 году. Но она вполне может не сильно отличаться от семьи, которая жила в той девятиэтажке и в 2015 году, и в 2005-м.
О ТНТ-зависимости
Никакое это не рабство! (Смеется.) Нашей студии комфортно сотрудничать с ТНТ, они в нас верят. Нам дали возможность создать сериал «Казачок» — настоящий телевизионный бренд. Следующей весной будет премьера «Казачка 2». Для нас это гигантский прорыв — создание исторического проекта с большим бюджетом и сложными съемками. Мы ведь на «Студии Свердловск» сами занимаемся всем, при этом у нас не двадцать проектов в год, а три-четыре.
У нас свой пул талантов, которых хватает на эти объемы. Когда снимался первый «Казачок», я жил на площадке, был частью и операторской группы, и режиссерской. Нет, не тиранил, а просто дополнял, где возможно, улучшал и так далее. На втором сезоне уже можно было делегировать, потому что знаешь, кто работает круто.
Мы смогли сделать два полнометражных фильма, которые с разницей в несколько месяцев вышли в прокат. «Беляковыми в отпуске» все довольны: они собрал 240 миллионов в прокате и сейчас доступны на стримингах. Сотрудничество с Кинопоиском для нас особенно важно. Вы первые тоже поверили в нас. После возникли «Иви» и Okko. И теперь «Звезды в Сибири» завершают этот год. Последний раз в 2024-м мы сидим в своеобразном казино — шарик крутится, а мы просто ждем.
О пути продюсера
Меня давно тянуло в эту сторону, но не хватало опыта, ресурсов. В итоге так сложилось, что занялся я не производством курицы в Краснодарском крае (хотя зря, может быть, они сейчас неплохо поднялись), а чем-то профильным.
Я немного устал все делать сам, лицом, и мне стало интереснее быть дирижером за кулисами. У меня уже есть победы, которыми можно гордиться, но их недостаточно, чтобы я успокоился. Это то, что меня толкает вперед.
Это такой бизнес, что здесь сомневаться много нельзя, иначе тебя сожрут. Да ты и сам себя съешь. Поэтому хочется делать только то, что действительно нравится. Работать с теми, с кем комфортно. Тогда ничто и никто не сможет сбить с пути.
О царстве простых форм
Сейчас наступило царство очень простых форм. Было же время, когда наша индустрия стремилась в арт, многожанровость, когда выходили фильмы, где жанр мог поменяться несколько раз за полтора часа экранного времени. А сейчас из-за потрясений у обывателя запрос на простое: сказки, продолжения франшиз, ремейки старого, знакомого. Люди хотят видеть то, что понимают, их это успокаивает. Причем это не только у нас — в мировой индустрии так же. Вот и получается, что мы на шею прогресса наступаем и немножко себя душим, чтобы в моменте выжить, но этим ведь и Центробанк занимается со ставкой. (Смеется.)
О «Нашей Russia» — вчера и сегодня
В 2010-м вышел полнометражный фильм с героями «Нашей Russia». Мне не стыдно за это кино, но оно не является предметом моей гордости. Было и было. Я участвовал там как актер, не принимал никаких производственных решений. Это был, на мой взгляд, абсолютно коммерческий продукт, монетизация популярности телевизионного сериала. Я с этого ничего не заработал, сильной творческой радости тоже не испытал. Спустя время мое отношение к этому не изменилось. Могло бы такое кино сегодня зайти и стать более актуальным и востребованным у зрителя? Да, вполне.
Сейчас, что-то подобное как раз снимается. Называться будет «Наша Russia. 8 марта» — телевизионный фильм, который выйдет на ТНТ в преддверии праздника. Будет ностальгия по героям, которые были безумно популярны. Много звезд, много музыки, должно круто зайти. В таком виде напомнить про старых героев нормально, а вот для кинопроката нужно уже другой фильтр иметь, ответственность уже другая.
Сегодня проект типа «Нашей Russia» делать невозможно ни по каким причинам. Мы, разумеется, обсуждаем это на телеканале, но возможности для этого возвращения я не вижу.
Оно либо не выйдет в эфир, либо будет абсолютным враньем. А какой тогда смысл? Здесь важно целиться в окружение, подключаться к героям, это все должно учить чему-то, менять людей, но сейчас не то время для этого.
Поэтому фильм к 8 Марта будет легкой музыкальной телепремьерой, которая не подразумевает в себе социальных копаний и кривого зеркала для нашего общества. И нет, Ивана Дулина не будет. Он сейчас где-то в других странах, на маршах, видимо. Или у себя на заводе, но в ожидании других времен.
О драме
В начале десятых годов вышли «Бедуин» Игоря Волошина, потом «Камень», я пытался отойти от комедии и развиваться в сторону драмы. Кайфовый был период. В первую очередь это надо было мне самому, для того чтобы чувствовать себя нормальным человеком, в котором есть и хорошее, и плохое. Актер же — живой человек. Если он выплескивает из себя только комедию, то много всего темного копится у него внутри. Отсюда рождается снобизм, появляются плохое настроение, срывы — вот почему комики часто фонтанируют юмором на сцене, а в жизни становятся такими мрачными. Мне нужно было восстановить баланс. Мне хочется, чтобы творчество было многогранным. чтобы артист мог и мероприятия вести, и шутить, и в кино играть, а по выходным выходить на театральные подмостки.
О чуде
У «Горько!» оценка на Кинопоиске, по-моему, 5.3 или что-то около. Фраза «От любви до ненависти — один шаг» — точно про это кино. Фильм, на мой взгляд, получился классным. Лично мне было очень гармонично там существовать. У нас были дубли по 22 минуты, когда мы просто жили в кадре. Было много гэгов, которые мой герой должен был сделать, море импровизации; камера просто переходила от одной сцены к другой, снимала свадьбу в разных местах. Помню, я показывал разным профессионалам из индустрии первые десять минут, и они говорили, что на это никто в кинотеатр не пойдет, это кусок сериала. А позже передо мной извинялись, что не поверили в нашу команду, не ждали, что может так бомбануть.
Не обошлось и без негатива. «Горько!» — последний фильм, о котором я, приняв участие как актер и продюсер, читал комментарии. Теперь не читаю! Потому что это бессмысленное самоуничтожение. Все равно что бить себя плеткой. Либо от этого получать удовольствие, либо это без толку. Помню, у нас только трейлер фильма вышел — и вдруг тысячи комментариев: «Это говно!» Но фильм-то еще не вышел! Есть говно до обеда — это вообще не наша привычка. Я после такого просто перестал это читать. Это субъективно и не имеет никакого отношения ни к творчеству, ни к жизни. Способ выплеснуть желчь.
О шутках в стол
Да, какая-то часть экспериментов, смелых мыслей, стеба, прощупывания граней общества уходит в стол. Даже есть вещи уже в снятом виде, которые показать сейчас невозможно. По законам Российской Федерации. А что делать? На это потрачены годы жизни, и ты действительно это любишь. Но пока ребенок просто поживет с родителями. Я не считаю, что кризисные времена плодотворны, но благодаря им возникают новые формы. Не будь цензуры, в Советском Союзе не возникло бы такого фильма, как «Кин-дза-дза». Обстоятельства вынуждают нас находить другие слова, формы, которые более фундаментальны и дольше живут.
О цене времени
22 марта я оказался в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Такая трагедия меняет людей, к такому просто никто не готов. Эти события долго еще будут отзываться в моей жизни. Очень надеюсь, что все, кого это коснулось, находят в себе силы справляться — с помощью специалистов, друзей или работы.
Мне предлагали снимать документальные проекты, быть ведущим, рассказывать про это. Я сказал: нет, спасибо, я в это возвращаться и погружаться не хочу. Безусловно, это опыт, который нас учит, заставляет менять свое отношение к жизни и делать выводы. Я понял, что надо ценить время. Не нужно считать данное тебе обычным. Ты создан человеком, многогранным, способным испытывать разные чувства, принимать решения и что-то создавать. Это очень ценно и престижно, с одной стороны. С другой — требует ответственности по отношению к людям, которые меня окружают, к материалу, с которым я работаю. Еще я пытаюсь верить, что все будет хорошо, но стараться не менять мир, а изменить себя.
Об итогах года
Год действительно получился для меня особенным. Я был полностью погружен в работу. У меня, наверное, лет пятнадцать не было такого количества съемок. Помимо тех, где снимаюсь сам, есть и те, где уже снимаю я. Рабочий год, в котором мне разве что недели две удалось найти на отдых с семьей.
Много всего мы готовим на будущее. Кроме второго сезона «Казачка», начали писать полнометражное продолжение для проката — очень уж хотим расширить эту вселенную. Еще надеюсь, что в будущем году нам удастся снять большой проект для ТНТ — сериал «Смерть на Волге». Это наша попытка сделать что-то навеянное «Белым лотосом», «Смертью на Ниле». Тут объединяются детектив, комедия и стеб. Сложная по жанру задумка. Плюс у тех фильмов, которые вышли в этом году, появится статистика. Мы проанализируем, а там и продолжения придумать можем. Работаем, верим в будущее и ждем, что мы все будем жить в мирное время и еще шире займемся творчеством.
Автор: Андрей Захарьев
Фото: Дарья Малышева для Кинопоиска