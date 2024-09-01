Что смотреть в кино: «Возвращение Одиссея» с Рэйфом Файнсом, «Безмолвное братство» с Джудом Лоу и «Пятый битл»

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Джуд Лоу вступит в схватку с неонацистами в триллере «Безмолвное братство», Рэйф Файнс вновь встретится с Жюльет Бинош в экранизации Гомера «Возвращение Одиссея», а Джеки Чан сыграет самого себя в «Операции „Панда“». Киноманов ждет документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица», а меломанов — байопик «Пятый битл» про продюсера ливерпульской четверки. А еще из Канн до российского проката доберутся драмы «Арман» и «Дикий алмаз».

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Главные премьеры

1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на Северо-Западе США, за которыми стоит неонацистская организация во главе с харизматичным злодеем Робертом Мэттьюсом (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал австралиец Джастин Курзель, автор «Кредо убийцы», «Макбета» и «Подлинной истории банды Келли». Критики кино хвалят и сравнивают с работами Майкла Манна.

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У Рэйфа Файнса продолжается ударный год. Вслед за «Конклавом», за который критики ему предвещают «Оскар», актер воссоединился с партнершей по «Грозовому перевалу» и «Английскому пациенту» Жюльет Бинош в вольной экранизацией гомеровской «Одиссеи». После 20 лет странствий Одиссея выбрасывает на берег Итаки. Он больше не тот могучий воин и царь, которым его все запомнили. Кроме того, он стыдится, что увел на смерть в Троянской войне лучших воинов острова, который с тех пор погрузился в хаос. Пенелопа тем временем стала пленницей в собственном доме, и все ждут, что она выберет себе нового мужа, который станет царем. Режиссером антивоенной драмы выступил продюсер-ветеран Уберто Пазолини («Мужской стриптиз», «Один на один»).

Элизабет вызывают в школу, где собрался целый комитет из учителей, чтобы решить судьбу ее сына. Его одноклассник обвинил мальчика в изнасиловании, однако мать отказывается верить, что ее шестилетний ребенок способен на насилие. Психологическая драма принесла режиссеру Хальвдану Ульману Тёнделю, внуку Ингмара Бергмана и Лив Ульман, «Золотую камеру» Канн за лучший дебют. Критики в основном хвалят звезду «Худшего человека на свете» Ренату Реинсве в главной роли.

Еще одна драма из параллельного конкурса Канн-2024. 19-летняя блогерша Лиана (Малу Хебизи) мечтает о большой славе инфлюенсера в соцсетях. После того как ее отбирают для участия в популярном реалити-шоу, девушка начинает несколько преждевременно предвкушать любовь миллионов и издеваться над своим телом. «Французский режиссер Агата Ридингер снимает высоколобое кино на не самую интеллектуальную тему, полностью погружаясь в жизнь молодого поколения, для которого единственный способ выбраться из бедности — стать знаменитым в интернете», — рассказывала кинокритик Тома Ходова с фестиваля.

Международная кинозвезда Джеки Чан защищает детеныша большой панды от преступного синдиката, который стремится заполучить редкий ген животного. Комедийный экшен, в котором 70-летний Джеки Чан играет самого себя. Увы, медвежонок нарисован на компьютере, но трейлер обещает много ностальгических трюков.

Подробнее о Джеки Чане:

Музыкальный байопик о продавце мебели Брайане Эпстайне, который решил стать менеджером начинающей группы «Битлз» в 1961 году и в итоге сумел сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. За время съемок фильм сменил трех режиссеров, однако критики его преимущественно хвалят. Права на оригинальные песни The Beatles продюсеры не достали, а главную роль играет Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы», последние «Три мушкетера»).

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Однако по ошибке автобус увозит их из аэропорта в маленькую заснеженную деревню, где их встречает глава местного сельсовета. Согласно синопсису, «Сергей Светлаков и Дмитрий Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме знахарки». Судьба Лжедмитрия Маликова умалчивается, но и он тут тоже есть. Все звезды играют вымышленные версии себя.

Документальный фильм о том, как Хаяо Миядзаки на протяжении семи лет работал над мультфильмом «Мальчик и птица», который стал самым кассовым в карьере японского аниматора и принес ему третий «Оскар». Создатели обещают раскрыть все тайны замысла Миядзаки. Вероятно, они просто не знают, что Кинопоиск уже все раскрыл в рецензии, энциклопедии, интервью, подкасте и видеоэссе. Ладно, Миядзаки много не бывает!

Подробнее о «Мальчике и птице»:

Повторный прокат

Еще раз: Миядзаки много не бывает! «Ариэтти из страны лилипутов» — аниме Хиромасы Ёнэбаяси и студии Ghibli, к которому аниматор написал сценарий. Мультфильм рассказывает про семью 10-сантиметровых существ, которая тайно живет рядом с людьми, по чуть-чуть одалживая у них всякие мелочи. Существование народца хранится в секрете, пока юная Ариэтти не нарушает запрет и не заводит дружбу с 14-летним Сё.

Подробнее о студии Ghibli:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

8 декабря в 18:00 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Кинотеатр «Пионер» и Французский институт в Москве проведут ретроспективу одной из главных кинематографисток времен новой волны — Маргерит Дюрас. «Хиросима, моя любовь» — первый игровой фильм Алена Рене — принес Дюрас номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Это история короткой любви французской актрисы (Эмманюэль Рива) и женатого японского архитектора (Эйдзи Окада), которые встретились в послевоенной Хиросиме. Фильм в первую очередь известен тем, что сделал флешбэк частью киноязыка. В «Пионере» также покажут экранизации романов Дюрас «Столь долгое отсутствие» и «Боль», а также ее режиссерскую работу «Песнь Индии».

11 декабря в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

11 декабря в 19:00 в киноцентре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Спецпоказ отреставрированной копии фильма Алексея Германа, в основу которого легли воспоминания детства режиссера, а также повесть «Лапшин», написанная его отцом Юрием Германом. Довоенное сталинское время. В жизни бескомпромиссного сотрудника уголовного розыска Ивана Лапшина (Андрей Болтнев) неожиданно появляются старый друг Ханин (Андрей Миронов) и актриса местного театра Наташа (Нина Русланова), к которой Лапшин начинает испытывать нежные чувства. В Москве фильм представит и обсудит со зрителями профессор Евгений Жаринов, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

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11 декабря в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Хорошее кино об исправлении ужасной российской несправедливости божественным вмешательством из конкурса «Маяка» 2023 года. Кинокритик Василий Степанов назвал ленту «неснятым фильмом Балабанова». Однажды чудаковатому и одинокому священнику Алексею (Олег Гаркуша) поручают проведать в СИЗО глухую девушку Виолетту (Василиса Перелыгина), ложно обвиняемую в поджоге церкви. Когда отец Алексей узнает в ней сироту, которую он крестил в младенчестве Варварой, в его жизни появляется новый смысл. После показа состоится разговор с исполнителем главной роли и фронтменом группы «АукцЫон» Олегом Гаркушей и продюсером фильма Ольгой Ерофеевой-Муравьевой.

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Всё еще в прокате

После внезапной смерти папы римского кардиналы организуют специальное собрание, чтобы выбрать нового главу Католической церкви. Сакральным таинством руководит кардинал Томас Лоуренс (Рэйф Файнс), который постепенно узнает страшные секреты высшего духовенства. Детективный триллер Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен»), снятый по роману Роберта Харриса («Офицер и шпион», «Призрак»), обещает пошатнуть основы церкви похлеще, чем «Еретик» с Хью Грантом. Помимо Файнса, в ленте играют Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини. Критики уже прочат Файнсу долгожданный «Оскар», а сам фильм хвалят за постановку и ругают за глуповатые сюжетные повороты.

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Долгожданное возвращение обожающего мармелад медвежонка, который не появлялся в кинотеатрах с 2017 года. Став полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, Паддингтон отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу. Режиссер первых двух частей Пол Кинг ушел снимать «Вонку», а его место занял клипмейкер Дагал Уилсон, автор культового музыкального видео Satisfaction на трек Бенни Бенасси. Кроме того, Эмили Мортимер пришла на смену Салли Хокинс в роли миссис Браун. Антонио Бандерасу досталась роль бравого капитана корабля, а Оливии Колман — преподобной матери, заведующей домом для престарелых медведей. Судя по крайне положительной критике, смена режиссера никак не сказалась на качестве франшизы.

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Эксперимент за 50 млн долларов от всех-всех создателей «Форреста Гампа»: режиссера Роберта Земекиса, сценариста Эрика Рота, композитора Алана Сильвестри, оператора Дона Бёрджесса и актеров Тома Хэнкса и Робин Райт. Не хватает только лейтенанта Дэна. По задумке режиссера камера весь фильм не сдвигается с места, но прыгает назад в будущее, демонстрируя гибель динозавров, ледниковый период и всю жизнь простой американской семьи Янг (Райт и Хэнкса омолаживали с помощью грима и компьютерной графики). Благодаря хитростям монтажа идет кино не 66 млн лет, а всего 104 минуты.

Автор: Михаил Моркин