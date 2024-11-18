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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов к выходу «Приключений Паддингтона 3» обсуждают трилогию и разбирают составляющие части успеха франшизы о вежливом медвежонке.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Паддингтон, скорее, представляет собой экзотического эмигранта, который приехал из другой страны, такой необычный и единственный в своем роде, и его легко полюбить. А есть еще голуби, которых мы видим каждый день и которые живут рядом с нами, которым, может, тоже хочется сэндвич с апельсиновым мармеладом. Но мы их не спасаем. Это метафора рабочего класса, тех, у кого нет средств и доступа к привилегиям, но кто в итоге помогает медвежонку, и он с их помощью расправляется со злодейкой.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Важно, что он медведь в мире людей, и в целом это многих раздражает. Во-вторых, он бурый медведь, что важно. Он приехал с другого континента, и любопытно, что изначально у автора этого произведения была идея вообще взять медведя, который бы приехал из Африки, но тут ему подсказали, что слишком будет жирная метафора, а в Африке медведи не водятся. Выбрали другую далекую страну. Так что инаковость Паддингтона подчеркнута тут на разных уровнях.
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Какой ваш любимый фильм трилогии про вежливого медведя Паддингтона?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов