Как снимал Алексей Герман

В этом видеоэссе мы разбираем метод и главные темы Алексея Германа — радикального новатора киноязыка, которого большинство зрителей воспринимает только как классика советского военно-исторического кино. Он снял всего пять самостоятельных полнометражных фильмов («Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть Богом»), но навсегда вошел в историю.

Чем уникален подход Алексея Германа к историческому жанру? Какие визуальные приемы он использовал, чтобы погрузить зрителя внутрь прошлого? Почему на творчество режиссера влияла цензура не только внешняя, советская, но и внутренняя? И как он перешел от сюжетного кино в духе позднеоттепельной традиции к гиперреализму и фантасмагории поздних лент?