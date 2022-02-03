Как снимал Алексей Герман

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История отечественного кино

ВидеоКак снимал Алексей Герман

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В этом видеоэссе мы разбираем метод и главные темы Алексея Германа — радикального новатора киноязыка, которого большинство зрителей воспринимает только как классика советского военно-исторического кино. Он снял всего пять самостоятельных полнометражных фильмов («Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть Богом»), но навсегда вошел в историю.

Чем уникален подход Алексея Германа к историческому жанру? Какие визуальные приемы он использовал, чтобы погрузить зрителя внутрь прошлого? Почему на творчество режиссера влияла цензура не только внешняя, советская, но и внутренняя? И как он перешел от сюжетного кино в духе позднеоттепельной традиции к гиперреализму и фантасмагории поздних лент?

Фильмы Алексея Германа смотрите в специальной подборке.

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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