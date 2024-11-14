Почему новая «Эммануэль» всех взбесила, а не возбудила? Отвечает снявшая фильм Одри Диван

— Они нам больше помогали перед съемками, а не на площадке. Мне не хотелось, чтобы в сексе была хореография. Мне такое неинтересно. Мне даже драки в кино не нравятся, потому что я чувствую, что это все отрепетировано. Это фальшиво, а значит, скучно. Но координаторы нам помогли понять, как говорить о проявлениях сексуальности. Они помогли нам определить значение каждой сцены. Если ты знаешь, что за историю рассказываешь с помощью голого тела, то сцена секса работает так же, как и любая другая сцена, — на главный смысл истории. Обычно эротические сцены не обсуждают до съемок. Думаю, это большая ошибка. Если всё обсудить, то актеры понимают свою цель, это дает им свободу, и Ноэми сказала мне, что чувствовала огромную свободу на площадке. Это потому, что она была в позиции власти.