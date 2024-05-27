Нарезной бутон: Лидия Маслова посмотрела «Эммануэль» Одри Диван

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В российский прокат выходит новая «Эммануэль» по знаменитому эротическому роману Эммануэль Арсан. Впрочем, поклонники Сильвии Кристель — актрисы, сыгравшей в культовой (особенно среди посетителей советских видеосалонов) экранизации сексуальных похождений французской блондинки — будут разочарованы: фильм Одри Диван с Ноэми Мерлан («Портрет девушки в огне») снят так, будто режиссер даже не открывала первоисточник. Лидия Маслова также не смогла обнаружить в нем и прогрессивного месседжа, хотя внимательно вглядывалась в каждый кадр. Вот ее подробный отчет об увиденном.

Лидия Маслова Кинокритик

С точки зрения отсутствия стыдливых комплексов и страхов Одри Диван — идеальная режиссерская кандидатура для рассказа о приключениях «бутона плоти», как изысканно называют русские переводчики романа Эммануэль Арсан главный орган, которым живет, чувствует, думает, а иногда чуть ли не дышит его заглавная героиня. Репутацию бескомпромиссной феминистки Диван приобрела после своей драмы «Событие» (Гран-при Венецианского фестиваля), осуждающей запрет абортов и демонстрирующей несколько изуверское акушерско-гинекологическое бесстрашие в показе женской физиологии.

Однако если поклонники старой доброй «Эммануэль» надеются на поздравительный оммаж к ее 50-летнему юбилею, их ждет жестокое разочарование. Диван пренебрегла внимательным знакомством с первой экранизацией, снятой в 1974-м фешен-фотографом Жюстом Жэкином в объективирующей эстетике глянцевого мужского журнала (книгу она совершенно точно прочла, но на фильме это никак не отразилось). В сущности, от юной сексуальной авантюристки, которую сыграла 21-летняя Сильвия Кристель, тут осталось одно название, да и то лишь в титрах: героиню 35-летней Ноэми Мерлан никто по имени особо не зовет. У нее попросту нет какого-то интимного, семейного или дружеского круга общения, где это имя могло бы пригодиться. Чаще всего она слышит обращение «мадам», но это просто традиционная форма вежливости, поскольку никакого мужа у нее тоже нет. Зато есть хорошая работа — по заданию гостиничной корпорации она разъезжает по люксовым отелям и проверяет, на должной ли высоте находится обслуживание клиентов.

Очередной ее пункт назначения — Гонконг. В том, что героиня погружается в знойную ориентальную атмосферу, можно все-таки усмотреть одну из немногочисленных перекличек с первоисточником, где неоколониальная Эммануэль куролесила в Таиланде. В принципе сохранена в новом фильме и эротическая сцена в самолете, хотя у нынешней, видавшей виды Эммануэль сексуальный КПД пониже. В литературном первоисточнике французская путешественница за время долгого перелета успевала осчастливить двоих пассажиров (одного даже неоднократно, а второй, к сожалению, сумел смыться после одного коитуса), озадачить английских детишек, наблюдавших «пир сладострастия» из соседнего кресла, и даже дать себя потрогать восхищенной стюардессе (продолжению интриги помешала только посадка самолета). В фильме 1974 года хронометраж не позволял героине развернуться на полную катушку, но даже в коротком флешбэке Эммануэль без проволочек обеспечивала себе два веселых аэрооргазма с разными партнерами.

Уилл Шарп и Ноэми Мерлан

В нынешней интерпретации самолетный разврат разительно контрастирует с задорными постанываниями и ахами Сильвии Кристель, не скрывавшей своего удовольствия. Поначалу у Диван все тоже выглядит многообещающе: Ноэми Мерлан вытягивает ноги в бизнес-классе под томным взглядом небритого чернобрового пассажира с порочным чувственным ртом, плотоядно шевелящего ноздрями. Когда Эммануэль просит у стюардессы бальзам для своих пересохших губ и начинает водить по ним наманикюренным пальцем, предвкушаешь: «Ну, сейчас начнется!»

Чернобровый и правда проскальзывает за очаровательной попутчицей в предусмотрительно оставленную открытой дверь туалета, однако в следующих затем колыханиях не больше эротизма, чем в поездке в переполненном метро — именно на такие ассоциации наводит недовольное лицо героини, озабоченной, похоже, совсем не оргазмом. Она как будто силится не забыть что-то важное, и вскоре станет понятно что: покачиваясь возле туалетного умывальника, Эммануэль словно боится растрясти хранящуюся в ее ревизорской голове сложную номенклатуру, длинный реестр пунктов, по которым она должна выставить оценки отелю Rosefield, включая встречу в аэропорту (пунктуальность, любезность, корректность), расторопность персонала, питание в гостиничном ресторане и многое другое.

Ноэми Мерлан

Автору исходного текста (кто бы ни скрывался за псевдонимом «Эммануэль Арсан» — женщина, мужчина или дружная семья) удалось создать забавную, хотя и немного однообразную, гедонистическую атмосферу промискуитета. Бездельница Эммануэль развлекается направо и налево, потому что других занятий, кроме «изучения границ» собственной сексуальной всеядности, у нее практически нет (даже такая увлекательная игра, как сквош, быстро надоедает, если не заканчивается половым актом). Новая Эммануэль — это женщина при исполнении служебных обязанностей, и на ее челе лежит тяжелая печать осознанности и усталой обреченности. Эммануэль-1974 хоть и сексуально очень искушенная для своих 19 лет, но все-таки простодушная малышка, которую норовят поучать все, кто постарше. С Эммануэль-2024 этот номер не пройдет — она сама кого хочешь поучит.

В инспектируемом отеле все пытаются угодить высокой гостье. Плохо замаскированная под постоянную посетительницу бассейна секс-работница приглашает Эммануэль в уединенный сарайчик почитать вслух «Грозовой перевал» со всеми вытекающими последствиями. В ресторане официант заискивает, расписывая приготовленного для взыскательной мадам «голубого лобстера с зеленым луком и ростками сои, обжаренными с кунжутным кремом и небольшим количеством васаби»: «Шеф добавил эмульсию из манго, потому что знает, как вы ее любите». Но и к гастрономическому оргазму Эммануэль не стремится, и неохотная улыбка лишь ненадолго разбавляет строгое выражение ее лица, которое мужской шовинист назвал бы «противозачаточным». Неудивительно, что мужчина из соседней ванны в гостиничном спа с ходу угадывает род занятий его собеседницы: «Чувствую жесткость, властность и немного иронии — типичная смесь для сотрудников финансовой сферы».

В общем, эта Эммануэль ни для кого не загадка, а вот саму ее чрезвычайно завораживает загадочность одного из необычных постояльцев отеля (Уилл Шарп), с которым она многозначительно переглянулась еще в самолете после своей туалетной разминки. Гостиничные сотрудники рассказывают, что симпатичный обладатель японской фамилии постоянно снимает один и тот же номер, но никогда в нем не ночует.

Заинтригованная Эммануэль, имеющая ключ от всех дверей, начинает захаживать в номер 2701, чтобы хлебнуть заряженной таинственными флюидами водички из оставшейся после хозяина ванны.

Или, сидя на кровати, снять себя на смартфон в соблазнительном белье. При этом правильное, добропорядочное лицо Ноэми Мерлан, видимо, считающей крайне важным все время демонстрировать работу мозга, делает ее похожей на учительницу начальных классов, на досуге снявшую себя в откровенных видео и прикидывающую: стоит ли их размещать в соцсетях или есть риск остаться без работы?

Ноэми Мерлан и Уилл Шарп

Последние сомнения насчет выбора между наслаждением и работой унимаются, когда таинственный японский постоялец приводит Эммануэль в злачные трущобы и выставляет на стол бутылку с иероглифами, предупреждая, что пить надо медленно. Учитывая финальную сексуальную мизансцену, при желании можно предположить тут хитро скрытую аллюзию на первоисточник. Вполне вероятно, что коварное гонконгское пойло — это тот самый рисовый самогон, который в романе упоминает в мудрый наставник Эммануэль, пожилой эстет Марио, мастер художественной метафоры: «Между любовью с одним мужчиной и любовью с двумя такая же разница, как между рисовым самогоном и высокой маркой шампанского».

В книге да и в старом фильме только ленивый не глядел на глупышку Эммануэль сверху вниз, хотя во всех смыслах она оказывалась сверху неоднократно. В сценарии Диван и Злотовски созданы все условия для того, чтобы Эммануэль почаще доминировала над всеми остальными персонажами — не только физически, но и интеллектуально, эмоционально, психологически.

Однако если у авторов новой интерпретации и была в планах какая-то «феминистская ревизия» патриархального эротического наследия, то ее трудно назвать в полной мере удавшейся. Как бы ни хорохорилась самостоятельная героиня, какой бы повелительный тон ни преобладал в ее репликах, самое смешное, что в сухом остатке все равно каким-то непостижимым образом вылезает всего одна, обывательская и ветхозаветная, мыслишка: для женщины счастливо пристроить свой «бутон плоти» гораздо важнее, чем удачно трудоустроиться и профессионально реализоваться.