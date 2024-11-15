«Великая»: Кейт Уинслет в ванной Гитлера

Нет, это не о Екатерине Второй — в российский прокат выходит байопик Ли Миллер, звезды сюрреалистической и военной фотографии, великой поварихи 1950-х и супермодели 1920-х. Ее играет Кейт Уинслет, собственно и затеявшая этот фильм под себя.

Анна Филиппова Кинокритик

В российский прокат вышел байопик Ли Миллер — военной фотожурналистки времен Второй мировой; она снимала высадку союзников в Нормандии и освобождение концлагерей (а до того работала с Ман Рэем и тусила с другими сюрреалистами). Ее обвиняли в шпионаже в пользу СССР, а еще она стала звездой кулинарии. Фильм был идефиксом Кейт Уинслет на протяжении многих лет, производство растянулось почти на десятилетие, и в периоды простоя актриса сама выплачивала зарплату всей съемочной группе.

Что именно так зацепило Уинслет в истории Ли Миллер — неизвестно. Но зацепить там было чему: успешная харизматичная фотомодель и фешен-фотограф, имеющая успех у мужчин («Я умела лишь крепко пить, трахаться и фотографировать»), решает отправиться фотографом на войну.

Проведя последние несколько лет перед началом Второй мировой в Европе и работая на британский Vogue, она пытается аккредитоваться от местных СМИ, которые такой опции для женщин пока не предусмотрели. Тогда Миллер вспоминает, что по паспорту она американка, а значит, ей позволено чуть больше, ведь Америка смотрит в будущее.

Вместе с американским десантом она высаживается во Франции и проходит со своим «Хассельбладом» через всю страну. Иногда, как вспоминает Миллер в своих записках, немцы драпали из французских городов так быстро, что жизнь останавливалась, пока местная власть не вручала символические ключи от города наступающим союзникам. Часто их представителем становилась сама Миллер: она принимала делегацию мэрии, а потом фотографировала трупы немцев, раскусивших ампулы с цианидом, полуразрушенные шато или обритых наголо француженок-коллаборанток, которым устроили народную расправу, и ехала автостопом дальше.

Так Миллер добралась до Эльбы, где состоялась знаменитая встреча американских и советских войск. Она вспоминает, что встреча эта была яркой, хотя помнит она ее фрагментарно (слишком много водки было выпито в тот день на берегу). Сохранилось несколько прекрасных фотографий, где Миллер по-братски обнимается с советскими офицерами и по-сестрински — с советскими женщинами-военнослужащими.

Для экранизации такой мощной фактуры совсем не нужно какое-то особо изобретательное кино, все раскадровки и образы уже есть на фотографиях Миллер. Одной из самих киногеничных ее остановок стала резиденция Гитлера, куда она прибыла со своим напарником фотографом Дэвидом Шерманом, явно в нее влюбленным (блестящая роль Энди Сэмберга, которого чаще видишь в скетчах SNL или ситкомах типа «Бруклин 9-9», нежели во «взрослых» ролях). Миллер подговаривает Шермана на маленькую шалость — сфотографировать ее голой в ванной комнате фюрера. Из оказавшихся по рукой предметов — пошловатой фарфоровой статуэтки и портрета самого рейхсканцлера — они с Шерманом придумывают нехитрую композицию. Венчают ее грязные сапоги Миллер, оставленные на белоснежном коврике ванной. Так выглядит конец войны, унесшей жизни десятков миллионов людей.

Кейт Уинслет

Но еще он выглядит как горы истощенных мертвых тел, вываливающихся из вагонов для скота, — это все тоже фотографировала Миллер на пару с Шерманом, и это одна из лучших сцен «Великой». Жуткий до тошноты момент передан в фильме не столько изобразительно (поезд с трупами, объятый туманом), сколько через детали — например, Миллер с Шерманом тщетно пытаются завязать носы платками, чтобы выдержать напор запаха и не потерять сознание.

Да, «Великая» — зрелищное, но совсем не новаторское кино. Его основная фабула — сильная женщина остается сильной, не утрачивая при этом женственности — очень привычная, если не консервативная. Это просто байопик со всеми вытекающими: линейная драматургия, неизбежная апологетика в интонации, блеклые персонажи второго плана. Главный аттракцион здесь, безусловно, сама Уинслет. Повзрослевшая героиня «Титаника» — без макияжа, в грязи, в растянутом комбинезоне — источает такой сексапил, что иногда забываешь, что это фильм про войну. Сама же Миллер о войне, кстати, так и не забыла, до конца жизни она страдала от ПТСР и вызванного им алкоголизма.