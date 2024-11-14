«Шоу субботним вечером»: как Чеви Чейз, Джон Белуши и Лорн Майклз создали культовую телепередачу

12 ноября состоялся цифровой релиз «Шоу субботним вечером» Джейсона Райтмана. Этот фильм показывает полуторачасовой производственный хаос, который предшествовал пилотному выпуску Saturday Night Live — культовой американской передачи, изменившей мир телевизионной комедии. Рассказываем, кто кого сыграл, чем интересна SNL и в чем достоинства и недостатки ленты.

О чем фильм

Действие «Шоу субботним вечером» разворачивается 11 октября 1975 года. До выхода премьерного выпуска комедийного шоу Saturday Night (слово Live добавилось в название только два года спустя) в эфир остается всего полтора часа, а на съемочной площадке царит настоящий хаос. Маляры все еще докрашивают декорации, осветители едва не устраивают пожар, цензоры решительно вычеркивают из сценария все сомнительные шутки, а телевизионные боссы отчаянно пытаются понять, о чем вообще будет новое шоу.

Ведущий программы Джордж Карлин (Мэттью Риз) не верит в успех предприятия. Один из актеров основного состава Джон Белуши (Мэтт Вуд) отказывается подписать контракт. Другой актер, Чеви Чейз (Кори Майкл Смит), слишком поглощен собственным великолепием. Сценаристы отчаянно пытаются ужать трехчасовой сценарий в выделенные каналом полтора часа, а глава NBC Дэвид Тебет (Уильям Дефо) уже готовится в случае полного провала пустить в эфир повтор архивного выпуска «Вечернего шоу Джонни Карсона». Все эти 90 минут создатель и продюсер передачи Лорн Майклз (Гэбриел ЛаБелль) пытается удержать происходящее в узде, не сойти с ума и выйти в эфир точно в срок.

Кто принимал участие в работе над фильмом

Джейсон Райтман

Создатель и идейный вдохновитель «Шоу субботним вечером» Джейсон Райтман — режиссер «Джуно», «Здесь курят» и «Охотники за привидениями: Наследники». Он вырос на этой передаче, причем буквально: его отец, классик американской комедии Айван Райтман снимал дилогию «Охотники за привидениями» вместе со звездами передачи Дэном Эйкройдом и Биллом Мюрреем (и сделал немало других лент с выпускниками SNL).

Джейсон Райтман в течение двух десятилетий вынашивал идею фильма о создании шоу и написал сценарий вместе со своим частым соавтором Гилом Кинаном. Они погрузились в изучение архивных материалов и взяли интервью у всех, кто в день премьеры присутствовал на съемочной площадке.

Кто есть кто

Николас Браун

Чем SNL заслужило культовый статус

Saturday Night Live с участием Эдди Мёрфи и Мартина Шорта

Saturday Night Live в следующем году отметит свой полувековой юбилей. SNL произвело революцию, изменив само представление о телевизионной комедии и превратив ее из варьете-шоу в нечто смелое, злободневное и актуальное.

Один выпуск состоит из коротких юмористических зарисовок и музыкальных номеров. Большинство скетчей разыгрывают актеры шоу из постоянной труппы, а также приглашенная звезда. Гость, как правило, меняется каждый выпуск, хотя наиболее популярные ведущие имеют привычку частенько возвращаться. Актеры SNL пародируют популярные телевизионные передачи, рекламные ролики, а также американских политиков. В копилке передачи — карикатурные изображения едва ли не всех американских президентов. А еще считается, что пародии Тины Фей на кандидатку в вице-президенты от Республиканской партии Сару Пэйлин (они поразительно похожи внешне) в 2008 году напрямую повлияли на исход выборов в пользу демократов.

За полвека SNL настолько плотно вошло в американскую культуру, что имена некоторых из героев шоу стали нарицательными. И хотя в последние годы шоу перестало быть новаторским и злободневным, оно продолжает пользоваться популярностью. По данным The Hollywood Reporter, прошлый сезон собрал в социальных сетях свыше 3 миллиардов просмотров.

За свою насыщенную жизнь SNL завоевало огромное количество наград, в том числе 90 премий «Эмми» и три премии Пибоди. Но, пожалуй, главный вклад Saturday Night Live в мировую поп-культуру — это огромное количество комедийных актеров, которые стали популярными именно благодаря шоу. В разные годы на SNL начинали будущие звезды: Джон Белуши, Дэн Эйкройд, Чеви Чейз, Билл Мюррей, Эдди Мёрфи, Джулия Луи-Дрейфус, Крис Рок, Майк Майерс, Адам Сэндлер, Уилл Феррелл, Джимми Фэллон, Тина Фей, Эми Полер, Кристен Уиг, Джейсон Судейкис, Энди Сэмберг и Пит Дэвидсон.

Каким получился фильм

Фильм не расскажет о том, как создавалось шоу или в чем заключалась его революционность. Это хроника 90 минут, предшествовавших эфиру первого выпуска. И пусть камера не следит за каким-то одним героем на протяжении всего этого времени или не пытается создать эффект съемки одним кадром, как в «1917», одна минута экранного времени примерно равна одной минуте реального. Таким образом Райтман пытается создать эффект погружения, затянув зрителя в эпицентр происходящего. «Наша цель — заставить вас почувствовать, каково это было — находиться в студии 8Н за несколько мгновений до начала, когда казалось, что шоу никогда не выйдет в эфир, поскольку слишком многое происходило в последнюю минуту», — поясняет режиссер.

От зрителя требуется быть в теме. Режиссер не тратит времени на то, чтобы познакомить зрителя с главными действующими лицами. Зрители должны знать по именам всех актеров первого состава SNL. В противном случае они ничего не поймут в происходящем, не смогут отличить Дэна Эйкройда от Джона Белуши, а многие шутки и отсылки пройдут мимо.

Лента лишний раз доказывает, что некоторые шедевры рождаются в абсолютном хаосе. Если верить Райтману и Кинану, телевизионные боссы до последнего момента сомневались в успехе SNL, гримеры, техники и подсобные рабочие были уверены, что шоу закроют после первого же выпуска, и даже сам Лорн Майклз не знал, что получится из его затеи. На площадке до последней секунды царил хаос, сценаристы на ходу находили нужный тон. В такой атмосфере и родилось шоу, которое не утратило популярности даже полвека спустя.

Что пишут критики

Николас Браун и Финн Вулфхард

Премьера фильма состоялась больше месяца назад, и на сегодня у него 78%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes и чуть меньше — на Metacritic (63 из 100). Оценка пользователей еще выше — 84% на RT.

Фильм в первую очередь хвалят за актеров. Variety отмечает, что Райтман подобрал точный актерский состав. Многие критики отдельно выделяют сыгравшего Лорна Майклза актера Гэбриела ЛаБелля. «Он дает Майклзу ясность цели, непоколебимую убежденность в своей правоте и тревожное ощущение, что Лорн едва удерживает все на плаву», — хвалит его Entertainment Weekly. «Сильная игра ЛаБелля вытягивает весь фильм», — соглашается USA Today. Хвалят и созданную режиссером атмосферу. «Если вам нужна история, прочтите одну из книг о создании SNL. Этот фильм дарит ту самую энергию, которой славится шоу», — уверен ScreenCrush.

Негативные отзывы тоже есть. В основном рецензенты жалуются, что фильм слишком перенасыщен событиями, а из-за большого количества персонажей ни один из них не раскрыт должным образом. «В кадре столько всего происходит, что все происходящее слишком быстро теряет какое-то значение», — пишет IndieWire. «Косплей получился довольно ярким и точным, но сама задумка заставляет главных героев задыхаться от нехватки экранного времени. По крайней мере, сколько-нибудь значимого экранного времени», — добавляет Filmspotting.

Впрочем, в целом позитивные отзывы прессы и зрителей не превратились в хорошие кассовые сборы. «Шоу субботним вечером» заработало в мировом прокате всего 10 млн долларов при бюджете в районе 25–30 млн долларов.

Вердикт

Если вас интересует история создания Saturday Night Live или причины, по которым шоу обрело культовый статус, то этот фильм вам точно не поможет. Лента Райтмана транслирует безумную атмосферу вокруг передачи, показывает производственный хаос и любуется героями, которых в будущем ждет статус настоящих звезд. Это на сто процентов фанатский фильм для своих. Чтобы его полюбить, нужно считывать все отсылки и радоваться при появлении или упоминании очередного культового актера. А те, кто не погружен в контекст SNL и истории американской комедии, могут остаться разочарованы.

Автор: Алексей Ионов