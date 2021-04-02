Что смотреть в кино: «Конклав» с Файнсом, «Великая» с Уинслет и ромком «про Минкульт»

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Главными фильмами недели стали ватиканский триллер «Конклав» и байопик «Великая», за которые Рэйфу Файнсу и Кейт Уинслет критики обещают номинации на «Оскар». Из нового российского кино до залов доберутся сай-фай «Реплика», ромком «Втроем» и комедия «Зять». Кроме того, Австралия порадует семейным кино, Южная Корея — страшным, а Китай — шпионским. Любители фестивалей смогут увидеть (и послушать!) на большом экране нашумевшую «Зону интересов» Джонатана Глейзера и студии А24.

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Главные премьеры

После внезапной смерти папы римского кардиналы организуют специальное собрание, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Сакральным таинством руководит кардинал Томас Лоуренс (Рэйф Файнс), который постепенно узнает страшные секреты высшего духовенства. Детективный триллер Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен»), снятый по роману Роберта Харриса («Офицер и шпион», «Призрак»), обещает пошатнуть основы церкви похлеще, чем «Еретик» с Хью Грантом. Помимо Файнса, в ленте играют Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини. Критики уже прочат Файнсу долгожданный «Оскар», а сам фильм хвалят за постановку и ругают за глуповатые сюжетные повороты.

Не очередной фильм про императрицу Екатерину Великую, а байопик о знаменитом военном фотографе Ли Миллер, которая снимала бомбардировку Великобритании и освобождение Дахау и Бухенвальда. Этот проект мечты исполнительницы главной роли и продюсера Кейт Уинслет стал режиссерским дебютом оператора Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»). В ленте также сыграли Энди Сэмберг (в редкой драматической роли!), Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан и Джош О’Коннор. По воле российских прокатчиков «Великая» (Lee) образует биографическую «франшизу» про реальных фотографов вместе с «Великим» (Minamata), где Джонни Депп играл фоторепортера Юджина Смита.

Подробнее о Кейт Уинслет:

Романтическое роуд-муви про работницу Минкульта, которая бросает жениха-рохлю и отправляется в командировку по Пермскому краю, захватив в попутчики нового знакомого из бара. Зрителей ждут торжественные открытия ДК, грустные закрытия библиотек и конкурс по метанию кизяков. Главные роли сыграли Ирина Старшенбаум («Притяжение») и Сергей Кузнецов («Библиотекарь»), а над сценарием работали Светлана Штеба («Поехавшая») и Евгений Григорьев («Подельники»). На фестивале «Короче» духоподъемный ромком хвалили за качественный юмор в диалогах, химию между актерами и легкие сатирические нотки.

Российский сай-фай, с которым в полном метре дебютирует рекламный режиссер Амир Исаев. Братья Антон и Давид (Владислав Ценёв и Никита Ефремов) вот-вот научатся копировать сознание человека в нейросеть, обеспечивая людям цифровое бессмертие. Чтобы доказать, что технология работает, Антон тайно копирует сознание Веры (Софья Лебедева), жены Давида, а затем убеждает копию, что он ее муж. Драмы добавляет суровый инвестор с сомнительной репутацией (Юрий Цурило), который готов на все, чтобы спасти свою дочь. Обозреватели отмечают визуальный ряд фильма и игру актеров, но жалуются на отсутствие динамики, перегруженный сценарий и отталкивающую рекламную интеграцию СБП.

Эра (Марианна Шульц) переезжает с имеющим инвалидность сыном Андреем в небольшой дом своей матери на Черном море. На новом месте женщина мечтает найти партнера и ищет его в каждом встречном. Пестрый дебют Вениамина Илясова, который критики сравнивают с работами Параджанова, Альмодовара, Муратовой и Хамдамова. В ответ режиссер строго заявил, что у Альмодовара «ни одного фильма не видел». «Из классической драмы о несчастной женщине бальзаковского возраста фильм превращается в роуд-муви о бесцельных скитаниях неприкаянной души», — писал о ленте Тимур Алиев с фестиваля «Маяк».

Подробнее о фильме:

Южнокорейская хоррор-антология про людей, чьи жизни меняют к худшему проклятые карты Таро. На самом деле, фильм ужасов смонтирован из трех первых эпизодов одноименного сериала, который был отобран на престижный смотр Canneseries. В странные и зловещие ситуации попадают мать-одиночка, неверный муж и доставщик. Главные роли сыграли Чо Ё-джон («Паразиты»), Ко Гю-пхиль («Криминальный город: Разборки в Пусане») и популярный ютубер Ким Джин-ён.

Шпионский триллер из Китая, в основу которого лег бестселлер «Расшифровка» бывшего сотрудника разведывательных служб Май Цзя. Действие разворачивается в 1940-х. Молодой математик, случайно раскрывший один из самых сложных шифров, бросает академию, чтобы решать задачи для секретного агентства. Лентой занимались создатели трилогии «Детектив из Чайна-тауна» — режиссер Чэнь Сычэн и актер Лю Хаожань. А Джон Кьюсак сыграл гениального математика по фамилии Лисевич, который становится ментором главного героя. В отрицательной рецензии в Variety в фильме расшифровали смесь из «Оппенгеймера», «Начала» и «Игр разума».

Семейное кино для собачников, снятое в австралийском аутбэке автором оптимистичного «С — счастье» Джоном Шиди. Предприимчивая дочка фермеров Энни подбирает на улице сообразительного пса и дает ему кличку Коротышка. Из-за засухи бедное семейство рискует потерять дом, и Энни и ее безродная дворняга отправляются на международное дог-шоу в надежде выиграть крупный денежный приз. Чтобы победить породистых и опытных соперников, псу придется преодолеть страх публичных выступлений. Доброй историей про дружбу, любовь и надежду остались довольны и критики, и зрители. Кстати, бородатого папеньку играет Джай Кортни (Кайл Риз в «Терминаторе 5» и Капитан Бумеранг в «Отряде самоубийц»).

Российская комедия от создателей «Тещи» и «Бара „МоскваЧики“». Примерный муж и образцовый отец (Ян Цапник) пытается поломать отношения 20-летней дочери со своим безбашенным ровесником и бывшим лучшим другом (Дмитрий Нагиев). Режиссер Анарио Мамедов обещает «ироничный взгляд на жизненный сумбур мужчин за 40, вечный поиск себя и обретение нового статуса». А трейлер сулит шутки про урологию и кризис среднего возраста — темы, по мнению кинематографистов, тесно взаимосвязанные.

Экшен-комедия, выросшая из пилота для сериала. Домохозяйка-бухгалтерша узнает, что вся ее жизнь — фикция, а на самом деле она спящая работница спецслужб, способная передвигать предметы силой мысли. Ее новая миссия — поймать опасного злодея Дорада Сибасова (в трейлере он признается, что его настоящее имя — Арнольд Мультфильмов). Главные роли в пародии сыграли Юлия Егерева (она же продюсер) и Павел Прилучный. Пародию на бондиану поддержал ни много ни мало Президентский фонд культурных инициатив. На сайте ПФКИ создатели предупреждают, что «УничтоЖанна» создана «в комедийном жанре с применением молодежного сленга в комиксовой стилистике», а «пропагандирование любви к родине и гордость за Отечество, доверие к спецслужбам ведется не открыто, а вкладывается в умы зрителей очень ненавязчиво». Барбара Брокколи уже сменила сценаристов следующего «Бонда», чтобы переплюнуть новейшие каламбуры из России с любовью.

Новый проект короля низкопробных боевиков Рэндолла Эмметта. Отец и сын, работающие охранниками-инкассаторами, застревают посреди моста в бронированном грузовике, на который нападает банда грабителей. Главного злодея-головореза изображает Сильвестр Сталлоне, который сделал с Эмметтом трилогию «План побега» и «Точку возврата». По слухам, съемки шли всего девять дней, а Слай получил 3,5 млн долларов за один-единственный день работы. Зрители жалуются, что скучно, а критики пишут разгромные рецензии, прогнозируя боевику забвение.

Подробнее о создателях:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

24 ноября в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

24 ноября в Москве в девятый раз пройдет Московский еврейский кинофестиваль. Смотр откроет резонансная историческая драма Джонатана Глейзера («Побудь в моей шкуре»), получившая две премии «Оскар» и Гран-при в Каннах. Лента рассказывает об идиллической жизни коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса (Кристиан Фридель) и его супруги Хедвиг (Сандра Хюллер), которые обитают через забор от концлагеря. «Невыразимая реальность холокоста передана почти исключительно через саунд-дизайн: в звуковой дорожке утоплены вой, выстрелы, отрывистые команды, служащие таким же неброским, но постоянно давящим фоном, как дым печей на горизонте», — рассказывал про фильм Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

24 ноября в 21:30 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

В Москве, Якутске и других городах России стартует эхо фестиваля «Послание к человеку». В рамках национального конкурса покажут новую работу Алексея Федорченко («Овсянки», «Война Анны») — 40-минутный докальманах об удивительных вещах и историях, которые можно обнаружить под ногами. Съемки проходили на Красной площади в Москве, на еврейском кладбище во Вроцлаве, в мечети в Грозном и в зоопарке в Перми. «Рассказ [об этом кино] не может передать ни на что не похожего федорченковского чувства юмора, иронию, не отменяющую (а скорее, даже утверждающую) серьезность, сочетание ухмылки и почтения, глума и глубины», — резюмировал Кинопоиск в гиде по фестивалю. Кроме того, в рамках смотра зрители смогут посмотреть «Боганклох» Бена Риверса, «Ночь темна. Прощай здесь и везде» Сильвана Жоржа и «Мусорщика» Ахмада Бахрами.

22 ноября в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

К выходу на русском языке книги «Миры Пон Джун-хо. Культовый режиссер и его работы» на «Ленфильме» состоится ретроспектива фильмов южнокорейского мастера. Первый хит Пон Джун-хо, неонуарный детектив «Воспоминания об убийстве», рассказывает о том, как малокомпетентные правоохранительные органы расследуют серийные убийства в Хвасоне конца 1980-х, пока страну разрывают жестокие политики, митинги и нищета. Среди других фильмов ретроспективы — «Лающие собаки никогда не кусают», «Сквозь снег» и «Паразиты». После показов киновед Татьяна Богатырёва обсудит ленты с другими специалистами.

Подробнее о режиссере и южнокорейском кинематографе:

Всё еще в прокате

Хью Грант продолжает хоронить свой образ бурчащего романтика из Ноттинг-Хилла. Его новая работа — психологический хоррор студии А24 и творческого дуэта Скотта Бека и Брайана Вудса («Тихое место», «65»). В центре сюжета — двое юных миссионерок-мормонок, которых поймал в ловушку атеист-теолог с изощренным чувством юмора (его-то и играет Грант!). Он устроит им философский семинар со смертельными ловушками в закрытом пространстве. Критики в восторге от игривых ужасов: на данный момент на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 93%-ный рейтинг.

Подробнее о фильме:

Классика Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа о фашизме и причинах, по которым поколение отца режиссера сотрудничало с режимом Муссолини. По сюжету работающий на фашистов аристократ Марчелло Клеричи (Жан-Луи Трентиньян) получает задание убить профессора-антифашиста, но влюбляется в его дочь.

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Ремейк знаменитой эротики 1970-х про молодую француженку, которая открывает новые стороны себя в сексе во время поездки в Азию. Спустя 50 лет пикантный роман Эммануэль Арсан подвергла фемревизии Одри Диван, получившая в Венеции «Золотого льва» за драму «Событие». Место Сильвии Кристель заняла Ноэми Мерлан, звезда «Портрета девушки в огне» и «Тар».

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Новая история взросления от создательницы «Американской милашки» и «Аквариума» Андреа Арнольд, участвовавшая в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — 12-летняя девочка из британской глубинки, которая пытается дружить с хулиганами, ругается с лоботрясом-папашей (Барри Кеоган) и встречает странного мужчину в юбке (Франц Роговский), который представляется Птицей.

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Автор: Михаил Моркин