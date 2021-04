Зачем Брюс Уиллис, Джон Траволта и другие звезды снимаются в плохих боевиках, о которых никто не знает?

За последние десять лет Брюс Уиллис и другие звезды 1980—1990-х снялись в огромном количестве боевиков и триллеров, которые создавались в расчете на VOD-сервисы. Актеры получают за такие проекты миллионы долларов, хотя снимаются всего пару дней и во второстепенных ролях. Одним из главных производителей этих фильмов стала компания Emmett/Furla Oasis (EFO). На сайте Vulture вышла большая статья Джошуа Ханта о ее основателе Рэндолле Эмметте, которого журналист называет «худшим кинематографистом в Голливуде». Продюсер построил целую империю на низкобюджетных постановках с известными голливудскими актерами. Его фильмы заработали свыше миллиарда долларов. Пересказываем содержание статьи.

Как Брюс Уиллис стал лицом плохих боевиков, хотя в них не снимался?

У звезды «Крепкого орешка» больше всего ролей в фильмах EFO. В прошлом году он заключил контракт на съемки в трех новых фильмах компании, а за последние десять лет появился в шестнадцати ее проектах, включая «10 минут спустя», «Налетчиков» и «Акт мести». Ни один из них не имеет на Rotten Tomatoes рейтинг выше 20%. В продуктах EFO Уиллис появляется в начале фильма, но затем пропадает. В ходе просмотра зрители понимают, что постер их обманул и любимый актер играет второстепенного персонажа (обычно либо уставшего копа, либо босса мафии), который появляется в кадре лишь время от времени. Так, в «Приказано: уничтожить» у Уиллиса семь минут экранного времени, в «Спасении» — восемь, а в «Дожить до утра» — десять.

С Уиллисом понятно, а кто-то еще из звезд в них появлялся?

«Кодекс Готти»

Основной костяк фильмографии EFO составляют треш-боевики и триллеры с актерами, которые уже перестали привлекать широкую аудиторию в американские кинотеатры. Среди них — Сильвестр Сталлоне (трилогия «План побега», «Точка возврата»), Джон Кьюсак («Мерзлая земля»), Николас Кейдж («Необъяснимое»), Джон Траволта («Скорость убивает», «Кодекс Готти»), Мэл Гибсон («Сила стихии»), Фифти Сент («Подстава») и Роберт Де Ниро («Скорость: Автобус 657»). Фильмы с ними создаются с прицелом на продажу телевизионных прав в Европе и Южной Америке, выходят преимущественно на VOD и получают разгромные рецензии критиков.

И кто и зачем это снимает?

Сооснователь кинокомпании Emmett/Furla Oasis Рэндолл Эмметт спродюсировал более 110 фильмов, которые в сумме заработали больше 1,2 млрд долларов. Продюсер вырос в Майами, окончил Школу визуальных искусств в Нью-Йорке, а в 1996-м переехал в Лос-Анджелес, где проходил стажировку у Джерри Брукхаймера. Вскоре он стал личным ассистентом Марка Уолберга и, говорят, даже послужил прототипом для Сэла «Черепахи» Асанте из «Красавцев» — сериала, частично основанного на жизни Уолберга.

Рэндолл Эмметт

В конце 1990-х Эмметт встретил бывшего менеджера хедж-фонда Джорджа Фурлу, который согласился финансировать его фильмы и стал сооснователем Emmett/Furla Films. В 2013-м к фирме присоединилась дубайская компания Oasis Ventures Entertainment, и организацию переименовали в Emmett/Furla Oasis (EFO).

У продюсера не лучшая репутация в Голливуде: он постоянно ссорится с режиссерами, сценаристами и инвесторами, а также намеренно вводит в заблуждение аудиторию. Более того, Гильдия сценаристов Америки внесла EFO в черный список и советовала своим членам не работать с компанией.

Как он работает?

Хант описывает производственный метод Эмметта следующим образом: «Берешь деньги у всех, кто готов их дать, предлагаешь огромные суммы стареющим звездам за один-два дня работы, используешь имя этих звезд, чтобы еще до производства продать фильм за рубежом, по возможности не пользуешься услугами сценаристов и режиссеров, состоящих в профсоюзах, сводишь количество съемочных дней к минимуму и снимаешь в странах, где правительство предлагает кинематографистам налоговые вычеты». Например, на съемки одного из грядущих фильмов EFO, боевика «За пределами смерти» (Out of Death), ушло всего девять дней, при этом постановщиком стал дебютант Майк Бернс, который годами работал в EFO музыкальным супервайзером. Сам Эмметт в интервью подчеркивает, что если фильм получился плохим, то это вина режиссеров.

Эмметт же не первый, кто придумал так зарабатывать?

«Падение Олимпа»

Это действительно так. Можно вспомнить компании The Cannon Group, Nu Image и Millennium Films, которые выросли друг из друга. Nu Image, созданная израильским продюсером Ави Лернером, занималась мокбастерами и боевиками с Дольфом Лундгреном, Майклом Дудикоффом и Каспером Ван Дином, а после переименования в Millennium Films создала франшизы «Неудержимые», «Телохранитель киллера» и «Падение Олимпа».

Хант описывает израильского продюсера как своеобразного ментора Эмметта. Лернер, с которым создатель EFO раньше работал, всегда стремился привозить голливудских звезд туда, где съемки обходились дешево — в Восточную Европу и Южную Африку. По этому принципу он вместе Эмметтом и Фурлой делали боевики со Стивеном Сигалом в Болгарии. Режиссер одного из них, Майкл Обловитц, считает, что именно на съемках его фильма была обкатана модель EFO. По словам постановщика, из-за того, что Сигал мог приходить и уходить на площадку, когда ему захочется, и не хотел тратить время на съемку экшен-сцен, группе приходилось быстро снимать все эпизоды с актером, сократить количество его появлений в фильме и максимально использовать вместо него дублеров.

А откуда Эмметт берет деньги для звезд?

Майк Кэхилл, Майкл Дуглас и Рэндолл Эмметт Рэндолл Эмметт и Джон Траволта Рэндолл Эмметт и Фифти Сент

В статье Ханта утверждается, что в 2011-м Эмметт получил 525 млн долларов инвестиций от Ремингтона Чейза и Степана Мартиросяна, двух бизнесменов, у которых в прошлом были серьезные проблемы с законом — обоих признали виновными в обороте наркотиков, а Чейза также обвиняли в мошенничестве и растрате. Однако конкретно у Emmett/Furla Oasis никогда не было проблем с законом из-за финансирования ее фильмов.

Хант также отмечает, что финансирование часто дают «успешные люди из других индустрий, которые хотят быть частью гламурной жизни мира кино». Их деньги могут составлять меньше 10% от всего бюджета, но необходимы продюсеру для гарантии производства фильма. Журналист также намекает, что продюсер раздает роли в обмен на финансирование.

Среди таких инвесторов — венчурный капиталист и звезда Instagram Дэн Билзерян, который вложил миллион долларов в производство «Уцелевшего» в обмен на 8 минут экранного времени и 80 слов диалогов. В 2014-м он подал в суд на EFO из-за того, что продюсеры не сдержали обещания и сократили его роль. Впоследствии он отказался от иска и снялся с Уиллисом в «Спасении».

«Спасение»

В новом фильме Эмметта Wash Me in the River, который он снимает уже как режиссер, играет Медоу Уильямс, вдова основателя компании Nature’s Plus Джеральда Кесслера. Муж завещал ей 800 млн долларов, которые Уильямс вкладывает в кино и свою актерскую карьеру. Ее партнер Свен Теммел постоянно играет в фильмах EFO и числится сопродюсером «Плана побега 3». В ленте также появится Грант Кардон, бизнесмен на рынке недвижимости и лектор-мотиватор.

А ему не надоело гнать халтуру?

В недавнем интервью продюсер признался, что «умирает как творец», из-за чего решил заняться режиссурой. Сейчас он занят триллером Wash Me in the River о бывшем наркозависимом, который мстит наркоторговцам за смерть невесты. Главные роли в фильме исполняют Роберт Де Ниро, Джон Малкович и Джек Хьюстон. Хотя обычно Эмметт выделяет на съемки режиссерам меньше 14 дней, сам он снимал в Пуэрто-Рико целый месяц. Ранее Эмметт уже снял триллер «Полночь на злаковом поле», который пока не добрался до зрителей. В нем снялись Брюс Уиллис, Меган Фокс, Эмиль Хирш и Машин Ган Келли.