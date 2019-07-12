Выбор Пон Джун-хо: 10 любимых фильмов режиссера «Паразитов»

Одним из триумфаторов 2019 года однозначно стал южнокорейский режиссер Пон Джун-хо: его «Паразиты» получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и вошли во всевозможные списки лучших фильмов. В феврале сатирический триллер поборется за «Оскар» в шести номинациях, и аналитики осторожно прогнозируют ему победу в главной категории.

Впрочем, Пон Джун-хо давно смотрят не только на родине. Мрачный детектив «Воспоминания об убийстве» не хуже финчеровского «Зодиака», заснеженная антиутопия «Сквозь снег» может похвастаться бородатым Крисом Эвансом в главной роли и убойными экшен-сценами (и спустя семь лет лента наконец вышла в российский прокат!), а антиглобалистскую «Окчу» купил Netflix. Квентин Тарантино уже давно называет режиссера корейским Спилбергом. Самое время понять, какие фильмы Пон Джун-хо ценит больше всего, тем более он часто рассказывает о них в интервью.

«Облик грядущего» (1936)

Британская фантастика по мотивам книги Герберта Уэллса, в которой он делал футурологический прогноз на полтора столетия вперед (и предсказал начало Второй мировой войны). Человечество погрязло в бесконечных военных конфликтах, пережило новую эпидемию чумы, стремительно регрессировало до средневекового образа жизни и только потом переродилось. «Облик грядущего» предвосхитил моду на постапокалипсис в кино и стал одним из самых оригинальных фантастических фильмов 1930-х.

Почему: Пон Джун-хо увлекался произведениями Уэллса в юношестве, и «Облик грядущего» до глубины души поразил его. Свои прогнозы, подобные тем, что звучали в «Облике грядущего», режиссер сделал в антиутопии «Сквозь снег», где грозил человечеству глобальной катастрофой и давал надежду на грядущее преображение при условии, что старое общественное устройство будет вырвано с корнем.

«Плата за страх» (1952)

Четверо эмигрантов, обитающих в нефтедобывающем районе Гватемалы, оказываются связаны друг с другом. За неплохую плату они соглашаются перевезти два грузовика с нитроглицерином к месту аварии на одной из скважин. После длительной экспозиции «Плата за страх» устраивает такой саспенс, какой и не снился Хичкоку. Фильм Анри-Жоржа Клузо удостоился берлинского «Золотого медведя» и вдохновил целый ряд автомобильных триллеров — от «Дуэли» Спилберга до «Безумного Макса» Миллера.

Почему: По словам Пон Джун-хо, безрадостный фильм Клузо стал его первым знакомством с жанром триллера. «Это тот тип фильма, который бросает вас в холодный пот, — вспоминал режиссер о детских впечатлениях. — Я учился в начальной школе, когда увидел его по телевизору, и был ошеломлен, когда он начал мне сниться. Не мог с этим ничего поделать примерно неделю».

«400 ударов» (1959)

Дебютный полнометражный фильм Франсуа Трюффо, один из главных фильмов французской новой волны; отчасти автобиографический сюжет про малолетнего сорвиголову Антуана Дуанеля, который прогуливает школу, курит сигары и шатается по парижским улицам. Главного героя сыграл Жан-Пьер Лео, ставший одним из символов европейского контркультурного кино 1960-х. Трюффо снял несколько сиквелов, отслеживающих дальнейшую судьбу и взросление Дуанеля, а заодно и самого Лео.

Почему: Пон Джун-хо считает фильм Трюффо «самым прекрасным дебютом за всю историю кино». Сам он, конечно, не снимал ничего близкого по стилистике, зато, как и Трюффо, обладает своим актером-талисманом. Сон Кан-хо, звезда корейского кино (снимался у Пак Чхан-ук и Ким Джи-ун), появлялся у него четырежды: в роли провинциального детектива-неудачника («Воспоминание об убийстве»), трогательного великовозрастного лузера («Вторжение динозавра»), технически подкованного наркомана («Сквозь снег») и отца ушлого семейства маргиналов («Паразиты»).

«Психо» (1960)

Один из главных шедевров Альфреда Хичкока, черно-белая классика хоррора. Маменькин сынок Норман Бейтс (Энтони Перкинс) ловит в свою паутину заблудших путников. Снятый за копейки «Психо» собрал внушительную кассу и представил самого пугающего и влиятельного маньяка в истории кино — таксидермиста, учтивого красавца и трансвестита.

Почему: Пон Джун-хо рассказывал, что фильмы Хичкока всегда дарили ему странное вдохновение. «Психо», например, очень сильно повлиял на «Паразитов»: Пон вдохновлялся домом Бейтсов, создавая роскошный особняк богачей. А заглянуть в мир богатых, по мнению режиссера, как раз помогает кино, выступая в роли своеобразного дверного глазка для зрителя — этому он научился тоже у Хичкока, пересматривая «Окно во двор».

«Рай и ад» (1963)

Социальный детектив Акиры Куросавы про совестливого (или все же нет?) капиталиста Гондо (Тосиро Мифунэ), получившего звонок от неизвестных вымогателей, которые якобы похитили его сына. Вскоре оказывается, что злоумышленники по ошибке выкрали друга его сына, поэтому герой встает перед дилеммой: поставить на кон свою карьеру или все-таки заплатить выкуп за чужого ребенка.

Почему: Пон Джун-хо часто вспоминает «Рай и ад», когда речь заходит о «Паразитах». У Куросавы режиссер позаимствовал, например, структуру истории и некоторые визуальные решения. «На вершине находится богатый парень, а у подножия — своего рода криминальная структура», — отмечал Пон сходства и заодно подчеркивал, что в «Паразитах» подобный конфликт разбавлен большим количеством социальных слоев.

«Мне отмщение, и аз воздам» (1979)

Бытописание будней серийного убийцы, классика японского режиссера Сёхэя Имамуры. «Мне отмщение, и аз воздам» — это экранизация одноименного романа Рюдзо Саки (тот, в свою очередь, описывает историю настоящего маньяка Акиры Нисигути), а заодно исследование морального облика послевоенного японского общества и биография человека, который стал зверем во многом благодаря царившему вокруг хаосу.

Почему: «Этот фильм оказал большое влияние на меня и на „Воспоминание об убийстве“, — объяснял Пон. — В моем фильме мы не видим убийцу. Зато „Мне отмщение, и аз воздам“ рассказывает о настоящем маньяке. Главный герой не детектив, а серийный убийца». Фильмы Пон Джун-хо и Сёхэя Имамуры складываются вместе как пазл (в одном есть только детектив, а во втором — только убийца). Объединяет их и внимание к реальным событиям: «Воспоминание об убийстве» рассказывает о маньяке, который безнаказанно расправлялся с женщинами в корейском Хвасоне с 1986 по 1991 год и так и не был пойман на момент съемок фильма (расследование завершилось только в 2019-м).

«Тэсс» (1979)

Костюмная драма Романа Поланского с Настасьей Кински в главной роли. Крестьянская девушка Тэсс узнает о своем родстве с состоятельными аристократами д’Эрбервиллями.

Почему: «Когда я еще был старшеклассником, в Корее многие фанатели от Настасьи Кински. Экранизация романа Томаса Харди тогда стала большим хитом», — Пон был немногословен, когда объяснял свой выбор «Тэсс» в качестве одного из любимых фильмов. Но разгадкой может стать фильм «Сквозь снег», ведь «Тэсс», основанная на романе Томаса Харди, тоже во многом о социальной несправедливости и о том, как богатые бессовестно пользуются бесправностью бедноты.

«Сладости жизни» (1990)

Комедийная драма о жизни самой простой лондонской семьи. Отец работает в общепите и мечтает начать свое дело, мать старается его поддерживать, а дочери-близняшки впали в крайности — одна страдает от депрессии, а вторая уже работает сантехником. Скромное обаяние пролетариата показывает Майк Ли — один из самых титулованных британских режиссеров-социалистов, снимающих о жизни простых рабочих и маргиналов.

Почему: «Актеры и персонажи Майка Ли всегда удивительно яркие и живые», — говорил Пон Джун-хо, выбрав «Сладости жизни» как один из любимых фильмов в гостях у Criterion, дистрибьютора классики и ярких фестивальных хитов на DVD. Он настолько симпатизирует британским социальным режиссерам, что недавно заявил, что с удовольствием отдал бы им права на ремейк «Паразитов». Среди борцов с современным капитализмом он предпочитает Майка Ли и Кена Лоуча. Правда пока разговоры идут только об американской сериальной адаптации для HBO, которой планирует заниматься Адам МакКей, приятель Пона и режиссер сатирических политических комедий («Власть», «Игра на понижение»).

«Фрэнк» (2013)

Ироничная инди-комедия Ленни Абрахамсона про странноватого лидера рок-группы Фрэнка. Главный герой (Майкл Фассбендер) выступает и живет, не снимая с головы огромную маску из папье-маше. К его группе присоединяется новый клавишник Джон (Донал Глисон), что провоцирует конфликт и приводит к трагическим последствиям.

Почему: Роуд-муви про независимых музыкантов с неврозами понравилось Пон Джун-хо «уникальной интонацией, настроением и диалогами, которые были одновременно забавными и грустными». Когда режиссеру понадобился соавтор со специфичным чувством юмора для «Окчи», он обратился за помощью к Джону Ронсону, сценаристу «Фрэнка». Ронсон написал большую часть англоязычных диалогов для Тильды Суинтон, Джейка Джилленхола и Пола Дано.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Пожалуй, главный арт-блокбастер 2010-х. Австралийский классик Джордж Миллер вернул к жизни героя свой постапокалиптической трилогии Макса Рокатански и отправил его в новое приключение. На первый план вышла новая Фуриоса (Шарлиз Терон), зато режиссерский стиль не изменился, а только закалился в октановых взрывах. «Дорога ярости» обладает простой, но эффектной драматургией (от начала до конца — суровое роуд-муви) и аттракционным видеорядом: ржавые бензовозы взлетают на воздух, ряженые фрики прыгают с одной машины на другую, а эмансипированные женщины дают отпор уродливым злодеям.

Почему: Пон — больший фанат «Воина дороги» (вторая часть «Безумного Макса» и, по мнению многих, лучшая), которого он смотрел несколько десятков раз. Как-то раз он встретил Джорджа Миллера в Сиднее и завалил вопросами про трилогию (на что режиссер честно ответил, что ничего не помнит, поскольку прошло уже 40 лет). «Дорогу ярости» Пон Джун-хо полюбил не меньше первых фильмов серии и даже плакал во время просмотра. «Когда огромная песчаная буря сметает машины и музыка усиливается, я чувствовал, будто моя душа тоже взмывает ввысь. Я даже всплакнул и подумал: „Ух, маэстро снова принялся за работу“», — делился впечатлениями режиссер.