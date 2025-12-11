«Фурия»: Алёна Долголенко в роли Ники Чайкиной. Кто еще сыграет в сериале?

Наконец объявляем исполнителей главных ролей сериала «Фурия», чьи съемки уже начались. Новый проект по комикс-вселенной Bubble снимает Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов»), а основные роли сыграют Алёна Долголенко, Сергей Безруков, Юлия Пересильд и другие.

О чем это

Ника Чайкина — девушка с уникальными суперспособностями, которая в раннем детстве остается сиротой и попадает в руки секретной организации под названием «Братство». За 10 лет обучения Ника Чайкина становится самым талантливым агентом «Братства»: она в совершенстве овладевает боевыми искусствами, мастерством шпионажа, а также навыками обращения с холодным и огнестрельным оружием. Однако ее не волнуют ни статус, ни деньги. Все, чего хочет Ника, — это найти и наказать тех, кто лишил ее семьи.

Кто главные герои

Линара Самирханова и Алёна Долголенко Сергей Безруков и София Петрова в роли маленькой Ники Линара Самирханова Юлия Пересильд Чингиз Гараев Александр Сетейкин

Ника Чайкина. Лучшего агента «Братства» сыграет Алёна Долголенко, знакомая по роли Натальи Гончаровой в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».

Виктор (Сергей Безруков) — любящий отец Ники.

Джама (Линара Самирханова) — лучшая подруга Ники, с которой они знакомятся в «Братстве».

Анна (Юлия Пересильд) — суровый лидер «Братства». Под ее руководством Ника и Джама проходят жесткую школу тренировок.

Самоуверенный хакер по кличке Джонни (дебютант Оливер Маре).

Тамир (Чингиз Гараев из «Слово пацана. Кровь на асфальте»). Хитроумный и жестокий, он то и дело ставит палки в колеса Нике и Джаме.

Дима Дубин (Александр Сетейкин). Звезда франшизы «Майор Гром» появится и в «Фурии». На момент действия сериала персонаж Александра Сетейкина дослужился до капитана и возглавляет свой отдел.

Что еще известно о сериале

«Фурия» основана на линейке комиксов Bubble Comics. Ее снимает режиссер Александр Хант, известный авторскими работами «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Межсезонье». В творческую команду также вошли оператор Максим Жуков («Майор Гром», «Мастер и Маргарита»), художник-постановщик Тимофей Рябушинский («Черная весна», «Дети перемен») и постановщик трюков Роберт Кун («Ночной дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров») из студии «Кун-до».

Производство — Плюс Cтудия и Bubble Studios. Продюсеры — Артём Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Съемки сериала стартовали в Санкт-Петербурге и продолжатся в Ленинградской области и Москве.

Когда премьера

Дату премьеры мы объявим позже. В сериале будет пять эпизодов.

По этой ссылке можно добавить «Фурию» в ваш список «Буду смотреть».