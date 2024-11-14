«Конклав»: взрослая камерная драма про выборы в Ватикане

В российский прокат выходит фильм Эдварда Бергера о выборах папы римского — камерный политический триллер, почти все герои которого служат кардиналами. Самого совестливого из них играет Рэйф Файнс, которому прочат номинацию на «Оскар». С интересом, но и со сложными чувствами, картину посмотрел Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Скоропостижно умирает папа римский. На декана Коллегии кардиналов, британца Лоуренса (Рэйф Файнс), ложится задача организовать конклав, то есть выборы нового понтифика. Сто с лишним кардиналов за закрытыми дверями должны голосовать друг за друга до тех пор, пока кто-то не наберет две трети голосов. Лоуренс поддерживает либерала Беллини (Стэнли Туччи), но у того могущественные соперники — умеренный ветеран Трамблэй (Джон Литгоу), консерватор из Нигерии Адейеми (Лусиан Мсамати) и откровенный реакционер Тедеско (Серджо Кастеллитто). Обстановка в Ватикане напряженная, плетутся интриги, вскрываются секреты. Среди неожиданностей — приезд никому не известного кардинала Бенитеса (Карлос Диез), представителя курии в Афганистане, отчего-то утвержденного покойным папой втайне.

Англоязычный (преимущественно — без латыни тоже было не обойтись) дебют немца Эдварда Бергера, автора очень успешного «На Западном фронте без перемен» — одно из главных событий сезона в сегменте взрослого коммерческого кино. Экранизация одноименного романа британца Роберта Харриса («Фатерланд», «Призрак», «Офицер и шпион») оказалась, видимо, слишком мейнстримовой для фестивальных конкурсов, но фильм неплохо идет сейчас в мировом прокате и может уверенно рассчитывать на несколько оскаровских номинаций. У Файнса даже есть некоторые шансы на победу. Не очень значительные, но, как учит нас «Конклав», на тайном голосовании возможно всякое.

Это что-то среднее между Дэном Брауном и «12 разгневанными мужчинами» (ближе к последним). Предложение заглянуть за кулисы Ватикана выглядит, как всегда, чрезвычайно соблазнительно, тем более что Харрис, начинавший с журналистики и нон-фикшена, известен тщательным ресерчем для своих исторических триллеров. Здесь много не то чтобы сенсационных, но любопытных технических деталей, касающихся того, как функционирует система папских выборов, помимо знаменитого дыма. Другой вопрос, что автор «Конклава» позволяет себе (имея, конечно же, полное на это право) сюжетные ходы настолько неправдоподобные, что аутентичность декораций автоматически тоже начинает вызывать сомнения.

И в силу сюжетных обстоятельств это почти что кинопьеса: полностью отгородившись от мира, кардиналы должны принять решение, которого ожидают полтора миллиарда человек. Действие не покидает Апостольского дворца — Сикстинской капеллы, где проходят заседания, и частных покоев, где кипят в перерывах страсти. Это территория, как легко предположить, почти исключительно мужская, хотя обслуживанием конклава занимаются монахини. Единственная женская роль со словами — у их предводительницы Изабеллы Росселлини, и слов этих немного. Бергер делает все, чтобы героиня запомнилась, но, получается, правда, немного нарочито.

Изабелла Росселлини

Персонаж Файнса — ватиканская совесть и наши глаза. Кардинал Лоуренс испытывает сомнения (не столько в Боге, сколько в церкви) и вообще собирается покинуть Рим после конклава, но пока старается помочь лучшему из кандидатов, каковым вроде бы представляется прогрессивный Беллини. Однако не слишком ли цинично тот относится к выборам? А какие средства хороши в борьбе с его соперниками, прежде всего харизматичным итальянцем Тедеско (отличный Кастеллитто), который мечтает откатить церковные реформы чуть ли не к Средним векам? И что делать с собственными амбициями, которые, может быть, шевелятся где-то глубоко в душе Лоуренса («Каждый кардинал втайне придумал свое папское имя», — замечает проницательный Беллини)? Это интересный герой в традиционном, основательном исполнении прекрасного актера.

Из шкафов с грохотом, благо вокруг всегда тихо, вываливаются скелеты, по мраморным коридорам снуют насупленные пожилые мужчины, в которых осталось, несмотря на их одеяния, немало человеческого. Бергер прекрасно держит ритм, тщательно работает с музыкой и умело выстраивает классические живописные композиции из пурпурных сутан, золотых крестов и седых волос.

Но как постановщик он тяготеет (что было видно и в «На Западном фронте») к грубоватым, плакатным художественным решениям, которые не всегда работают. Некоторые сцены, особенно ближе к концу, когда внешний мир начинает прорываться в покои конклава, норовят превратить фильм в архаичную прямолинейную притчу. А сценарий при всех своих литературных достоинствах периодически граничит с проповедью, что тем более раздражает в ситуации, когда героям и правда случается проповедовать.

Неожиданный финал в особенности вызывает вопросы — абсурдный, наивный и никак, если подумать, не вытекающий из происходившего в предыдущие два часа. Непозволительная роскошь: в центр католического мира спускать еще и бога из машины.