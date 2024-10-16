Что смотреть в кино: Паддингтон в Перу, Эммануэль в Гонконге и «Квартет И» в Стамбуле

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. Главным хитом недели обещает стать долгожданный триквел «Приключений Паддингтона». Из Канн до России добралась история взросления «Птица» с Барри Кеоганом, из Венеции — байопик «Мария» с Анджелиной Джоли, а из Сан-Себастьяна — ремейк «Эммануэль» с Ноэми Мерлан. «Квартет И» предлагает посмеяться на «Одном дне в Стамбуле», а любителей страшного кино ждут ирландская готика «Астрал. Медиум», британский хоррор «Перевозчик душ» и отбитый синефильский триллер «Кинопленка № 8» с Кристиной Асмус. А еще много отечественной классики: «Любовь и голуби» выходят в повторный прокат, а «Сталкера» и «Кукушку» покажут в рамках спецпоказов в Москве.

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Главные премьеры

Долгожданное возвращение обожающего мармелад медвежонка, который не появлялся в кинотеатрах с 2017 года. Став полноправным членом семьи Браун и гражданином Великобритании, Паддингтон отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину, в Перу. Режиссер первых двух частей Пол Кинг ушел снимать «Вонку», а его место занял клипмейкер Дагал Уилсон, автор культового музыкального видео «Satisfaction» на трек Бенни Бенасси. Кроме того, Эмили Мортимер пришла на смену Салли Хокинс в роли миссис Браун. Антонио Бандерасу досталась роль бравого капитана корабля, а Оливии Колман — преподобной матери, заведующей домом для престарелых медведей. Судя по крайне положительной критике, смена режиссера никак не сказалась на качестве франшизы.

Подробнее о фильме:

Первый за восемь лет игровой фильм от создательницы «Американской милашки» и «Аквариума» Андреа Арнольд. В центре сюжета — 12-летняя девочка из британской глубинки, которая пытается дружить с хулиганами, ругается с лоботрясом-папашей (Барри Кеоган) и встречает странного мужчину (Франц Роговский) по имени Птица. История взросления, в которой социальный реализм переплетается с магическим, участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где не получила призов, но удостоилась отличных рецензий (рейтинг на Rotten Tomatoes — 84%).

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Эффектный, но трагический байопик о последних годах жизни всемирно известной оперной дивы Марии Каллас (Анджелина Джоли). За режиссуру отвечал Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»), за сценарий — Стивен Найт («Острые козырьки»), за картинку — Эдвард Лахман («Кэрол»). Кроме Джоли, которой за эту роль прочат номинацию на «Оскар», в фильме сыграли Коди Смит-Макфи (воображаемый молодой интервьюер), Альба Рорвахер (кухарка), Валерия Голино (старшая сестра) и Пьерфранческо Фавино (дворецкий, не убийца).

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Ремейк знаменитой эротики 1970-х про молодую француженку, которая открывает новые стороны себя в сексе во время поездки в Азию. Спустя 50 лет пикантный роман Эммануэль Арсан заново экранизировала Одри Диван, получившая пять лет назад в Венеции «Золотого льва» за драму «Событие» (ее можно посмотреть тут). Место Сильвии Кристель заняла Ноэми Мерлан, звезда «Портрета девушки в огне» и «Тар». Ни российских, ни западных критиков фильм совсем не возбудил (рейтинг на Rotten Tomatoes — вялые 18%). Однако некоторые прочат ему культовый статус «Шоугелз» или непонятого сиквела «Джокера».

Подробнее о культовом оригинале:

Четверо друзей — продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) — приезжают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля-бизнесмена Вадима. Однако на месте выясняется, что Вадик умер. Помощник усопшего Паша (Тарас Кузьмин) предлагает провести запланированную прогулку по Босфору, чтобы помянуть босса. По ходу всплывают и не самые приятные воспоминания о Вадике, который повлиял на жизнь каждого из собравшихся. Меланхоличная и ностальгическая трагикомедия «Квартета И», в основу которой лег спектакль коллектива «Один день из смерти Вадика Беляева».

Подробнее о фильме:

Десятый псевдо-«Астрал» в российском прокате в этом году. Под ложным названием скрывается качественная ирландская готика Дэмиэна Маккарти — Oddity («Странность»), получившая восторженную прессу на фестивале South by Southwest (96% «свежести» на Rotten Tomatoes). По сюжету слепая оккультистка Дарси приезжает в загородный дом, где была жестоко убита ее сестра-близнец. Она намерена найти настоящего убийцу девушки, используя жуткий деревянный манекен и свои способности медиума.

Загадочный водитель черного лондонского кеба похищает молодую пару, которая переживает не лучший этап в отношениях. Таксист с жуткими мотивами привозит жертв на пустынный участок дороги, где обитают привидения. Британский хоррор, который в первую очередь интересен киноманам тем, что злодея в нем сыграл Ник Фрост, звезда комедий Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».

1993-й. У Марии, работницы небольшого видеопроката, расположенного в заброшенном кинотеатре, таинственным образом исчезает сын. Чтобы разобраться в произошедшем и найти ребенка, женщине приходится перейти дорогу инфернальному криминальному авторитету и подружиться с беглым преступником. Синефильский мистический триллер Ильи Хотиненко из программы фестиваля актуального российского кино «Маяк». Критики кино ругают, но сравнивают с работами Дэвида Линча, Паноса Косматоса и Николаса Виндинга Рефна (а таких сравнений российское кино удостаивается редко). Главные роли сыграли Кристина Асмус, Даниил Воробьёв и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

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Повторный прокат

Народная лирическая комедия, которую Владимир Меньшов снял после еще более народной мелодрамы «Москва слезам не верит». Работник леспромхоза Василий Кузякин (Александр Михайлов) отправляется на южный курорт, чтобы лечить производственную травму. Между процедурами он влюбляется в роковую экзальтированную даму из отдела кадров Раису Захаровну (Людмила Гурченко) и переселяется к ней в городскую квартиру. Однако вскоре он начинает скучать по строгой жене Наде (Нина Дорошина), детям и любимым голубям, которых ему не давали спокойно разводить.

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

28 ноября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Проект «КАРО.Арт» проведет спецпоказ пацифистской трагикомедии Александра Рогожкина, посвященный памяти и юбилею режиссера. Фильм рассказывает о финском снайпере, русском солдате и саамской девушке, которых в сентябре 1944 года свела вместе заканчивающаяся война. Иван, Вейкко и Анни говорят на разных языках (русском, финском и северносаамском), а лента совмещает в себе гуманистический посыл с комедией положений. После показа состоится разговор с продюсером Сергеем Сельяновым и главным редактором журнала «Искусство кино» Никитой Карцевым.

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30 ноября в 16:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

В связи с выходом фотокниги «„Сталкер“ Андрея Тарковского» кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» покажет легендарную философскую фантастику по мотивам повести братьев Стругацких. В мистическое путешествие через Зону к комнате, где исполняются желания, также отправятся киновед Наум Клейман и автор книги Григорий Верховский, работавший помощником оператора на съемках картины. Они обсудят ленту после показа.

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Всё еще в прокате

После внезапной смерти папы римского кардиналы организуют специальное собрание, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Сакральным таинством руководит кардинал Томас Лоуренс (Рэйф Файнс), который постепенно узнает страшные секреты высшего духовенства. Детективный триллер Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен»), снятый по роману Роберта Харриса («Офицер и шпион», «Призрак»), обещает пошатнуть основы церкви похлеще, чем «Еретик» с Хью Грантом. Помимо Файнса, в ленте играют Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини. Критики уже прочат Файнсу долгожданный «Оскар», а сам фильм хвалят за постановку и ругают за глуповатые сюжетные повороты.

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Не очередной фильм про императрицу Екатерину Великую, а байопик знаменитого военного фотографа Ли Миллер, которая снимала бомбардировку Великобритании и освобождение Дахау и Бухенвальда. Этот проект мечты исполнительницы главной роли и продюсера Кейт Уинслет стал режиссерским дебютом оператора Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»). В ленте также сыграли Энди Сэмберг (в редкой драматической роли!), Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан и Джош О’Коннор. По воле российских прокатчиков «Великая» (Lee) образует биографическую «франшизу» про реальных фотографов вместе с «Великим» (Minamata), где Джонни Депп играл фоторепортера Юджина Смита.

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1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Джуд Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на Северо-Западе США, за которой стоит неонацистская организация во главе с харизматичным молодым человеком по имени Роберт Мэттьюс (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал австралиец Джастин Курзель, автор «Кредо убийцы», «Макбета» и «Подлинной истории банды Келли». Критики кино хвалят и сравнивают с работами Майкла Манна.

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Автор: Михаил Моркин