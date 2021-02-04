10 фильмов в кругу семьи: Что смотреть с родителями, детьми или любимым человеком

Классика американских семейных комедий 1990-х с Робином Уильямсом и юной Кирстен Данст. История закручивается вокруг мистической настольной игры «Джуманджи», которая попадает в руки нескольких поколений детей, живущих в одном доме. Игра, конечно, волшебная: после броска кубиков на поле все квесты превращаются в реальность. Выпало путешествие в джунгли? Стадо слонов и бизонов с роем гигантских москитов врываются в гостиную. А затем является и герой Робина Уильямса, мечтавший в детстве убежать из дома и заброшенный в эти джунгли на 25 лет благодаря одному «удачному ходу». Единственный шанс вернуть все в норму — доиграть игру, и тогда восстановятся семейные связи, а потерянные дети получат новый шанс.

С кем смотреть:

Для взрослых «Джуманджи» — рассказ о том, как через игру подчинить себе историю и сюжет собственной жизни. Для детей — захватывающая сказка про опасные приключения с землетрясениями, наводнениями, гигантскими насекомыми и путешествиями во времени. Так что скучать никому не придется.