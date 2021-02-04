10 фильмов в кругу семьи: Что смотреть с родителями, детьми или любимым человеком

Дружба с инопланетянами, история про волшебную игру, романтическое путешествие во времени, культовое аниме и комедия о любви — КиноПоиск и «Чудо» собрали самые выдающиеся фильмы для семейного просмотра. Их можно смотреть с маленькими детьми, с подростками, вдвоем с любимым человеком или с родителями. Чтобы это сделать, воспользуйтесь промокодом CHUDO2021 на 60 дней подписки для новых пользователей.
«Джуманджи»
Классика американских семейных комедий 1990-х с Робином Уильямсом и юной Кирстен Данст. История закручивается вокруг мистической настольной игры «Джуманджи», которая попадает в руки нескольких поколений детей, живущих в одном доме. Игра, конечно, волшебная: после броска кубиков на поле все квесты превращаются в реальность. Выпало путешествие в джунгли? Стадо слонов и бизонов с роем гигантских москитов врываются в гостиную. А затем является и герой Робина Уильямса, мечтавший в детстве убежать из дома и заброшенный в эти джунгли на 25 лет благодаря одному «удачному ходу». Единственный шанс вернуть все в норму — доиграть игру, и тогда восстановятся семейные связи, а потерянные дети получат новый шанс.
С кем смотреть:
Для взрослых «Джуманджи» — рассказ о том, как через игру подчинить себе историю и сюжет собственной жизни. Для детей — захватывающая сказка про опасные приключения с землетрясениями, наводнениями, гигантскими насекомыми и путешествиями во времени. Так что скучать никому не придется.
«Умница Уилл Хантинг»
Снова Робин Уильямс, который получил «Оскар» за свою роль в этом фильме. Его герой Шон Магуайр — психоаналитик, назначенный тому самому Уиллу Хантингу (молодой Мэтт Дэймон), вундеркинду и трудному подростку одновременно. Уилл — гениальный математик, только настоящей жизни герой боится настолько, что не хочет делать первый шаг ни в науке, ни в любви. Вместо того чтобы учиться в вузе, Уилл работает там уборщиком и не хочет уезжать в большой город даже ради своей девушки. Также он испытывает проблемы с контролем и регулярно ввязывается в драки. Шон поможет ему победить все страхи.
С кем смотреть:
Удивительно светлый рассказ о том, как можно сломать лед отчуждения и понять другого, подойдет для хорошего вдумчивого семейного вечера у экрана. «Умница Уилл Хантинг» не самый типичный фильм Гаса Ван Сента, имеющего вообще-то репутацию режиссера-нонконформиста. И это редкое кино режиссера, после которого вы будете спать спокойно и крепко.
«Персона»
Для тех, кто не боится сильных впечатлений, — шедевр Ингмара Бергмана, в 1960-е перевернувший представление о том, как можно рассказывать истории в кино. Лив Ульман играет актрису Элизабет Фоглер, которая однажды замолчала посреди выступления и с тех пор отказывается выходить из своего непостижимого транса. Биби Андерссон — в роли медсестры Альмы, присматривающей за актрисой на уединенной вилле. По ходу действия выясняется, что две женщины чуть ли не двойники (в духовном смысле). На периферии сюжета присутствует сын Элизабет — возможно, единственный, кто связывает переживающую жестокий духовный кризис героиню с реальностью.
С кем смотреть:
Исповедальные монологи, галлюцинаторные встречи и драматическое столкновение двух воль — этот фильм вполне может вызвать безотчетную тревогу, поэтому смотреть его лучше в обнимку с надежным партнером.
«Воспоминания об убийстве»
Задолго до того, как Пон Джун-хо со своими «Паразитами» стал мировой знаменитостью, режиссер снял фильм об одной из самых мрачных страниц современной истории Южной Кореи. «Воспоминания об убийстве» — действительно воспоминания о расследовании преступлений реального маньяка в конце 1980-х. Его ищут несколько детективов, которые, все больше увязая в деле, понемногу сходят с ума. Трупы множатся, блестящие догадки оборачиваются пшиком, громоздкий полицейский аппарат бьет из пушки по воробьям. Большинство героев тихо спиваются и начинают ненавидеть друг друга. Детали работы полиции в Корее тех лет оказываются близки российским реалиям и особенно тому, как они показаны в фильмах Юрия Быкова: тотальная коррупция на фоне социального кризиса, подтасовки улик, пытки подозреваемых. При этом оторваться от «Воспоминаний об убийстве» невозможно: саспенс в ленте сочетается со специфическим юмором, а поднятые режиссером проблемы имеют свою национальную специфику.
С кем смотреть:
Мрачный детектив, безусловно, зрелище для взрослых членов семьи. Кстати, в год, когда Пон Джун-хо получил свои «Оскары», таинственного маньяка наконец нашли. Его зовут Ли Чун Чжэ, и к этому моменту он уже отбывал пожизненный срок за изнасилование и убийство своей невестки в 1993 году.
«Любовь и голуби»
Народная лирическая комедия, снятая Владимиром Меньшовым после не менее народного фильма «Москва слезам не верит». История более камерная: действие разворачивается в поселке при леспромхозе и на курорте, куда едет залечивать производственную травму главный герой Василий Кузякин (Александр Захаров). Влюбившись между процедурами в роковую экзальтированную даму из отдела кадров (Людмила Гурченко), он переселяется к ней в городскую квартиру, где царят диетическое питание, порядок и музыка Массне. Но сердце зовет его обратно — к речке, туману, голубятне и строгой жене (Нина Дорошина).
С кем смотреть:
За годы ни коллизия, ни герои, ни любящий взгляд режиссера на них ничуть не устарели, хотя и приобрели дополнительное ностальгическое очарование. В принципе и спустя почти 40 лет можно узнать себя и своих знакомых в многочисленных персонажах — и Василия, и его жены Нади, и их взрослых детей, и дяди Мити, добродушного чудака всегда навеселе (великая роль Сергея Юрского). Смотреть и пересматривать «Любовь и голуби» можно всей семьей: с детьми, родителями, бабушкам и дедушками — каждый найдет в этой универсальной картине свою порцию счастья.
«Инопланетянин»
Культовое кино Стивена Спилберга, с неожиданной стороны раскрывающее тему контакта человека и инопланетного разума. Забытый на Земле своими товарищами ученый-пришелец, слегка похожий для современного зрителя на малыша Йоду, попадает в хорошие руки десятилетнего Эллиота и его друзей. Дети пытаются защитить инопланетянина от взрослых и даже спецагентов, которые его разыскивают. Эмоциональная связь между Эллиотом и E.T. — так зовут инопланетного друга — становится такой сильной, что мальчик и пришелец становятся неразлучны. Скрестив сказку с научно-социальной фантастикой, Спилберг снял вдохновенное произведение о дружбе и взаимовыручке, которые побеждают косность взрослого мира.
С кем смотреть:
«Инопланетянин» — невероятно увлекательный урок непредвзятого отношения к самым, казалось бы, странным созданиям. Дружба с E.T., кстати, способствует и улучшению отношений в семье самого Эллиота, так что сеанс душеспасительной семейной терапии обеспечен.
«Полночь в Париже»
Прогулку по Парижу можно отчасти заменить фильмом Вуди Аллена, тем более что его герои перемещаются не только по районам Монпарнаса и Елисейских полей, но и во времени. Блуждая по улицам города, Гил (Оуэн Уилсон) внезапно оказывается в «ревущих двадцатых». Здесь его компаньонами окажутся Сальвадор Дали (Эдриан Броуди), Скотт Фицджеральд (Том Хиддлстон), Гертруда Стайн (Кэти Бейтс) и другие великие. Кроме того, Гил встретит девушку мечты в исполнении Марион Котийяр и переместится с ней уже в Париж времен импрессионистов. Так проходят волшебные ночи, но днем герой возвращается в суровую, полную проблем современность.
С кем смотреть:
Легкая умная комедия скрасит вечер паре, которой захочется вспомнить первые дни своего знакомства и поиски себя в юности. Меланхоличный юмор Вуди Аллена в «Полночи в Париже» оттеняет европейский флер, а такое количество знаменитостей, причем в ролях исторических знаменитостей, встречается в редких картинах.
«Сделано в Италии»
Драма о взаимоотношениях отца и сына — режиссерский дебют актера Джеймса Д’Арси (он же и написал сценарий), которого мы помним по роли дворецкого Говарда Старка в сериале «Агент Картер». Примечательно, что героев играют настоящие отец и сын — Лиам Нисон и Майкл Ричардсон. Герой Нисона, Роберт — знаменитый британский художник, который не притрагивался к краскам после гибели жены и загубил отношения с единственным сыном Джеком. Тот вырос, стал арт-дилером и планирует продать семейную виллу в Тоскане, чтобы выкупить галерею бывшей девушки. Тосканский домик находится в скверном состоянии, и папе с сыном приходится самостоятельно заняться его предпродажным ремонтом. По ходу того, как реставрируется дом, улучшаются и напряженные отношения между персонажами. Договориться им, как водится, помогают встреченные в Италии женщины. Хотя душевные травмы починить, конечно, сложнее, чем ветхие стены.
С кем смотреть:
Крепкое неторопливое кино об извечном конфликте отцов и детей пригодится для просмотра со взрослеющими подростками, которых привлечь к экрану поможет культовая фигура Нисона. Джек поймет, что взросление означает прощение и принятие, Роберта оставит страх перед чистым холстом, а зрители найдут ответы на вопросы о возрастных кризисах, возможно, даже еще не заданные.
«Ходячий замок»
Поздний шедевр Миядзаки — одновременно вольная экранизация английской детской книги Дианы Уинн Джонс и замаскированная аллегория войны в Ираке. Заклятье ревнивой Ведьмы Пустоши превратило юную шляпницу Софи в старуху. Тогда неунывающая героиня стала прислужницей в ходячем замке молодого волшебника Хаула, тщеславного и высокомерного красавца. В компании господина, его ученика, маленького Маркла, и демона огня Кальцифера Софи путешествует в замке по альтернативной викторианско-стимпанковской Европе, которую того и гляди охватит война. Софи, как и некоторые другие обитатели замка, ищет избавления от своего проклятья. Чем ближе к развязке истории, тем меньше в ней остается абсолютных злодеев, включая Ведьму Пустоши и милитаристов. А также выясняется, что спасти мир можно только ценой коллективных усилий.
С кем смотреть:
Любимый фильм самого Миядзаки отличают характерная для мастера сентиментальность и лиризм. Юные зрители прежде всего окажутся захвачены небывалыми формами чудесных существ и самого замка, красками и движениями на экране. В то же время эта адаптированная для западной культуры сказка — входной детский билет в мир японской мультипликации.
«Сад изящных слов»
Макото Синкая заученно называют наследником Миядзаки, хотя сам режиссер устал повторять, что он другой. Действительно, его работы, которые роднит с классиком техническое совершенство, не так понятны маленьким детям и больше подходят для подростков. Также они более аутентичны. Неслучайно мультфильм «Сад изящных слов» насыщен отсылками к традиционной японской литературе. Столь же японским кажется и сам сюжет: влюбленность, которая не могла состояться, но спасает воспоминаниями о себе. 15-летний юноша, одержимый оригинальным желанием создавать обувь, встречает в дождливом городском саду 27-летнюю одинокую девушку. Он раскрывает ей душу, а она становится моделью для его обувных экспериментов. Когда кончится лето, выяснится, что загадочная незнакомка — новая учительница в школе героя, и на работе ей остаться нельзя. Оба персонажа переживают травму, которая, в свою очередь, привносит в их жизнь поэзию.
С кем смотреть:
Современное аниме — история для детей старшего школьного возраста и юношества о том, как принять скоротечность лучших мгновений и не свернуть со своей дороги в жизни.
Автор: КиноПоиск