Как Стивен Спилберг полюбил ночное небо и сколько в его фильмах падающих звезд

Стивен Спилберг до сих пор помнит, как отец внезапно разбудил его ночью и посадил в машину. «Я понятия не имел, что происходит. Мне было страшно. Мамы рядом не было, и я не мог понять, зачем мы здесь. Отец взял с собой кофейный термос и одеяло, и мы проехали около получаса. Наконец мы свернули на обочину и увидели, как несколько сотен человек лежат на спине и смотрят в небо. Отец нашел свободное место, расстелил одеяло, и мы оба легли», — рассказывал режиссер. Спустя какое-то время Арнольд указал наверх, и Стивен увидел, как метеоры рассекают ночное небо. «Это было невероятное зрелище, о котором, похоже, заранее предупредили синоптики. Мой отец по-настоящему удивил меня, хотя, если честно, он до чертиков меня напугал! В то же время мне было интересно, чем вызван метеоритный дождь».