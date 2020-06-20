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Как Стивен Спилберг полюбил ночное небо и сколько в его фильмах падающих звезд

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«Челюсти», «Близкие контакты третьей степени» и «Индиана Джонс» Стивена Спилберга не связаны сюжетно, но их объединяет одна деталь — кадры с ночным небом, по которому проносятся падающие звезды. Рассказываем, как возникла эта деталь и в каких фильмах ее можно заметить.

Все началось в 1950-е, когда семья Стивена Спилберга переехала из Огайо в Нью-Джерси. Его отец Арнольд работал инженером-электриком и в свободное время увлекался астрономией. Он взахлеб читал научную фантастику и технические журналы, и его интерес к космосу передался сыну.

Как вспоминает Спилберг, однажды августовским вечером отец вывел его на улицу, чтобы показать метеорный поток. Увиденное поразило мальчика. «О том, что такое небо, я узнал где-то в шесть лет, когда отец показал мне метеорный поток Персеиды, — вспоминал тот вечер Спилберг. — У моего отца действительно был ключ ко Вселенной, который открыл мое воображение. И я бесконечно благодарен ему за это».

Четырехлетний Стивен Спилберг с родителями. Фото: HBO

В 1957 году семья Спилберга перебралась в Аризону. По словам сестры режиссера, Нэнси, работавшей ассистенткой на его ранних фильмах, в те времена Арнольд часто показывал им падающие звезды и метеорные дожди: «Посреди ночи отец будил нас и сонных, в пижамках, вез далеко в пустыню. Мы ложились на землю и наблюдали, как падают метеоры. Что там, наверху, в таинственной черной бездне? Конечно, это застревало в голове».

Стивен Спилберг до сих пор помнит, как отец внезапно разбудил его ночью и посадил в машину. «Я понятия не имел, что происходит. Мне было страшно. Мамы рядом не было, и я не мог понять, зачем мы здесь. Отец взял с собой кофейный термос и одеяло, и мы проехали около получаса. Наконец мы свернули на обочину и увидели, как несколько сотен человек лежат на спине и смотрят в небо. Отец нашел свободное место, расстелил одеяло, и мы оба легли», — рассказывал режиссер. Спустя какое-то время Арнольд указал наверх, и Стивен увидел, как метеоры рассекают ночное небо. «Это было невероятное зрелище, о котором, похоже, заранее предупредили синоптики. Мой отец по-настоящему удивил меня, хотя, если честно, он до чертиков меня напугал! В то же время мне было интересно, чем вызван метеоритный дождь».

Арнольд стал объяснять сыну природу увиденного, но Стивену было не до этого: он был очарован самими падающими звездами. Когда ему исполнилось семнадцать, эти воспоминания вдохновили его на первый полнометражный фильм — фантастику «Пламя страсти», которую он снял за 500 долларов и крутил в кинотеатре Феникса, продавая билеты всего за доллар. Отголоски той ночи можно заметить в «Близких контактах третьей степени»: в начале фильма главный герой, электрик Рой Нири (Ричард Дрейфусс), посреди ночи будит жену и сына и отвозит их в пригород в надежде показать НЛО, которое он увидел накануне.

Арнольд Спилберг и Стивен Спилберг. Фото: Ron Galella Collection via Getty Images

Спилберг не скрывает, что увлекся режиссурой благодаря отцу: у Арнольда когда-то была камера с 8-миллиметровой кинопленкой, на которую он снимал семейные пикники. По словам дочери, даже в старости Арнольд был увлечен космосом. «Отец звонил и рассказывал: знаешь, говорит, Марс будет проходить очень близко от Земли в течение ближайших нескольких месяцев; мы непременно все должны будем встретиться и вместе понаблюдать за этим. Понимаете, мы, Спилберги, по-прежнему любуемся на звезды. Не на голливудские, а на настоящие», — рассказывала Нэнси Спилберг в 2003 году. Арнольд Спилберг умер в 2020 году в возрасте 103 лет.

«Челюсти»

Впервые падающая звезда появилась в «Челюстях» — ее можно заметить в сцене охоты на акул, когда главный герой Мартин Броуди (Рой Шайдер) перезаряжает револьвер. Спилберг не использовал спецэффекты и вообще не планировал эту деталь. Оператор Билл Батлер случайно снял дубль с падающей звездой.

Звезда есть и в следующем кадре — это общий план рыбацкой лодки, на которой охотятся главные герои. Правда, ее нарисовали уже с помощью графики, как и в последующих фильмах.

«Близкие контакты третьей степени»

В «Близких контактах» падающая звезда проносится в самом конце. Ее видно на общем плане «Башни дьявола».

«Индиана Джонс и Храм судьбы»

В сиквеле «Индианы Джонса» метеор мелькает во время разговора Инди и Коротышки.

«Приключения Тинтина: Тайна Единорога»

В мультфильме по комиксам Эрже звезда падает в ту ночь, когда военные находят Тинтина и Хэддока в пустыне.

Также падающие звезды есть в анимационных титрах «Поймай меня, если сможешь». Но одними метеорами дело не ограничивается. Почти в каждом фильме Спилберга можно найти завораживающий кадр со звездным небом.

«Большой и добрый великан»

«Инопланетянин»

«Всегда»

«Капитан Крюк»

Авторы: Вера Бирюкова, Аня Шпильковская, Алексей Дарбинян

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